Su Rai Uno Mina Settembre, su Canale 5 Tradimento, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 19 gennaio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 19 gennaio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Ida Red. La famiglia Walker ha il crimine nel sangue: Ida, matriarca malata e in prigione, guida ancora il figlio Wyatt, rapinatore e trafficante, e lo zio Dallas. Dopo un colpo fallito, la banda deve affrontare le autorità e il cognato Bodie, cercando di ottenere la libertà vigilata per Ida prima che sia troppo tardi. Su Rai Movie dalle 21.10 Pattini d’argento. Il giovane Matvey, di umili origini, vive a San Pietroburgo che d’inverno si trasforma in un paesaggio da favola. Il ragazzo, dopo aver perso il lavoro come fattorino in una panetteria, decide di mettere a frutto l’unica ricchezza ereditata dal padre: dei pattini d’argento. Il suo destino si incrocerà con quello di Alisa, figlia di un ufficiale di alto rango, allergica alle rigide regole paterne e desiderosa di sfondare nel campo della scienza.

Su Sky Cinema dalle 21.15 The Apprentice-Alle origini di Trump. Negli anni settanta, un giovane Donald Trump viene preso sotto l’ala protettrice dell’avvocato Roy Cohn, che gli insegnerà segreti e regole che governano lo spietato mondo degli affari, sui quali Trump baserà la sua carriera e visione del mondo.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Mina Settembre. Mina e Domenico affrontano l’assistente sociale per l’adozione di Viola, ma non è facile. Domenico organizza una giornata speciale per aiutarla a riaprirsi, anche con il supporto del suo “mentore” Fiore, consigliere prescelto dalla giovane per le sue questioni sentimentali.

Su Rai Due dalle 21.20 9-1-1 La squadra deve prestare soccorso quando un’auto si schianta contro un “funerale vivente”. Athena è scioccata quando un sospettato muore sotto la sua custodia pochi minuti dopo il suo arresto. Su Canale 5 dalle 21.31 Tradimento. Ozan, dopo essere stato aggredito, fa una videochiamata alla madre per chiederle aiuto, ma il cellulare si spegne e Guzide, insieme a Nazan, si mettono alla ricerca del figlio.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 Report. n apertura di puntata l’inchiesta sul Ponte sullo Stretto, il pallino del ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo aggiornato, ma si è sicuri che la premier Giorgia Meloni voglia prendersi la responsabilità di approvare un progetto sul quale molti tecnici indipendenti hanno posto grossi dubbi di fattibilità? A seguire, quali sono stati e quali sono gli interessi dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in Congo e di sua moglie Marie Madeleine Ingoba? Report è in grado di rivelare una serie di documenti interni alla più grande delle aziende controllate dallo Stato italiano che aggiungono importanti verità alle inchieste giudiziarie della Procura di Milano aperte sulle attività di Eni in Congo e sulle assegnazioni dei diritti di perforazione. E ancora un’inchiesta sui monarchi dello sport italiano.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.