“Makari” su Rai 1, “La notte del cuore” su Canale 5, “U.S. Palmese” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 19 ottobre 2025

Domenica 19 ottobre 2025 porta in prima serata un palinsesto televisivo ricco e variegato, capace di soddisfare ogni gusto. Dalle fiction italiane come Makari alle serie crime internazionali come N.C.I.S., passando per film d’autore, animazione per ragazzi e grandi classici della fantascienza. Sky propone titoli come Interstellar, Transformers One e U.S. Palmese, mentre Rai e Mediaset puntano su intrattenimento, informazione e varietà. Non mancano i reality culinari con Barbieri e Cannavacciuolo, e le avventure animate per i più giovani. Ecco la guida completa, divisa per genere e canale.

Fiction e Serie TV

Rai 1 – Makari 4 (21:30) Saverio Lamanna, il giornalista investigatore interpretato da Claudio Gioè, torna con un nuovo episodio ambientato tra i paesaggi mozzafiato della Sicilia. La tranquillità di una villa sul mare viene sconvolta da un omicidio misterioso che coinvolge una famiglia dell’alta borghesia locale. Lamanna, affiancato dall’amico Peppe Piccionello e dalla compagna Suleima, si troverà immerso in un intrigo fatto di rivalità, segreti sepolti e verità scomode. Tra colpi di scena e atmosfere mediterranee, la puntata esplora il confine tra giustizia e vendetta, con il protagonista chiamato a risolvere un caso che lo tocca più da vicino di quanto immaginasse.

Rai 2 – N.C.I.S. – Istinto omicida (21:00) La squadra NCIS affronta un caso complesso legato a un ex marine coinvolto in traffici illeciti.

Rai 2 – N.C.I.S.: Origins – Operazione Tramonto (21:50) Il giovane Gibbs si infiltra in un’organizzazione criminale per sventare un traffico d’armi.

Canale 5 – La notte nel cuore (21:21) Triplo episodio della dizi turca ambientata in Cappadocia. Tahsin viene ritrovato privo di sensi dopo un agguato, mentre Sumru accusa Samet di essere il mandante. Nuh giura vendetta contro la famiglia Sansalan, mentre Cihan cerca di mediare tra le fazioni. Intanto Esma scopre di essere incinta e viene costretta a scegliere tra aborto e nozze imposte. Hikmet incontra segretamente Nihal, insinuando che Sumru sia coinvolta nella morte di Gurcan

Film

Sky Cinema 1 – U.S. Palmese (21:15) In una cittadina calabrese, Don Vincenzo tenta di rilanciare la squadra locale ingaggiando Etienne Morville, ex fuoriclasse arrogante. Il calciatore dovrà confrontarsi con una realtà genuina e ritrovare se stesso, tra comicità, riscatto e spirito di squadra.

Sky Cinema Family – Transformers One (21:00) Su Cybertron, Orion Pax e D-16 lavorano come minatori finché scoprono una cospirazione che divide la società robotica. È l’origine del conflitto tra Optimus Prime e Megatron, un tempo amici, ora nemici giurati.

Sky Cinema Romance – Vi presento Joe Black (21:00) La Morte assume le sembianze di un giovane uomo (Brad Pitt) e visita il magnate Bill Parrish (Anthony Hopkins) per accompagnarlo nell’aldilà. Ma l’incontro con la figlia di Parrish cambia tutto, dando vita a una riflessione profonda su amore e destino.

Sky Cinema Collection – Interstellar (21:15) In un futuro in cui la Terra è morente, un ex astronauta parte per un viaggio interstellare alla ricerca di un pianeta abitabile. Tra buchi neri e paradossi temporali, il film esplora il legame tra scienza, tempo e amore.

Sky Cinema Action – Fast & Furious 9 (21:00) Dominic Toretto vive ritirato con la famiglia, ma il ritorno del fratello Jakob lo costringe a tornare in azione. La squadra affronta una minaccia globale legata a un dispositivo che può controllare tutti i sistemi digitali del mondo.

Rai 2 – Occhi di gatto (21:20) A Parigi, le sorelle Chamade si riuniscono per indagare sulla morte del padre, artista scomparso in un incendio. Dietro le loro furti d’arte si cela una missione personale: recuperare le opere del padre e scoprire la verità.

Sky Cinema Family – Spirit Il Ribelle (21:20) Lucky, una ragazza ribelle, si trasferisce in una cittadina del West dove stringe un legame profondo con Spirit, un cavallo mustang. Quando Spirit viene catturato, Lucky e le sue amiche faranno di tutto per salvarlo

Cucina e reality

Sky Uno – Bruno Barbieri: 4 Hotel – Colline Senesi (21:15) Lo chef Barbieri visita quattro strutture immerse nel paesaggio toscano. Chi vincerà per accoglienza, stile e colazione?

Sky Uno – Cucine da incubo – Onassis Village, Viterbo (21:15) Antonino Cannavacciuolo affronta una gestione familiare in crisi tra piatti sbagliati e tensioni in cucina.

Intrattenimento e attualità

Rai 1 – Affari tuoi (20:35) Il gioco dei pacchi con Amadeus: emozioni, strategie e premi fino a mezzo milione di euro.

Rete 4 – 4 Di Sera Weekend (20:30) Talk show leggero con ospiti, rubriche lifestyle e momenti musicali.

Rai 3 – PresaDiretta (20:30) Riccardo Iacona conduce un’inchiesta sullo stato della sanità pubblica italiana, tra tagli, liste d’attesa e testimonianze dirette dai reparti ospedalieri.

Sky TG24 – Sky TG24 in 10 minuti (21:00) + Documentario (21:10) Sintesi delle notizie principali seguita da un documentario d’attualità.

Canali per ragazzi

Super! – Sonic Prime (21:40) Sonic viaggia tra universi alternativi per salvare i suoi amici e fermare il caos dimensionale.

Sky Cinema Family – Spirit – Il ribelle (21:00) Un giovane cavallo selvaggio affronta la vita lontano dalla sua mandria, tra avventure e amicizie.