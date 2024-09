Su Rai Uno Kostas, su Rai Tre Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Guida ai programmi Tv della serata del 19 settembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 19 settembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Quelli che mi vogliono morto. Il dodicenne Connor è testimone di un omicidio e viene inserito in un programma di protezione testimoni. Viene nascosto tra le foreste del Montana, ma gli autori dell’assassinio sono sulle sue tracce. Su Rai Movie dalle 21.10 Le paludi della morte. In Texas, due poliziotti e una detective indagano su una serie di omicidi che hanno come vittime giovani donne. Su Italia 1 dalle 21.19 TMorbius. Infetto da una rara malattia del sangue, il dottor Morbius vuole salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, ma la cura si rivela molto pericolosa. Su Sky Cinema dalle 21.15 Last Knights. In un regno immaginario nel quale tutte le popolazioni convivono da anni pacificamente, Raiden è il comandante dell’esercito del saggio e anziano Lord Bartok. Quest’ultimo viene accusato di tentato omicidio.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.20 Kostas. Kostas, dolorante, rifiuta ogni visita, mentre Adriana è in cerca di un lavoro. L’omicidio di un noto imprenditore porta alla conoscenza dell’agente Nikos, subito in competizione con Petros. Su Rai 4 dalle 21.10 Hawaii Five-0 Nuove avventure per la squadra hawaiana Five-0. Guai con la yakuza, il crollo di un tunnel, agenti segreti sotto copertura, implacabili assassini e un mucchio di misteri da risolvere.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.29 Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Piero Chiambretti racconta e celebra le donne in un comedy show, insieme a personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della cultura, con collegamenti a sorpresa, sondaggi e contributi dagli archivi Rai. Su Rete 4 dalle 21.30 Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio guida il confronto sui temi di attualita’ politica ed economica del Paese. Su Canale 5 dalle 21.37 Grande Fratello. Nuovi inquilini varcheranno la porta rossa della casa. Conduce Alfonso Signorini; Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono le opinioniste e Rebecca Staffelli da’ voce ai commenti “social”.

ATTUALITA’

