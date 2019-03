Su Rai Uno Meraviglie – La Penisola dei Tesori, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 2 aprile

Intrattenimento film e attualità al centro della programmazione televisiva della serata di martedì 2 aprile. Dopo la pausa della scorsa settimana per far spazio alla partita della nazionale, su Rai Uno alle 20.30 torna Meraviglie – La Penisola dei tesori. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Veniamo ai film. Su Canale 5 alle ore 21.43 va in onda Mamma o papà? Remake di una commedia francese di successo. Paradossale disputa tra due ex coniugi per evitare l’affidamento dei propri figli. Su Rete 4 alle 21.19 nuova puntata de Il Segreto. Fernando chiede a Gonzalo di farlo parlare con Maria affinche’ possa chiederle perdono per tutto il male che le ha causato, ma Gonzalo gli nega questa possibilita’. A seugire doppio appuntamento con la serie Una vita. Alle 22.26 il primo episodio.Ursula ha le allucinazioni: vede Olga chiederle la causa di una cicatrice sulla gamba. Diego scopre che Blanca e’ affetta da mercurialismo e capisce perche’ Samuel e’ furioso con lui. Alle 22.57 il secondo. Il quartiere e’ in lutto per la morte di Olga e di Adela. Blanca chiede spiegazioni a Samuel sui farmaci che sta assumendo, ma lui tergiversa, e lei incarica Leonor di scoprirlo.

Per quanto riguarda l’attualità, invece, su Rai Due alle 21.20 torna Il Collegio, che quest’anno catapulta un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società. Riusciranno queste idee a varcare le mura del severo Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono le ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60? Come raccoglieranno e reinterpreteranno lo spirito del ’68 che ha cambiato il mondo, gli adolescenti del 2018, cresciuti con più tecnologia che ideologia? Su Italia 1 dalle 21.21 tornano Le Iene: inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma. Su Rai Tre, alle ore 21.20, torna l’appuntamento settimanale con Carta Bianca, il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Su Rai Uno alle 23.50 torna Porta a Porta, con Bruno Vespa.