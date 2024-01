Su Rai Uno Non ti pago, su Italia 1 Will Hunting – Genio ribelle. Guida ai programmi Tv della serata del 2 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 2 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Non ti pago. Ferdinando eredita dal padre un banco lotto. Sogna di sbancarlo con una premio milionario. A vincere però sarà il suo impiegato Mario, a cui il padre di Ferdinando è “andato in sogno”. Su Rai Tre dalle 21.20 L’afide a la formica. Fatima è nata in Calabria, ha sedici anni e indossa il velo ma si sente fuori posto per via della sua religione. Un giorno, il professor di educazione fisica, Scimone, propone ai suoi studenti di iscriversi alla Maratona di Sant’Antonio. Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore schivo e depresso, il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio. Sarà l’inizio di un rapporto che cambierà le loro vite, mentre la corsa riuscirà a renderli entrambi liberi. Su Rai 4 dalle 21.10 Assassinio sull’Orient Express. Un ricco uomo di affari, dal torbido passato, viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore del convoglio chiede l’aiuto di Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono molti e il grande investigatore belga dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole. vista uccidere il marito dagli uomini di Bogue, però non si arrende e assolda 7 mercenari per difendere le terre e i suoi concittadini. Su Rai Movie dalle 21.10 Jumanji – The Next Level. Quando non lo vedono arrivare ad un brunch, Anthony, Martha e Bethany capiscono che il loro amico Spencer ha ripreso la console ed è rientrato nel videogioco Jumanji per vivere una nuova avventura. I suoi amici lo inseguono per riportarlo indietro, sfidando nuovi pericoli e territori inesplorati. Su Italia 1 dalle 21.26 Will Hunting – Genio ribelle. La vita di Will Hunting, ragazzo prodigio ma alquanto ribelle, cambia quando conosce lo psicologo Sean Maguire. Cresceranno entrambi Su Rete 4 dalle 21.30 Notting Hill. Un colpo di fulmine folgora un timido libraio londinese e la piu’ famosa diva di Hollywood. Potra’ funzionare? Su Sky Cinema dalle 21.15 Allied – Un’ombra nascosta. L’agente segreto Max Vatan scopre che la moglie Marianne sta probabilmente tramando con il nemico e ha soltanto settantadue ore per provarne l’innocenza e salvare la propria famiglia.. Su Iris dalle 21 Il grande sentiero. L’epica storia di un gruppo di Cheyenne che sono costretti a migrare dall’Oklahoma al Wyoming e ad affrontare l’ostilità delle truppe americane.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 The floor – Ne rimarrà solo uno. Cento concorrenti si affrontano in duelli a domande su un gigantesco pavimento a LED da conquistare. Ogni riquadro rappresenta un campo di conoscenza e più il gioco avanza, più si alza la posta in gioco. Su Canale 5 dalle 21.36 Al Bano 4 volte 20.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.20 torna E’ sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

SPORT

Su Canale 5 alle 20.50 va in scena Milan – Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In diretta dallo stadio Meazza i rossoneri di mister Stefano Pioli sfidano gli isolani guidati da Claudio Ranieri.

Guida tv di martedì 2 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Non ti pago

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – La Notte dei Miracoli – 800 anni del Presepe

00:55 – Rai – News24

01:25 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – The floor – Ne rimarra’ solo uno

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – L’afide e la formica

23:05 – Tg3 Sera

Rai 4

18:20 – Senza traccia 2

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Assassinio sull’Orient Express

23:15 – Wonderland

23:45 – Cruel Peter

01:25 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:01 – COPPA ITALIA OTTAVI – MILAN – CAGLIARI

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – DISONORE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – TRAFFICANTI DI MORTE

21:20 – WILL HUNTING-GENIO RIBELLE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW VII – IL PUNTO FISSO

19:16 – PERSON OF INTEREST IV – L’ANTIVIRUS

20:06 – THE BIG BANG THEORY I – IL COROLLARIO DEL GATTO

20:34 – THE BIG BANG THEORY I – L’EFFETTO DEL PESCE FLUORESCENTE

21:03 – KING KONG – 1 PARTE

21:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:53 – METEO.IT

21:55 – KING KONG – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 130 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

02:14 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:30 – Supernatural 4′ Stagione Ep.14

19:30 – Supernatural 4′ Stagione Ep.15

20:30 – Supernatural 4′ Stagione Ep.16

21:30 – E.R. – Medici in prima linea

23:30 – Fringe 3′ Stagione Ep.10

00:30 – Fringe 3′ Stagione Ep.11

01:30 – Fringe 3′ Stagione Ep.10

02:30 – Fringe 3′ Stagione Ep.11

Rai Movie

19:55 – Stanlio e Ollio – Allegri vagabondi

21:10 – Jumanji – The next level

23:10 – Immortals

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – After

02:55 – La vita in un attimo

05:00 – Cuori nella tormenta

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – SELVAGGI

21:00 – UN SACCO BELLO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – UN SACCO BELLO – 2 PARTE

22:57 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

01:13 – VACANZE IN AMERICA

02:44 – GILA AND RIK

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL RITORNO DI EDWARD

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – UGUAGLIANZA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – UN POSTO PER MORIRE

21:10 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 02/01/2024

22:17 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 2 PARTE

23:10 – IL PICCOLO PRINCIPE – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – STORIA DI PAESE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUPO SOLITARIO

21:00 – IL GRANDE SENTIERO

23:51 – IL GRANDE GIORNO DI JIM FLAGG

01:37 – LA PROPOSTA

03:24 – CIAKNEWS

03:28 – ATLANTIS

04:33 – PICCOLA MIA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 14

20:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 3 Episodio 4 – Penisola sorrentina

21:30 – Due pattini e una corona – Prima TV

23:15 – Un matrimonio sotto l’albero

01:00 – Una corona per Natale

02:45 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 8

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 22

04:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 25

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – LA TERRA TREMA! PICA, IL GIGANTE DELLA DISTRUZIONE

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 I – NON CHIAMARMI NONNA

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 I – TI CAPISCO

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 I – VENTICINQUE PICCOLE PESTI

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 I – PARANOIA

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 I – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN X – NEL MONDO DEI SOGNI – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN X – IL MONDO DI TENTEN – 1aTV

La 5

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:53 – GRANDE FRATELLO

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – UNA TATA MAGICA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 1 Episodio 2

20:25 – Cash or Trash – Xmas Special – Stagione 4 Episodio 2

21:25 – Femmine contro maschi – Film/Commedia

00:15 – 12 Round – Film/Azione

02:15 – Airport Security: Spagna – Stagione 6 Episodio 7

02:55 – Airport Security: Spagna – Stagione 6 Episodio 8

03:30 – Airport Security: Spagna – Stagione 6 Episodio 9

04:05 – Airport Security: Spagna – Stagione 6 Episodio 10

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 19 – Monique e Mike

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 19 – La guerra dei droni

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 7 – Simpson cimelio

21:15 – Venom

23:15 – Amor idiota

01:00 – D’amore e ombra

03:00 – Amore e sesso in India

03:45 – Sexplora – Stagione 1 Episodio 6 – Pene

La7

18:00 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Cose Nostre – Malavita

23:30 – È solo l’inizio

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – In Onda (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.5

01:10 – La cucina di Sonia

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 21 – Trippa vera e finta

19:00 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 23 – Viva il maiale!

19:35 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 29 – Sud America

20:10 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 22 – Uova

20:45 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 28 – Vegetariana con gusto

21:20 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 3 Episodio 25 – Ricotta che amore

22:00 – Pazzi di pizza – Stagione 1 Episodio 4

22:55 – Pazzi di pizza – Stagione 2 Episodio 3

TOP CRIME

18:28 – THE CLOSER I – GUERRA PERSONALE

19:21 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – IL PASSATO DI ALICE

20:15 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – FUORI DALLE REGOLE

21:10 – FBI: MOST WANTED III – PER MANCANZA D’AMORE

22:04 – FBI: MOST WANTED III – UN UOMO SENZA PATRIA

22:59 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – INTRECCIATI PER UCCIDERE

23:52 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – SANGUE

00:45 – C.S.I. MIAMI VIII – GIOCO DI SQUADRA

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 8 Episodio 2 – Fronte del porto. 2a parte

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 18 Episodio 1 – Habeas Corpus

21:10 – Vera – Stagione 12 Episodio 4

23:05 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 5 – Inganni di famiglia. 1a parte

00:10 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 6 – Inganni di famiglia. 2a parte

01:15 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 7 – Morte nel coro

03:05 – A Crime To Remember – Stagione 5 Episodio 3 – Cuori di tenebra

04:00 – A Crime To Remember – Stagione 5 Episodio 4 – I brutti e vecchi tempi

Rai Premium

18:30 – L’allieva 2

19:30 – La Bibbia: San Paolo

21:20 – Wildenstein 5 – Jacomo e il lupo

22:55 – Il mio arcobaleno

00:25 – Storie italiane

02:40 – Un milione di piccole cose 5

03:25 – Un Ciclone in Convento 7

04:05 – Un Ciclone in Convento 7

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 7 – Il cappellano di un college cerca casa per avere la pace

19:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 8 – Giovane famiglia cerca casa in un quartiere storico

20:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 9 – Trasferimento familiare a Waco, vicino all’acqua

21:30 – Chi cerca trova: Top 10 restauri – Stagione 1 Episodio 1

22:30 – Chi cerca trova: Top 10 restauri – Stagione 1 Episodio 2

23:30 – Chi cerca trova: Top 10 restauri – Stagione 1 Episodio 3

00:30 – Chi cerca trova: Top 10 restauri – Stagione 1 Episodio 4

01:30 – Chi cerca trova: Top 10 restauri – Stagione 1 Episodio 5

TV2000

18:25 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:35 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario

20:29 – Tg 2000

20:55 – Zanna Bianca, un piccolo grande lupo

22:53 – Miss Potter

00:23 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Otto Anni Fa!

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – SUPERMERCATO

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA CALCIO

23:30 – AZZURRO

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Ginnastica Dolce

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Filo Diretto

23:00 – Vacanze A Km 0

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – I Sognatori

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo

20:40 – In cammino sulla Via Crio – Cassimoi e Cassinello

La2

18:40 – Fast & Furious 8

20:50 – Spider-Man: No Way Home

23:15 – A tutto Hockey

23:50 – San Andreas

01:40 – Telesguard

01:50 – Il Quotidiano (R)

02:25 – Telegiornale

02:55 – Meteo notte

Rai Sport +HD

18:55 – Pallavolo

21:15 – Ciclocross

22:25 – Ciclocross

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Coppa Davis

SuperTennis

18:00 – United Cup (replica) Vondrousova vs Danilovic

19:30 – United Cup (replica) Lehecka vs Djokovic

20:45 – Università del Tennis

21:00 – United Cup (replica) Coric vs Griekspoor

23:00 – United Cup (replica) Vekic vs Rus

00:30 – LIVE United Cup

02:30 – LIVE United Cup

05:00 – LIVE United Cup

Euro Sport

18:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Garmisch Partenkirchen. HS 142 M

19:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (1a manche)

20:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (2a manche)

21:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo Trondheim. Sprint a Tecnica Libera M/F

22:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Gavere. F

23:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Gavere. M

01:30 – Atletica Maratona di Amsterdam

03:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans (Gara)

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Leotalk (diretta)

22:00 – Vele all’orizzonte

22:30 – Sky Magazine

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Idefix e gli irriducibili

19:45 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

19:10 – Pinocchio and friends

19:20 – Pinocchio and friends

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 1

18:25 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 15

18:35 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 16

18:50 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 16

19:00 – Super Monsters – I mostruosi aiutanti di Babbo Natale

19:25 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 2

19:50 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 3

20:15 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 4

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 12

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 13

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 35

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 36

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 37

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 38

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 39

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 40

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 19

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 20

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 21

18:55 – Il Barbiere pasticciere Il cane conteso

19:05 – Il Barbiere pasticciere Il maestro del tè

19:15 – Il Barbiere pasticciere L’allievo supera il maestro

19:30 – New School Pigiama Party!

19:50 – Megagame Ep. 14

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:30 – Tgr Bell – Italia

18:55 – Save the date

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Storia dei colori

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – Georgetown

22:50 – Elvis Presley ’56 Special

23:50 – Quando mi prende una canzone

Rai Storia

18:20 – Argo

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – L’Italia vista dagli americani

19:35 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

Rai Scuola

18:00 – Pasteur e Koch un duello nel mondo dei

19:30 – Tigri in casa

20:10 – #Maestri

21:00 – Newton

22:00 – Mondi invisibili

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – f – EASYca

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 10 Episodio 5 – Chevrolet Corvette Stingray

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5

22:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 1 Episodio 5

23:10 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 1 Episodio 6

00:05 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 1

01:00 – Guild Garage – Il re dei restauri – Stagione 2 Episodio 2

01:55 – Ingegneria perduta – Stagione 7 Episodio 7

02:50 – Ingegneria perduta – Stagione 7 Episodio 8

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 2 – Bloccati nel fango

21:25 – Nudi e crudi – 1^TV – Stagione 8 Episodio 13 – Deserto del Kalahari

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 1 – Un bel faccino

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 2 – Una bomba nella posta

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 6

03:50 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 7

04:40 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 8

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – LA TOMBA DI DRACULA

21:05 – CANADA – VITA E MORTE NEL SELVAGGIO NORD

22:00 – GRANDI LAGHI – MISTERI E MERAVIGLIE DELLA NATURA SELVAGGIA

23:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – ANTICHE CIVILTA’

00:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – MISTERI MILITARI

01:00 – SEGRETI ASTRONOMICI – I SEGRETI DELLA LUNA

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 1 – Virginia e Natalino

18:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 2 – Rymma e Giuseppe

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 9

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 11

21:30 – Primo appuntamento Hotel – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1

23:05 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 1 – Il prurito

00:00 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 2 – La bestia

00:55 – La clinica della pelle – Stagione 4 Episodio 3 – Un bozzolo da circa 4 chili

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 6 Episodio 14 – L’inverno sta arrivando

19:00 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno – Stagione 1 Episodio 7 – In cerca di fortuna

20:00 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno – Stagione 1 Episodio 8 – Scoperte

21:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 4 Episodio 11

21:55 – Chi cerca trova – 1^TV – Stagione 17 Episodio 14

22:50 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 13

23:45 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 6 Episodio 13 – Misteri svelati

00:40 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 6 Episodio 15 – Il volo perduto

Sky Uno

18:10 – Stanga in the Sky Alessandro Borghese 4 Ristoranti

18:15 – Masterchef Australia: Dessert Masters Ep. 7 Prima TV

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 7

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 8 Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Valtellina

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona

22:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

23:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona

Sky Cinema 1

18:30 – Troy

21:15 – Allied Un’ombra nascosta

23:25 – Un uomo tranquillo

01:30 – The Great Wall

03:15 – Bumblebee

05:10 – The Amazing Spider-Man 2 Il potere di Electro

SKY Cinema Family

19:30 – Space Jam

21:00 – The Karate Kid La leggenda continua

23:25 – Ella Enchanted Il magico mondo di Ella

01:05 – Dakota

02:40 – La musica nel cuore August Rush

04:35 – Mune Il guardiano della luna

Sky Cinema Romance

19:20 – Scoop

21:00 – What Women Want Quello che le donne vogliono

23:10 – Nessuno mi può giudicare

00:55 – Viaggio sola

02:15 – Sapori e dissapori

04:00 – Lui, lei e Babydog

05:30 – Un matrimonio all’inglese

Sky Cinema Collection

18:35 – Fast X

21:00 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 97

21:15 – Fast and Furious

23:05 – 2 Fast 2 Furious

00:55 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

02:45 – Fast & Furious Solo parti originali

04:35 – 2 Fast 2 Furious

Sky Cinema Action

19:15 – Peppermint L’angelo della vendetta

21:00 – Operation Fortune

23:00 – Rambo 2 La vendetta

00:40 – Total Recall Atto di forza (2012)

02:40 – 211 Rapina in corso

04:05 – La Torre Nera

05:40 – Kin

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV