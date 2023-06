Su Sky Cinema L’ombra di Caravaggio, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida ai programmi Tv della serata del 19 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 19 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Un re per quattro regine. Nel vecchio West, un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età, Dan Kahoe, cerca di conquistare le vedove di quattro fuorilegge per mettere le mani su una presunta refurtiva. Ci riuscirà? Su Italia 1 dalle 21.27 White Elephant – Codice criminale. Vanessa Flynn, dopo essere stata testimone dell’uccisione del boss Velasquez, scampa da morte sicura per mano del mandante dell’omicidio. In fuga cerchera’ giustizia. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’ombra di Caravaggio,La Chiesa cattolica indaga segretamente su Caravaggio, mentre papa Paolo V valuta se concedergli o meno clemenza per aver ucciso un rivale. Dell’indagine viene incaricato un misterioso inquisitore. Su Iris dalle 21 The new world. All’inizio del Diciassettesimo secolo, l’esploratore John Smith giunge nel Nord America ed incontra Pocahontas e la tribù Powhatan.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Blanca. La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre. Su Rai Due dalle 21.20 CSI Vegas. Catherine riesce a fare decisivi passi avanti per mettere alle strette chi ha ucciso la sua allieva e amica Grace. Su Rai 4 dalle 21.19 Blood and Treasure. L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.30, L’ isola dei famosi. Un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un’isola deserta in Honduras.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 19 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Techetechete’

21:30 – Blanca

23:25 – Cose Nostre

23:55 – Tg1 Sera

00:35 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – L’avversario – L’altra faccia del campione

Rai 4

18:15 – Il Commissario Rex 4

19:05 – Seal Team 2

19:50 – Seal Team 2

20:35 – Criminal Minds 6

21:20 – Blood & treasure 2

22:05 – Blood & treasure 2

22:45 – Kingsman: Il cerchio d’oro

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’INCONTRO A NEW ORLEANS – I PARTE

20:30 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – INCONTRO A NEW ORLEANS – II PARTE

21:20 – FORTRESS – LA FORTEZZA – 1 PARTE – 1aTV

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH VI – LIBERAZIONE

19:22 – Chicago Med V – TUTTO IN FAMIGLIA

20:13 – THE BIG BANG THEORY X – LA DISSONANZA A LUNGA DISTANZA

20:38 – QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: FRANCIA-GRECIA

22:48 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 1 PARTE

23:08 – TG COM

23:13 – METEO.IT

23:15 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 58 – PARTE – 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – TRAINING DAY – SENSO DI COLPA

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:45 – Smallville 9′ Stagione Ep.6

19:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.17

20:30 – Supernatural 6′ Stagione Ep.18

21:30 – Human Target 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Nikita 1′ Stagione Ep.14

01:05 – Nikita 1′ Stagione Ep.15

01:55 – Nikita 1′ Stagione Ep.16

02:40 – Nikita 1′ Stagione Ep.17

18:45 – Smallville 9′ Stagione Ep.6

19:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.17

20:30 – Supernatural 6′ Stagione Ep.18

21:30 – Human Target 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Nikita 1′ Stagione Ep.14

01:05 – Nikita 1′ Stagione Ep.15

01:55 – Nikita 1′ Stagione Ep.16

02:40 – Nikita 1′ Stagione Ep.17

Rai Movie

19:30 – Walker: Independence 1

20:15 – Walker: Independence 1

21:10 – Un re per quattro regine

22:40 – Ultima notte a Warlock

00:50 – Grey owl – Gufo grigio

02:50 – I villeggianti

05:00 – Gli ultimi giorni di Pompei

19:30 – Walker: Independence 1

20:15 – Walker: Independence 1

21:10 – Un re per quattro regine

22:40 – Ultima notte a Warlock

00:50 – Grey owl – Gufo grigio

02:50 – I villeggianti

05:00 – Gli ultimi giorni di Pompei

Cine 34

18:35 – A CENA CON… – SABATO DOMENICA E VENERDI’

21:00 – LE COMICHE 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LE COMICHE 2 – 2 PARTE

22:52 – COM’E’ DURA L’AVVENTURA

00:44 – PIERINO MEDICO DELLA SAUB

02:10 – ZITTI E MOSCA

18:35 – A CENA CON… – SABATO DOMENICA E VENERDI’

21:00 – LE COMICHE 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LE COMICHE 2 – 2 PARTE

22:52 – COM’E’ DURA L’AVVENTURA

00:44 – PIERINO MEDICO DELLA SAUB

02:10 – ZITTI E MOSCA

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN GIORNO DI PRIMAVERA – I PARTE

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO V – GIOCO E’ FATTO/ASSASSINIO PER GIOCO

21:10 – TU, IO E DUPREE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – TU, IO E DUPREE – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN GIORNO DI PRIMAVERA – I PARTE

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO V – GIOCO E’ FATTO/ASSASSINIO PER GIOCO

21:10 – TU, IO E DUPREE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – TU, IO E DUPREE – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 6: LA CITTA’ E’ ASSEDIATA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – CIASCUNO HA IL SUO PREZZO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – L’ASSASSINO DEI FAST FOOD

21:00 – THE NEW WORLD – IL NUOVO MONDO

00:01 – UNITED 93

02:11 – NOTE DI CINEMA

02:16 – THE BEATLES

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

19:15 – CHIPS – CIASCUNO HA IL SUO PREZZO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – L’ASSASSINO DEI FAST FOOD

21:00 – THE NEW WORLD – IL NUOVO MONDO

00:01 – UNITED 93

02:11 – NOTE DI CINEMA

02:16 – THE BEATLES

04:32 – CIAKNEWS

04:36 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bike Hotel

21:30 – Gialappa – Show Ep. 5 Prima TV

23:30 – Gialappa – Show Ep. 5

01:30 – Mardi Gras – Fuga dal college

03:15 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:15 – Lady Killer Ep. 16

05:15 – Lady Killer Ep. 9

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bike Hotel

21:30 – Gialappa – Show Ep. 5 Prima TV

23:30 – Gialappa – Show Ep. 5

01:30 – Mardi Gras – Fuga dal college

03:15 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:15 – Lady Killer Ep. 16

05:15 – Lady Killer Ep. 9

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ ULTIMO OSTACOLO

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FORZA DELLA DISPERAZIONE

19:00 – FRIENDS – TEST PER IL LATTE

19:24 – FRIENDS – L’EREDITA’ DI HECKLESS

19:55 – FRIENDS – MIO MARITO SI SPOSA

20:20 – FRIENDS – GLI SPENDACCIONI

20:50 – FRIENDS – ALLERGIA AL KIWI

21:25 – I GRIFFIN – LA FINTA EREDITIERA

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ ULTIMO OSTACOLO

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FORZA DELLA DISPERAZIONE

19:00 – FRIENDS – TEST PER IL LATTE

19:24 – FRIENDS – L’EREDITA’ DI HECKLESS

19:55 – FRIENDS – MIO MARITO SI SPOSA

20:20 – FRIENDS – GLI SPENDACCIONI

20:50 – FRIENDS – ALLERGIA AL KIWI

21:25 – I GRIFFIN – LA FINTA EREDITIERA

La 5

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 2 PARTE

23:10 – LE VERITA’ NASCOSTE I

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: LA SCRITTRICE SCOMPARSA E L’AMORE – 2 PARTE

23:10 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 2′ Stagione Ep.1

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.1

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.21

21:25 – Ex – Amici come prima

23:50 – Maschi contro Femmine

02:05 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.2

02:55 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.3

03:40 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.4

18:15 – Sulle orme dell’assassino 2′ Stagione Ep.1

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.1

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.21

21:25 – Ex – Amici come prima

23:50 – Maschi contro Femmine

02:05 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.2

02:55 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.3

03:40 – Border Security: niente da dichiarare 1′ Stagione Ep.4

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 9

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare David and Maria

19:45 – Affari al buio Bottino vintage

20:15 – Affari di famiglia Autografi da star

20:45 – Affari di famiglia Una candela presidenziale

21:15 – Bliss – Attimi di piacere Prima TV

23:15 – Planet Sex con Cara Delevingne Non solo etero Prima TV

00:15 – Man Made: costruisci te stesso

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 9

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare David and Maria

19:45 – Affari al buio Bottino vintage

20:15 – Affari di famiglia Autografi da star

20:45 – Affari di famiglia Una candela presidenziale

21:15 – Bliss – Attimi di piacere Prima TV

23:15 – Planet Sex con Cara Delevingne Non solo etero Prima TV

00:15 – Man Made: costruisci te stesso

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Giochi di potere

23:30 – Fair Game – Caccia alla spia

01:00 – TG LA7 Notte

01:30 – L’Aria che Tira (r)

01:45 – Otto e Mezzo (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Paris Broadway

23:20 – Josephine, Ange Gardien – L’ispettore degli Angeli Custodi

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.15

18:40 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.4

19:15 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.22

19:50 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.8

20:25 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.6

21:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.3

21:30 – Giusina in cucina – Seacily Edition 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Una manciata di Sicilia 1′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIV – IL TEMPO E’ DENARO

19:23 – THE CLOSER IV – LINEA DEL DESTINO

20:16 – THE CLOSER IV – DOPPIA FINZIONE

21:10 – C.S.I. MIAMI VI – IL FIGLIO

22:03 – C.S.I. MIAMI VI – PERICOLO ON LINE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – AMICIZIE DI VECCHIA DATA

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PATOLOGIA CRIMINALE

00:45 – COLOMBO – CANDIDATO PER IL CRIMINE

GIALLO TV

18:10 – Perception 2′ Stagione Ep.12

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.3

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Vera 6′ Stagione Ep.3

23:10 – Shetland 6′ Stagione Ep.1

01:20 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.6

03:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.13

04:05 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.5

Rai Premium

19:20 – DOC – Nelle tue mani 1

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

23:45 – Sex

00:40 – Sei donne – Il mistero di Leila

02:25 – La Squadra

04:10 – Sea Patrol 2

Mediaset Extra

21:40 – SOLO – 3

23:20 – SOLO – 4

01:21 – CADUTA LIBERA

02:18 – TGCOM24

02:20 – NON E’ LA RAI

03:15 – NON E’ LA RAI

04:05 – NON E’ LA RAI

05:03 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.4

19:15 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.5

20:10 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.6

21:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.5

22:05 – Case al mare con Christina – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

23:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.6

00:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.4

01:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.3

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Karol, un uomo diventato Papa

22:35 – Indagine ai confini del sacro

23:14 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Grilli & Grill

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Grilli & Grill

21:00 – Atleticat

22:00 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – Storie

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Cash Suisse

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – Borotalk

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Cash Suisse

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – Borotalk

La1

18:40 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:15 – Diamoci una mano – Centro diurno terapeutico, Manno

19:30 – Telegiornale

20:05 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:10 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

20:35 – Io prima di te

22:30 – Info Notte Le ultime notizie della giornata

22:50 – Meteo notte I colori del tempo

La2

18:05 – Tesori del mondo – Tailandia: Ayutthaya, la capitale del Siam Documentario

18:25 – Good Witch – Il matrimonio Stagione 7, episodio 10

19:10 – Cucine senza frontiere

20:00 – Telesguard

20:15 – Calcio: Qualificazione Europei 2024 Svizzera Romania Da Lucerna (SUI)

23:20 – Play Suisse

00:05 – Segni dei tempi

00:30 – Telesguard

Rai Sport +HD

19:05 – Ciclismo – Mountain Bike Ciclismo MTB. 100 km dei Forti

19:55 – Taekwondo

21:30 – L’uomo e il mare

22:00 – Corsa in Montagna

22:30 – Atletica Leggera

23:30 – Tg Sport

23:40 – Ciclismo – Mountain Bike Ciclismo MTB. 100 km dei Forti

00:30 – Nazionale di Basket

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA 250 Nottingham

20:00 – Supertennis TG

20:15 – ATP 250 ertogenbosch (differita)

22:00 – Cronache Italiane

22:15 – WTA 250 ertogenbosch (differita)

00:00 – ATP 250 Stoccarda (replica)

02:00 – WTA 250 ertogenbosch (replica)

04:00 – ATP 250 ertogenbosch (replica)

Euro Sport

18:15 – Tennis Roland Garros Muchova – Sabalenka (1a Semifinale F)

19:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Innsbruck. Lead M/F (Finale)

21:00 – Ciclismo Giro di Slovenia

22:05 – Ciclismo Giro di Svizzera F St Gallen – Ebnat-Kappel. 124,1 km (3a tappa)

23:30 – Tennis Roland Garros Muchova – Sabalenka (1a Semifinale F)

01:30 – Ciclismo Giro di Svizzera F St Gallen – Ebnat-Kappel. 124,1 km (3a tappa)

03:00 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Innsbruck. Boulder F (Finale)

05:00 – Tennis Roland Garros Swiatek – Haddad Maia (2a Semifinale F)

SportItalia

19:00 – Leotalk

20:00 – Calciomercato Live 2a parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey

18:50 – Bluey

18:55 – Bluey EP. 48

19:05 – Edmondo e Lucy

19:15 – Momonsters

19:20 – Momonsters

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Siamo solo orsi: Il film

21:00 – Il Trio Mutanda

21:25 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Buon compleanno Paw Patrol

18:15 – Buon compleanno Paw Patrol

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – Tom & Jerry in New York

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby – Nuovi episodi

20:50 – La casa delle Bambole di Gabby

Frisbee

18:15 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.1

18:40 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.2

19:05 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.12

19:30 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.13

19:55 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.3

20:25 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.4

20:55 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

21:20 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.6

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.13

19:25 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.1

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.33

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Marina rockstar

18:10 – Zig & Sharko La sessione di fitness

18:15 – Zig & Sharko Il migliore amico di Sharko

18:25 – Zig & Sharko L’ombra di Zig

18:30 – Zig & Sharko Il pisolino

18:40 – Zig & Sharko Affonda o nuota

18:50 – Zig & Sharko Una palla a piede libero

18:55 – Zig & Sharko Un castello costruito per due

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

Rai 5

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Strinarte

20:25 – Ghost Town

21:15 – Be my voice

22:40 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:40 – Rock Legends

00:30 – Classic Albums

01:20 – Rai News Notte

Rai Storia

18:10 – Alla scoperta del ramo d’oro

18:50 – L’Europa verso la catastrofe

19:45 – Rai News Giorno

19:50 – A raccontare finisce lei: le interviste Rai a Raffaella Carra’

20:05 – Iconologie quotidiane

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

Rai Scuola

18:00 – I segreti del colore

18:30 – I segreti del colore

19:00 – Memex – Cambia – Menti

19:25 – I meccanismi della natura

20:20 – Radici della vita

21:00 – I segreti della fisica Quantistica

22:00 – Documentari d’autore

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

19:20 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.5

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.6

21:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.10

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.5

00:15 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

01:15 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.4

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 8′ Stagione Ep.14

21:25 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.3

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.4

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 155

01:15 – Moonshiners: la sfida 1′ Stagione Ep.5

02:10 – Moonshiners: la sfida 1′ Stagione Ep.3

03:05 – Moonshiners 5′ Stagione Ep.10

03:55 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.9

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X I

19:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – LUOGHI IRRAGGIUNGIBILI

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – IL TRIANGOLO DELLE BERMUDE DELLO SPAZIO

21:05 – L’enigma di Cleopatra

23:00 – I GRANDI MISTERI DELLA SCIENZA – LA DAGA DI TUTANKHAMON

00:00 – EINSTEIN E HAWKING: I SEGRETI DELL’UNIVERSO

01:00 – EINSTEIN E HAWKING: I SEGRETI DELL’UNIVERSO

02:00 – UNIVERSO AI RAGGI X II – I BUCHI NERI

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi La corona

19:25 – Casa a prima vista Ep. 30

20:30 – Casa a prima vista Ep. 31 Prima TV

21:30 – Amiche al limite Non è uno scherzo Prima TV

22:25 – Amiche al limite Shopping Prima TV

23:20 – Vite al limite Wes

01:15 – Vite al limite Joyce

02:50 – Vite al limite Carlton e Shantel

Discovery Channel

18:30 – I boss del recupero Ep. 1

19:20 – I boss del recupero Ep. 2

20:10 – I boss del recupero Ep. 3

21:00 – Il club degli esploratori Mostri e miti Prima TV

21:55 – Codici e segreti Culti mortali

22:50 – Codici e segreti Soldati

23:45 – Chi cerca trova Ep. 8

00:40 – Chi cerca trova Ep. 9

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni Ep. 7

19:10 – MasterChef Australia Ep. 50

20:30 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 21

21:30 – Gialappa – Show Ep. 5 Prima TV

23:15 – Gialappa – Show Ep. 5

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Malta

02:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trieste

03:20 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 6

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:45 – Notting Hill

20:50 – 100X100Cinema

21:15 – L’ombra di Caravaggio

23:20 – Ticket to Paradise

01:10 – Le verità nascoste

03:20 – Love Actually – L’amore davvero

05:35 – Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Against the Wild: Viaggio attraverso il Serengeti

21:00 – Anastasia

22:35 – Ruby Red

00:40 – Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D

02:15 – Paddington

03:50 – Space Jam

05:20 – Bla Bla Baby

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Book of Love

21:00 – Non mollare mai

22:55 – Cuori puri

00:55 – Mamma Mia!

02:50 – Corro da te

04:45 – L’estate addosso

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:20 – Men in Black

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – Minority Report

23:45 – After Earth – Dopo la fine del mondo

01:30 – Ghost in the Shell

03:15 – 2001: Odissea nello spazio

05:35 – Questo o quello – Speciale

05:50 – La quinta onda

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:45 – Blackhat

21:00 – La maschera di Zorro

23:20 – 3 Days to Kill

01:20 – Elephant White

02:50 – Due nel mirino

04:40 – Kickboxer – La vendetta del guerriero

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV