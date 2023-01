Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata del 21 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 21 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Cold blood. Henry è un sicario che ha scelto di ritirarsi e vive in una baita sperduta tra le nevi. Quando incappa in una giovane donna ferita in un incidente, l’uomo la soccorre. Ma sulle tracce della ragazza c’è la polizia e forse anche qualcun altro. Su Rai Movie dalle 21.20. Torno indietro e cambio vita. Marco e Claudio sono amici da una vita, l’uno sposato e realizzato, l’altro single e insoddisfatto. Ma non è tutto oro quel che luccica: quando la moglie di Marco annuncia al marito di voler chiedere la separazione l’uomo, disperato chiede aiuto all’amico. Un incidente improvviso porterà i due indietro nel tempo, dando loro la possibilità di correggere gli errori fatti e cambiare la loro vita.. Su Italia 1 dalle 21.14 C’era una volta il Principe Azzurro. A causa di una maledizione, il principe Filippo ha il potere di ammaliare tutte le ragazze e per spezzare l’incantesimo dovra’ trovare il vero amore prima dei 21 anni. Su Rete 4 dalle 2130 Il Corriere – The Mule. Un novantenne attratto da facili guadagni diventa un insospettabile corriere della droga al soldo di pericolosi narcos. Su Sky Cinema dalle 21.15 I delitti del BarLume. Indovina chi? Un omicidio costringe Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali mentre Viviani e Rimediotti aiutano la Fusco nelle indagini. Su Iris dalle 21 Il collezionista. Nel South Carolina si aggira un pericoloso maniaco che segrega le sue vittime, tutte studentesse. Ad Alex Cross, poliziotto con la passione della psicologia, è misteriosamente scomparsa una nipote, giovanissima violinista.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 FBI. Due uomini siriani cercano vendetta contro gli Stati Uniti, organizzando un attentato terroristico dopo aver perso i loro cari in un attacco missilistico a Damasco, proprio per mano dell’America.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tale e Quale Show. Sulla scia del grande successo di “Tale e Quale Show”, il nuovo anno inizia con un programma che darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, vere eccellenze che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Su Canale 5 dalle 21.44 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Città Segrete. Torino città di contrasti e chiaroscuri, capitale del Regno d’Italia e dell’industria automobilistica, regale e operaia, protagonista indiscussa del ‘900 Torino è stata capace, con spirito innovativo e d’avanguardia, di guadagnarsi la fama internazionale di città globale. Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della “sua” Torino, tra Cavour e Rita Levi Montalcini, tra la Mole e il Museo egizio. In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche “politica”, nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore, l’abile divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del grande giornalista.

Guida tv di sabato 21 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Tali e quali

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Ciao maschio

01:05 – Che tempo fa

01:10 – Sottovoce

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS New Orleans

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. 4

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Citta’ segrete

00:00 – Tg3 Mondo

00:25 – Tg3 Agenda del Mondo

00:30 – Meteo 3

Rai 4

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2

19:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2

19:45 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2

20:30 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2

21:20 – Cold blood – Senza pace

22:50 – Fukushima

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – The Cell – La cellula

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CALDO MORTALE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – RAGAZZE SQUILLO

21:20 – C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – BLINDSPOT III – BALANCE OF MIGHT

19:22 – CHICAGO FIRE VII – NON MOLLARE MAI

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – IL RIALLINEAMENTO DEI FRATELLI

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

21:04 – SENZA NOME E SENZA REGOLE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SENZA NOME E SENZA REGOLE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 9 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – IL CORRIERE – THE MULE – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – IL CORRIERE – THE MULE – 2 PARTE

Warner TV

18:05 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Willy, il principe di Bel-Air 6′ Stagione Ep.19

19:30 – Willy, il principe di Bel-Air 6′ Stagione Ep.20

20:00 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.7

20:30 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.8

21:00 – Il cliente 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Il cliente 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.4

18:05 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Willy, il principe di Bel-Air 6′ Stagione Ep.19

19:30 – Willy, il principe di Bel-Air 6′ Stagione Ep.20

20:00 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.7

20:30 – Tutti amano Raymond 1′ Stagione Ep.8

21:00 – Il cliente 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Il cliente 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.4

Rai Movie

19:05 – Poltergeist – Demoniache presenze

21:10 – Torno indietro e cambio vita

22:40 – La parrucchiera

00:35 – Mustang

02:15 – Classe 1984

03:50 – Spettri all’arrembaggio

05:00 – Right at your door

19:05 – Poltergeist – Demoniache presenze

21:10 – Torno indietro e cambio vita

22:40 – La parrucchiera

00:35 – Mustang

02:15 – Classe 1984

03:50 – Spettri all’arrembaggio

05:00 – Right at your door

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – MATRIMONIO AL SUD

21:00 – LA CASA STREGATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LA CASA STREGATA – 2 PARTE

22:52 – NON PIU’ DI UNO

00:51 – OH, SERAFINA!

02:37 – MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE

19:00 – A CENA CON… – MATRIMONIO AL SUD

21:00 – LA CASA STREGATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LA CASA STREGATA – 2 PARTE

22:52 – NON PIU’ DI UNO

00:51 – OH, SERAFINA!

02:37 – MIMI’ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – LA CASA ASSASSINA

20:00 – A-TEAM II – LA GUERRA DEI TAXI

21:10 – MR. CROCODILE DUNDEE II – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – MR. CROCODILE DUNDEE II – 2 PARTE

23:10 – TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – LA CASA ASSASSINA

20:00 – A-TEAM II – LA GUERRA DEI TAXI

21:10 – MR. CROCODILE DUNDEE II – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – MR. CROCODILE DUNDEE II – 2 PARTE

23:10 – TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:57 – VIAGGIO IN PARADISO

21:00 – IL COLLEZIONISTA

23:26 – OUT OF TIME

01:33 – INVERSIONE DI ROTTA

02:53 – CIAKNEWS – CIAK NEWS- FREE, 2

02:56 – INCH’ALLAH

04:34 – L’ESTATE IMPURA

18:57 – VIAGGIO IN PARADISO

21:00 – IL COLLEZIONISTA

23:26 – OUT OF TIME

01:33 – INVERSIONE DI ROTTA

02:53 – CIAKNEWS – CIAK NEWS- FREE, 2

02:56 – INCH’ALLAH

04:34 – L’ESTATE IMPURA

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

01:15 – Ricordi di Natale

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 2

04:00 – Lady Killer Ep. 18

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

01:15 – Ricordi di Natale

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 2

04:00 – Lady Killer Ep. 18

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – PARADOSSO

18:35 – WILL & GRACE – L’INAFFERRABILE MAMMA ADLER

19:00 – WILL & GRACE – FRATELLONE IN ARRIVO – I PARTE

19:25 – WILL & GRACE – FRATELLONE IN ARRIVO – II PARTE

19:55 – WILL & GRACE – TUO, MIO… O NOSTRO?

20:20 – WILL & GRACE – SEGRETI E BUGIE

20:45 – WILL & GRACE – GRACE RIMPIAZZATA?

21:15 – TREMORS 5: BLOODLINES

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – PARADOSSO

18:35 – WILL & GRACE – L’INAFFERRABILE MAMMA ADLER

19:00 – WILL & GRACE – FRATELLONE IN ARRIVO – I PARTE

19:25 – WILL & GRACE – FRATELLONE IN ARRIVO – II PARTE

19:55 – WILL & GRACE – TUO, MIO… O NOSTRO?

20:20 – WILL & GRACE – SEGRETI E BUGIE

20:45 – WILL & GRACE – GRACE RIMPIAZZATA?

21:15 – TREMORS 5: BLOODLINES

La 5

18:55 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 2

21:10 – INGA LINDSTROM – L’AMORE NON MUORE MAI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – L’AMORE NON MUORE MAI – 2 PARTE

23:05 – QUARTO GRADO

02:32 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 2

04:17 – CENTOVETRINE II – 382

18:55 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 2

21:10 – INGA LINDSTROM – L’AMORE NON MUORE MAI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – L’AMORE NON MUORE MAI – 2 PARTE

23:05 – QUARTO GRADO

02:32 – LA FIGLIA DI ELISA-RITORNO A RIVOMBROSA – 2

04:17 – CENTOVETRINE II – 382

NOVE

18:50 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.8

20:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.5

21:25 – Elon Musk – Il mondo ai miei piedi

23:40 – Nemico pubblico

01:50 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.11

02:50 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.1

03:50 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.5

04:55 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.6

18:50 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.8

20:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.5

21:25 – Elon Musk – Il mondo ai miei piedi

23:40 – Nemico pubblico

01:50 – Delitti di famiglia 4′ Stagione Ep.11

02:50 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.1

03:50 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.5

04:55 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.6

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ellie e Davey

19:15 – Affari al buio Coppia stile vintage

19:45 – Affari al buio Una scoperta storica

20:15 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:45 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:15 – Dolce…calda Lisa

23:15 – Sex in Lockdown

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno USA: porno rivoluzionario

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ellie e Davey

19:15 – Affari al buio Coppia stile vintage

19:45 – Affari al buio Una scoperta storica

20:15 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:45 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:15 – Dolce…calda Lisa

23:15 – Sex in Lockdown

00:15 – Ina: l’esploratrice del porno USA: porno rivoluzionario

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Al vertice della tensione

23:30 – Sherlock – La casa vuota

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Anti – Camera con Vista

01:20 – In Onda (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:05 – La cucina di Sonia

21:20 – Miss Marple – Giochi di prestigio

01:00 – Il disprezzo

02:55 – I menù di Benedetta

Food Network

18:15 – Le ricette del convento – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

18:50 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.4

19:20 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.7

19:50 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

20:50 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.6

21:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

22:50 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

23:50 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – DECEPTION I – LA VALLE DEI CORVI

19:23 – PERSON OF INTEREST IV – LA FRATELLANZA

20:16 – PERSON OF INTEREST IV – I VOTI SPARITI

21:10 – Poirot: Il ritratto di Elsa Greer – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Il ritratto di Elsa Greer – 2 PARTE

22:58 – FBI: MOST WANTED II – L’ANGELO VENDICATORE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 3′ Stagione Ep.3

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.14

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.15

23:10 – L’ispettore Barnaby 4′ Stagione Ep.2

01:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.1

03:10 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.1

04:05 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.2

05:00 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.3

Rai 5

18:00 – Il caffe’

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Concerto Osn Oue-Brahms-Bartok-Rana

20:50 – L’attimo fuggente

21:15 – Teatro: Amleto2 (Il popolo non ha pane? Diamogli le brioche)

23:00 – Julius Caesar di Giorgio Battistelli

01:20 – Rai News Notte

01:25 – Art night

Rai Premium

18:00 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

18:45 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

19:30 – Purche’ finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra

21:20 – Che Dio ci aiuti 7

23:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2

01:10 – Il commissario De Luca

03:00 – Il coraggio di una donna – Rossella Capitolo secondo

05:00 – Ricominciare 3

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:08 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:36 – Tg 2000

19:12 – Santa Messa

20:07 – Santo Rosario

20:37 – Tg 2000

20:58 – Soul

21:32 – Ramona e Beezus

23:17 – Jakob il bugiardo

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Maratona Weekend

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Chef In Campo

01:00 – Maratona Emozioni Dal Mondo

05:00 – Maratona Codice Rugiati

VH1

18:00 – Top Chart 2015

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – LA CONFESSIONE THE CONFESSION

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – NON E’ POLITICAMENTE SCORRETTO

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – SALIRO’ (NUOVA STAGIONE – INTERVISTE IN BICI)

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA (TREKKING)

23:00 – SEMBRA IERI

23:30 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA (DOCUMENTARI)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:35 – Rookie Blue – Ritorno a casa Telefilm

19:20 – Castle – Detective tra le righe – Omicidio d’alta moda Telefilm

20:00 – Telesguard

20:20 – Per un mondo migliore – Episodio 5

21:05 – Windstorm 5 – Uniti per sempre

22:45 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

23:00 – A tutto hockey Sintesi

23:25 – Godzilla 2 – King of the Monsters

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Ciclismo

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Snowboard

01:00 – Freestyle

01:30 – Snowboard

02:00 – Snowboard

Rai Sport

20:25 – Pallavolo

23:00 – Ciclismo

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Snowboard

01:00 – Freestyle

01:30 – Snowboard

02:00 – Snowboard

SuperTennis

19:15 – Noskova vs Azarenka WTA 500 Adelaide 2023

21:00 – Supertennis TG

21:15 – United Cup Hurkacz vs Bublik

23:15 – Kyrgios vs Tiafoe ATP 500 Washington 2022

01:30 – Tie Book

01:45 – United Cup Berrettini vs Ruud

03:15 – Sinner vs Kokkinakis ATP 250 Adelaide 2023

05:15 – Giorgi vs Raducanu WTA 1000 Toronto 2022

Euro Sport

18:05 – Sport Invernali Universiadi invernali Lake Placid Salto con gli sci Differita

18:35 – Ciclismo Tour Down Under M 4a tappa Differita

19:25 – Magazine Zwift Academy

19:55 – Snooker World Grand Prix Semifinali Live

23:30 – Sport Invernali Universiadi invernali Lake Placid Hockey su Ghiaccio. Semifinali M Differita

01:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

03:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

05:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Il destino delle Tartarughe Ninja

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

Boing

18:40 – Craig

19:50 – Looney Tunes Cartoons 1^TV

21:20 – Captain Tsubasa Road to 2002

21:50 – Captain Tsubasa Road to 2002

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

18:40 – Blaze e le Megamacchine – Nuovi Episodi

19:30 – Mosley

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.21

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.9

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.10

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.11

19:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.22

19:45 – Curioso come George: La scimmietta reale

21:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.23

21:25 – Il trenino Thomas 23′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.13

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.14

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.15

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.16

19:15 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.18

19:40 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:00 – A tutto reality: le origini Ep. 9

18:15 – A tutto reality: le origini Ep. 10

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 11

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 12

18:50 – Music Distraction Scuola

19:10 – Music Distraction Spazio

19:25 – Ted’s Top Ten I motivi per evitare la torta al cioccolato

19:50 – Marta & Eva Ep. 4

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

18:55 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

19:55 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.3

20:50 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.4

21:45 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.8

22:40 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.9

23:35 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.10

00:35 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:20 – Fellini racconta

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Arturo Toscanini

19:30 – Pietre d’inciampo

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Vertical city Chicago

18:30 – Spot on the Map

18:45 – Shakespeare Class

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:45 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.9

19:40 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

20:35 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.8

21:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

22:15 – Diesel Brothers – 1^TV 3′ Stagione Ep.8

23:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.7

00:15 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.11

00:45 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.8

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Antico Egitto: i misteri svelati – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

22:20 – Antico Egitto: i misteri svelati – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

23:15 – Destinazione paura – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

00:10 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X IV – ALLA RICERCA DEI BUCHI BIANCHI

19:00 – UNIVERSO AI RAGGI X IV – MISSIONE SU MARTE

20:16 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO I – NUBI ANGELICHE E NEBBIE DEMONIACHE

21:16 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – USS CORSICA: L’ISOLA PARTAEREI

22:16 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – EMPRESS OF IRELAND: IL NAUFRAGIO DIMENTICATO

23:16 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DELLE GREAT SMOKY MOUNTAINS

00:16 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE

01:16 – LA STORIA PROIBITA II

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Anna e Marco

18:50 – Il castello delle cerimonie Francesca e Giuseppe

19:25 – Il castello delle cerimonie Michela e Mirko

20:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Ancona

21:20 – Vite al limite Tamy

23:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Un bozzolo grande

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il fondoschiena

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Braccia strane

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova Storia e origine

19:05 – Chi cerca trova Ritorno alla base

20:00 – Chi cerca trova Ep. 6

21:00 – River Monsters: mondi sommersi Il re dell’Alaska

21:55 – River Monsters: misteri dagli abissi L’MS Estonia

22:50 – River Monsters: misteri dagli abissi Amelia Earhart

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: Messico Ep. 1

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 12

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Udine

21:15 – MasterChef Italia Ep. 11

22:35 – MasterChef Italia Ep. 12

23:50 – MasterChef Italia Ep. 11

01:10 – MasterChef Italia Ep. 12

02:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Udine

03:30 – La seconda casa non si scorda mai Gallipoli: la ‘città bella’

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:45 – Jurassic World – Il dominio

21:15 – I delitti del BarLume – Resort Paradiso

22:50 – The Hollow Point – Punto di non ritorno

00:35 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Focus – Niente è come sembra

04:45 – Watchmen

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:10 – Il mistero della casa del tempo

21:00 – Minions

22:35 – A-X-L: Un’amicizia extraordinaria

00:20 – Space Jam

01:55 – Moose – Un alce in famiglia

03:30 – Tsatsiki e la guerra delle olive

05:05 – Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Book of Love

21:00 – L’amore secondo Dan

22:45 – Dog Days

00:45 – Due cuori e una provetta

02:25 – 100X100Cinema

02:45 – Marilyn ha gli occhi neri

04:40 – La verità, vi spiego, sull’amore

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:10 – Ritorno al futuro – Parte III

21:15 – Ritorno al futuro

23:15 – Ritorno al futuro – Parte II

01:10 – Ritorno al futuro – Parte III

03:10 – Ritorno al futuro

05:05 – 100X100Cinema

05:25 – Ritorno al futuro – Parte II

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:20 – Bent – Polizia criminale

21:00 – Blood Diamond – Diamanti di sangue

23:25 – 211 – Rapina in corso

01:00 – Special Forces – Liberate l’ostaggio

02:50 – Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1

04:55 – Police Story

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario