Su Rai Uno Superquark, Champions su C5, su Sky Cinema D.N.A Decisamente non adatti. Guida ai programmi Tv della serata del 19 agosto 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 19 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 High Society – Quando gli opposti si attraggono. Anabel, la figlia viziatissima degli industriali von Schlacht, scopre per caso di essere stata scambiata alla nascita con un’altra neonata. La sua vera famiglia è molto povera e la ragazza che ha vissuto al suo posto si chiama Aura. Su Rai 3 dalle 21.20. L’affido – Una storia di violenza. Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca. Su Rai Movie dalle 21.10 Bitz. Avvezzo ai metodi duri, il sergente della polizia di Londra, Tom Brant si trova a fronteggiare un serial killer che sta prendendo di mira gli uomini del suo dipartimento. Su Sky Cinema dalle 21.15 D.N-A- Decisamente non adatti. Due ex compagni di scuola si rivedono dopo molti anni. Entrambi insoddisfatti delle proprie vite, decidono di sottoporsi a un esperimento scientifico per scambiarsi il codice genetico, ma scoprono presto di non essere adatti al nuovo stile di vita. Su Iris dalle 21 Moglie a sorpresa. Un architetto ha una ragazza che non vuole andare a vivere con lui e una cameriera che non se ne va di casa.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Criminal minds. In questa stagione, la Squadra Analisi Comportamentale dell’FBI acquista un nuovo membro, l’esperta di linguistica forense Alex Blake. Tra i molti casi due omicidi simili avvenuti contemporaneamente in due diverse città, un serial killer di prostitute, uno scuolabus scomparso, un ladro al confine col Messico. Su Italia 1 dalle 21.22 Chigago Fire. La Squadra é alle prese con l’incendio di un negozio di parrucchiere, che si scopre essere doloso. Severide prende a cuore il caso e segue le indagini. Nel secondo episodio (ore 22.07) la Squadra é alle prese con l’incendio di un negozio di parrucchiere, che si scopre essere doloso. Severide prende a cuore il caso e segue le indagini. Nel terzo episodio (ore 22.58) Severide indaga sugli incendi appiccati da un misterioso piromane aiutandosi con gli appunti di Benny, ma il capitano Hubble e’ infastidito dalle sue intromissioni.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 La repubblica delle donne Remix. Programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti

SCIENZA

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

SPORT

Su Canale 5 grande attesa per la partita di Champions League Lione – Bayern Monaco, valida per le semifinali della competizione.

Guida tv di mercoledì 19 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – SuperQuark Natura

00:45 – RaiNews24

01:14 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Scontri in famiglia

19:40 – Bull Doppio processo

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – High Society – Quando gli opposti si attraggono

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’affido – Una storia di violenza

Rai 4

18:21 – Scorpion III ep.10

19:02 – Flashpoint ep.9

19:49 – Flashpoint ep.10

20:32 – Criminal Minds VIII ep.12

21:19 – Elektra

23:00 – 13 Peccati

00:39 – X-Files II ep.11

01:25 – X-Files II ep.12

Canale 5

18:45 – THE WALL .

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – PAPERISSIMA SPRINT

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – LIONE-BAYERN MONACO

Italia 1

18:01 – CAMERA CAFE’ – IL TEST DI RORSCHACH

18:11 – CAMERA CAFE’ – CRETINO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – CUORE IMPAVIDO – II PARTE

19:35 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – LAVORO DI SQUADRA

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA TORRE D’AVORIO

Canale 20 Mediaset

14:55 – YOUTH LEAGUE ’19-’20: Salisburgo – Lyon

17:09 – ANGER MANAGEMENT II – CHARLIE E LA PAZZA, SEXY. ARRABBIATA LORI

17:31 – ANGER MANAGEMENT II – CHARLIE METTE NEI GUAI LINDSAY LOHAN

17:56 – YOUTH LEAGUE ’19-’20: INTER-REAL MADRID

19:50 – ANGER MANAGEMENT II – CHARLIE E LACEY CONTRO IL VICINATO

20:15 – THE BIG BANG THEORY II – LA TURBOLENZA DEL POLPETTONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – LA SPEDIZIONE MONOPOLARE

21:04 – THE NICE GUYS – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 132 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE REMIX

00:02 – IL LAUREATO – 1 PARTE

00:33 – TGCOM

00:35 – METEO.IT

Cine 34

19:25 – DOPPIO MISTO

21:10 – BANZAI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – BANZAI – 2 PARTE

22:45 – FEBBRE DA CAVALLO-LA MANDRAKATA

00:40 – POMERIGGIO CALDO

02:05 – NEL BUIO DEL TERRORE (DIABOLICAMENTE SOLE COL DELITTO)

Rai Movie

19:15 – Al bar dello sport

21:10 – Fiore di cactus

23:00 – Proprio lui?

00:55 – Ad ogni costo

02:55 – L’affittacamere

05:00 – Il re dell’Africa

Paramount Network

18:05 – Giudice Amy

18:55 – Giudice Amy

19:45 – Happy Days

20:15 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Il mio amico vampiro

22:45 – Nancy Drew – Ragazza Detective

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – KITT CONTRO MICHAEL

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL VENDICATORE

21:00 – L’INDIANA BIANCA

23:09 – I QUATTRO DEL TEXAS

01:23 – INGANNI PERICOLOSI

03:07 – CIAKNEWS

03:11 – CELLULAR

04:42 – I CACCIATORI DEL COBRA D’ORO

TV8

18:20 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 14 Prima TV

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Isola d’Elba

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Catania

21:30 – La perla del paradiso

23:05 – Amore in linea

00:55 – Serendipity – Quando l’amore è magia

02:30 – Relazioni pericolose Ep. 2

03:25 – Relazioni pericolose Ep. 4

Italia 2

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – QUESTIONE DI PASSIONE – RIVALITA’ IN CAMPO

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SCOOP INSABBIATO – SILENZIO E’ D’ORO

19:35 – DRAGON BALL SUPER – CAMBIARE IL FUTURO!

20:05 – DRAGON BALL SUPER – LA VERA IDENTITA’ DI BLACK

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE SEPARAZIONI CHE RAFFORZANO

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’IMPORTANZA DELL’AMICIZIA

21:20 – SPACE JAM

22:55 – CHI PIU’ SPENDE… PIU’ GUADAGNA!

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA V – TUTTI NE PARLANO, NESSUNO LO SA

19:05 – UN AMORE E UNA VENDETTA

21:10 – THE TWILIGHT SAGA – TWILIGHT – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE TWILIGHT SAGA – TWILIGHT – 2 PARTE

23:35 – SHADOWHUNTERS – CITTA’ DI OSSA – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso

19:10 – Ce l’avevo quasi fatta

20:10 – Little Big Italy – Los Angeles

21:30 – The Call

23:15 – Amazzonia criminale

00:15 – Amazzonia criminale

01:05 – Airport Security Spagna

01:30 – Airport Security Spagna

Cielo

18:35 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 10

19:30 – Affari al buio – Texas Man in Black

20:00 – Affari al buio – Texas Strumenti da spia

20:25 – Affari di famiglia L’auto dei sogni

20:55 – Affari di famiglia Il re del rock

21:20 – Quando arriva l’amore

23:00 – La carne

00:35 – La novizia

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Cavalcarono insieme

23:30 – U-BOAT96 (Director’s Cut)

00:35 – TG LA7 Notte

02:00 – In Onda

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:05 – I menù di Benedetta

04:40 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Relic Hunter Gli Occhi Di Toklamanee

19:10 – Supernatural Follia Spericolata

20:00 – Supernatural Non Sono Un Angelo

20:45 – Supernatural Ritorno Ad Oz

21:30 – Sherlock Il Segno Dei Tre

23:05 – Sherlock L’ultimo Giuramento

00:45 – Sherlock

02:30 – Supernatural Non Sono Un Angelo

Food Network

18:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.4

19:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.7

21:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.9

22:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.8

23:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.10

23:55 – Cucina da uomini 1′ Stagione Ep.6

00:05 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

TOP CRIME

18:15 – MONK V – IL SIG. MONK E’ IN ONDA

19:15 – RIZZOLI & ISLES III – RAGAZZO SUICIDA

20:10 – RIZZOLI & ISLES III – AMORE VIRTUALE

21:10 – Il commissario Claudius Zorn – Senza luce – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT (R) – 18/08/2020

22:00 – Il commissario Claudius Zorn – Senza luce – 2 PARTE

22:50 – C.S.I. NEW YORK VII – I PICCOLI GENI

GIALLO TV

19:10 – Law & Order Libera scelta

20:10 – Law & Order La vittima perfetta

21:10 – Tatort – Scena del crimine – Ricordi

22:55 – Tandem – Dissonanza

23:55 – Tandem – Oltre il pericolo

00:55 – The Listener – La casa degli orrori

01:45 – The Listener – Documenti falsi

02:35 – Law & Order Libera scelta

Rai 5

18:38 – Rai News Giorno

18:40 – Piano Pianissimo

18:56 – Classical Destinations

19:28 – Pedro E. Guerrero: viaggio di un fotografo

20:23 – L’arte dell’ingegno

21:15 – 1981: Indagine a New York

23:17 – Joni Mitchell – A Woman of Heart and Mind

00:43 – Bee Gees, in your own time

Rai Premium

19:25 – Il Maresciallo Rocca 3 – Il mistero dello scheletro p.2

21:20 – Allmen e il diamante rosa

23:00 – Un passo dal cielo 5 – La fuga p.8

01:05 – La Provinciale

03:40 – Good witch 5 – La cometa ep.11

04:20 – Good witch 5 – Il diploma ep.12

05:00 – Incantesimo 9 – p.161 e 162

05:50 – Incantesimo 9 – p.163 e 164

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 3 – PALERMO OGGI

21:15 – LE IENE PER NADIA

00:00 – AVANTI UN ALTRO

01:08 – TGCOM24

01:15 – GRAN FESTA ITALIANA

03:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:05 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:25 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:27 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:37 – Attenti al lupo

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Sconosciuti

21:16 – This is us

22:50 – Adam

VH1

19:00 – Happy Birthday Mika

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

21:00 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 05

21:10 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 06

21:20 – Una coppia in affari Stagione 6 Episodio 02

21:50 – Una coppia in affari Stagione 6 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – PROCESSO ALLE COPPE

00:00 – IMPATTO CRIMINALE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: ALAN ROSA

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – LINEA ROSSA TEMA: ADOZIONE

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P01

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – VACANZE A KM0

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK TEMA: IL CRUCCIO DELL’ALTEZZA

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – UN GIORNO DA P03

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Il gruppo si scioglie Stagione 5 – episodio 21

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Il mondo dall’alto – USA: da Lexington a Springfield di Richard Mervyn

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:40 – Blue Bloods – Antidolorifici

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Tre sorelle

20:10 – Racconti dalle città di mare – Rio de Janeiro Stagione 4, episodio 10

21:00 – Capanne alpine – Cime da conquistare

21:45 – Capanne alpine – Tempo di bilanci Episodio 9

22:35 – Cassandre – Gli eccessi dell’amore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

06:00 – Atletica Leggera 2020: Meeting Int.Le Lignano Sabbiadoro

06:10 – Calcio Mondiali 1966 Italia-Corea del Nord

07:40 – La Domenica Sportiva Estate

08:50 – Dedicato a…Gianni Bugno

10:40 – Atletica Leggera 2020: Meeting Int.Le Lignano Sabbiadoro

13:20 – Calcio Mondiali 1966 Italia-Corea del Nord

14:55 – Ciclismo 2020: Giro dell’ Emilia – Maschile

16:30 – Ciclismo 2020: Giro dell’ Emilia – Femminile

Rai Sport

06:00 – Atletica Leggera 2020: Meeting Int.Le Lignano Sabbiadoro

06:10 – Calcio Mondiali 1966 Italia-Corea del Nord

07:40 – La Domenica Sportiva Estate

08:50 – Dedicato a…Gianni Bugno

10:40 – Atletica Leggera 2020: Meeting Int.Le Lignano Sabbiadoro

13:20 – Calcio Mondiali 1966 Italia-Corea del Nord

14:55 – Ciclismo 2020: Giro dell’ Emilia – Maschile

16:30 – Ciclismo 2020: Giro dell’ Emilia – Femminile

SuperTennis

19:00 – Review WTA Praga

21:00 – Supertennis Today News

21:15 – Kyrgios vs Goffin, Tokyo 2016, finale

01:00 – Nadal vs Federer ATP Madrid Finale 2010

03:00 – Review WTA Palermo, Errani vs Pliskova

05:00 – Fognini vs Nadal, Rio de Janeiro 2015

Euro Sport

18:00 – Tennis US Open 2019 Primo turno, da New York, Stati Uniti

19:00 – Tennis US Open 2019 Primo turno, da New York, Stati Uniti

21:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (da Berlino, Germania)

22:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 6h Spa (da Spa-Francorchamps, Belgio) Differita

23:00 – Rubrica ERC All Access

23:30 – Automobilismo One Make Racing Porsche Super Cup (da Barcellona, Spagna)

00:00 – Poker Party – Poker Millions

01:00 – Biliardo International Championship 2019 Finale, da Daqing, Cina

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO – EP.15

18:05 – MASHA E ORSO – EP.16

18:15 – MASHA E ORSO – EP.17

18:20 – MASHA E ORSO – EP.18

18:25 – LE CANZONI DI MASHA – EP.5

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

18:40 – BING – EP.21

18:50 – BING – EP.22

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:25 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:25 – Trolls: la festa continua!

19:50 – Floopaloo

20:15 – Floopaloo

20:45 – Floopaloo

21:10 – Floopaloo

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:45 – A tutto reality: l’isola – Nascondino

DeaKids

18:00 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Aloha, Hawaii!

18:20 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Traditore in vista

18:45 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Modella in fuga

19:10 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Il tesoro del Dottor Mc – Lean

19:35 – Ready.Music.Play! Spiaggia tropicale

19:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends Buon compleanno Bianca!

20:15 – Maggie & Bianca Fashion Friends Sorprendere di gusto!

20:40 – H2O: Just Add Water Acque pericolose

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.5

19:40 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.6

20:35 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.7

21:30 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.7

22:20 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.10

23:15 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.9

00:10 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Chi cerca trova 10′ Stagione Ep.15

Rai Storia

18:45 – #Maestri p.7

19:25 – Soggetto donna Donne degli anni ’60 pt.117

20:15 – Il giorno e la storia

20:35 – Passato e Presente Cambogia il genocidio con il Prof. Marcello Flores

21:10 – a.C.d.C. Ferro e sangue – La guerra dei Trent’anni che devastò l’Europa (p.5) Il tempo di rivincite

22:10 – Sopravvissuti -Paura a San Francisco-Il terremoto del 1989 p.5

23:00 – Dal sogno all’incubo, America 1929

00:00 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:40 – Fast N’ Loud71 Scat Pack Challenger. 2a pa…

19:35 – Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

20:30 – Affari a quattro ruote – Opel GT 1900

21:20 – Affari a quattro ruote – Lancia Fulvia

22:15 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV

23:05 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV

23:55 – Gli eroi dell’asfalto

00:45 – Gli eroi dell’asfalto

DMAX

18:05 – Vado a vivere nel nulla – Alaska

18:55 – Vado a vivere nel nulla – Montana

19:40 – Nudi e crudi Francia – Ste’phanie e Steven

21:00 – Nudi e crudi Francia – Pascal e Le’a

22:20 – Mega Truck Show – Peccati mortali

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

00:40 – Colpo di fulmini

01:30 – Colpo di fulmini

Focus TV

18:15 – ROME: THE WORLD’S FIRST SUPERPOWER

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – UN BULLONE FUORI POSTO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – LE UNICHE TRACCE

21:15 – BEAUTIFUL SERENGETI – LA CACCIA

21:50 – Il popolo migratore – 1 parte

22:29 – TGCOM24

22:34 – METEO FOCUS

22:35 – Il popolo migratore – 2 parte

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti B&BLocanda Settimo Cielo vs. Torr…

19:20 – Cortesie per gli ospiti

20:20 – Cortesie per gli ospiti – Sara e Benedetta vs. Gian Paol…

21:20 – Malati di pulito – Dann-Charlotte-Dom e Angela-Lo…

22:10 – Malati di pulito – Amanda-Janine e Mark-Avril

23:05 – La clinica del pus

00:00 – La clinica del pus

00:50 – La clinica del pus

Rai Scuola

18:20 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – Gadamer e l’ermeneutica

19:45 – Erasmus + Stories Hospitality Replica

20:10 – Memex Sperimentiamo! p. 05 Volo Replica

20:40 – Did you know? p. 23 L’evoluzione della medicina grazie alla microtecnologia

20:45 – Ordine e disordine L’informazione

21:45 – Cronache dal Rinascimento Savonarola Il falò delle vanità Replica

22:15 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – Gadamer e l’ermeneutica

23:40 – Erasmus + Stories Hospitality Replica

LaF

18:45 – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.4

19:40 – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.12

20:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.1

22:05 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.2

23:00 – Jiro e l’arte del sushi laeffe Film Festival

00:30 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.23

01:25 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.11

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Roccia d’amore

19:05 – Chi cerca trova Ep. 2

20:00 – Chi cerca trova Ep. 3

21:00 – Chi cerca trova Ep. 12

21:55 – Chi cerca trova Ep. 13

22:50 – Chi cerca trova: Top 10 Personaggi

23:50 – Cose di questo mondo Nave fantasma

00:45 – Cose di questo mondo Armageddon

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Tutto per tutto

19:20 – Dr. House – Medical Division Un cane è per sempre

20:10 – Iginio Massari – The Sweetman Celebrities Ep. 7

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – Un sogno in affitto Ep. 1

22:10 – Un sogno in affitto Ep. 2

23:05 – Un’ottima annata: The Wine Show Ep. 7

23:55 – Storia di una monarchia 2a parte

Sky Cinema 1

19:00 – Yesterday

21:00 – 100X100Cinema – Cinema Estate

21:15 – Rambo – Last Blood

23:00 – Quel bravo ragazzo

00:30 – Zombieland – Doppio colpo

02:15 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

04:05 – Yesterday

SKY Cinema Family

19:15 – Playmobil: The Movie

21:00 – A spasso col panda

22:30 – Red Dog – L’inizio

00:05 – Un poliziotto alle elementari

02:00 – Il viaggio di Yao

03:45 – We’re Back! – Quattro dinosauri a New York

05:00 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

Sky Cinema Romance

19:30 – Cooper: Un angelo inaspettato

21:00 – Emma

23:05 – Gli anni dei ricordi

01:05 – Qualcuno da amare

02:50 – Sogno di una notte di mezza età

04:25 – Quella svitata della mia ragazza

Sky Cinema Collection

19:25 – Un’estate in Provenza

21:15 – Mi presenti i tuoi?

23:15 – Brevi amori a Palma di Majorca

01:05 – La vita è un sogno

02:50 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

04:30 – I delitti del BarLume – La briscola in cinque

Sky Cinema Action

19:00 – Allarme rosso

21:00 – Men in Black

22:45 – Salt

00:35 – Delta Force

02:45 – Due nel mirino

04:35 – Atto di forza

Fox

18:05 – I Simpson Nascerà una stellina

18:30 – I Simpson Apocalisse o non Apocalisse

18:55 – I Simpson Casa alla larga da Homer

19:20 – American Dad Stan torna al college

19:45 – American Dad Il segreto di Francine

20:10 – The Big Bang Theory La ricorrenza del tutto può accadere

20:35 – The Big Bang Theory La trasmutazione di Proton

21:00 – Grey’s Anatomy Dai qualcosa

Premium Cinema

19:01 – THE SCORE

21:15 – FINAL DESTINATION 3

22:56 – THE BANANA SPLITS MOVIE – 1aTV

00:36 – The Boy

02:16 – Un alibi perfetto

04:05 – Countdown – Conto alla rovescia

05:32 – L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles

Premium Action

18:48 – CHUCK III – CHUCK VS. LA TIC TAC

19:36 – THE VAMPIRE DIARIES III – SOGNI PRIGIONIERI

20:24 – ARROW V – COMBATTERE IL FUOCO COL FUOCO

21:15 – THE FLASH V – GOLDFACE

22:03 – THE FLASH V – CAUSA ED ECCESSO

22:52 – MR. ROBOT IV – NECESSARIA AUTENTICAZIONE PROXY

23:54 – CHUCK III – CHUCK VS. LA TIC TAC

00:43 – THE VAMPIRE DIARIES III – SOGNI PRIGIONIERI

Mya

18:43 – THE MIDDLE VII – IL GIORNO DEL PRENDISOLE

19:08 – THE MIDDLE VII – LA NON-FESTA DELLA MAMMA

19:34 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE IV – REGOLA #776: IL GATTO STA SEMPRE SUL TETTO

20:24 – FAMOUS IN LOVE II – INDOVINA CHI VIENE AL SUNDANCE

21:15 – ALL AMERICAN I – UN SEGRETO BEN CUSTODITO

22:04 – RIVERDALE IV – LA FINE DI UN INCUBO

22:54 – RIVERDALE IV – HALLOWEEN

23:45 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE IV – REGOLA #776: IL GATTO STA SEMPRE SUL TETTO