Su Rai Uno Tali e quali show, su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata del 20 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 20 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 I segreti di Wind River. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, perduta nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine riacutizza il dolore di Cory, tre anni prima ha perso una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine. Su Rai Movie dalle 21.10 Scusate se esisto! Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso. Su Italia 1 dalle 21.21 Sing 2 – Sempre piu’ forte. Moon e la sua squadra portano il loro spettacolo nella capitale mondiale dell’intrattenimento, Su Rete 4 dalle 21.30 La signora dello Zoo di Varsavia. Polonia, 1939: dopo l’invasione nazista, i custodi dello Zoo di Varsavia salvano numerosi ebrei. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’amore non va in vacanza. Una produttrice americana ed una giornalista inglese, entrambe deluse dalle rispettive storie d’amore, decidono, pur non conoscendosi, di scambiarsi gli appartamenti via internet. La decisione sarà, per entrambe, l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore. Su Iris dalle 21 The Jackal. Il geniale killer “The Jackal” viene reclutato dalla mafia russa per uccidere una figura di altissimo livello della politica americana. Il prezzo pattuito è di settanta milioni di dollari.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 FBI. Il fratello dell’uomo che Forrester ha ucciso in Croazia, evade dal carcere in Siberia intenzionato a ucciderlo, per fargli pagare il suo debito di sangue.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tali e Quali. Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda nell’autunno 2023, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) e di affrontare lo stesso meccanismo di voto. Su Canale 5 dalle 21.25 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Quinta dimensione. Il futuro è già qui. Come è nato l’Universo e come si arriverà su Marte? Barbara Gallavotti racconta quella che è forse la più grande sfida che la il genere umani abbia mai affrontato: capire come funziona l’Universo e avventurarsi fuori dalla terra. È una storia iniziata molto tempo fa e nella quale l’Italia ha un ruolo di primo piano fin da quando Galileo puntò il suo cannocchiale verso il cielo. Pochi infatti sanno che, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, l’Italia è stato il terzo Paese a mandare in orbita un proprio satellite. O che oggi è affidata a imprese italiane la costruzione dei moduli della prossima stazione in orbita intorno alla Luna. I ricercatori italiani poi, hanno un ruolo di primo piano a livello mondiale nello studio del funzionamento dell’Universo e di quale sarà il suo destino. Nel corso della puntata i telespettatori potranno esplorare l’enorme caverna artificiale costruita al Cern di Ginevra per raccogliere indizi su come è nato l’Universo, potranno osservare anche il gigantesco strumento che va a caccia di increspature dello spazio-tempo, milioni di volte più piccole del diametro di un atomo, causate dal movimento di buchi neri.

Guida tv di sabato 20 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Tali e quali

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – La vita e’ meravigliosa

01:10 – Che tempo fa

01:15 – Milleeunlibro

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. 5

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Quinta dimensione – Il futuro e’ gia’ qui

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Hudson & Rex 1

19:00 – Hudson & Rex 2

19:45 – Hudson & Rex 2

20:35 – Hudson & Rex 2

21:20 – I segreti di Wind River

23:05 – Cut Off

01:25 – Anica – Appuntamento al cinema

01:30 – La Unidad 1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – ZUCCHERO E SANGUE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – REQUIEM

21:20 – SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ALL AMERICAN III – TOUCHDOWN

19:16 – YOUNG SHELDON II – UNA CRISI MISTICA E POLIPI ALIENI

19:43 – YOUNG SHELDON II – UN SEGRETO FINANZIARIO E LA SALSA DI PESCE

20:06 – THE BIG BANG THEORY II – IL BINARIO DEL TERMINATOR

20:34 – THE BIG BANG THEORY II – L’ AGGREGAZIONE DEI FERMACAPELLI

21:03 – ELIMINATORS – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 138 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 12

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 13

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 10 – Torturati

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 11 – Il museo

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 12 – Territorio infestato

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 13 – Osservazione notturna

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 1 – Notte in radio

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 2 – Segreti di famiglia

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 12

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 13

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 10 – Torturati

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 11 – Il museo

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 12 – Territorio infestato

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 13 – Osservazione notturna

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 1 – Notte in radio

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 2 – Segreti di famiglia

Rai Movie

19:30 – Empire State

21:10 – Scusate se esisto!

23:00 – Ex – Amici come prima

00:45 – White oleander – Oleandro bianco

02:40 – In grazia di Dio

05:00 – La ragazza del treno

19:30 – Empire State

21:10 – Scusate se esisto!

23:00 – Ex – Amici come prima

00:45 – White oleander – Oleandro bianco

02:40 – In grazia di Dio

05:00 – La ragazza del treno

Cine 34

19:01 – CIAK SPECIALE – I SOLITI IDIOTI 3

19:05 – A CENA CON… – OLE’

21:15 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS ’24

22:29 – METEO.IT

22:31 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

23:22 – NOI SIAMO CINEMA

00:43 – BRANCALEONE ALLE CROCIATE

19:01 – CIAK SPECIALE – I SOLITI IDIOTI 3

19:05 – A CENA CON… – OLE’

21:15 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS ’24

22:29 – METEO.IT

22:31 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

23:22 – NOI SIAMO CINEMA

00:43 – BRANCALEONE ALLE CROCIATE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – CAVALCHERO’ IL VENTO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – L’INCONTRO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – UN NUOVO INIZIO

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 2 PARTE

23:10 – IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – CAVALCHERO’ IL VENTO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – L’INCONTRO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – UN NUOVO INIZIO

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 2 PARTE

23:10 – IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE – 1 PARTE

Iris

18:37 – DANNI COLLATERALI

21:00 – THE JACKAL

23:41 – INCONCEIVABLE

01:49 – MILLIONS

03:24 – CIAKNEWS

03:28 – DUE PISTOLE PER DUE FRATELLI

04:44 – LUCIA DI LAMMERMOOR (DI P. BALLERINI)

18:37 – DANNI COLLATERALI

21:00 – THE JACKAL

23:41 – INCONCEIVABLE

01:49 – MILLIONS

03:24 – CIAKNEWS

03:28 – DUE PISTOLE PER DUE FRATELLI

04:44 – LUCIA DI LAMMERMOOR (DI P. BALLERINI)

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 3 – Alto Adige

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 3 – Milano

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 2 – Umbria

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 2 – Gubbio

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 3 Episodio 7 – La Tuscia

01:15 – Il pranzo di Natale

03:00 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 26

04:00 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 3

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 3 – Alto Adige

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 3 – Milano

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 2 – Umbria

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 2 – Gubbio

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 3 Episodio 7 – La Tuscia

01:15 – Il pranzo di Natale

03:00 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 26

04:00 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 3

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE IV – THE BACHELOR

18:50 – THE MIDDLE IV – TU, IO E SUE!

19:20 – THE MIDDLE IV – GRAZIE FACEBOOK!

19:50 – THE MIDDLE IV – IL REGALO GIUSTO PER MAMMA

20:20 – THE MIDDLE IV – UNA BUGIA TIRA L’ALTRA

20:45 – THE MIDDLE IV – L’ADDIO ALLE SUPERIORI

21:15 – SPIDERS

23:05 – THE WITCH

18:25 – THE MIDDLE IV – THE BACHELOR

18:50 – THE MIDDLE IV – TU, IO E SUE!

19:20 – THE MIDDLE IV – GRAZIE FACEBOOK!

19:50 – THE MIDDLE IV – IL REGALO GIUSTO PER MAMMA

20:20 – THE MIDDLE IV – UNA BUGIA TIRA L’ALTRA

20:45 – THE MIDDLE IV – L’ADDIO ALLE SUPERIORI

21:15 – SPIDERS

23:05 – THE WITCH

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – TUTTA LA VERITA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – TUTTA LA VERITA’ – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 3

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 5

21:25 – Queen – Days of Our Lives

00:10 – Freddie Mercury – The Great Pretender

02:10 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 1 – La famiglia prima di tutto

02:55 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 3 – Quattro donne e un funerale

04:00 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 4 – La villa degli orrori

05:05 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 5 – Dolce omicidio

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 3

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 5

21:25 – Queen – Days of Our Lives

00:10 – Freddie Mercury – The Great Pretender

02:10 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 1 – La famiglia prima di tutto

02:55 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 3 – Quattro donne e un funerale

04:00 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 4 – La villa degli orrori

05:05 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 5 – Dolce omicidio

Cielo

18:15 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 1

19:15 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 28 – Segni e presagi

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 1 – Mezzogiorno di fuoco

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 16 – Un diamante molto particolare

21:15 – La felicità nel peccato

23:15 – Linda Lovelace La vera gola profonda

01:00 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Stagione 1 Episodio 5

01:30 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Stagione 1 Episodio 6

18:15 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 1

19:15 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 28 – Segni e presagi

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 1 – Mezzogiorno di fuoco

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 16 – Un diamante molto particolare

21:15 – La felicità nel peccato

23:15 – Linda Lovelace La vera gola profonda

01:00 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Stagione 1 Episodio 5

01:30 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Stagione 1 Episodio 6

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – LA7 DOC

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Anti – Camera con Vista

01:20 – LIKE Tutto ciò che piace

02:00 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

03:15 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:10 – Grey’s Anatomy – 12a Stagione

00:30 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:25 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 6

19:00 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 7

19:35 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 4

20:10 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 5

20:45 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 2

21:20 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 3

22:00 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 7 – Roma

23:05 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 12 – Palermo

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto a Kermadec – 2 PARTE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – L’INFILTRATO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI III – IL TESTAMENTO

21:10 – Poirot non sbaglia – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Whitstable Pearl 1′ Stagione Ep.2

19:10 – Tatort Vienna – I senzatetto

21:10 – Balthazar 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Balthazar 1′ Stagione Ep.4

23:25 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.8

00:25 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.9

01:25 – L’ispettore Barnaby 11′ Stagione Ep.5

03:15 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.14

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

19:00 – Il lato oscuro della mia famiglia

21:20 – DOC – Nelle tue mani 3

23:10 – La storia

01:05 – Blu Notte – Misteri italiani

02:50 – Piloti

03:20 – L’Ispettore Sarti 2

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 11 – Ambiente urbano per la famiglia Harp

19:30 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 12 – Una coppia cerca casa nel quartiere dove nessun residente se ne va

20:25 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 13 – Dinamici neo-genitori cercano un’oasi nella natura

21:20 – C’era una volta casa – Stagione 1 Episodio 11 – Dalla grande città

22:15 – C’era una volta casa – Stagione 2 Episodio 1 – Sogni

23:10 – C’era una volta casa – Stagione 2 Episodio 2 – L’isola

00:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 1 – La prima casa

01:00 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 2 – Per i nipoti

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:28 – Tg 2000

20:50 – Soul

21:23 – La guerra dei bottoni

23:08 – Il potere della parola

01:08 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona I Piaceri Della Carne

01:00 – Maratona Tesori e Meraviglie

05:00 – Maratona La Cucina Nel Cuore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO ITALIA

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:10 – Snowboard: Coppa del mondo 2023/2024 – Halfpipe Da Laax

19:45 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Slalom gigante femminile (R) 2.manche Da Jasna (SVK)

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Losanna – San Gallo Da Losanna

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:35 – The Rookie – Batticuore Stagione 4, episodio 10

01:20 – Telesguard

01:35 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Discesa maschile (R) Da Kitzbühel (AUT)

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Ciclismo

23:30 – Tg Sport

23:45 – Speciale

00:30 – Snowboard

01:30 – Biathlon

02:30 – Biathlon

03:15 – Sci Di Fondo

SuperTennis

19:00 – Davis Cup Sonego vs Ymer

20:30 – Supertennis TG

20:45 – Kooyong Classic 2024 (replica)

22:30 – US Open 2011 Federer vs Djokovic

02:15 – Kooyong Classic 2024 (replica)

04:15 – BJK Cup 2023 Paolini vs Friedsam

05:30 – US Open 2023 Sinner vs Sonego

Euro Sport

21:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. Sprint a Tecnica Libera M/F

22:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Ethias Cross Hulst. F

23:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Ethias Cross Hulst. M

00:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Bormio. Discesa Libera M

01:30 – Atletica Mondiali 9a g.

03:00 – Atletica Mondiali 7a g.

05:00 – Atletica Mondiali 8a g.

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Mauritania-Angola (diretta)

20:00 – Post partita Coppa d’Africa (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

02:30 – Si Live 24

03:00 – Coppa d’Africa Senegal-Camerun

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Cars Toons

19:40 – Cars Toons

19:45 – Cars Toons

19:50 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey EP. 49

18:45 – Bluey

Boing

18:10 – Doraemon – Il film: Nobita e il nuovo dinosauro

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Looney Tunes

20:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 4

18:25 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 13

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 2

19:10 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 3

19:35 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 14

20:00 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 15

20:20 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 1

20:45 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 2

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 30

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 31

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 32

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 33

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 34

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 17

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 18

19:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 6

DeaKids

18:35 – Il Barbiere Pasticciere

19:45 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

21:00 – Megagame

21:25 – H2O – Just Add Water

21:50 – Pippi Calzelunghe

22:40 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

22:55 – Robin Hood – Alla Conquista Di Sherwood

Super

18:10 – I Thunderman

18:30 – I Thunderman

19:00 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:10 – Il caffe’

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Grandi direttori d’orchestra

20:05 – Rai 5 Classic

20:45 – Personaggi in cerca d’attore

21:15 – Teatro: Omero non piange mai

22:35 – Verdi: Requiem – Claudio Abbado

00:05 – Rock Legends

Rai Storia

18:15 – Spose di guerra

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Rai54

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – L’albero degli zoccoli

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Documentari d’autore

19:00 – Wild Italy

20:00 – Le isole scozzesi

21:00 – Profili

21:20 – I segreti del cratere dei dinosauri

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Newton

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 2 – TVR Griffith

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

21:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5 – Un fuoristrada sostenibile

23:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – Stagione 1 Episodio 4 – Una Corvette elettrica

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 3 – BMW M5

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 4 – Renault Alpine

DMAX

19:35 – Nudi e crudi – Stagione 9 Episodio 1 – Niente paura

21:25 – River Monsters: sbranato vivo

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – 1^TV – Stagione 2 Episodio 9 – Metà uomo metà bestia

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 10 – La bestia

01:05 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 15 Episodio 11 – Il museo

02:00 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 15 Episodio 12 – Le porte dell’inferno

02:55 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 15 Episodio 13 – Il club

03:50 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 14 Episodio 1 – Oregon

Focus TV

18:00 – IL RESPIRO ETERNO DELLE ANTICHE BATTAGLIE – LA BATTAGLIA DI TEUTOBURGO

19:00 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – I SEGRETI DELLA GRANDE MURAGLIA ROMANA

20:00 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – CITTA’ GEMELLA PERDUTA DI POMPEI: ERCOLANO

21:05 – SEGRETI NEL GHIACCIO III

22:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO III

23:00 – NATURA FANTASTICA (E DOVE TROVARLA) – FUOCO

00:00 – MERAVIGLIE DELLA TERRA III – IL CUORE SELVAGGIO DELLA SIERRA GORDA

01:00 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – USS CORSICA: L’ISOLA PARTAEREI

RealTime

18:05 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 2 – Maria e Antonio

18:35 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 3

20:00 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 4

21:25 – Il dottor Alì – 1^TV – Stagione 1 Episodio 21

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 2

01:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 1

02:20 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 1

03:15 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 2

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 2 Episodio 5 – Problemi di peso

19:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 2 Episodio 6 – L’elefante

20:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 2 Episodio 7 – I dragoni

21:00 – 112: Fire Squad – Stagione 1 Episodio 5 – Incendio in fabbrica

21:55 – 112: Fire Squad – Stagione 1 Episodio 6 – Famiglia in difficoltà

22:50 – California Fire – Stagione 1 Episodio 3 – Montagna di fuoco

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 5 Episodio 1 – Il nono pianeta

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 5 Episodio 2 – Luoghi mortali

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 9 – Ravenna

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

21:15 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 11

22:40 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 12

00:00 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 11

01:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 12

02:40 – Home Restaurant – Stagione 2 Episodio 6

03:45 – Home Restaurant – Stagione 2 Episodio 7

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Gasoline Alley

21:15 – L’amore non va in vacanza

23:35 – Renfield

01:15 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

03:00 – Boston Caccia all’uomo

05:10 – Capodanno a New York

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Senti chi parla adesso

21:00 – Wonder Park

22:35 – Wonder

00:30 – I Goonies

02:25 – L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri

03:55 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 96

04:10 – Baffo & Biscotto Missione spaziale

05:30 – Le avventure di Fiocco di Neve

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Un amore di testimone

21:00 – Gli anni più belli

23:15 – 50 volte il primo bacio

01:00 – A Christmas Kiss Un Natale al bacio

02:30 – Una lunga domenica di passioni

04:40 – Tre cuccioli e un anello

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – Sully

21:15 – American Sniper

23:35 – Di nuovo in gioco

01:30 – Flags of Our Fathers

03:45 – Gunny

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Kin

21:00 – xXx

23:10 – xXx 2 The Next Level

00:55 – Due nel mirino

02:45 – L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

04:20 – Twist

05:50 – Unknown Senza identità

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV