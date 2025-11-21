“Ballando con le stelle” su Rai 1, “Tu si que vales” su Canale 5, “Flight Risk” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 22 novembre 2025

La prima serata televisiva di sabato 22 novembre 2025 si annuncia ricca di appuntamenti imperdibil. Rai 1 propone un nuovo episodio di Ballando con le Stelle (21:25), lo show di Milly Carlucci che da vent’anni porta sul palco vip e maestri di ballo in una sfida di talento e spettacolo. Su Rai 2 torna l’azione con S.W.A.T. – Scomparsa (21:20), episodio ad alta tensione della serie americana, mentre Rai 3 affida a Sabrina Giannini Indovina chi viene a cena (21:25), inchiesta sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità.

Mediaset punta su grandi titoli: Canale 5 propone Tú sí que vales (21:20), il talent show che mescola performance e storie personali; Italia 1 offre il fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio (21:20), mentre Rete 4 trasmette il thriller adrenalinico Unstoppable – Fuori controllo (21:30). Tra i canali tematici spiccano Iris con il dramma Sleepers (21:15) e Cine 34 con la commedia cult Sessomatto (21:00).

Sul fronte Sky, la musica domina con X Factor 2025 Live 5 (21:25) su Sky Uno, affiancato dalla nuova puntata di Cucine da Incubo (21:15). Sky Cinema propone invece una serata di grandi film: dal thriller Flight Risk (21:15) all’animazione dei Croods (21:00), fino al fantasy epico Immortals (21:00). Una programmazione che soddisfa ogni gusto, dal pubblico generalista agli appassionati di cinema e intrattenimento.

Rai 1 – Ballando con le Stelle (21:25) La ventesima edizione dello show di Milly Carlucci porta in pista dodici vip affiancati dai maestri di ballo. La gara si accende con nuove coreografie e giudizi serrati, mentre il pubblico da casa decide chi merita di restare. La giuria, capitanata da Carolyn Smith, non risparmia critiche e applausi, rendendo ogni esibizione un momento di tensione e spettacolo. La musica dal vivo e le scenografie arricchiscono la serata, trasformando lo studio in un palcoscenico internazionale. Intrattenimento e spettacolo si fondono in una serata che celebra la danza come linguaggio universale.

Rai 2 – S.W.A.T. – Scomparsa (21:20) La serie action americana torna con un episodio ad alta tensione. La squadra speciale di Los Angeles si trova a indagare sulla misteriosa sparizione di una persona, tra indizi e colpi di scena. Le sequenze d’azione e le dinamiche di gruppo rendono la trama avvincente e coinvolgente. Il ritmo serrato e la regia dinamica mantengono alta l’attenzione dello spettatore. Una serata che unisce intrattenimento e adrenalina televisiva.

Rai 3 – Indovina chi viene a cena (21:25) Il programma di Sabrina Giannini affronta i temi legati all’alimentazione, all’ambiente e alla sostenibilità. Inchieste e reportage portano alla luce contraddizioni e sfide del nostro tempo, con un linguaggio chiaro e diretto. Le testimonianze di esperti e cittadini arricchiscono il racconto, offrendo spunti di riflessione. La regia alterna immagini di grande impatto a momenti di approfondimento. Una proposta che unisce informazione e sensibilizzazione su temi cruciali.

Rete 4 – Unstoppable – Fuori controllo (21:30) Il thriller con Denzel Washington e Chris Pine racconta la corsa contro il tempo per fermare un treno fuori controllo. La tensione cresce minuto dopo minuto, con sequenze d’azione ad alta velocità e colpi di scena. La regia di Tony Scott amplifica il senso di pericolo e adrenalina, trasformando un fatto di cronaca in spettacolo cinematografico. I protagonisti si trovano a fronteggiare sfide impossibili, tra coraggio e sacrificio. Un film che tiene incollati allo schermo fino all’ultimo istante.

Canale 5 – Tú sí que vales (21:20) Il talent show di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli torna con una nuova puntata ricca di emozioni. Sul palco si alternano artisti di ogni età e provenienza, pronti a stupire con performance di canto, ballo, magia e abilità fuori dal comune. La giuria commenta con ironia e rigore, mentre il pubblico da casa partecipa con entusiasmo. La formula vincente mescola spettacolo e storie personali, creando un racconto televisivo che unisce leggerezza e pathos. Una serata che conferma il programma come uno dei più seguiti della stagione.

Italia 1 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio (21:20) Il fantasy con Chris Hemsworth ed Emily Blunt porta gli spettatori in un mondo incantato e oscuro. La trama intreccia battaglie epiche e intrighi di potere, con personaggi che lottano tra amore e vendetta. Gli effetti speciali e le scenografie spettacolari rendono il film un viaggio visivo mozzafiato. La tensione cresce con l’arrivo della regina di ghiaccio, capace di trasformare il destino dei protagonisti. Un titolo che unisce azione, magia e sentimento, perfetto per il sabato sera.

La7 – In altre parole (20:35) Massimo Gramellini conduce il “rototalk” che intreccia notizie, storie e ospiti della settimana. Un mix di informazione e intrattenimento che punta a riflettere con leggerezza sui fatti di attualità. La formula innovativa alterna monologhi, interviste e momenti di confronto. Il tono ironico e brillante rende accessibili anche i temi più complessi. Una proposta che arricchisce il palinsesto con un approccio originale e coinvolgente.

Canale 20 – Programmato per uccidere (20:10) Steven Seagal è il protagonista di un action anni ’90 che mescola arti marziali e vendetta. La trama segue un ex agente che si trova a combattere contro un cartello della droga, tra inseguimenti e scontri violenti. Le atmosfere cupe e il ritmo serrato rendono il film un classico del genere. Le sequenze di combattimento mettono in risalto lo stile inconfondibile dell’attore. Una proposta che richiama i fan del cinema d’azione tradizionale.

Iris – Sleepers (21:15) Il dramma diretto da Barry Levinson racconta la storia di quattro ragazzi di New York segnati da un’infanzia difficile. La vicenda si sviluppa tra amicizia, colpa e vendetta, con un cast stellare che include Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt. La narrazione alterna momenti di grande intensità emotiva a riflessioni sulla giustizia e sul destino. La regia sobria e potente amplifica il peso delle scelte dei protagonisti. Un film che rimane impresso per la sua forza narrativa e morale.

Cine 34 – Sessomatto (21:00) La commedia all’italiana di Dino Risi, con Giancarlo Giannini e Laura Antonelli, propone una serie di episodi ironici e provocatori. Ogni storia affronta con leggerezza e sarcasmo i tabù e le contraddizioni della società italiana degli anni ’70. La recitazione brillante e la regia vivace rendono il film un cult del genere. Le situazioni grottesche e divertenti offrono uno spaccato di costume ancora attuale. Una serata che celebra il cinema italiano con il suo stile inconfondibile.

TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:40) Il celebre chef approda a Lucca per decretare la migliore osteria della città. Tradizione e innovazione si sfidano in un format che unisce cucina e storytelling. I ristoratori mettono in gioco la loro passione e i piatti tipici, sperando di conquistare il titolo. Borghese, con il suo stile diretto, guida la sfida tra voti e sorprese. Una serata che celebra la cucina italiana e le sue eccellenze regionali.

Nove – Accordi & Disaccordi (21:30) Luca Sommi e Andrea Scanzi conducono il talk show di attualità e politica. Con ospiti e analisi puntuali, la trasmissione offre uno sguardo critico sui temi più discussi della settimana. Il dibattito si arricchisce di opinioni diverse, creando un confronto vivace e stimolante. La regia alterna momenti di approfondimento a spunti di leggerezza. Un appuntamento che si conferma come voce indipendente nel panorama televisivo.

Sky Uno – X Factor 2025 Live 5 (21:25) Il talent musicale entra nel vivo con la quinta puntata dei live show della diciannovesima edizione. I concorrenti portano sul palco brani iconici e performance originali, accompagnati da scenografie spettacolari e coreografie curate nei dettagli. La tensione cresce tra giudici e pubblico, chiamati a decidere chi merita di proseguire verso la finale. Le emozioni dei ragazzi si intrecciano con il ritmo serrato della gara, creando un racconto televisivo avvincente. Una serata che conferma X Factor come appuntamento centrale della musica in TV.

Sky Cinema Uno – Flight Risk: Trappola ad alta quota (21:15) Un thriller ad alta tensione che porta lo spettatore tra le nuvole, dove un volo di routine si trasforma in incubo. La trama mescola azione e suspense, con personaggi costretti a confrontarsi con segreti e tradimenti. Le sequenze aeree e gli effetti speciali amplificano la drammaticità, mantenendo alta l’attenzione. Il film riflette sul tema della fiducia e della sopravvivenza in condizioni estreme. Una proposta perfetta per chi cerca adrenalina e colpi di scena.

Sky Cinema Family – I Croods (21:00) La celebre famiglia preistorica torna sul grande schermo con avventure esilaranti e momenti di tenerezza. Il film mescola comicità e valori universali, come l’importanza della famiglia e il coraggio di affrontare il cambiamento. Le animazioni colorate e vivaci rendono la visione adatta a grandi e piccoli. La narrazione alterna gag irresistibili a riflessioni sul progresso e sull’adattamento. Una serata che porta leggerezza e sorrisi nelle case degli spettatori.

Sky Cinema Romance – Resta con me (21:00) Una storia intensa che racconta l’amore e la resilienza di fronte alle avversità. La protagonista si trova a vivere un’avventura drammatica in mare, dove la forza dei sentimenti diventa ancora più evidente. Il film alterna momenti di tensione a scene di grande dolcezza, creando un equilibrio tra emozione e spettacolo. La fotografia suggestiva amplifica il senso di isolamento e speranza. Una proposta che tocca il cuore e invita a riflettere sul potere dell’amore.

Sky Cinema Collection – Rampage: Furia animale (21:15) Un action movie che porta sullo schermo creature gigantesche e battaglie spettacolari. La trama segue la lotta per la sopravvivenza di fronte a minacce fuori controllo, con effetti visivi di grande impatto. Il protagonista si trova a fronteggiare sfide impossibili, tra distruzione e speranza. La regia punta su ritmo serrato e sequenze mozzafiato, perfette per gli amanti del genere. Una serata che promette puro intrattenimento e adrenalina.

Sky Cinema Action – Immortals (21:00) Un fantasy epico che mescola mitologia e azione, con eroi chiamati a combattere contro forze oscure. Le scenografie e i costumi creano un mondo affascinante e crudele, dove il destino dell’umanità è in bilico. Le sequenze di battaglia offrono spettacolo visivo e tensione narrativa. Il film riflette sul coraggio e sulla ricerca della giustizia, temi universali che si intrecciano con la leggenda. Una proposta che unisce epica e intrattenimento.