Su Rai Uno 20 anni che siamo italiani, su Italia 1 The Warriors Gate, su Rai 4 Una vita. Guida ai programmi Tv della serata del 20 giugno

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 20 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre alle 21.45 Un italiano in America. Giuseppe, benzinaio italiano, viene invitato negli Stati Uniti a conoscere il padre che credeva morto da tempo. Qui, abbacinato dal sogno americano, scopre che il genitore è un truffatore e si vede costretto a ricominciare una nuova vita. Su Rai 4 dalle 21.20 The Gunman. Jim Terrier è un mercenario internazionale che ha operato in diverse zone pericolose del mondo. Dopo aver ucciso un ministro congolese, è costretto a sparire e a ripulirsi. Ma il suo passato continua ad inseguirlo. Su Rai Movie dalle 21.20 Il giovane Karl Marx. All’età di 26 anni, Karl Marx si avvia con la moglie Jenny sulla strada dell’esilio. Nel 1844 a Parigi conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studia gli inizi del proletariato inglese. Engels, una specie di dandy, dà a Marx il pezzo mancante del puzzle che ricompone la sua nuova visione del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato. Su Canale 5 dalle 21.44 Ciao Darwin 7 – La rivoluzione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.. Su Italia 1 dalle 21.34 The Warriors Gate. Videogiochi e kung fu nel film di azione, avventura e fantasy scritto e prodotto da Luc Besson. Un adolescente viene magicamente trasportato nell’antica Cina. Su Rete 4 dalle 21.30 Una vita. Ojeda Tapia comunica a Samuel che Ariza e’ sparito senza pagarlo e che sara’ proprio Alday a dovergli restituire la somma pattuita. Su Sky Cinema dalle 21.15 Teen spirit – Ad un passo dal sogno. Una sedicenne di modeste possibilità economiche sogna di diventare una cantante pop. Grazie al supporto di un insolito mentore, la ragazza decide di partecipare ad un concorso locale, dove deve mostrare talento, tenacia e integrità morale. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Jason Bourne. Dopo dieci anni di latitanza l’ex sicario della CIA Jason Bourne si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Intanto a Reykjavík Nicky Parsons riesce ad hackerare alcuni file dell’Agenzia, riguardanti operazioni segrete, come il nuovissimo progetto Ironhand, che riguarda la creazione di un nuovo tipo di piattaforma (EXCOON), in grado di fornire internet gratuito a tutti, che ha però come scopo finale quello di tracciare e spiare tutti i server degli americani. Su Iris dalle 21 Mai con uno sconosciuto. Dopo aver allacciato una relazione con un ex poliziotto portoricano, un’esperta di psicologia criminale viene perseguitata da misteriose minacce di morte.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.05 Ossessione senza fine. l dottor Beck, che ha cambiato nome, salva una ragazza dall’annegamento e finisce per innamorarsene. Sorgono alcune complicazioni, ma Beck non si fa scoraggiare.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno 20 anni che siamo italiani. Gigi D’Alessio e Incontrada, assieme ai vari ospiti che si alterneranno, racconteranno tutti i fatti salienti dei loro ultimi vent’anni. Su Rai Tre dalle 20.30 Aspettando le parole. Massimo Gramellini incontra i protagonisti dell’attualità politica, sociale e culturale del paese e lo fa dando spazio a storie straordinarie di vita quotidiana, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute.

Guida tv di sabato 20 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia – week end

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – 20 anni che siamo italiani

23:15 – TG1 60 Secondi

23:19 – 20 anni che siamo italiani

00:00 – Techetechetè – Jukebox: Anni 80 ma non li dimostra

01:00 – RaiNews24

Rai 2

18:05 – TG2 L.I.S.

18:09 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Simulazione

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ossessione senza fine – Il ritorno

22:45 – Blue Bloods Gli uomini in blu

Rai 3

18:30 – Geo – Vacanze Italiane

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

21:45 – Permette? Alberto Sordi

Rai 4

18:38 – Senza Traccia ep.6

19:22 – Marvel’s Daredevil ep.1

20:21 – Marvel’s Daredevil ep.2

21:18 – Gunman

23:17 – Shut in

00:56 – Replicant

02:36 – Automata

04:18 – Senza Traccia IV ep.5

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – I MILLE VOLTI DELL’AMORE

19:50 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – IL CASO HOUSE

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MERCATO DELLA CARNE

21:30 – THE WARRIORS GATE – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – TRAINING DAY – IL PREZZO DEL PECCATO

19:19 – TRAINING DAY – SENSO DI COLPA

20:15 – THE BIG BANG THEORY X – IL RILIEVO DELLA GEOLOGIA

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – LA PROPRIETA’ DIVISIONE-COLLISIONE

21:04 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – MORSO DI SERPENTE

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – UNA VITA – 988 – 1aTV

22:20 – UNA VITA – 989 – 1aTV

23:17 – SPY – 1 PARTE

00:15 – TGCOM

00:17 – METEO.IT

Cine 34

19:10 – IL CONTE MAX

21:10 – IL MARCHESE DEL GRILLO

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO C

22:15 – IL MARCHESE DEL GRILLO

23:30 – NESTORE – L’ULTIMA CORSA

01:31 – MAZZABUBU’… QUANTE CORNA STANNO QUAGGIU’

02:51 – FROU-FROU DEL TABARIN

Rai Movie

19:20 – La mossa del pinguino

21:10 – Il giovane Karl Marx

23:10 – Quando sei nato non puoi più nasconderti

01:15 – Il capitale umano

03:05 – Fiore

05:00 – L’affittacamere

Paramount Network

18:40 – Una Fidanzata per papa’

21:10 – A piedi nudi nel parco

23:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:30 – Il giovane ispettore Morse

04:10 – L’altra madre

Iris

18:43 – ACTION – HOLLYWOOD HOMICIDE

21:00 – MAI CON UNO SCONOSCIUTO

22:57 – NESSUNA VERITA’

01:21 – HOLLYWOOD ENDING

03:08 – CIAKNEWS –

03:11 – STEVE MCQUEEN: UNA VITA SPERICOLATA

04:55 – MORTE PER PROCURA (ALLA PENSIONE EDELWEISS)

TV8

18:00 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 5

19:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 6

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:30 – Il collezionista di ossa

23:30 – Misery non deve morire

01:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

03:45 – Lady Killer Ep. 12

04:45 – Vicini assassini Ep. 3

Italia 2

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA PASTICCERIA DA COMPRARE

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU TORNA IN VITA

18:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – CON CHI SI UNIRA’ GOKU

19:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FUSIONE CON VEGETA

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – VEGEKOU CONTRO MAJINBU

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA RABBIA DI MAJINBU

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA PRINCIPESSA INNAMORATA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – NAMI E LA SCIENZA DEL VENTO

La 5

18:55 – CATERINA E LE SUE FIGLIE 3

21:10 – INGA LINDSTROM – LA FESTA DI HANNA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – LA FESTA DI HANNA – 2 PARTE

23:00 – ROSAMUNDE PILCHER: LE ALI DELLA SPERANZA – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Piedone l’africano

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Casamonica – Le mani su Roma

23:05 – Casamonica – Le mani su Roma

00:40 – Spaccio capitale

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 – Bodycam – Agenti in prima linea

03:50 – Bodycam – Agenti in prima linea

Cielo

18:00 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 3

18:30 – Fratelli in affari Ep. 11

19:15 – Affari al buio Indumento fuori taglia, che bello!

19:45 – Affari al buio Bottino vintage

20:15 – Affari di famiglia Libri del presidente

20:45 – Affari di famiglia Una pistola rarissima

21:15 – Desideria – La vita interiore

23:15 – Public Sex, Private Lives

La7

18:10 – A te le chiavi

18:50 – Eden – Un pianeta da salvare

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – The Queen – La Regina

23:15 – 8 donne e un mistero

01:15 – TG LA7

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

20:15 – A te le chiavi

20:50 – Il Gusto di Sapere

21:30 – Little Murders – La penna avvelenata

23:20 – Little Murders – Il pericolo senza nome

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:50 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Relic Hunter La Suora Decapitata

18:40 – Relic Hunter Il Giorno Della Bandiera

19:40 – Happy Days Fino In Fondo

20:00 – Happy Days Una Serata Movimentata

20:30 – Happy Days Torta A Sorpresa

20:50 – Happy Days Mezzanotte Di Fuoco

21:30 – A Good Man

23:30 – Operation Chromite

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.5

18:45 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

19:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

20:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

21:45 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.8

22:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

23:45 – Mocho – This is America – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Mocho – This is America – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:31 – CHICAGO P.D. V – PUNTO DI ROTTURA

19:20 – CHICAGO P.D. V – FANTASMI

20:15 – CHICAGO P.D. V – LA VENDETTA

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO III – OMICIDIO TELECOMANDATO

23:00 – THE MENTALIST I – LA RAGAZZA DAI CAPELLI ROSSI

23:55 – THE MENTALIST I – ROSSO SEGRETO

00:50 – C.S.I. NEW YORK VI – PUNTO DI VISTA

01:35 – C.S.I. NEW YORK VI – IN VACANZA

GIALLO TV

18:20 – Alice Nevers – Professione giudice – Ferite invisibili. 2a parte

19:20 – The Listener – Un dono speciale

20:15 – The Listener – Soccorso emotivo

21:10 – Cherif – La mia parola contro la tua

22:20 – Cherif – Pericolo dal passato

23:30 – Cherif – Follia perversa. 1a parte

00:40 – Cherif – Follia perversa. 2a parte

01:45 – Law & Order: Il verdetto – Pubblico e privato

Rai 5

18:13 – Rai News Giorno

18:15 – Piano Pianissimo

18:30 – Vivaldi: Le quattro stagioni dall’op. 8; Piazzolla: Las cuatro estaciones porteñas

19:44 – Concerto Dzambo Agusevi Orkestar

20:44 – Classical Destinations

21:15 – TEATRO Un borghese piccolo piccolo

22:40 – Strauss: Bürger als Edelmann, suite per orchestra op. 60

23:21 – Strauss: Vier letzte Lieder per soprano e orchestra

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.50

18:55 – Mister Ignis – L’operaio che fondò un impero

21:20 – I nostri figli

23:10 – Il Capitano Maria – p.1

01:00 – Blu Notte 12: Ladri di futuro – p.6

02:40 – I ragazzi di celluloide – p.3

04:10 – L’impostore

05:00 – Ricominciare 2 – p.33

Mediaset Extra

19:15 – RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE – LA VITA IN GIOCO

21:15 – PROFESSIONE VACANZE – LA DONNA CHE SAPEVA TROPPO

22:55 – DON TONINO I – DELITTO SUL RING – I PARTE/DELITTO SUL RING – II PARTE

00:40 – CARO MAESTRO 1 – 2 – CARO MAESTRO

02:23 – TGCOM24

02:25 – COLPO GROSSO

03:00 – COLPO GROSSO

03:40 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Anna E Kristina: Gira La Moda

23:30 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – 099 CENTRAL

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:59 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:55 – Soul

21:26 – Assassinio sul treno

22:57 – TODAY

VH1

19:00 – Best of 20 Summer

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

21:00 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 04

21:20 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 08

22:00 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 05

22:30 – Il Testimone Stagione 2 Episodio 06

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – MOTORPAD TV

00:30 – CHRONO GP

01:00 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – CASH

21:00 – FIGHTER

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK VICINI DI CASA

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO

23:00 – BUONI PROPOSITI PASSATEMPI FUORI DAL COMUNE

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina – Se la pioggia cadrà

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

19:00 – Detective Extralarge: magia nera

20:40 – Superalbum – Superalbum: Brainstorm

22:40 – Modus – Episodio 1

23:30 – Modus – Episodio 2

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:55 – Imperdibili

19:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory

02:00 – Perle di Sport

03:15 – Memory

04:45 – Perle di Sport

Rai Sport

18:55 – Imperdibili

19:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory

02:15 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:40 – ATP QUEEN’S 2019 – Medvedev vs Simon Semifnale

21:15 – WTA BIRMINGHAM STORY – Kvitova vs Mladenovic, 2017

23:00 – ATP HALLE 2019 – Federer vs Herbert, Semifinale

00:00 – ATP QUEEN’S STORY – Kyrgios vs Murray 2018

01:45 – LE REGINE DEL TENNIS – VENUS WILLIAMS – Bertens vs V. Williams, Miami 2018

04:00 – ATP HALLE STORY – Brown vs Pospisil

Euro Sport

18:15 – Ciclismo Giro del Delfinato 2018 Valence – Valence km 6,6 (1a tappa. Cronometro)

19:00 – Biliardo Masters di Londra 2019 Semifinali, da Londra, Inghilterra

20:25 – Calcio Campionato Norvegese Molde – Rosenborg (2a g.) Live

22:30 – Automobilismo WTCR 2019 Cina (da Ningbo, Cina)

23:00 – Automobilismo WTCR 2019 Giappone (da Suzuka)

23:30 – Automobilismo WTCR 2019 Macao

00:00 – Automobilismo WTCR 2019 Malesia (da Sepang, Malesia)

00:30 – Automobilismo WTCR 2019 Sintesi della stagione

SportItalia

18:00 – Si Cafe’ (diretta)

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Aspettate – C (diretta)

21:30 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:05 – RICKY ZOOM – EP.20

18:15 – RICKY ZOOM – EP.42

18:30 – MASHA E ORSO 3 – EP.15

18:35 – MASHA E ORSO 3 – EP.16

18:45 – MASHA E ORSO 3 – EP.17

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.18

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

19:05 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

Boing

18:20 – Steven Universe Story

18:50 – Teen Titans Go!

19:15 – Teen Titans Go!

19:50 – Doraemon 1^ Tv

20:20 – Doraemon 1^ Tv

20:45 – Steven Universe Story

21:25 – Steven Universe Story

21:50 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Siamo Fatti Così

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:20 – Floopaloo

18:30 – Floopaloo

19:00 – Floopaloo

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:25 – Trolls: la festa continua!

20:50 – Trolls: la festa continua!

21:15 – Trolls: la festa continua!

K2

18:05 – A tutto reality: le origini

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:10 – Le cose che… nessuno ha il coraggio…

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura – 1^TV 5′ Stagione Ep.2

19:15 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.3

20:10 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.13

21:05 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.7

22:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.11

22:55 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.9

23:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.7

00:35 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:35 – Pillole Argo La velocità del fuoco

18:45 – Come eravamo-Giovani p.55

19:00 – Prova di maturità p.6. Memoria

19:50 – GLI IMPERDIBILI

19:55 – Il giorno e la storia

20:10 – Scritto, letto, detto: Francesca Russo

20:30 – Passato e Presente Giovanni Ansaldo il conservatore inossidabile con il Prof. Francesco Perfetti

21:10 – Buon Natale, buon anno

Motor Trend Italia

18:35 – Nel nome del turbo – Fotofinish

19:30 – Affari a quattro ruote – Desoto Firedome

20:25 – Affari a quattro ruote – Rover P5 B

21:20 – Affari a quattro ruote – Fiat Panda 4×4

22:15 – Affari a quattro ruote – Barracuda del ’65. 1a parte

23:10 – Affari a quattro ruote – Barracuda del ’65. 2a parte

00:00 – Affari a quattro ruote Francia

00:55 – Affari a quattro ruote Francia

DMAX

18:20 – Banco dei pugni – Cambiamenti

18:50 – Banco dei pugni

19:15 – Banco dei pugni

19:45 – Airport Security Spagna

21:25 – Il re della giungla – 1^TV

22:15 – Il re della giungla

23:10 – Cose di questo mondo – 1^TV

00:05 – Mountain Monsters – Scoperta scioccante

Focus TV

18:15 – MASTERS OF ENGINEERING – IL SOGNO DI ICARO

19:15 – MEGACOSTRUZIONI V – 6

20:15 – MEGACOSTRUZIONI V – 5

21:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – DECOLLO NELLA TEMPESTA

22:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – OLTRE IL LIMITE

23:15 – AMAZZONIA SELVAGGIA – UNA VITA SUGLI ALBERI

00:15 – INTO THE WILD: COLOMBIA – GUERRIERI PER SOPRAVVIVERE

01:15 – WILD PLANET: NORTH AMERICA I – NATI LIBERI

RealTime

18:00 – Il salone delle meraviglie

18:30 – Il salone delle meraviglie

19:00 – Il salone delle meraviglie

19:25 – Il castello delle cerimonie – La comunione di Adele

19:55 – Il castello delle cerimonie – Teresa e Michele

20:25 – Il castello delle cerimonie

20:55 – Il castello delle cerimonie

21:30 – Vite al limite – Bethany

Rai Scuola

18:10 – English Up episodio 24 Replica

18:20 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Stay on your toes Replica

18:35 – Inglese Shakespeare Everlasting Sonnets pt 7 – The Memory of Rome Replica

18:55 – I segreti del colore Le sperimentazioni di Leonardo Replica

19:25 – I segreti del colore Il cantiere di Michelangelo e Raffaello Replica

19:55 – Beautiful Minds Giuseppe Bruzzaniti – Enrico Fermi, L’atomo e la bomba atomica Replica

21:05 – Science Max! 2 Impariamo dai terremoti Replica

21:25 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 10): John Robert Brucato, astrofisico Replica

LaF

18:00 – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.3

19:10 – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.1

20:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.15

21:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.16

22:15 – Alla ricerca di Vivian Maier

23:50 – In Another Country laeffe Film Festival

01:30 – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.3

02:40 – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 17

18:35 – Come è fatto Ep. 18

19:00 – Come è fatto Ep. 19

19:30 – Come è fatto Ep. 20

20:00 – Come è fatto Ep. 21

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Tesori perduti Cospirazioni Prima TV

21:55 – Tesori perduti La regina vichinga

Sky Uno

19:00 – Italia’s Got Talent Finale

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cilento

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Carnia

23:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cilento

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Carnia

01:50 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 11

02:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 10

03:20 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 4

Sky Cinema 1

19:20 – 10 giorni senza mamma

21:00 – 100X100Cinema – Questo e quello

21:15 – Teen Spirit – A un passo dal sogno

22:55 – Le ragazze di Wall Street

00:50 – Bohemian Rhapsody

03:10 – Resta con me

04:50 – Predestination

SKY Cinema Family

19:25 – I Flintstones

21:00 – Baby Boss

22:45 – Matilda 6 mitica

00:25 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita

02:05 – 100X100Cinema

02:20 – Paddington

04:00 – S.O.S. Natale

05:45 – I Puffi 2

Sky Cinema Romance

18:55 – Kate & Leopold

21:00 – Un amore all’altezza

22:45 – Ho voglia di te

00:40 – Toy Boy – Un ragazzo in vendita

02:20 – Serendipity – Quando l’amore è magia

03:55 – Sogno di una notte di mezza età

05:25 – L’immortale

05:45 – Kate & Leopold

Sky Cinema Collection

19:35 – Signori si nasce

21:15 – La grande fuga

00:10 – Il dottor Stranamore

01:50 – 100X100Cinema

02:05 – La più grande storia mai raccontata

05:15 – Venga a prendere il caffè da noi

Sky Cinema Action

19:15 – Hero

21:00 – Cani sciolti

22:55 – Safe House – Nessuno è al sicuro

00:55 – Delta Force

03:05 – Submerged – Allarme negli abissi

04:40 – Peppermint – L’angelo della vendetta

Fox

18:35 – I Griffin Chi cerca trova

19:00 – I Griffin Il mini Peter

19:30 – I Griffin Un Quagmire per Quagmire

19:55 – The Big Bang Theory La dissociazione dell’inquilino

20:20 – The Big Bang Theory Il potenziale dell’isolamento

20:45 – The Big Bang Theory La polarizzazione della cometa

21:10 – 911 La storia di Eddie

22:00 – 911: Lone Star Stalloni

Premium Cinema

18:57 – The blind side

21:15 – Jason Bourne

23:26 – I guardiani del destino

01:19 – CAPE FEAR – IL PROMONTORIO DELLA PAURA

03:28 – L’inganno

05:10 – UNA DONNA PER AMICA

Premium Action

18:48 – BATWOMAN I – BEVIMI

19:36 – THE FLASH VI – UNA RAGAZZA DI NOME SUE

20:25 – THE FLASH VI – IL MIO AMICO GRODD

21:15 – SUPERGIRL V – LA GUARDIA DEL CORPO – 1aTV

22:01 – SUPERNATURAL XIII – DEPRESSIONE

22:50 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – MI MANCHI, BACIAMI, AMAMI!

23:38 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – UCCIDERE TUTTI!

00:26 – CHICAGO FIRE VIII – TI COPRO IO

Mya

18:49 – GOD FRIENDED ME II – DANNO COLLATERALE

19:39 – LEGACIES II – CHE PROBLEMA CUPIDO?

20:29 – LEGACIES II – KAI PARKER CI HA IMBROGLIATI

21:15 – A.P. BIO II – I 100 SCAPOLI D’ORO DI TOLEDO

21:39 – A.P. BIO II – J’ACCUSE

22:05 – MOM VI – IL CLUB DEL PUZZLE

22:29 – MOM VI – LA MADRE DI TUTTI I PROBLEMI

22:53 – THE DETOUR III – IL FUNERALE