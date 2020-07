Su Canale 5 Paolo Borsellino, su Rai Movie Era d’estate. Su Sky Cinema 1 Figli. Guida ai programmi Tv della serata del 19 luglio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 19 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 il thriller The Quiet – Segreti svelati. Dopo la morte di entrambi i genitori, la giovane sordomuta Dot viene data in affidamento ai coniugi Deer. La ragazza non riesce a instaurare un buon rapporto con la sorella adottiva Nina, ma diventerà portatrice di oscuri segreti che la riguardano. Su Rai Movie dalle 21.10 Era d’estate. Estate 1985. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d’urgenza all’Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia più allarmante del solito. I giudici stanno lavorando al maxiprocesso penale che, la storia insegna, porterà in carcere molti dei protagonisti della criminalità organizzata. Su Canale 5 dalle 21.21 nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, Paolo Borsellino. Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini interpretano i giudici del pool antimafia di Palermo, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, impegnati nella disperata guerra contro la mafia. Su Italia 1 dalle 21.32 il favolistico Catwoman. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, con il premio Oscar H. BerrySu Rete 4 dalle 21.30 Freedom – Oltre il confine 2. Avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Su Sky Cinema 1 dalle 21.15 Figli. Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice; sono sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia. Quella che sembrava una perfetta famiglia media inizia a mostrare i primi squilibri Su Iris dalle 21 Lost in translation. Bob, star in declino di Hollywood, è a Tokyo per fare un pubblicità ad un whisky e, rinchiuso nel lussuoso hotel dove soggiorna, fa amicizia con Charlotte, di molti anni più giovane di lui.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Non dirlo al mio capo. Rimasta vedova e con due figli da crescere, Lisa Marcelli viene assunta, dopo aver mentito in merito alla propria situazione familiare, da uno scorbutico e misogeno avvocato, Enrico Vinci. Su Rai Due dalle 22 appuntamento con la serie FBI. Nel primo episodio la squadra dell’F.B.I. si trova ad indagare sull’omicidio di un giornalista. Maggie ripensa inevitabilmente al marito J ason, anche lui giornalista, morto in un incidente d’auto… Nel secondo episodio (ore 22.52) Un serial bomber prende di mira l’elite di Wall Street. Maggie e Omar cercano un sospettato che sembra mosso da uno spi rito di vendetta. Su Canale 5 dalle 21.43 torna Rosy Abate. Rosy e’ disperata: suo figlio ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello, che l’ha condannata a morte per il suo doppio gioco con i siciliani.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.10 A raccontare comincia tu. Raffaella Carrà incontra Loretta Goggi, artista tra le più versatili e dall’eleganza senza tempo.

Guida tv di domenica 19 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Non dirlo al mio capo 2 – Omnia vincit amor – Il tre non è il numero perfetto

23:36 – TG1 60 Secondi

23:40 – Speciale Tg1

00:40 – Rai – News24

01:11 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – The Code Leonessa

18:40 – TG2 L.I.S.

18:45 – TG Sport della Domenica

18:55 – 90° Minuto

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Ladro gentiluomo

20:30 – TG2 20.30

21:05 – 90° Sera

22:00 – F.B.I. – Smascherato

Rai 3

18:00 – La Grande Storia-Anniversari Paolo Borsellino – I segreti e le menzogne

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Tre e Stand by Me presentano Così è la vita

21:20 – A raccontare comincia tu Loretta Goggi

Rai 4

18:12 – Private Eyes III ep.7

18:53 – 6 Bullets

21:20 – The Quiet – Segreti svelati

22:47 – Le regole del delitto perfetto V ep.1

23:28 – Le regole del delitto perfetto V ep.2

00:08 – Le regole del delitto perfetto V ep.3

00:48 – Disorder – La guardia del corpo

03:03 – Free Fire

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – PAOLO BORSELLINO – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:10 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – DA SOLO

19:49 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – UNA DONNA VERA

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FANTASMI DAL PASSATO

21:30 – CATWOMAN – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:08 – CHUCK II – CHUCK VS. L’ANELLO

18:59 – ALEX RIDER – STORMBREAKER – 1 PARTE

19:46 – TG COM

19:51 – METEO

19:53 – ALEX RIDER – STORMBREAKER – 2 PARTE

21:04 – TRUE LIES – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:10 – FESTIVALBAR STORY

01:27 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

01:49 – GUAGLIONE

03:27 – NON SONO PIU’ GUAGLIONE

Cine 34

19:30 – LE COMICHE

21:10 – LE COMICHE 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LE COMICHE 2 – 2 PARTE

22:55 – LE NUOVE COMICHE

00:46 – GRAN BOLLITO

02:40 – CARMEN DI TRASTEVERE

Rai Movie

19:20 – I due colonnelli

21:10 – Era d’estate

22:55 – Milionari

00:40 – La settimana bianca

02:10 – Tra le righe dell’amore – Playing It Cool

03:35 – Saw II – La soluzione dell’enigma

05:00 – Gerusalemme Liberata

Paramount Network

19:40 – Il lato positivo – Silver Linings Playbook

21:10 – Shall We Dance?

23:30 – 50 Volte Il Primo Bacio

01:00 – Line of Duty Stagione 2 Episodio 04

02:00 – Line of Duty Stagione 2 Episodio 05

03:00 – Line of Duty Stagione 2 Episodio 06

04:00 – Manhattan

Iris

18:54 – IDENTITA’ VIOLATE

21:00 – LOST IN TRANSLATION-L’AMORE TRADOTTO

23:13 – ED TV

01:32 – MICHAEL CLAYTON

03:27 – CIAKNEWS

03:30 – INTERROGATION – COLPO ESPLOSIVO

04:48 – UMORISMO IN NERO

TV8

18:00 – Paddock Live Pre Gara

18:15 – F1 GP Ungheria (Gara, da Budapest) Differita

20:15 – Paddock Live Post Gara

20:45 – Cucine da incubo Isola Fiorita

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 9

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 10

23:30 – Venti20: i vent’anni del Duemila Zero gradi di separazione

00:30 – Istinto materno

Italia 2

18:15 – DRAGON BALL SUPER – LA FINE DELL’UNIVERSO?

18:45 – DRAGON BALL SUPER – GOKU, SPINGITI OLTRE IL SUPER SAIYAN GOD!

19:15 – DRAGON BALL SUPER – LO SCONTRO FINALE

19:40 – DRAGON BALL SUPER – SATAN, L’EROE, FAI UN MIRACOLO! SFIDA DALLO SPAZIO

20:05 – DRAGON BALL SUPER – VEGETA DIVENTA UN DISCEPOLO DI WHIS!

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ASSALTO FINALE

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FORZA DELLA DISPERAZIONE

21:20 – THE BIG BANG THEORY – LA GIUSTAPPOSIZIONE DELLA NUOVA INQUILINA

La 5

21:10 – NOW IS GOOD – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – NOW IS GOOD – 2 PARTE

23:10 – IL FASCINO INDISCRETO DELL’AMORE – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – IL FASCINO INDISCRETO DELL’AMORE – 2 PARTE

NOVE

18:30 – Restaurant Swap – Cambio ristorante 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.1

21:25 – Cambio moglie 1′ Stagione Ep.3

22:45 – Cambio moglie 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.10

00:35 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.11

00:50 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.12

01:20 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.13

Cielo

19:15 – Affari al buio Consigli utili

19:45 – Affari al buio Laurea gotica

20:15 – Affari di famiglia Affari reali!

20:45 – Affari di famiglia Scagnozzo di Bonnie&Clyde

21:15 – Isolation – Pericolo alle Bahamas

23:15 – Simona

01:00 – Questione di labbra

02:00 – Pleasure and Pain: la scienza del desiderio

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Propaganda Live – Corsi di recupero

21:15 – Atlantide – La Conquista della Luna

00:35 – Uozzap

01:15 – TG LA7

01:25 – Le parole della salute

01:55 – Caporale di giornata

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:20 – I menù di Benedetta

03:55 – NON DITELO ALLA SPOSA

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 09

19:20 – Happy Days Stagione 4 Episodio 02

19:50 – Happy Days Stagione 4 Episodio 03

20:20 – Happy Days Stagione 4 Episodio 04

21:00 – Happy Days Stagione 4 Episodio 05

21:30 – Star Trek III – Alla ricerca di Spock

23:40 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 02

00:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 03

Food Network

18:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.3

19:30 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.3

20:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.3

21:50 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.4

23:00 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.1

00:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.5

01:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.7

02:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – ESPULSI

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – IDENTIFICAZIONE ERRATA

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – IMPOSTORE

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – AFFARI DI FAMIGLIA

22:00 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – CITTA’ FANTASMA

22:50 – IL RITORNO DI COLOMBO V – GIOCO E’ FATTO/ASSASSINIO PER GIOCO

00:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – MATTES NEL MIRINO

01:20 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – ESPULSI

GIALLO TV

18:50 – Tandem 2′ Stagione Ep.3

20:00 – Tandem 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Profiling 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Profiling 1′ Stagione Ep.2

23:20 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.7

00:20 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.8

01:20 – Law & Order 18′ Stagione Ep.13

02:15 – Law & Order 18′ Stagione Ep.14

Rai 5

18:15 – Rai News Giorno

20:35 – Piano Pianissimo Episodio 26

20:45 – L’Attimo Fuggente Episodio 4

21:15 – Il Giappone visto dal cielo Episodio 4 Prima Visione RAI

22:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi Prima Visione RAI

23:10 – L’illusionista

01:25 – Rai News Notte

01:30 – Tuttifrutti

Rai Premium

18:25 – Un Medico in Famiglia 7 – Genitori e figli ep.5

19:25 – Un Medico in Famiglia 7 – L’amico del giaguaro ep.6

20:25 – Un Medico in Famiglia 7 – Il coraggio della paura ep.7

21:20 – Made in Sud 2020 – p.5

00:00 – 30 caffè per innamorarsi

01:35 – I Ragazzi del Muretto 2 – Voglia di andare p.3

02:40 – Memory – p.4

03:20 – La Squadra 6 – p.19

Mediaset Extra

19:35 – NON E’ STATO MIO FIGLIO

21:15 – EMIGRATIS

00:28 – TGCOM24

00:35 – BUONA DOMENICA

05:10 – COLPO GROSSO

05:50 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Novela News

22:30 – Weddings Luxury

23:30 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – Bel tempo si spera

19:00 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:26 – Soul

21:03 – Adesso tocca a me. Paolo Borsellino

22:49 – IL DONO DELLA LUNA prima parte

23:26 – IL DONO DELLA LUNA seconda parte

VH1

18:00 – Happy Birthday Bryan May

19:00 – Best of 20 Summer

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

21:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 1 Episodio 08

22:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 1 Episodio 09

23:00 – Mega Terrazze Stagione 2 Episodio 13

Italia 7 Gold

20:00 – TACKLE

20:30 – DIRETTA STADIO

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG INFORMAZIONE METEO

20:30 – ONE MAN SHOW

21:00 – FILO DIRETTO LA VISTA

22:00 – PASSIONE FUMETTI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA DIVORZIO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – UN GIORNO DA P03 IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P08

23:00 – BOROTALK TEMA: IL CRUCCIO DELL’ALTEZZA

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Percezioni

19:00 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:05 – Vacanze a km 0: il viaggio – Grotti e Landfogti

19:35 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:00 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

18:35 – Automobilismo: Formula Uno 2020 – Gran Premio d’Ungheria (R) Da Budapest

20:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

21:00 – The Hurt Locker

23:05 – Sguardi sul mondo – Libellula gentile

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Memory

20:10 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Memory

02:00 – Perle di Sport

02:25 – Dedicato a …

04:40 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Memory

20:10 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Memory

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:45 – LE REGINE DEL TENNIS-FLAVIA PENNETTA-Zvonareva vs Pennetta, US Open 2009

21:00 – LE GRANDI RIVALITA’-S.Williams vs V.Williams,WTA Montreal 2014

Euro Sport

18:00 – Tennis Bett1 Aces Tournament da Berlino, Germania Live

20:00 – Ciclismo Tour de France 2019 Albertville – Val Thorens (20a tappa)

21:30 – Ciclismo Tour de France 2019 Rambouillet – Paris (21a tappa)

22:00 – Ciclismo Tour de France 2019 Highlights

23:00 – Automobilismo WTCR e – Sports Sepang

00:00 – Poker World Poker Tour

01:00 – Automobilismo One Make Racing Porsche Super Cup

01:30 – Biliardo Snooker Finale

SportItalia

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.18

18:10 – MASHA E ORSO 3 – EP.19

18:15 – MASHA E ORSO 3 – EP.20

18:25 – MASHA E ORSO 3 – EP.21

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.2

18:45 – BING – EP.57

18:50 – BING – EP.58

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:50 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Big Fat Liar 2 – Una bugia ancora più grossa a Seattle

21:30 – Steven Universe Story

22:25 – Capitan Tsubasa

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:50 – Sadie Sparks

21:15 – Dragons i Cavalieri di Berk

Frisbee

18:05 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.23

18:15 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.13

18:40 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.24

19:00 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.15

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.7

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.8

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.9

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.10

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.24

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.13

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.1

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.2

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.3

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.4

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.5

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:15 – Io, Elvis Riboldi Io, Elvis Riboldi e il campeggio

18:20 – Zig & Sharko Ricreazione

18:25 – Zig & Sharko Tante risate Zig

18:35 – Zig & Sharko Alta tensione

18:45 – Zig & Sharko Un tridente disastro

18:55 – Zig & Sharko Boing! Boing!

19:00 – Zig & Sharko Piccolo treno grande avventura

19:05 – Zig & Sharko Un, due, tre, stella!

Super

18:15 – Hunter Street

18:40 – Hunter Street

19:05 – Liar Liar Vampire

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

21:25 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Extreme Makeover: Home Edition 9′ Stagione Ep.8

19:50 – Extreme Makeover: Home Edition – 1^TV 9′ Stagione Ep.15

21:30 – Extreme Makeover: Home Edition – 1^TV 9′ Stagione Ep.16

23:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.9

23:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.7

00:05 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.10

00:35 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.12

01:00 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.14

Rai Storia

18:00 – a.C.d.C. Gli antichi greci

19:00 – Città d’Italia-Mare Nostrum-Trieste

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Ruggero Cappuccio

20:30 – Passato e Presente. Falcone e Borsellino l’impegno e il coraggio con il Prof. Salvatore Lupo

21:10 – I dialoghi delle Carmelitane

23:00 – Italiani. Nobel Minds p. 4. Franco Modigliani

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.2

19:30 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.3

20:25 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.4

21:20 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.5

22:15 – Fast N’ Loud – 1^TV 6′ Stagione Ep.16

23:10 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.11

00:05 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.3

01:00 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.4

DMAX

18:40 – Lupi di mare 6′ Stagione Ep.1

19:35 – Lupi di mare 6′ Stagione Ep.2

20:30 – Airport Security 12′ Stagione Ep.10

20:55 – Airport Security 12′ Stagione Ep.11

21:25 – Airport Security: Europa – 1^TV 1′ Stagione Ep.17

21:50 – Airport Security: Europa – 1^TV 1′ Stagione Ep.18

22:20 – Nudo e crudo 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Nudo e crudo 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – ROME: THE WORLD’S FIRST SUPERPOWER

19:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – ALLA SCOPERTA DI DAHSHUR

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – IL VOLO MH370

21:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA COSPIRAZIONE DELLA SVASTICA

22:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – EL CHAPO

23:15 – WILD NORD AMERICA II – SULLE ORME DEI MANDRIANI

00:15 – WILD NORD AMERICA II – SOTTO IL SOLE DEL DESERTO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – CHI E’ AL COMANDO?

RealTime

18:05 – Il castello delle cerimonie Anna e Antimo

18:40 – Il castello delle cerimonie Francesca e Nicola

19:15 – Il castello delle cerimonie Antonella e Antonio

19:50 – Il castello delle cerimonie Il 25bis di Maria

20:25 – La domenica più tradizionale Famiglia Principe

21:00 – La domenica più tradizionale Famiglia Caiazzo Prima TV

21:30 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni L’amore può aspettare Prima TV

23:15 – Piedi al limite Doppio dito

Rai Scuola

18:30 – English Up

18:40 – Erasmus + Stories Security Replica

19:05 – Digital World

19:25 – Zettel Maturità

19:50 – Did you know

19:51 – Bruno Touschek e l’arte della fisica Replica

20:00 – Did you know

20:50 – La scuola

LaF

18:20 – Cardinal – Quaranta modi per dire dolore Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.4

19:15 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.27

20:15 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.11

20:45 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.12

21:15 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.2

22:15 – Poldark 2′ Stagione Ep.9

23:20 – Poldark 2′ Stagione Ep.10

00:30 – Poldark 3′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Benvenuti a Browntown

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo Dura competizione

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Fondamenta

21:00 – Chi cerca trova Ep. 7

21:55 – Chi cerca trova Ep. 8

22:50 – Predatori XS Il tenrec striato Prima TV

23:20 – Predatori XS L’iguana codaspinosa Prima TV

23:50 – Piscine da pazzi Oasi per uccelli

Sky Uno

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Isola d’Elba

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Langhe e Roero

21:15 – Dr. House – Medical Division Consenso informato

22:05 – Dr. House – Medical Division Linee sulla sabbia

22:55 – Dr. House – Medical Division Pazzi d’amore

23:45 – The Royals – Vizi e virtù a corte Giallo a corte

00:35 – Un’ottima annata: The Wine Show Ep. 2

01:25 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 4

Sky Cinema 1

19:20 – Il grande salto

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Figli

23:00 – Fuga in tacchi a spillo

00:35 – Appena un minuto

02:15 – Ghost Stories

03:55 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

04:15 – Ubriachi d’amore

SKY Cinema Family

19:20 – Baby Boss

21:00 – Sinbad – La leggenda dei sette mari

22:30 – Il segreto di Noemie

00:20 – I Flintstones

01:55 – Christmas Trade – Uno scambio per Natale

03:35 – Oggi è sempre Natale

04:55 – I pronipoti – Il film

Sky Cinema Romance

19:10 – Professore per amore

21:00 – Tentazioni (Ir)resistibili

22:55 – Un amore all’altezza

00:40 – Ancora una volta

02:40 – Hemingway & Gellhorn

05:20 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

05:40 – Professore per amore

Sky Cinema Collection

18:55 – Fast & Furious 7

21:15 – Fast & Furious 8

23:35 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

01:55 – Fast and Furious

03:50 – 2 Fast 2 Furious

05:45 – 100X100Cinema

Sky Cinema Action

19:10 – Solo 2 ore

21:00 – Red Zone – 22 miglia di fuoco

22:45 – Contraband

00:40 – Spider-Man 3

03:00 – Explorer

04:40 – Le belve

Fox

18:05 – I Simpson Vado ad Osannalandia

18:30 – I Simpson Il centro dell’infanzia di Homer

18:55 – American Dad Posso essere Frank con te?

19:20 – American Dad Patrigno americano

19:45 – The Big Bang Theory L’incursione Zarnecki

20:10 – The Big Bang Theory La germinazione delle erbe aromatiche

20:35 – The Big Bang Theory La dissezione dell’accordo

21:00 – Homeland Chalk One abbattuto

Premium Cinema

18:55 – PACIFIC RIM

21:15 – POKEMON DETECTIVE PIKACHU

23:08 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

01:05 – Midnight Special – Fuga nella notte

04:33 – Crimson Peak

Premium Action

18:24 – KRYPTON I – GUERRE CIVILI

19:13 – MR. ROBOT IV – TUTTO HA UN PREZZO

20:19 – MR. ROBOT IV – PROIBITO

21:15 – SUPERNATURAL XIII – SCOOBYNATURAL

22:03 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – ROMEO CONTRO GIULIETTA: L’ALBA DELLA GIUSTEZZA

22:51 – THE LAST KINGDOM II – VENDETTA

23:45 – THE LAST KINGDOM II – LA RIVINCITA DI UHTRED

00:39 – CHICAGO FIRE VII – INGANNI

Mya

18:16 – GOD FRIENDED ME II – DANNO COLLATERALE

19:15 – GOD FRIENDED ME II – L’ANGELO

20:15 – GOD FRIENDED ME II – LA MONTAGNA

21:15 – THE GOLDBERGS VII – UNA VACANZA INDIMENTICABILE – 1aTV

21:53 – THE GOLDBERGS VII – OATES AND OATES – 1aTV

22:33 – BIG BANG THEORY XI – LA CONTAMINAZIONE DA COLLABORAZIONE

22:57 – BIG BANG THEORY XI – LA RIGENERAZIONE DEL PROTONE

23:22 – LEGACIES II – AFFRONTARE L’OSCURITA’ E’ UN PO’ LA MIA SPECIALITA’