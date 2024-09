Su Rai Uno Simon Coleman – Il salto dell’angelo, su Canale 5 I Fratelli Corsaro. Guida ai programmi Tv della serata del 18 settembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 18 settembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Simon Coleman – Il salto dell’angelo. Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora. Simon Coleman e la sua partner scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio. Mentre Simon cerca di organizzare la nuova vita familiare, il torneo annuale di badminton e la visita a sorpresa della zia Victoria lo mettono in difficoltà.. Su Rai 4 dalle 21.20 I fiumi di porpora. Nella cittadina di mare di Saint-Valéry, una serie di morti ha come filo conduttore il segno zodiacale delle vittime. Il commissario Niemans affianca la gendarmeria locale nelle indagini.

Su Rai Movie dalle 21.20 La truffa dei Logan. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy e Clyde Logan si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang. Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson, inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra. Su Sky Cinema dalle 21.15. Contromano. Proprietario di un negozio di calze ereditato dal padre, il milanese Mario Cavallaro subisce l’accesa concorrenza di un ambulante, Oba. Deciso a sbarazzarsi del rivale, l’uomo lo rapisce e cerca di riportarlo in Senegal.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 The Good Doctor. Shaun è in difficoltà con Charlie e chiede consiglio a Glassman e Lim che, però, aumenteranno il suo grado di confusione.. Su Canale 5 dalle 21.36 I fratelli Corsaro. Fabrizio e Roberto Corsaro sono alle prese con due omicidi, quello di una anziana vedova e quello di un prete. Su Italia 1 dalle 21.28 FBI Most Wanted. Un ex giocatore di basket da’ inizio a una sparatoria in un bar, poi si sposta nel campus di un’universita’ e semina il terrore tra gli studenti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l’ha visto? Amedeo Matacena e la madre non sono morti per cause naturali, ma sono stati uccisi? La procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo e indagato l’ultima moglie dell’ex deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga. Se ne parla a “Chi l’ha visto?”, in diretta mercoledì 18 settembre alle 21.20 su Rai 3 con Federica Sciarelli. E ancora, il mistero di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. Parla Luca, il suo datore di lavoro: “Contro di me un accanimento, non c’entro nulla con la sua scomparsa”. Infine, si torna a parlare di Gianfranco Bonzi che si era allontanato dopo essere stato truffato da una falsa Dua Lipa ed è stato trovato morto. Una nuova vittima di truffa tramite foto rubate ha contattato la redazione di “Chi l’ha visto?” e ha pensato al suicidio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Su Rete 4 dalle 21.30 Fuori dal coro. Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità politica e di cronaca