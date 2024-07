Su Rai Uno Boomerissima, su Canale 5 Guinness dei records editing estate. Guida ai programmi Tv della serata del 20 luglio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 20 luglio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Lui non sarà più tuo. Amelie si è appena trasferita in Florida dove ha aperto uno studio di pilates. Qui conosce Pierce e tra i due nasce una forte intesa, ma la cieca gelosia della ex di lui, Fran, diventa una reale minaccia per i due. Cosa accadrà?. Su Rai 3 dalle 21.20 Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa le manca: la scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui ha. Su Rai 4 dalle 21.20 Departure. Kendra Malley e la sua squadra continuano a indagare sull’affondamento del traghetto. La storia del Capitano viene messa in discussione quando un video recuperato mostra che gli eventi si sono svolti diversamente rispetto a quanto inizialmente raccontato dai sopravvissuti.

Su Rai Movie dalle 21.10 Il giorno + bello. Leo è un impiegato modello e un compagno ideale ma è letteralmente allergico al matrimonio. Nina, innamoratissima di lui, gli sconvolge la vita chiedendogli di sposarla. Alla fine Leo decide di capitolare, ma le nozze dovranno essere assolutamente “non convenzionali”. Su Italia 1 dalle 21.25 Indiana Jones e il tempio maledetto. Indiana Jones e’ alle prese con la setta dei sanguinari Thugs. Su Rete 4 dalle 21.30 Una moglie bellissima. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un’umile coppia toscana. Su Sky Cinema dalle 21.1 Man in Black International. Da sempre la Terra è stata protetta dai peggiori alieni da una organizzazione di uomini in nero. L’Agente H e l’Agente M, però, si trovano questa volta a fronteggiare un pericolo senza precedenti: una talpa nell’organizzazione. Su Iris dale 21 Preda letale.v

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 Boomerissima. Torna il programma varietà con un rimontaggio delle due edizioni, ritroviamo i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, la moda degli anni 70-80-90 e 2000, riproponendo la sfida tra il passato dei genitori boomers ed il presente dei figli millennials.