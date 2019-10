Su Rai Uno Liechtenstein – Italia; su Rai Due Shall we dance? Guida ai programmi Tv della serata del 22 ottobre

Al centro della programmazione di martedì 22 ottobre troviamo calcio, film e telefilm. Su Canale 5 dalle 20.48 va in onda Manchester City – Atalanta, terza gara del Girone C della Champions League 2019/2020; calcio di inizio fissato per le ore 21. La squadra di Gian Piero Gasperini proviene dal pirotecnico 3-3 riportato all’Olimpico contro la Lazio e in classifica ora è terza con 17 punti. In Coppa è ancora a quota zero. Punteggio pieno per il Manchester City, secondo in Premier League con 19 punti, a -5 dal Liverpool.

Su Rai Uno dalle ore 21.25 va in onda La strada di casa. Fausto viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’i nterrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra congiurare contro di lui, alla fine sarà la scientifica a scagionarlo: l’ora del decesso della vittima, infatti, risulta essere preceden te al suo ritrovamento sul luogo del delitto. Ma la verità è ancora lontana, e Fausto lo sa bene. Su Rai 4 dalle 21.12 il film di fantascienza Maze runner – La fuga. Fuggiti dal labirinto che li intrappolava, Thomas e i suoi amici si devono ora confrontare con la misteriosa organizzazione nota come WCKD, per farlo devono trovare supporto nei ribelli stanziati nella Zona Bruciata. Su Rai Movie dalle 21.1o la commedia Il Principe abusivo. Disoccupato napoletano è scelto come finto fidanzato di una regina a caccia di fondi per le sue opere benefiche. Su Rete 4 dalle 21.21 appuntamento con Una vita. Leonor sta per rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda é sua sorella, quando Rosina piomba in pasticceria e rivela che Casilda e’ figlia di Maximiliano. Nel secondo episodio (ore 21.57), Samuel e Lucia organizzano una cena romantica che però viene interrotta da padre Telmo. Lucia reagisce male perche’ intuisce che sotto c’e’ l’intervento di Celia

Per l’attualita su Rai Tre alle 21.20 torno Cartabianca; su Italia 1 dalle 21.17 tornano Le Iene: inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Su Rai Due appuntamento con Collegio 4. Il docy-reality catapulta quest’anno i 20 studenti del collegio nel 1982, un anno in cui molti dei loro genitori – probabilmente – frequentavano la scuola media. Come si troveranno questi adolescenti nati negli anni 2000 nei panni che furono di mamma e papà?