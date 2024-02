Su Rai Uno Gloria, su Canale 5 Grande Fratello, su Rai Tre Presa diretta. Guida ai programmi Tv della serata del 19 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 19 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Gods of Egypt. Gods of Egypt. Lo spietato Dio delle Tenebre, Seth, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l’impero. Un ragazzo, con l’aiuto del potente dio Horus, intraprende un viaggio per salvare il mondo e il suo amore. Su Rai Movie dalle 21.10 El Verdugo. Sonora, 1912. Per aiutare il suo popolo, il nativo Yaqui Joe rapina una banca, ma si trova inseguito e fatto prigioniero dall’esercito. Liberato e riportato in Messico dai compagni, escogita la vendetta con i ribelli Sarita e Lyedecker. Su Italia 1 dalle 21.26 Fast & Furious 6 Dom e’ costretto a vivere lontano dalla famiglia. Per tornare a casa, dovra’ vincere una gara contro piloti mercenari. Su Iris dalle 21 Ophelia. La storia della bella e affascinante Ofelia, il suo amore per il principe Amleto e il rapporto tormentato con la madre Gertrude di cui è la più rinomata dama di compagnia. Ofelia dovrà decidere tra il suo vero amore o la propria vita

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.20 Gloria. Gloria Grandi è una ex-diva del cinema degli anni ’90 sul viale del tramonto in perenne conflitto con tutti. Un evento inaspettato sconvolge la sua vita.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Presa diretta. Una puntata dedicata alla crisi della democrazia, non solo perché ovunque aumentano i regimi autoritari, ma perché i principi democratici arretrano su molti fronti. Un viaggio in Ungheria, Paese osservato speciale dalle istituzioni comunitarie a causa delle continue violazioni dello stato di diritto e in Polonia che ha recentemente cambiato rotta con la vittoria dei partiti moderati alle elezioni dello scorso ottobre, ma che in passato più volte è stata richiamata all’ordine dall’Unione Europea per non aver rispettato i principi democratici. E ancora in Italia, in Basilicata, tra crisi della rappresentanza, astensionismo e cittadini che si allontanano dalla politica. Per finire a Londra, davanti al carcere di massima sicurezza dove è recluso il giornalista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Manca poco ormai alla decisione della giustizia britannica sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Assange, che ha svelato al mondo i crimini di guerra commessi dall’esercito statunitense in Iraq e Afghanistan negli Usa è accusato di spionaggio e rischia una pena fino a 175 anni di carcere. Per l’avvocato Jennifer Robinson, il giornalista e attivista australiano non reggerebbe all’estradizione “Se ciò dovesse accadere, sappiamo che si suiciderà: è una questione di vita o di morte”. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.36 grande Fratello, conduce Alfonso Signorini.

Guida tv di lunedì 19 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Gloria

23:35 – XXI secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

23:15 – Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 5

19:05 – Senza traccia 5

19:50 – Senza traccia 5

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – Gods of Egypt

23:25 – I Mercenari – The Expendables

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Strike Back: Retribution 6

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – SEGRETO DI FAMIGLIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – FUORI GIOCO

21:20 – FAST & FURIOUS 6 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW IV – PIANTO PER CANARY

19:16 – YOUNG SHELDON IV – AEROBICA PER COWBOY E 473 BULLONI SGRASSATI

19:43 – YOUNG SHELDON IV – UN CERCAPERSONE, UN CLUB E UN IRASCIBILE SACCO DI RUGHE

20:06 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DISSEZIONE DELL’ACCORDO

20:34 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IMPLEMENTAZIONE DELLO GNU

21:03 – WHITEOUT – INCUBO BIANCO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 153 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – HARROW II – LOCUS POENITENTIAE/POSSIBILITA’ DI RECEDERE

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – L’ATTESA

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 4 Episodio 1 – Il simbolo della crociata

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 18 – Il nuovo leader

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 19 – Ricordi dolorosi

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 20 – Linee di sangue

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 1

00:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 19 – Joel

00:45 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 20 – Momenti difficili

01:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 21 – Buon Compleanno Carol

18:05 – Smallville – Stagione 4 Episodio 1 – Il simbolo della crociata

19:00 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 18 – Il nuovo leader

19:50 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 19 – Ricordi dolorosi

20:40 – Supernatural – Stagione 9 Episodio 20 – Linee di sangue

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 1

00:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 19 – Joel

00:45 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 20 – Momenti difficili

01:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 21 – Buon Compleanno Carol

Rai Movie

19:15 – Il giorno in piu’

21:10 – El Verdugo

23:00 – Ehi amico… c’e’ Sabata, hai chiuso!

00:55 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

03:10 – La ragazza del treno

05:00 – La collera di Dio

19:15 – Il giorno in piu’

21:10 – El Verdugo

23:00 – Ehi amico… c’e’ Sabata, hai chiuso!

00:55 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

03:10 – La ragazza del treno

05:00 – La collera di Dio

Cine 34

19:06 – A CENA CON… – BUONA GIORNATA

21:01 – LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK – 2 PARTE

23:11 – VI RACCONTO – RAIMONDO VIANELLO

23:20 – GLI EROI DEL WEST

01:06 – MANI DI VELLUTO

19:06 – A CENA CON… – BUONA GIORNATA

21:01 – LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK – 2 PARTE

23:11 – VI RACCONTO – RAIMONDO VIANELLO

23:20 – GLI EROI DEL WEST

01:06 – MANI DI VELLUTO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA LETTERA PER ALBERT

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – L’AGENTE INDIANO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – LA FINE DEL MONDO

21:10 – ARMA LETALE 4 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 19/02/2024

22:17 – ARMA LETALE 4 – 2 PARTE

23:10 – RITORNO AL FUTURO II – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – UNA LETTERA PER ALBERT

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – L’AGENTE INDIANO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST III – LA FINE DEL MONDO

21:10 – ARMA LETALE 4 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 19/02/2024

22:17 – ARMA LETALE 4 – 2 PARTE

23:10 – RITORNO AL FUTURO II – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – L’ULTIMO FLASH

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – GIOCO DI SQUADRA

21:00 – OPHELIA

23:19 – L’INTRIGO DELLA COLLANA

01:46 – NOTE DI CINEMA

01:51 – VERSO L’EDEN

03:37 – CIAKNEWS

03:41 – BABY BLUES

19:15 – KOJAK V – L’ULTIMO FLASH

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – GIOCO DI SQUADRA

21:00 – OPHELIA

23:19 – L’INTRIGO DELLA COLLANA

01:46 – NOTE DI CINEMA

01:51 – VERSO L’EDEN

03:37 – CIAKNEWS

03:41 – BABY BLUES

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 5 – Trentino

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 90 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 6 – Umbria – Dimore storiche

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 5 – Malta

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 6 – Mellow Yellow

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 5 – Gimmy Giò

02:30 – UEFA Europa e Conference League Preview – Stagione 2023 Episodio 9 – Prima TV

03:30 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 17

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 5 – Trentino

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 90 – Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 6 – Umbria – Dimore storiche

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 5 – Malta

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 6 – Mellow Yellow

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 5 – Gimmy Giò

02:30 – UEFA Europa e Conference League Preview – Stagione 2023 Episodio 9 – Prima TV

03:30 – Lady Killer – Stagione 21 Episodio 17

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FURIA DI DODORIA

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – OTTIMI INVESTIMENTI

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – SENSI DI COLPA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 IX – E’ UN PIACERE CONOSCERTI

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 IX – SCIUPAFEMMINE SPECIALIZZATO

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 IX – HERPES JUNIOR

21:25 – AMERICAN DAD! XV – STOMPE LE MONDE

21:50 – AMERICAN DAD! XV – LA SALSA DI MAMMA

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FURIA DI DODORIA

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – OTTIMI INVESTIMENTI

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VIII – SENSI DI COLPA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 IX – E’ UN PIACERE CONOSCERTI

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 IX – SCIUPAFEMMINE SPECIALIZZATO

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 IX – HERPES JUNIOR

21:25 – AMERICAN DAD! XV – STOMPE LE MONDE

21:50 – AMERICAN DAD! XV – LA SALSA DI MAMMA

La 5

18:33 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:33 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 51

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 56

21:25 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 6 – Dubai

23:05 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 13 – Varsavia

00:35 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 10

01:10 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 11

01:40 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 2

02:15 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 3

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 51

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 56

21:25 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 6 – Dubai

23:05 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 13 – Varsavia

00:35 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 10

01:10 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 11

01:40 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 2

02:15 – Highway Security: Spagna – Stagione 3 Episodio 3

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 8

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 8 – April e Gray

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Una scoperta storica

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 19 – La Lincoln Roadster

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 20 – Magnum P.I.

21:15 – Arctic

23:15 – OnlyFans La nuda verità – Stagione 1 Episodio 2 – Prima TV

00:00 – Cam Girlz

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 8

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 7 Episodio 8 – April e Gray

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Una scoperta storica

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 19 – La Lincoln Roadster

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 6 Episodio 20 – Magnum P.I.

21:15 – Arctic

23:15 – OnlyFans La nuda verità – Stagione 1 Episodio 2 – Prima TV

00:00 – Cam Girlz

La7

18:55 – Padre Brown – St.8

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La Torre di Babele – Anni ’60, l’ultima età dell’oro?

22:45 – Un americano a Roma

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il riscatto di Michel

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Sorelle nemiche

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 13

18:40 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 3

19:15 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 3

19:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 4 Episodio 3

20:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 7

20:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 2 Episodio 7

21:25 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 3

22:00 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 2

TOP CRIME

18:30 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI VI – LE SCUOLE DELLA LIBERTA’

19:23 – THE CLOSER VI – FUORI DAI GUAI

20:16 – THE CLOSER VI – AGIRE SENZA PENSARE

21:10 – C.S.I. MIAMI IX – TUTTI A TERRA

22:03 – C.S.I. MIAMI IX – MORTE SENZA PREAVVISO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – VITE DISTRUTTE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – PREGIUDIZI

00:45 – Maigret ha un dubbio – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 1 Episodio 3 – Morte di un uomo vanitoso

21:10 – Tatort – Vienna – Stagione 1 Episodio 5 – Tra due fuochi

23:10 – Omicidi a Sandhamn – La promessa

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 14 Episodio 1 – La morte arriva su un’auto d’epoca

03:10 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 9 – Il signore delle rocce

04:05 – Murder Comes to Town – Stagione 2 Episodio 10 – Il diario segreto

05:00 – L’investigatore Wolfe – Stagione 3 Episodio 4 – Strano mondo

05:30 – L’investigatore Wolfe – Stagione 3 Episodio 5 – Marito imbroglione

Rai Premium

19:20 – Don Matteo 11

20:20 – Don Matteo 11

21:20 – Un’estate sul Lago di Garda

23:00 – Ciao maschio

00:35 – Rex

01:30 – Storie italiane

03:35 – Allora in onda

04:10 – Un Ciclone in Convento 12

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa – Stagione 4 Episodio 1 – Il paradiso degli scapoli

19:15 – C’era una volta casa – Stagione 4 Episodio 2 – Ispirati dal mare

20:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 11 – Da Chicago

21:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 12 – Solide fondamenta

22:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 13 – Albero genealogico

23:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 14 – Accoppiamento di colori

23:55 – Hotel da incubo – Stagione 7 Episodio 5 – Terribile spettacolo

00:50 – Hotel da incubo – Stagione 7 Episodio 6 – Outer Banks

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:55 – Ignazio di Loyola

23:05 – Indagine ai confini del sacro

23:43 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Quattordici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

22:30 – Sergio Colmes Indaga

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – LINEA ROSSA

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – LINEA ROSSA

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – La cavia – Alla scoperta del mondo dei bagni ghiacciati 30 min

La2

18:20 – I misteri di Murdoch – Il brutto anatroccolo Stagione 10, episodio 7

19:10 – Il giardino di Albert – Prendiamoci per il naso

20:00 – Telesguard

20:15 – Avventura in Lapponia – Episodio 1 di Marc Gieriet e Franziska Wellinger

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse

00:30 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

18:10 – Sci Di Fondo Sci di fondo. Gran Fondo Val Casies

19:10 – Salto con gli Sci

19:40 – Salto con gli Sci

20:10 – Calcio. Serie C – 27a giornata: Gubbio-Virtus Entella

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Freestyle

01:20 – Sci Di Fondo

02:20 – Sci Di Fondo

SuperTennis

18:30 – UTS Oslo SF2

19:15 – Colpo da Campione inner vs Djokovic

19:30 – UTS Oslo Finale

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Indian Wells 2023 Sinner vs Fritz

22:30 – Tennis Talk

23:30 – Challenger Chennai

01:30 – Challenger Bengaluru (replica)

Euro Sport

18:00 – Europei – Stagione 2024

18:30 – Ciclismo – UAE Tour M – Stagione 2024 – 1a tappa

19:30 – Ciclismo – Chasing Down a Dream

20:00 – The Players Championship – Stagione 2024 – Primo turno – Live

23:30 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Staffetta M

00:30 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Staffetta F

01:30 – The Players Championship – Stagione 2024 – Primo turno

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Bigfoot Family

20:55 – Batwheels

21:20 – Ella Tra le Stelle

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:15 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 7

18:40 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 1

19:05 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 2

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 3

19:55 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 9

20:25 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 10

20:55 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 11

21:20 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 12

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 6

18:30 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 17

18:40 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 16

18:50 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 9

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 10

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 11

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 12

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 13

DeaKids

18:10 – L’Inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 3 – La sfida sindacale

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 25 – Il ritorno dei cavalieri ciambella

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 26 – Un polpo speciale

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 27 – Pan Terminator

19:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 24 – Pan Barbiere stella del cinema

19:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 25 – Il talento nascosto di Choco

19:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 26 – Amore incompreso

19:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 27 – Il re degli scacchi

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

19:10 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Under Italy

21:15 – Est – Dittatura Last Minute

23:00 – Sciarada – Il circolo delle parole

00:00 – Rock Legends

00:20 – L’ultimo weekend di John Lennon

Rai Storia

18:50 – Rai News Giorno

18:55 – Tragico e glorioso ’43

19:55 – Storia in breve

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Grandi della TV

22:10 – Storia delle nostre citta’

23:00 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

Rai Scuola

18:00 – f – EASYca

19:00 – Progetto Scienza 2022

19:30 – Mari del Sud

20:15 – Wild Italy

21:00 – Sapiens – Un solo pianeta

22:00 – Sapiens – Un solo pianeta

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – f – EASYca

Motor Trend Italia

18:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 1 – Blazer

19:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 2 – Lo show

20:25 – Meccanici allo sbando – Stagione 3 Episodio 3 – L’AMC AMX

21:20 – Reperti d’assalto – Stagione 3 Episodio 6

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – 1^TV – Stagione 2 Episodio 1

23:15 – Auto: storia di una rivoluzione – 1^TV – Stagione 2 Episodio 2

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5 – AMC Pacer

01:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 5 – Ford Mustang GT

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco XL – Stagione 1 Episodio 3

21:25 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 14 – Acque pericolose

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – 1^TV – Stagione 4 Episodio 7 – Legami famigliari

02:10 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 5 – Pistole fumanti

03:05 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 1

04:00 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 2

04:50 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 3

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X III – UNIVERSO OLOGRAFICO

19:00 – L’EXPLOSION DE LA NAVETTE COLUMBIA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO III – IL FANTASMA DI ZORRO

21:05 – LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO – IL COLOSSO DI RODI

22:00 – Costantinopoli: Il porto perduto

23:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DELL’ACROPOLI

00:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DELLE PIRAMIDI MAYA

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXII – SENZA SCAMPO

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi – Stagione 16 Episodio 20 – Sposa bionica

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 55

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 56 – Prima TV

21:30 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 15 – Bambino obeso

22:25 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 16 – Il viso di un estraneo

23:20 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 17 – Mani pesanti

00:15 – Body Bizarre – Stagione 6 Episodio 18 – Miracolo

01:10 – Body Bizarre – Stagione 5 Episodio 1 – Volto sfigurato

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners – Stagione 7 Episodio 6 – Leggende

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 6 Episodio 8 – La via del Mammut

20:00 – La febbre dell’oro – Stagione 6 Episodio 9 – La creatura preistorica

21:00 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – Stagione 3 Episodio 5 – Mormon Eye – Prima TV

21:55 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – Stagione 3 Episodio 4 – Nuove ricerche

22:50 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – Stagione 2 Episodio 6 – Nuovi intrusi

23:45 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 6 – Il giardino di sculture

00:40 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 3

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 11

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 9

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 10

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 5 – Lecce

21:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 13 – Prima TV

22:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 14 – Prima TV

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 19

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 20

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:15 – Il tuo ex non muore mai

21:15 – Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno

00:00 – Animali fantastici e dove trovarli

02:15 – Ghost Fantasma

04:25 – Le avventure di Fiocco di Neve

05:55 – Jonah Hex

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Paddington 2

21:00 – Belle e Sebastien Next Generation

22:45 – Honey

00:25 – Ghosthunters Gli acchiappafantasmi

02:05 – Mune Il guardiano della luna

03:30 – Maestro dell’anno

05:20 – Dino e la macchina del tempo

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Romantiche

21:00 – Stai lontana da me

22:30 – New in Town Una single in carriera

00:10 – Via col vento

03:45 – 20 anni di meno

05:20 – Il sole a mezzanotte Midnight Sun

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:25 – Mission: Impossible Fallout

20:55 – Tom Cruise: Impossible Missions Speciale

21:45 – Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno

00:30 – Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno

03:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

03:25 – Mission: Impossible

05:20 – Mission: Impossible 2

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:50 – La mummia

21:00 – The Great Wall

22:50 – Due nel mirino

00:45 – Supercollider

02:15 – Gamer

03:50 – Il cavaliere oscuro

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV