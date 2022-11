Su Canale 5 Con l’aiuto del Cielo – Elli e Clement, su Sky Premonitions. Guida ai programmi Tv della serata del 22 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 22 novembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Jumanji – Benvenuti nella giungla. Quattro liceali in punizione trovano un vecchio videogioco nei seminterrati della scuola. Una volta iniziata la partita, vengono risucchiati dentro il gioco ambientato nella giungla, ognuno nei panni di un personaggio diverso. Per poterne uscire e ritornare a casa dovranno terminare il gioco, superando varie sfide e riportando un gioiello incantato in cima a una montagna. Su Rai Movie dalle 21.10 La ciociara. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Cesira si rifugia con la figlia nel paese natale per sfuggire ai rastrellamenti e si innamora di Michele. Quando decide di tornare a Roma, però, succede qualcosa che cambierà per sempre la vita delle due donne. Su Canale 5 dalle 21.46 Con l’aiuto del Cielo – Elli e Clement. Clement e’ un novizio cresciuto tra frati e canti gregoriani. Arguto e colto, aiutera’ il capitano della polizia Taleb nelle indagini di omicidio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Premonitions. L’agente speciale dell’FBI Joe Merriwether non riesce a fare luce su una misteriosa catena di delitti. Ingaggia così un proprio ex collaboratore in pensione, il medico psicanalista John Clancy, allo scopo di risolvere il caso. Su Iris dalle 21 El Dorado. Cole Thornton, un pistolero di professione, viene ingaggiato dall’allevatore Bart Jason, che intende appropriarsi di tutte le terre della valle di El Dorado per farne un unico pascolo in sua proprietà

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Esterno notte. Monsignor Curioni avvicina uno degli avvocati del nucleo storico delle BR affinché possa fargli da intermediario: vorrebbe intavolare ufficiosamente una trattativa coi rapitori di Moro per conto di Papa Paolo VI, disposto a pagare un ingente riscatto pur di liberare il politico amico. Attraverso il Cardinale Casaroli, Paolo VI sonda anche il parere dello Stato sull’ipotesi di pagare un riscatto in denaro. Su Rai Due dalle 21.20 Il Collegio. Il collegio riapre i propri cancelli. Per la prima volta, in questa settima edizione, gli studenti verranno catapultati nel 1958, epoca in cui l’Italia solleva la testa dopo la guerra mondiale. Ragazzi e ragazze dovranno dire addio a smartphone e social per immergersi in un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa dalla loro realtà quotidiana. Avranno infatti l’occasione di rivivere gli anni ’50, un periodo di grandi trasformazioni per il nostro Paese: inizia proprio allora il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l’Autostrada del Sole e “Volare” vince a Sanremo.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 #cartabianca. Bianca Berlinguer affronta temi legati all’attualità, alla politica e al sociale con dibattiti in studio alla presenza di ospiti rappresentativi della politica italiana ed estera, protagonisti di temi specifici legati all’attualità del Paese, del mondo della cultura e dello spettacolo. Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.25 Fuori dal coro.

INTRATTENIMENTO

Su TV8 dalle 21.30 torna Chi vuole sposare mia mamma o mio papà, il dating show per chi vuole una seconda occasione in amore.

SPORT

Su Rai Uno dalle 19.45 Coppa del Mondo di Calcio Qatar 2022 In diretta dallo stadio Al Janub Francia – Australia.

Guida tv di martedì 22 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:10 – L’eredita’

19:20 – Tg1

20:00 – Calcio, Mondiali Qatar 2022 – Fase a gironi (1a giornata, Gruppo D): Francia-Australia

22:15 – Il circolo dei Mondiali

23:30 – Bobo – Tv – Speciale Qatar

23:35 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:55 – Overland

Rai 2

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – F.B.I.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il collegio

23:30 – Belve

00:30 – Generazione Z

01:45 – I lunatici

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:35 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:45 – Delitti in Paradiso 3

19:50 – Flashpoint 2

20:35 – Flashpoint 2

21:20 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

23:15 – Wonderland

23:50 – West and soda

01:20 – Anica – Appuntamento al cinema

01:25 – Seal Team 2

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – CON L’AIUTO DEL CIELO – ELLI E CLEMENT – 1aTV

Italia 1

18:18 – TIPI DA CROCIERA

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DIFETTI DEL SISTEMA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CHIMERA

21:20 – LE IENE

01:05 – I GRIFFIN – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW III – CALMA APPARENTE

19:22 – CHICAGO FIRE IV – DOVE FINISCE TUTTO

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA DISINTEGRAZIONE DI ROTHMAN

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – LA DESTABILIZZAZIONE DEL CAPELLO

21:04 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 202 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – 90 MINUTI PER SALVARLA – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Warner TV

18:00 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 1′ Stagione Ep.21

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.14

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.15

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.2

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.3

21:00 – Sbucato dal passato Blast From The Past

23:00 – Prima o poi me lo sposo THE Wedding Singer

01:00 – Gotham 1′ Stagione Ep.20

Rai Movie

19:25 – Porgi l’altra guancia

21:10 – La ciociara

23:00 – Il segno di Venere

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Cosa dira’ la gente

02:40 – Chesil Beach – Il segreto di una notte

04:20 – Sogni e bisogni

05:00 – La spada normanna

Cine 34

18:50 – A CENA CON… – I MOSTRI OGGI

21:00 – IL PRINCIPE E IL PIRATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IL PRINCIPE E IL PIRATA – 2 PARTE

22:56 – ERA LUI SI SI

23:04 – WALTER L’INAFFERRABILE – ERA LUI… SI’! SI’!

00:50 – FIORINA LA VACCA

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – L’ISOLA FELICE

20:00 – A-TEAM III – LA TAGLIA

21:10 – PARTO COL FOLLE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – PARTO COL FOLLE – 2 PARTE

23:10 – PICCOLA PESTE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – UN TIPO NUOVO IN CITTA’

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FRONTIERA DELL’INFERNO – II PARTE

21:00 – EL DORADO

23:36 – ALFABETO

23:53 – SENTIERI SELVAGGI

02:14 – THE GUYS

03:37 – CIAKNEWS

03:41 – WELCOME HOME, ROSCOE JENKINS

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 16

20:30 – 100% Italia Ep. 46 Prima TV

21:30 – Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Ep. 2 Prima TV

23:45 – X Factor 2022 Live 3

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 1

03:45 – Lady Killer Ep. 20

04:45 – Lady Killer Ep. 5

05:45 – Istinto omicida Ep. 79 Prima TV

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – TECNICA OCULARE SEGRETA

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – DANZO SHIMURA

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – LAS VEGAS CIUCA. CIUCA!

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – QUESTIONE DI SOLDI

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – DADINI AL CIOCCOLATO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – CIAMBELLINE COL BUCO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – SUPER IMBECILLE

21:15 – LA FIGLIA DELLA SCIAMANA

La 5

18:47 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:58 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:26 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

03:15 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

03:59 – TEMPESTA D’AMORE 17

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.4

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.22

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 2′ Stagione Ep.57

21:25 – Trappola in fondo al mare

23:35 – Il contadino cerca moglie 2′ Stagione Ep.8

01:10 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.14

01:35 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.15

02:05 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.16

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vince e Jennifer

19:45 – Affari al buio L’arroganza di Jarrod

20:15 – Affari di famiglia La chitarra di B.B. King

21:15 – Peccato che sia femmina

23:15 – Trash

01:15 – Carne tremula

03:00 – Il pornografo fai da te

03:30 – Alice Little – Storia di un bordello americano

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

00:30 – La cucina di Sonia

01:00 – La mala educaxxxion

02:20 – I menù di Benedetta

Food Network

18:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

19:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

21:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

22:00 – L’Italia a morsi al ristorante – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:05 – L’Italia a morsi al ristorante 2′ Stagione Ep.1

00:05 – L’Italia a morsi al ristorante 2′ Stagione Ep.2

01:05 – Riaccendiamo i fuochi 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:29 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – PROPOSTA DI MATRIMONIO

19:22 – THE MENTALIST V – BOLIDE ROSSO

20:15 – THE MENTALIST V – PANAMA ROSSO

21:10 – LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME II – CAMBIO DI GIOCO – 1aTV

22:04 – LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME II – PRESIDENTI MORTI – 1aTV

22:58 – C.S.I. MIAMI II – A FUOCO LENTO

23:51 – C.S.I. MIAMI II – PAPARAZZI

00:44 – C.S.I. MIAMI III – BANDE RIVALI

GIALLO TV

18:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.5

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.3

21:10 – Tandem – 1^TV 6′ Stagione Ep.5

22:15 – Tandem – 1^TV 6′ Stagione Ep.6

23:20 – L’ispettore Barnaby 10′ Stagione Ep.7

01:20 – Profiling 6′ Stagione Ep.5

02:25 – Profiling 6′ Stagione Ep.6

03:25 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:15 – Brahms, Cajkovskij

19:10 – I musei di arte moderna e contemporanea in Italia

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Appresso alla musica

20:20 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Angel of mine

22:55 – I Beatles e l’India

00:25 – Rock Legends

Rai Premium

18:05 – Anica – Appuntamento al cinema

19:00 – Un passo dal cielo 4

20:15 – Un passo dal cielo 4

21:20 – Studio Battaglia

23:10 – Luisa Spagnoli

01:30 – Di padre in figlia

03:10 – Intramontabili

03:40 – Heartland 6

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24 ’22

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Cara insopportabile Tess

22:31 – RETROSCENA

23:09 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Ti Do Una Pizza

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – A Casa Di Emy

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Mangiare Con Gusto

VH1

18:00 – TOP CHART NOW

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ex On The Beach Italia

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO AI MONDIALI

23:30 – LA CONFESSIONE THE CONFESSION

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – PAPA’ BLOG

21:30 – SALIRO’ (NUOVA STAGIONE) (INTERVISTE IN BICI)

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – POETI E POESIA ARTE E ARTISTI

22:00 – SEMBRA IERI (TALK SHOW)

22:30 – SERGIO COLMES INDAGA (GAME SHOW)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

19:10 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™

19:40 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Francia – Australia Da Al Wakrah (QAT)

22:15 – n’DOHA nem

23:35 – A tutto Hockey Sintesi

23:50 – Roubaix, una luce

01:50 – Telesguard

02:00 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Francia – Australia (R) Da Al Wakrah (QAT)

03:40 – Repliche informazione

SuperTennis

19:00 – Best of Billie Jean King Cup Teichmann vs Cocciaretto

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Best of Italiani 2022 Musetti vs Hurkacz, Rotterdam

23:15 – Best of ATP 2022 Nadal vs Kyrgios, Indian Wells

02:00 – Best of WTA 2022 Kvitova vs Ostapenko, Dubai

04:30 – Next Gen ATP Finals Nakashima vs Lechecka

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su pista Champions League Berlino

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Sport Mondiale Powerlifting 2a sessione

20:30 – Rubrica Spirit of Yachting

21:00 – Magazine ETCR – Dietro le quinte

22:00 – Informazione Flash News

22:05 – Equitazione Global Champions Tour Praga. Salto ostacoli

23:00 – Equitazione Global Champions Tour Praga. Salto ostacoli

SportItalia

18:00 – Si Live 24 (diretta)

18:30 – Si Live 24

19:00 – Calcio Today (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Si Live 24

21:00 – Blu Sport

21:30 – Si Motori

22:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Tg kids

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Idefix

18:55 – Idefix

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Food Wizards

Boing

18:40 – Craig

19:05 – Craig

19:55 – Craig New

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure 1^ TV

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure 1^ TV fino al 23/11

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – Meteo – Heroes

20:00 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:10 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.14

18:30 – Oggy Oggy – 1^TV 1′ Stagione Ep.29

18:40 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.17

18:55 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.15

19:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.2

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.3

20:25 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.10

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.31

18:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.32

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.33

18:40 – Zig & Sharko 2′ Stagione Ep.2

19:05 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.10

19:15 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.2

19:25 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.4

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:00 – Trollstopia La perfettorta / Il Giorno del Papà

18:25 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Le zattere in libertà

18:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Verso il basso e l’entroterra

19:15 – A tutto reality: l’isola Fattore fobia

19:40 – Tara Duncan Il ritorno di Lady Kali Prima TV

19:50 – Tara Duncan Il ladro di minerale

20:00 – Tara Duncan Il Giorno dei Fiori

20:15 – Cercami a Parigi Nuovo anno, nuove regole

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Super House SALOTTO

19:10 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Storie di luce 2′ Stagione Ep.2

18:40 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.13

19:35 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.1

20:30 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.2

21:25 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.5

23:20 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.6

00:20 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:30 – ’14-’18. La Grande Guerra cento anni dopo

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Il vento dell’Est

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Storie della TV

22:10 – Ultime notizie: giornalisti e leggi razziali

23:10 – Gulag. Una storia sovietica

Rai Scuola

18:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

18:30 – The Great Myths The Iliad Ep 5

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – #Maestri Piergiorgio Odifreddi e Claudio Strinati

19:40 – Invito alla Lettura: Media Literacy cont

20:10 – I Grandi della Letteratura Italiana

21:00 – Newton

22:00 – The Planets

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.27

19:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.9

20:20 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.11

21:20 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.12

22:15 – Affari a quattro ruote – 1^TV 17′ Stagione Ep.17

23:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.16

00:15 – Getaway Driver 1′ Stagione Ep.6

01:15 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.5

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.2

21:25 – Il codice del Boss – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:20 – Il codice del Boss – 1^TV 1′ Stagione Ep.11

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 125

01:15 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.5

02:10 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.6

03:00 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.4

03:50 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA II

19:00 – Piramidi perdute dello Shaanxi

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – MISTERI NELL’OUTBACK

21:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

22:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

23:15 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DELLE CATTEDRALI MEDIEVALI

00:15 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DI WESTMINSTER

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XI – ATTERRAGGIO IMPOSSIBILE

RealTime

19:10 – Cortesie per gli ospiti Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

20:15 – Cortesie per gli ospiti Ristorante Ep. 9

21:20 – Primo appuntamento Ep. 27 Prima TV

22:45 – Dottoressa Smile Ida, Gustavo e Lucrezia dalla Dottoressa Smile Prima TV

23:40 – La clinica della pelle Ep. 1

00:35 – La clinica della pelle Ep. 2

01:30 – La clinica della pelle Ep. 3

02:25 – La clinica della pelle Ep. 4

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Sangue, sudore e birre

19:05 – Ai confini della civiltà Momenti di paura

20:00 – Ai confini della civiltà Arriva la primavera

21:00 – Chi cerca trova Scozia

21:55 – Chi cerca trova Affari

22:50 – Chi cerca trova Palace House

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

00:45 – Chi cerca trova Ep. 3

Sky Uno

18:35 – MasterChef Australia Ep. 36 Prima TV

19:30 – X Factor Daily Ep. 23 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

21:15 – Quattro matrimoni Ep. 8

22:25 – Quattro matrimoni Ep. 7

23:35 – Quattro matrimoni Ep. 8

00:45 – X Factor 2022 Live 4

03:20 – X Factor Daily Ep. 23

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:45 – Inception

21:15 – Premonitions

23:00 – Mia moglie per finta

01:00 – Killer Elite

03:00 – The Northman

05:20 – Se mi vuoi bene

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – The Lego Movie

21:00 – Jumanji

22:50 – A Magical Journey

00:15 – Mike sulla Luna

01:50 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

03:30 – Master Spy – Una spia per amico

04:50 – Latte e la pietra magica

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Shall We Dance?

21:00 – Stai lontana da me

22:30 – La risposta è nelle stelle

00:45 – Perché te lo dice mamma

02:30 – L’incredibile viaggio del fachiro

04:05 – Il quiz dell’amore

05:45 – Disobedience

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:55 – I viaggiatori – Speciale

19:15 – I viaggiatori

21:15 – (Im)perfetti criminali

22:50 – Security

00:55 – Tutti per 1 – 1 per tutti

03:00 – Notre-Dame in fiamme

04:55 – Ai confini del male

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Wanted – Scegli il tuo destino

21:00 – Nemesi

22:40 – Redemption – Identità nascoste

00:25 – La linea

02:05 – Dirty War – Strategia del terrore

03:40 – Universal Soldier – Il giorno del giudizio

05:35 – Il traditore di Forte Alamo

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Per un pugno di Meg

18:30 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

18:55 – I Simpson La spia venuta da… d’oh!

19:20 – I Simpson Bart si ferma ad annusare Roosevelt

19:45 – I Simpson Pace, quiete e chili

20:10 – I Simpson Un cane-coniglio in famiglia

20:35 – I Simpson Marge al volante

21:00 – I Griffin La fonte meravigliosa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

