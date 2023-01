Su Rai Uno Il Re Leone, su Rai Due Una famiglia sotto l’albero. Guida ai programmi Tv della serata del 2 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 2 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il re leone. La nuova versione live action e CGI di Jon Favreau ripropone la storia di Simba, figlio del re Mufasa e della sua compagna Sarabi, i leoni sovrani delle Terre del Branco. Dopo la sua nascita, Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, pianifica e prova più volte a liberarsi del nipote, non riuscendoci. Infine, tradisce Mufasa uccidendolo ed esilia Simba. Convinto di essere responsabile della fine dell’amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re ma, con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, imparerà ad affrontare la vita e a capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Su Rai 4 dalle 21.20 Noah. Per punire gli uomini diventati violenti e corrotti, il Creatore decide d’inondare la Terra con un diluvio, ma vuole dare un’ultima speranza di salvezza e dice a Noè di costruire un’arca in cui stipare tutti gli animali assieme alla moglie, i figli e le mogli dei figli. Aiutato dai giganti costruisce la grande imbarcazione e la difende dagli attacchi portati dal resto degli uomini mentre la fine si avvicina. Su Rai Movie dalle 21.10 Real Steel. In un prossimo futuro la boxe è sostituita da combattimenti fra robot telecomandati. L’ex pugile Charlie Kenton vive riutilizzando vecchi robot in incontri clandestini, ma deve occuparsi di un figlio che non ha visto per anni. Su Italia 1 dalle 21.20 Top Gun. Tom Cruise nei panni di “Maverick”, un giovane aviatore che ha la possibilita’ di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Su Rete 4 dalle 21.30 Non ci resta che piangere. Saverio e Mario, catapultati nel 1492, cercheranno di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il giorno più bello. Aurelio eredita dal padre l’azienda di famiglia dedicata alla preparazione di matrimoni, chiamata “Il giorno più bello”. Complice la crisi e un divorzio alle spalle, l’uomo sente il bisogno di un cambiare la sua vita. Su Iris dalle 21 La ricerca della felicità. Chris Gardner è un genitore single che lotta per crescere il figlio e cercare di realizzare il sogno di una vita migliore e dignitosa per entrambi.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. L’indagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.46 Grande fratello vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Le stragi del 1992 e del 1993 in Italia: ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili, e uomini che per anni hanno scelto il silenzio. Ed è sempre più evidente come nelle stragi di quegli anni ci sia la mano di mandanti esterni. Un reportage che, per la prima volta, mostra l’informativa redatta dall’allora capitano dei carabinieri Gianfranco Cavallo, dove si segnalava la presenza di Stefano delle Chiaie a Capaci in cerca di esplosivo, poco prima della strage. Una informazione dal grande valore investigativo, ma incredibilmente non approfondita dai carabinieri. Come mai? Solo oggi, rileggendo la storia, si comprende come – per individuare i responsabili dietro gli anni più bui della nostra Repubblica – occorra tenere in considerazione gli elementi ricorrenti di un sistema al cui interno operavano uomini della destra eversiva, massoni, uomini dello Stato e mafiosi. A seguire in Veneto nella regione che, durante la seconda ondata della pandemia, è accaduto il disastro: ci sono stati 1600 morti in più rispetto alla media nazionale. Cosa è successo? Avevano puntato tutto sui tamponi rapidi, era il test di riferimento anche per gli operatori sanitari e per le Rsa, contrariamente alle indicazioni dell’Oms e anche a uno studio del professor Crisanti. Si chiude con “La buona scuola”. In Finlandia, nessun compito in classe, né interrogazioni o esami. Gli alunni sono liberi di uscire dall’aula, leggere libri o fare progetti manuali in base alle proprie vocazioni. E i risultati si vedono.

Guida tv di lunedì 2 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Il re leone

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Natale tra le stelle

01:15 – In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio

01:30 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – F.B.I.

19:50 – Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Delitti in paradiso 11

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Nuovi eroi

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – Report

23:20 – Illuminate

Rai 4

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 1

19:00 – Fast forward 1

19:45 – Fast forward 1

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Noah

23:45 – Anica – Appuntamento al cinema

23:50 – Narciso e Boccadoro

01:50 – Sleight – Magia

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL BRANCO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – VENDETTA

21:20 – TOP GUN – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW V – UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

19:22 – CHICAGO FIRE VII – SOTTO CONTROLLO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – L’OTTIMIZZAZIONE DELL’EMPATIA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA MATERIALIZZAZIONE DELLA NONNINA

21:04 – MAD MAX: FURY ROAD

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:15 – MAD MAX: FURY ROAD

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 2 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

Warner TV

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.16

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

21:00 – Zack Snyder’s Justice League

02:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.1

03:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

04:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.6

05:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.7

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.16

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

21:00 – Zack Snyder’s Justice League

02:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.1

03:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

04:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.6

05:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.7

Rai Movie

19:55 – Stanlio e Ollio – Noi siamo le colonne

21:10 – Real Steel

23:20 – Atmosfera zero

01:15 – Senza un attimo di tregua

02:55 – Borsalino

05:00 – Charlot – Chaplin

19:55 – Stanlio e Ollio – Noi siamo le colonne

21:10 – Real Steel

23:20 – Atmosfera zero

01:15 – Senza un attimo di tregua

02:55 – Borsalino

05:00 – Charlot – Chaplin

Cine 34

18:54 – A CENA CON… – VIP

21:00 – DIN DON 5 – BIANCO NATALE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – DIN DON 5 – BIANCO NATALE

22:47 – SOUTH KENSINGTON

01:08 – 4-4-2- IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO

02:46 – RITORNO A CASA GORI

18:54 – A CENA CON… – VIP

21:00 – DIN DON 5 – BIANCO NATALE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – DIN DON 5 – BIANCO NATALE

22:47 – SOUTH KENSINGTON

01:08 – 4-4-2- IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO

02:46 – RITORNO A CASA GORI

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – LE COLPE DEL PADRE – II PARTE

20:00 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – II PARTE

21:10 – TAMMY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – TAMMY – 2 PARTE

23:10 – PICCOLE CANAGLIE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – LE COLPE DEL PADRE – II PARTE

20:00 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – II PARTE

21:10 – TAMMY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – TAMMY – 2 PARTE

23:10 – PICCOLE CANAGLIE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:16 – CHIPS – SOVRACCARICO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL CUORE DI DRAGO

21:00 – LA RICERCA DELLA FELICITA’

23:23 – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

01:35 – NOTE DI CINEMA

01:40 – DELITTO PERFETTO

03:22 – CIAKNEWS

03:26 – JOHN Q

19:16 – CHIPS – SOVRACCARICO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL CUORE DI DRAGO

21:00 – LA RICERCA DELLA FELICITA’

23:23 – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

01:35 – NOTE DI CINEMA

01:40 – DELITTO PERFETTO

03:22 – CIAKNEWS

03:26 – JOHN Q

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Cascine milanesi

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Catania

21:30 – Natale in affitto

23:15 – Una sorpresa sotto l’albero

01:00 – Quando il cuore va in vacanza

02:45 – Lady Killer Ep. 7

03:45 – Lady Killer Ep. 8

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 3

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Cascine milanesi

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Catania

21:30 – Natale in affitto

23:15 – Una sorpresa sotto l’albero

01:00 – Quando il cuore va in vacanza

02:45 – Lady Killer Ep. 7

03:45 – Lady Killer Ep. 8

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 3

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – SUL CAMPO DI BATTAGLIA

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – PAROLE PROIBITE

19:00 – MIKE & MOLLY – MIKE SOTTO ESAME

19:25 – MIKE & MOLLY – KARAOKE DI NATALE

19:55 – MIKE & MOLLY – TORTURA ALIMENTARE

20:20 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI MOLLY

20:50 – MIKE & MOLLY – UN COINQUILINO PER CARL

21:25 – AMERICAN DAD – PARANOIA COSTANTE

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – SUL CAMPO DI BATTAGLIA

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – PAROLE PROIBITE

19:00 – MIKE & MOLLY – MIKE SOTTO ESAME

19:25 – MIKE & MOLLY – KARAOKE DI NATALE

19:55 – MIKE & MOLLY – TORTURA ALIMENTARE

20:20 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI MOLLY

20:50 – MIKE & MOLLY – UN COINQUILINO PER CARL

21:25 – AMERICAN DAD – PARANOIA COSTANTE

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 6

21:10 – CHRISTMAS AT DOLLYWOOD – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – CHRISTMAS AT DOLLYWOOD – 2 PARTE

22:55 – TUTTO PER UNA CANZONE – 1 PARTE

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 6

21:10 – CHRISTMAS AT DOLLYWOOD – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – CHRISTMAS AT DOLLYWOOD – 2 PARTE

22:55 – TUTTO PER UNA CANZONE – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

20:25 – LBA Serie A (live)

00:30 – Viva l’Italia

02:45 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.16

03:20 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

03:55 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.18

04:30 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.19

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

20:25 – LBA Serie A (live)

00:30 – Viva l’Italia

02:45 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.16

03:20 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

03:55 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.18

04:30 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.19

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Cole e Ashley

19:15 – Affari al buio Uno strano telefono

19:45 – Affari al buio I sensitivi

20:15 – Affari di famiglia A caccia di oro

20:45 – Affari di famiglia Mappe segrete

21:15 – Black Book

23:45 – Ina: l’esploratrice del porno Los Angeles: le leggende del porno e i nuovi arrivati in città

00:30 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 7

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Cole e Ashley

19:15 – Affari al buio Uno strano telefono

19:45 – Affari al buio I sensitivi

20:15 – Affari di famiglia A caccia di oro

20:45 – Affari di famiglia Mappe segrete

21:15 – Black Book

23:45 – Ina: l’esploratrice del porno Los Angeles: le leggende del porno e i nuovi arrivati in città

00:30 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 7

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Paradise Road

23:40 – La fiera delle vanità

01:00 – TG LA7 Notte

01:55 – In Onda (r)

02:50 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una periferia difficile

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – LIKE Tutto ciò che piace

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.15

18:40 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.5

19:15 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.14

19:50 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.22

20:25 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.23

21:00 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.18

21:30 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.1

22:00 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.20

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – UN BRAVO RAGAZZO

19:23 – PERSON OF INTEREST II – IL GIORNO FATALE

20:16 – PERSON OF INTEREST II – IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO

21:10 – C.S.I. MIAMI IV – FUGA DALLA TOMBA

22:03 – C.S.I. MIAMI IV – SANGUE NELL’ACQUA

22:57 – C.S.I. MIAMI V – IL PIATTO DELLA MORTE

23:50 – C.S.I. MIAMI V – MAGIA E MORTE

00:43 – Colombo: Sulle tracce dell’assassino – 1 PARTE

GIALLO TV

18:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.8

20:05 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.9

21:10 – Vera 1′ Stagione Ep.3

23:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.7

00:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.8

01:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.7

02:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.8

03:10 – A Crime To Remember 4′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:20 – Copland, Bernstein

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art rider

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – Fraulein – Una fiaba d’inverno

22:50 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:45 – Stevie Nicks: Wild at heart

00:35 – Devo in concerto

Rai Premium

18:20 – Don Matteo 8

19:20 – Il restauratore 2

20:20 – Il restauratore 2

21:20 – Amore ad Harbor Island

22:50 – Belve

23:45 – Cuccioli in festa

01:15 – Il Natale della Mamma imperfetta

02:50 – Un milione di piccole cose 2

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

19:59 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:57 – La storia di Ruth

23:52 – Indagine ai confini del sacro

00:45 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT (APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO)

20:30 – ZEROVERO

21:15 – SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE DI NATALE)

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO – OSPITE: GIANNI RIVERA

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE NATALIZIE)

21:00 – ATLETICAT

22:00 – SVIZZERA E DINTORNI

23:00 – SIAMO FUORI

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Timer – Raclette gourmet di Damiano Realini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino tra i ghiacciai – Il bivacco

La2

18:30 – Earth – Un giorno straordinario

20:00 – Telesguard

20:15 – Il giardino di Albert – Anatomia della casa

21:05 – The Alpinist di Peter Mortimer e Nick Rosen

22:35 – Saranno campioni – Simon Knak di Martin Schilt

23:05 – A tutto hockey Sintesi

23:30 – Beetlejuice – Spiritello porcello

00:55 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:50 – L’uomo e il mare – rubrica

19:20 – SportAbilia

19:50 – Qatar 2022

22:25 – Salto con gli Sci

23:00 – Salto con gli Sci

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Atletica Leggera Atletica. BOclassic

01:10 – Ciclocross

Rai Sport

18:50 – L’uomo e il mare – rubrica

19:20 – SportAbilia

19:50 – Qatar 2022

22:25 – Salto con gli Sci

23:00 – Salto con gli Sci

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Atletica Leggera Atletica. BOclassic

01:10 – Ciclocross

SuperTennis

19:30 – Best of Davis Cup Musetti vs Auger Aliassime

21:00 – Reloaded 2022 PT8 Un anno di Davis

21:15 – Best of Italiani 2022 Sinner vs Kokkinakis, Cincinnati

00:15 – Colpo da Campione Il dritto di Martina Trevisan

00:30 – Best of ATP 2022 Kyrgios vs Medvedev, Montreal

02:15 – Best of WTA 2022 Sabalenka vs Jabeur, Finals Fort Worth

04:45 – La fine di un’era: Roger e Serena Williams vs Ivanovic, Cincinnati 2015

Euro Sport

18:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Ljubno. HS94 F

19:00 – Sci di fondo Tour de Ski Val Mustair. Sprint a Tecnica Libera M/F

20:00 – Magazine Judo Show

21:00 – Rally World Rally Raid Championship Dakar Arabia Saudita (2a tappa)

22:00 – Sci di fondo Tour de Ski Val Mustair. Sprint a Tecnica Libera M/F

23:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Garmisch Partenkirchen. HS 142 M

00:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Bormio. Super – G M

01:30 – Sci di fondo Tour de Ski Val Mustair. Sprint a Tecnica Libera M/F

SportItalia

19:00 – Leotalk (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – HELLO YOYO Prima Visione RAI

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – Food Wizards

19:25 – Food Wizards

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Galline In Fuga

20:55 – SERATONA BOING

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

Cartoonito

18:00 – La casa delle Bambole di Gabby

18:30 – Mighty Express – nuovi episodi

19:00 – Tom & Jerry in New York

19:20 – Complemago

19:50 – Baffo e Biscotto

21:25 – Baby Shark’s Big Show

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

Frisbee

18:50 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.9

19:00 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

19:55 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.10

20:25 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.1

20:55 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.2

21:20 – Super Monsters – I mostruosi aiutanti di Babbo Natale

21:50 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.1

K2

18:05 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.3

18:30 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.4

18:50 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese 2′ Stagione Ep.4

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.3

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.3

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.13

20:10 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:05 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 8

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 11

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 12

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 13

18:45 – A tutto reality: le origini Ep. 14

19:00 – A tutto reality: le origini Ep. 15

19:10 – A tutto reality: le origini Ep. 16

19:25 – Ted’s Top Ten Cosa non fare quando sei a casa da solo

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A caccia di Babbo Natale

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Danger Force

21:40 – Danger Force

22:05 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.6

19:20 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.7

20:15 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.8

21:10 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.9

22:05 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.10

23:05 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.11

00:00 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.1

00:30 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Storie della TV

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Gli anni 1895-1912: dalla scoperta del cinema alla guerra di Libia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

22:10 – Io sono Venezia

23:10 – I ragazzi del ’36

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Erasmus + Stories Studying Abroad

19:00 – #Maestri Nicola Piovani e Lucia Votano

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – The Planets

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.1

19:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.1

21:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.15

22:15 – Dal pollaio alla pista 3′ Stagione Ep.2

23:15 – Dal pollaio alla pista 3′ Stagione Ep.3

00:10 – Dal pollaio alla pista 3′ Stagione Ep.4

01:10 – Dal pollaio alla pista 3′ Stagione Ep.5

DMAX

19:25 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.2

21:15 – Jurassic Night con Barbascura X 1′ Stagione Ep.1

21:25 – La fine dei dinosauri

23:10 – Jurassic Night con Barbascura X 1′ Stagione Ep.5

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 131

01:15 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.10

02:10 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.11

03:05 – Metal Detective 3′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

19:00 – MEGACOSTRUZIONI IV – LE PIU’ GRANDI NAVI CONTAINER AL MONDO

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – L’ISOLA DELLA MELMA ALIENA

21:15 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

22:15 – Gerusalemme misteriosa

23:15 – TESLA X-FILES – IL LABORATORIO DEL MISTERO

00:15 – BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO – COS’E’ LA GRAVITA’?

01:15 – Cacciatori d’eclissi

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Virginia e Natalino

18:45 – Il castello delle cerimonie Rymma e Giuseppe

19:15 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Francesco

19:45 – Il castello delle cerimonie Sonia e Alexandro

20:15 – Il castello delle cerimonie Sant’Antonio

20:50 – Il castello delle cerimonie Nipoti alla riscossa

21:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Natale

22:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Santa Claus

Discovery Channel

18:10 – Acquari di famiglia Richieste folli

19:05 – Acquari di famiglia Rock n’ Roll!

20:00 – Acquari di famiglia Distributori automatici

21:00 – Bigfoot: killer in Alaska Sa che siamo qui

21:55 – Bigfoot: killer in Alaska Il villaggio dei dannati

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Aereo perduto

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 6

00:45 – Chi cerca trova Rischi

Sky Uno

18:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 6

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 7 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 29

22:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 38

23:15 – MasterChef Italia Ep. 5

00:35 – MasterChef Italia Ep. 6

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:10 – Il primo Natale

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Il giorno più bello

23:05 – La Torre Nera

00:45 – Ricomincio da me

02:30 – L’eredità della vipera

03:55 – Fratelli unici

05:30 – Questo o quello – Speciale

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Il principe d’Egitto

21:00 – Ender’s Game

23:00 – Elf

00:40 – 100X100Cinema

01:00 – La volpe e la bambina

02:40 – Asterix e il regno degli dei

04:10 – Italo

05:55 – Space Jam

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – Tre all’improvviso

21:00 – Ghost – Fantasma

23:10 – Il giorno più bello

01:00 – Jerry Maguire

03:20 – Se mi lasci ti cancello

05:10 – Qualcosa è cambiato

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:30 – Jurassic World – Il dominio (Ext. Vers.)

21:15 – Jurassic Park

23:25 – Il mondo perduto: Jurassic Park

01:40 – Jurassic Park III

03:15 – Jurassic’s Greatest Moments – Speciale

04:00 – Jurassic World

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:45 – The Legend of Zorro

21:00 – State of Play

23:10 – La fratellanza

01:15 – The Chronicles of Riddick

03:15 – Awol 72 – Il disertore

04:40 – Elysium

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Chi cerca trova

18:30 – I Simpson Pompieri e ladri

18:55 – I Simpson Fermati o il cane spara!

19:20 – I Simpson 24 minuti

19:45 – I Simpson Homer fa le scarpe a Burns

20:10 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

20:35 – I Simpson Due nuovi coinquilini per Homer

21:00 – This Is Us Il treno Prima TV

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario