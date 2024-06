Su Rai Uno Scozia – Svizzera per gli Europeo di calcio, su Canale 5 Davos. Guida ai programmi Tv della serata del 19 giugno 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 19 giugno 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Cobweb. Quando il piccolo Peter comincia a sentire una voce che proviene dalle intercapedini della sua cameretta, si convince che qualcuno lo stia mettendo in guardia su qualcosa di sinistro che accade nel quartiere. Indagando sui misteriosi rumori, scopre un terribile segreto che i suoi genitori gli hanno tenuto nascosto. Su Rai Movie dalle 21.10 Sotto il sole della Toscana- Una scrittrice americana, separata dal marito, parte per un viaggio in Toscana. L’acquisto di un casale è il punto di partenza per una nuova vita.

Su Italia 1 dalle 21.34 Horizon Line – Brivido ad alta quota. Sara e Jackson rimangono intrappolati su un piccolo aereo senza piu’ il pilota, colpito da un infarto. Come faranno a salvarsi? Su Sky Cinema dalle 21.15 Jumanji Jumanji – The next level. Quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa, ma scoprono che esistono più ostacoli e più pericoli da superare di quanti ne ricordassero.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.21 Davos. Svizzera, Prima Guerra Mondiale. Johanna e’ una giovane infermiera che accetta l’incarico di spia per conto dei tedeschi pur di ritrovare la piccola Elli, sua figlia.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.21 In-Tolleranza Zerom, lo show di Andrea Pucci.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20. Chi l’ha visto? Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

SPORT

Su Rai Due alle ore 21 Scosia – Svizzera, Europei di calcio.