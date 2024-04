Su Rai Uno Ti odio, anzi no ti amo!, su Canale 5 Juventus – Lazio, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 2 aprile 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 2 aprile 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Ti odio, anzi no ti amo! Lucy Hutton è una donna ambiziosa e in competizione con il collega Joshua Templeton per ottenere una promozione all’interno di una prestigiosa casa editrice, ma scatta qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo: i due dovranno capire se effettivamente tra loro sta nascendo un vero sentimento oppure se quanto accaduto è soltanto un modo per danneggiare la carriera dell’altro. Su Rai 4 dalle 21.20 Sex Crimes – Giochi pericolosi. Sam Lombardo, stimato insegnante di una scuola superiore della Florida, è accusato di stupro da una studentessa. Una seconda ragazza denuncia l’uomo ma dietro gli eventi si nasconde un piano più complesso e le cose sono diverse da come appaiono.

Su Rai Movie dalle 21.10 The Father – Nulla è come sembra. Anne va a far visita al padre Anthony, che vive nella Londra agiata e benestante, per annunciargli che lascerà la città e si trasferirà a Parigi per seguire l’uomo che ama. Apparentemente vivace e lucido, ma scosso dalla notizia, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer: la sua vita prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il buongiorno del mattino. Una produttrice televisiva deve far decollare lo show mattutino meno visto in America e decide di chiamare un vecchio presentatore che però le rende la vita difficile. Su Iris dalle 21 Terre di confine. Montana, 1882. Boss, Charley, Mose e Button sono quattro mandriani nomadi che conducono il bestiame per le praterie americane. La loro vita è basata su un antico codice di amicizia e onore.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.30 É sempre Cartabianca. Sulla Rai Tre dalle 21.20 Petrolio. L’attentato di Mosca, l’escalation della guerra ai confini con la nostra Europa e gli scenari futuri saranno al centro della prima parte della puntata. A seguire spazio al fenomeno della denatalità e nello specifico, di infertilità. L’Italia ha i tassi di natalità tra i più bassi d’Europa eppure, nonostante la paura di perdere il lavoro, le carenze del nostro welfare e gli enormi costi che le famiglie devono sostenere, gli italiani non rinunciano ad avere figli. Bisogna però fare i conti con la crescente infertilità. Tra le cause, malattie spesso sottovalutate dai medici specialisti come l’endometriosi, oggi molto diffusa tra le donne, e gli interferenti endocrini come i Pfas, le componenti chimiche che rendono le nostre padelle antiaderenti e i nostri abiti impermeabili, ma che sono per la scienza “nemici eterni” difficili da sconfiggere, dato che si trasmettono di madre in figlio. A parlarne con Duilio Giammaria: Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Andrea Crisanti microbiologo, Alessandro Rosina, demografo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Belve. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Nella prima puntata Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Oltre alle consuete interviste in studio anche Paola Turci per un momento di grande spettacolo, nello stile sempre spiazzante del programma. E ancora, lo spazio dedicato alla comicità con il ritorno di Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Petrolio. Il programma di Duilio Giammaria dedicato a temi di attualità, nazionale e internazionale, trattati attraverso reportage e inchieste giornalistiche.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.45 la semifinale di andata di Coppa Italia. In diretta dall’Allianz Stadium, i bianconeri guidati da mister Allegri sfidano i biancocelesti allenati da Igor Tudor.

Guida tv di martedì 2 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Ti odio, anzi no, ti amo!

23:30 – Porta a Porta

01:15 – Sottovoce

01:45 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Gener – Azione Bellezza

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Petrolio

23:00 – Codex

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 2

19:05 – Bones 1

19:50 – Bones 1

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Sex Crimes – Giochi pericolosi

23:10 – Wonderland

23:45 – La Abuela – Legami di sangue

01:25 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:01 – COPPA ITALIA SEMIFINALE – JUVENTUS – LAZIO

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CHI E’ SENZA PECCATO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – RICORDI

21:20 – LE IENE

01:05 – GIOCO SPORCO

Canale 20 Mediaset

18:23 – THE FLASH I – THE MIST

19:16 – CHICAGO FIRE III – SORPRENDIMI

20:00 – STUDIO PREPARTITA SEMIFINALI COPPA ITALIA – JUVENTUS-LAZIO

20:59 – IL SETTIMO FIGLIO – 1 PARTE

22:04 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:09 – METEO.IT

22:11 – IL SETTIMO FIGLIO – 2 PARTE

23:19 – QUELLO CHE NON TI UCCIDE – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 16 – PARTE 1

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

02:14 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:34 – BELLI E BRUTTI RIDONO TUTTI

Warner TV

18:50 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 8 – Bisanzio

19:45 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 9 – La Lancia

20:40 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 10 – Nichilismo

21:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 3

00:45 – Fringe – Stagione 1 Episodio 5 – Sete di potere

01:40 – Fringe – Stagione 1 Episodio 6 – La cura

02:35 – Fringe – Stagione 1 Episodio 5 – Sete di potere

03:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 6 – La cura

Rai Movie

19:30 – Orazi e Curiazi

21:10 – The father – Nulla e’ come sembra

22:50 – Oscars 2024

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

00:35 – Police

02:25 – Into The Wild – Nelle terre selvagge

05:00 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

Cine 34

18:51 – A CENA CON… – OLE’

21:01 – I TOTO’ E PEPPINO DIVISI A BERLINO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – I TOTO’ E PEPPINO DIVISI A BERLINO – 2 PARTE

22:58 – I SCUSATE IL RITARDO

01:19 – LUCIGNOLO

02:55 – ITALIANI A RIO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – VIVERE CON PAURA – II PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – FELICI E CONTENTI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – L’UOMO CHE VOLEVA VOLARE

21:10 – HACHIKO – IL TUO MIGLIORE AMICO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – HACHIKO – IL TUO MIGLIORE AMICO – 2 PARTE

23:10 – ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – UNA SECONDA OCCASIONE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – CARICHI PREZIOSI

21:00 – TERRA DI CONFINE-OPEN RANGE

22:58 – L’ASSEDIO DI FUOCO

00:35 – FINO A PROVA CONTRARIA

02:37 – CIAKNEWS

02:41 – L’ANNO DEL DRAGONE

04:50 – LA SONNAMBULA (DI C. BARLACCHI)

TV8

19:00 – celebrity ante

19:05 – celebrity

20:10 – 100% Italia Anteprima

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 117

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

22:50 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 9 – Ravenna

00:10 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 5

01:40 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 6

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL RICONGIUNGIMENTO FRA JUNIOR E IL SUPREMO

18:50 – THE MIDDLE VII – IL GIORNO DEL PRENDISOLE

19:20 – THE MIDDLE VII – LA NON-FESTA DELLA MAMMA

19:50 – THE MIDDLE VII – TROVA I MIEI HECK!

20:20 – THE MIDDLE VII – IL MIO MOMENTO DI GLORIA!

20:55 – THE MIDDLE VIII – AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN XI – IL SEGNO DI RICONCILIAZIONE – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN XI – NARUTO UZUMAKI – 1aTV

La 5

18:45 – LINA’S HAIR

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO – 2 PARTE

23:40 – UOMINI E DONNE

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 32

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 17

21:25 – Parker – Film/Azione

23:35 – Faking It – Bugie criminali – Stagione 2 Episodio 4 – Il naufragio del Costa Concordia

01:40 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 8

03:00 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 9

04:05 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 10

05:15 – Ombre e misteri – Stagione 2 Episodio 27

Cielo

18:20 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 2 Episodio 7

18:50 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 9 Episodio 4 – Justin e Brandi

19:50 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 33

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 16 – Il riposo del vecchio

20:50 – Affari di famiglia Episodio 17 – Arrivano gli inglesi

21:20 – Genitori vs Influencer

23:15 – Belle epoque

01:20 – The Manor Una famiglia a luci rosse

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.3

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 7 – Torte salate dal mondo

19:10 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 5 – Qualcosa manca…

19:45 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 11 – Altri pesti

20:15 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 1 Episodio 6 – Ricette etniche

20:45 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 12 – Sfoglie

21:20 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 9 – Zucca che passione

22:00 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 14 – Cucinare con la birra

22:35 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 15 – Viva il pepe

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES IV – LA SFIDA DEL SERIAL KILLER

19:23 – MAJOR CRIMES II – OFFERTA DI FINE ANNO

20:16 – MAJOR CRIMES II – RESTITUIRE AL MITTENTE – I PARTE

21:10 – FBI: MOST WANTED I – CONSEGUENZE DI UN TRAUMA

22:03 – FBI: MOST WANTED I – VITTIMA DEL POTERE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – VITE INCROCIATE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PASSAGGI NECESSARI

00:45 – C.S.I. MIAMI IX – ULTIMA FERMATA

GIALLO TV

18:10 – Perception – Stagione 3 Episodio 10 – Pregiudizi

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 7 Episodio 7 – Fantasmi di Natale

21:10 – The Chelsea Detective – Stagione 1 Episodio 1 – Il prezzo del peccato

23:10 – Shetland – Stagione 4 Episodio 2

01:20 – Il giovane ispettore Morse – Stagione 7 Episodio 3 – Zenana

03:10 – Disappeared – Stagione 7 Episodio 4 – Fuori dal mondo

04:10 – Disappeared – Stagione 7 Episodio 5 – Il condominio maledetto

05:05 – Disappeared – Stagione 7 Episodio 6 – Un triangolo d’amore

Rai Premium

18:35 – Che Dio ci aiuti 1

19:40 – Il maresciallo Rocca 1

21:20 – Sophie Cross – Verita’ nascoste 1

23:10 – Gli omicidi del lago – La villa della morte

00:50 – Storie italiane

03:00 – Piloti

03:25 – Un ciclone in convento 17

04:10 – Un ciclone in convento 17

Mediaset Extra

19:00 – ZELIG CIRCUS

21:11 – UNA SERATA BELLA PER TE, BIGAZZI!

00:36 – AVANTI UN ALTRO

01:28 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:35 – NON E’ LA RAI

02:30 – NON E’ LA RAI

03:12 – NON E’ LA RAI

04:07 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Che affare! Con Tarek – Stagione 2 Episodio 8 – Miglioramenti

19:20 – Che affare! Con Tarek – Stagione 2 Episodio 9 – Regole

20:15 – Che affare! Con Tarek – Stagione 2 Episodio 10 – Rischio alto

21:10 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 3 – All’origine del problema

22:05 – SOS: ho distrutto casa! – 1^TV – Stagione 3 Episodio 4 – Stile eclettico

23:00 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 2 – L’oasi

00:00 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 3 Episodio 1 – Fiducia da ritrovare

00:55 – Chi cerca trova – Stagione 14 Episodio 22

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:31 – Tg 2000

20:55 – Dear Eleanor

22:25 – RETROSCENA

22:36 – RETROSCENA

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Memory

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – E Quindi?!

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Filo Diretto

23:00 – In Cammino Tra I Ghiacciai

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – Monk – Il signor Monk torna al lavoro – Seconda parte Stagione 1 – episodio 2

19:15 – Doc Martin – Episodio 3 Stagione 6, episodio 3

20:00 – Telesguard

20:15 – Rega 1414 – Soccorso in arrivo

21:05 – Showcase RSI Ermal Meta

22:00 – Showcase RSI Tiziano Ferro

22:55 – Calcio: Super League 2023/2024 – Lugano – Basilea Sintesi

23:10 – Il nemico alle porte

Rai Sport +HD

18:00 – Rugby

20:20 – Serie C

23:00 – Orienteering

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Memory – Rai Sport Memory. Francesco Moser

01:00 – Sci Di Fondo Sci di Fondo. Sellaronda Ski Marathon

01:30 – Ciclismo

04:00 – Serie C

SuperTennis

20:15 – US Open 2023 Shelton vs Djokovic

22:45 – Cronache Italiane

23:00 – Challenger Napoli (replica)

01:00 – Challenger Napoli (replica)

03:00 – Challenger Napoli (replica)

05:00 – Challenger Napoli (replica)

Euro Sport

18:30 – Ciclismo – Cycling Show

19:00 – Ciclismo – Giro dei Paesi Baschi – Stagione 2024 – 2a tappa

20:00 – Motori – Formula E FIA Championship – Stagione 2024 – Tokyo

21:00 – World Grand Prix – Stagione 2024 – Finale – Trump – O’Sullivan

22:00 – Ciclismo – Giro dei Paesi Baschi – Stagione 2024 – 2a tappa

23:30 – Sport Invernali – Mondiali M – Stagione 2024 – Round Robin – Italia – Corea del Sud

00:30 – Motori – Formula E FIA Championship – Stagione 2024 – Tokyo

01:30 – World Grand Prix – Stagione 2024 – Finale – Trump – O’Sullivan

SportItalia

18:00 – Calcio Tonight (diretta)

19:30 – Premier Club

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Campionato Saudita Abha-Al Nassr (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Campionato Saudita Al Hilal-Al Akhdoud

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Meteo Spazio

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Crush – La storia di Diego

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing

18:45 – Bing

18:55 – Bing

19:00 – Bing

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:05 – Io sono Gumball

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 1

18:30 – Kit e Kate – 1^TV – Stagione 2 Episodio 13

18:40 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 2

18:55 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 37

19:05 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 38

19:20 – Super Wings! – Stagione 7 Episodio 12 – Un compleanno cosmico

19:30 – Super Wings! – 1^TV – Stagione 7 Episodio 13 – La fabbrica dei giocattoli

19:40 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 36

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 15

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 1

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 2

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 42

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 43

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 44

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 45

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 46

DeaKids

18:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 17 – Il segreto dell’apprendista

18:15 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 18 – Il complotto di Patato

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 19 – Un ripieno per Crostatina

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 20 – A caccia di un sorriso

18:40 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 10 – Questione di equilibrio

19:05 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 11 – Animali selvatici

19:30 – New School – Stagione 1 Episodio 14 – Anna-robica

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 7 – Sing a song/ Con le tue mani

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:00 – Rai 5 Classic

18:20 – Tgr Bell – Italia

18:50 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dorian, l’arte non invecchia

20:20 – I sentieri del Devon e della Cornovaglia

21:15 – Taxi Teheran

22:35 – Sting Live at Chambord

Rai Storia

18:20 – Africa e liberta’

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Officina Patrimonio

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:05 – Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlantico

Rai Scuola

18:00 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

18:45 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

19:30 – La vita segreta dei cani

20:15 – Inverno

21:00 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Inizio e fine dell’Universo La fine

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 10 Episodio 11 – Lotus Elise

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 6 – G-Wagen

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 8 Episodio 10 – Bel Air

22:15 – Affari a quattro ruote – 1^TV – Stagione 18 Episodio 13 – Saab 900

23:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 18 Episodio 12 – Peugeot 205

00:15 – Reperti d’assalto – Stagione 5 Episodio 14

01:15 – Reperti d’assalto – Stagione 5 Episodio 17

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 11 – Il predatore

21:25 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – 1^TV – Stagione 1 Episodio 8 – Competizione

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 19 – Alta velocità

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 6 – Catturami!

02:55 – Real Crash TV – Stagione 2 Episodio 1

03:50 – Real Crash TV – Stagione 2 Episodio 2

04:40 – Real Crash TV – Stagione 2 Episodio 3

Focus TV

18:00 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – IL MISTERO DEL GRANDE DILUVIO

19:00 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – I SEGRETI DI NINIVE E BABILONIA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – LA MALEDIZIONE DI RE ARTU”

21:05 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE OLYMPIC

22:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DELLE EVERGLADES

23:00 – I MISTERI DELLA SFINGE DI GIZA

00:00 – MEDINA AZAHARA: LA PERLA ARABA DELL’ANDALUSIA

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES IV – SCELTE LETALI

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 26

20:30 – Cortesie per gli ospiti – Stagione 20 Episodio 7 – Prima TV

21:30 – Primo appuntamento – Stagione 8 Episodio 3 – Prima TV

23:05 – Primo appuntamento – Stagione 8 Episodio 2

00:40 – ER: storie incredibili – Stagione 11 Episodio 5 – Dr. Robot

01:35 – ER: storie incredibili – Stagione 11 Episodio 6 – Vecchia scuola di medicina

02:30 – ER: storie incredibili – Stagione 11 Episodio 7 – L’incubo

03:25 – ER: storie incredibili – Stagione 11 Episodio 8 – Il dolore

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civilta’ – Stagione 4 Episodio 15 – L’orso bruno

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 9 Episodio 6 – I fantasmi degli Hoffman

20:00 – La febbre dell’oro – Stagione 9 Episodio 7 – Azzardi

21:00 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 1

21:55 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 2

22:50 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 3

23:45 – Chi cerca trova: Top 10 – Stagione 1 Episodio 3 – Recupero

00:40 – Chi cerca trova – Stagione 13 Episodio 12

Sky Uno

18:10 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 11

19:05 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 12

20:05 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 6 Episodio 4 – Conero

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

22:25 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 2 – Firenze

23:35 – Pechino Express

01:50 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 1 Episodio 41

02:55 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 12

Sky Cinema 1

19:30 – The Last Rifleman Ritorno in Normandia

21:15 – San Andreas

23:15 – C’e’ ancora domani

01:20 – Come ti ammazzo il bodyguard

03:05 – Il buongiorno del mattino

04:50 – Transformers 4 L’era dell’estinzione

SKY Cinema Family

18:00 – L’ape Maia Le Olimpiadi di miele

19:30 – Asterix e il segreto della pozione magica

21:00 – Show Dogs Entriamo in scena

22:40 – Honey

00:20 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

01:55 – Le avventure di Fiocco di Neve

03:25 – Il ragazzo invisibile

05:05 – Un fantasma per amico

Sky Cinema Romance

19:10 – Ticket to Paradise

21:00 – Sex and the City

23:30 – Two Weeks Notice Due settimane per innamorarsi

01:15 – Il sole a mezzanotte

02:50 – Come la prima volta

04:25 – Call My Agent Italia S.02 Speciale Episodio 451 – Call My Agent – Italia – S.02 – Speciale

04:40 – Miss Potter

Sky Cinema Collection

19:30 – Che bella giornata

21:15 – Sole a catinelle

22:45 – Tolo Tolo

00:25 – Cado dalle nubi

02:05 – Sole a catinelle

03:35 – Che bella giornata

05:10 – Tolo Tolo

Sky Cinema Action

19:05 – Edge of Tomorrow Senza domani

21:00 – Takers

22:50 – Impatto imminente

00:35 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 26 – 20/03/21

00:50 – The Amazing Spider-Man

03:05 – Project A Operazione pirati

04:50 – S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV