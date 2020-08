Su Canale 5 la finale di Champions League, su Sky Cinema Tutto il mio folle amore. Guida ai programmi Tv della serata del 23 agosto

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 23 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Il segreto dei suoi occhi. Ray è un agente dell’FBI che passa tredici anni della propria vita ad indagare sull’omicidio brutale della figlia di una collega, Jess. L’uomo finalmente riesce a trovare alcuni indizi cruciali che lo portano a scoprire una terribile verità a cui nessuno è disposto a credere. Su Rai 4 dalle 21.20 Desconocido – Resa dei conti. Carlos è un ambizioso e rispettato funzionario di banca, molto assorbito dal proprio lavoro. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie. Appena salito in macchina, però, quella che doveva essere per lui una comune giornata di routine, si trasforma in un incubo dalle conseguenze inimmaginabili. Su Rai Movie dalle 21.10 Tutte lo vogliono. Chiara è una food designer, Orazio uno sciampista per cani. Sebbene Chiara abbia ritrovato dopo molti anni il suo primo amore adolescenziale, il bel Raffaello, l’incontro con Orazio probabilmente le cambierà la vita. Su Italia 1 dalle 21.26 New York Academy. Rudy, ballerina di danza classica, incontra Johnny, un violinista di talento: entrambi sognano di entrare nella piu’ prestigiosa scuola di spettacolo di New York. Su Rete 4 dalle 21.31 Mani di velluto. Il milionario Guido Quiller, Adriano Celentano, si innamora di una bella borseggiatrice, Eleonora Giorgi, e si finge ladro per amore. Su Sky Cinema 1 dalle 21.15 Tutto il mio folle amore. Vincent, un ragazzo affetto da autismo, vive a Trieste insieme alla madre e al padre adottivo. Quando ritrova il padre naturale, musicista itinerante, parte insieme a lui per un emozionante viaggio attraverso i Balcani. Su Iris Il sipario strappato. Un fisico americano inizia a lavorare con gli scienziati del blocco comunista con l’intento di entrare nei laboratori missilistici della Germania Est e rubare la formula di un’arma segreta.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Non dirlo al mio capo. Rimasta vedova e con due figli da crescere, Lisa Marcelli viene assunta, dopo aver mentito in merito alla propria situazione familiare, da uno scorbutico e misogeno avvocato, Enrico Vinci. Su Rai Due dalle 21.10 Hawai Five 0. Il crollo di un tunnel si rivela essere un espediente per far evadere un trafficante di droga che sta collaborando con le autorità. Dalle 21.59 N.C.I.S. Un Guardiamarina scompare misteriosamente mentre è in cerca del fratello. Poco dopo viene ritrovato morto insieme ad altri tre uomini, all’interno di un cantiere di proprietà della Jac Inc., una società che si occupa di ricerca.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.46 la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco.

Guida tv di domenica 23 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Non dirlo al mio capo 2 – Fantasmi e miraggi – Io ti credo

23:45 – Speciale Tg1

00:45 – RaiNews24

01:20 – Turandot

03:20 – RaiNews24

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:01 – Ritorno di un soldato

18:05 – TG Sport della Domenica

19:40 – Il prescelto

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Hawaii Five – 0 Paura in galleria

21:50 – N.C.I.S. New Orleans Sabotaggio

22:40 – Bull Con le proprie gambe

Rai 3

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:52 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens Doc

21:25 – Il segreto dei suoi occhi

Rai 4

18:41 – Scorpion III ep.14

19:25 – Toro

21:20 – Desconocido – Resa dei conti

23:06 – Le Fidèle

01:23 – Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein

03:11 – Marvel’s Jessica Jones II ep.3

04:02 – Senza Traccia VI ep.10

05:08 – Flashpoint ep.1

Canale 5

18:07 – IL SEGRETO – 52

18:45 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – PAPERISSIMA SPRINT

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – PSG-BAYERN MONACO

23:00 – PRESSING CHAMPIONS LEAGUE

Italia 1

18:17 – CAMERA CAFE’ – CE L’HAI

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – DALLE 5 ALLE 9

19:50 – SPECIALE – LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA – 1aTV

19:53 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – VITE PRIVATE

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – INARRESTABILE

Canale 20 Mediaset

18:49 – FOCUS – NIENTE E’ COME SEMBRA – 1 PARTE

19:36 – TG COM

19:41 – METEO

19:43 – FOCUS – NIENTE E’ COME SEMBRA – 2 PARTE

21:04 – CHINESE ZODIAC – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – CHINESE ZODIAC – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – ODIO CRIMINALE

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – MANI DI VELLUTO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – MANI DI VELLUTO – 2 PARTE

23:32 – SING SING – 1 PARTE

Cine 34

19:25 – SI FA PRESTO A DIRE AMORE

21:11 – I SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR… – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – I SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR… – 2 PARTE

23:05 – I 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO

01:00 – LA PALESTRA

02:20 – LA FAVORITA (DI C. BARLACCHI)

Rai Movie

19:15 – I due colonnelli

21:10 – Tutte lo vogliono

22:40 – Aspirante vedovo

00:05 – Tra le righe dell’amore – Playing It Cool

01:40 – Decameron Pie – Non si assaggia… si morde!

03:10 – Il gufo e la gattina

04:40 – Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

05:00 – Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm

Paramount Network

18:45 – Le quattro piume

21:10 – Dracula di Bram Stoker

23:20 – Le streghe di Eastwick

01:35 – Baywatch

02:15 – Baywatch

03:00 – Baywatch

03:40 – Baywatch

04:20 – Most Ridiculous

Iris

18:36 – MATCH POINT

21:00 – IL SIPARIO STRAPPATO

23:18 – PSYCHO

01:28 – VICKY CRISTINA BARCELONA

03:03 – CIAKNEWS

03:06 – L’INVENTORE DI FAVOLE

04:31 – NOTE DI CINEMA

04:37 – PRIMA CHE SIA NOTTE

TV8

18:30 – Cucine da incubo Il Corallo

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 7

22:25 – Gomorra – La serie Ep. 8

23:15 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

01:00 – Badge of Honor

02:45 – Vicini assassini Ep. 9

Italia 2

18:15 – DRAGON BALL SUPER – IN DIFESA DEL MONDO

18:45 – DRAGON BALL SUPER – ZAMASU E BLACK CONTRO GOKU E VEGETA

19:15 – DRAGON BALL SUPER – ZAMASU E BLACK SI FONDONO

19:40 – DRAGON BALL SUPER – IL SOMMO POTERE DEL SUPREMO : E’ GIUNTA LA FINE?

20:05 – DRAGON BALL SUPER – LA SFIDA FINALE

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL LANCIO DELLE POLPETTE DI RISO

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – BOLLE

21:20 – THE BIG BANG THEORY – LA STIMOLAZIONE PLIMPTON

La 5

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 1

21:10 – UNO SCONOSCIUTO IN CASA – STRANGER WITH MY KIDS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNO SCONOSCIUTO IN CASA – STRANGER WITH MY KIDS – 2 PARTE

22:50 – LA FORMA DELL’INGANNO – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

19:30 – Who’s That Gino?

20:05 – Little Big Italy – Filadelfia

21:35 – Rugantino

23:40 – Er piu’: storia d’amore e di coltello

01:40 – Operazione N.A.S.

02:10 – Operazione N.A.S.

02:35 – Operazione N.A.S.

03:00 – Operazione N.A.S.

Cielo

19:25 – Affari al buio – Texas Man in Black

19:50 – Affari al buio – Texas Strumenti da spia

20:20 – Affari di famiglia L’auto dei sogni

20:50 – Affari di famiglia Il re del rock

21:20 – Retreat – Nessuna via di fuga

23:00 – La monaca del peccato

00:20 – Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

01:30 – Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide – Anatomia di un Dittatore

00:55 – Uozzap

01:00 – TG LA7

01:30 – La ragazza con la pistola

03:30 – Il Commissario Cordier

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:20 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:35 – Relic Hunter Il Lupo Mannaro

19:30 – Happy Days Una Diva Per Richie

20:00 – Happy Days Primo Appuntamento

20:25 – Happy Days Il Quiz Televisivo

20:55 – Happy Days Recita Di Beneficenza

21:30 – Star Trek – Primo contatto

23:25 – The Contractor – Rischio supremo

01:05 – Nuclear Target

Food Network

18:30 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.5

19:30 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.5

20:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.6

21:50 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.1

23:00 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.8

00:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.2

01:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.4

02:00 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:10 – IL COMMISSARIO SCHUMANN IX – UNA VITA RUBATA

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – MAI ARRENDERSI

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – DI PADRE IN FIGLIO

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – SIN CITY BLUE

22:00 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – COLPO SECCO

22:50 – Duplice omicidio per il tenente Colombo – 1 PARTE

23:37 – TGCOM24

23:38 – METEO.IT

GIALLO TV

18:55 – Tandem – Il Cammino dei Templari

20:00 – Tandem – Un amore pericoloso

21:10 – Profiling – Dall’altra parte dello specchi…

22:10 – Profiling – Riuscire o morire

23:20 – Rebecka Martinsson – Fino a quando la rabbia non si…

01:00 – Law & Order Addio Max

01:50 – Law & Order Il prezzo dell’amore

02:45 – Law & Order Dietro le quinte

Rai 5

18:23 – Rai News Giorno

18:26 – Rigoletto – Festival di Bregenz

20:43 – Classical Destinations

21:15 – Wild Caraibi

22:07 – Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 – 1981: Indagine a New York

01:05 – Tuttifrutti

01:32 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Un Medico in Famiglia 8 – I Martini non si arrendono ep.8

19:20 – Un Medico in Famiglia 8 – Amore a prima vista ep.9

20:20 – Un Medico in Famiglia 8 – Sensi di colpa ep.10

21:20 – Lilly Schonauer – L’amore ritorna

23:00 – Una Donna. Tre Vite – Matilde

00:55 – I Ragazzi del Muretto 2 – L’amore quello vero p.7

02:00 – I Ragazzi del Muretto 2 – Scelte difficili p.8

03:15 – La Squadra 6 – p.28

Mediaset Extra

19:09 – TGCOM24

19:15 – METEO.IT

19:17 – L’UOMO DELLA CARITA’-DON LUIGI DI LIEGRO – 2 PARTE

21:15 – EMIGRATIS

23:55 – AVANTI UN ALTRO

01:03 – TGCOM24

01:05 – BUONA DOMENICA STORY

03:55 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – Bel tempo si spera

19:00 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:29 – Soul

21:02 – Nord e Sud

22:43 – Call the midwife.L’amore e la vita

23:40 – Angelus

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2008

19:00 – #BESTOF20 SUMMER

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 12

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

21:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 1 Episodio 10

22:00 – Per fare casa ci vuole un albero Stagione 1 Episodio 11

23:00 – Case al Lago Stagione 2 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – IL PROCESSO ALLE COPPE

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: DARIO RANZA

21:00 – FILO DIRETTO AMICIZIA UOMO-DONNA

22:00 – TEMPO LIBERO IN TICINO E MOESANO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – BOROTALK IL CRUCCIO DELL’ALTEZZA

20:00 – VACANZE A KM0 IL VIAGGIO

20:30 – CASH

21:00 – LINEA ROSSA ADOZIONE

22:00 – UN GIORNO DA P03 IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P01

23:00 – BOROTALK IL CRUCCIO DELL’ALTEZZA

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Il volo

19:00 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:05 – In un mondo di meraviglie Isole coralline Seconda parte

19:35 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

20:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

21:00 – The Rock

23:10 – Sguardi sul mondo – Il disastro del Mattmark

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

19:35 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 72,Finale Sciabola squadre

19:55 – Automobilismo 2020: 43′ Rally il Ciocco e valle del serchio

20:35 – Ciclismo: Campionato Italiano Crono

21:40 – Pallavolo Femminile : C.ti Europei 2007 Finale Italia-Serbia

23:45 – Perle di Sport: Ciclismo Coppa Placci 1977

00:00 – TG Sport Prima trasmissione di matricola

00:15 – Basket:C.ti Europei 1983: Italia – Spagna

02:00 – Basket:C.ti Europei 1999: Italia – Spagna

Rai Sport

19:35 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 72,Finale Sciabola squadre

19:55 – Automobilismo 2020: 43′ Rally il Ciocco e valle del serchio

20:35 – Ciclismo: Campionato Italiano Crono

21:40 – Pallavolo Femminile : C.ti Europei 2007 Finale Italia-Serbia

23:45 – Perle di Sport: Ciclismo Coppa Placci 1977

00:00 – TG Sport Prima trasmissione di matricola

00:15 – Basket:C.ti Europei 1983: Italia – Spagna

02:05 – Calcio Nazionale: Qualificazioni Europei 2020 Italia-Grecia

SuperTennis

18:45 – Supertennis Today

19:00 – LIVE WTA New York Maria SAKKARI (GRE) vs Cori GAUFF (USA)

20:45 – Supertennis Today

21:00 – LIVE WTA New York Donna VEKIC (CRO) vs Victoria AZARENKA (BLR)

01:00 – LIVE WTA New York

03:00 – WTA New York (replica)

05:00 – WTA New York (replica)

Euro Sport

19:10 – Tennis US Open 2019 6a g., da New York, Stati Uniti

20:10 – Tennis US Open 2019 6a g., da New York, Stati Uniti

21:00 – Ciclismo Campionato Nazionale Francese

22:00 – Ciclismo Campionato Nazionale Francese

00:00 – Poker World Poker Tour Partypoker Millions

01:00 – Biliardo China Championship 2019 Finale, da Guangzhou, Cina

03:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 6h Spa (da Spa-Francorchamps, Belgio)

05:00 – Tennis US Open 2019 7a g., da New York, Stati Uniti

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams 2

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – I Fantastici 5 – Gli amuleti del faraone

Rai YoYo

18:00 – PIRATA E CAPITANO EP.43

18:10 – PIRATA E CAPITANO EP.44

18:25 – L’ALBERO AZZURRO 2018/2019 – EP.29

18:40 – BUMBI – EP.68

18:50 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.11

18:55 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.12

19:00 – MOLANG 3 – EP.16

19:05 – MOLANG 3 – EP.17

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:50 – WBB- Siamo solo Orsi ®

20:00 – Doraemon 1^ Tv

20:50 – Steven Universe Story

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo fatti Così

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:30 – Curioso come George

18:45 – Floopaloo

19:10 – Floopaloo

19:35 – Floopaloo

20:00 – Floopaloo

20:30 – Floopaloo

20:55 – Trolls: la festa continua!

K2

18:10 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko La festa delle sirene

18:20 – Zig & Sharko Atchoo!

18:25 – Zig & Sharko Attrazione virtuale

18:35 – Zig & Sharko Marina rockstar

18:45 – Zig & Sharko La sessione di fitness

18:55 – Zig & Sharko Il migliore amico di Sharko

19:00 – Zig & Sharko L’ombra di Zig

19:10 – Zig & Sharko Il pisolino

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Game Shakers

20:45 – Game Shakers

21:10 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.5

18:30 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.10

18:55 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.1

19:20 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.5

19:45 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.8

20:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.1

20:35 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.8

21:00 – Ho vinto la casa alla lotteria 5′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:00 – a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

18:55 – Pillole Argo Una donna un’artista e il suo tempo

19:00 – Città d’Italia-Mare Nostrum-Cagliari

19:50 – Pillole Argo La ricchezza della cultura.

19:55 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Mauro Dorato

20:30 – Passato e Presente. Leonardo da Vinci con il Prof. Franco Cardini

21:10 – I sovversivi

Motor Trend Italia

18:15 – Officine da incubo – Fly N’ Hi

19:10 – Officine da incubo – Collisione

20:05 – Affari a quattro ruote Francia

21:10 – Affari a quattro ruote Francia

22:20 – Macchine da soldi – 1^TV

23:10 – Macchine da soldi

23:55 – Fast N’ Loud – La Galaxie

00:45 – Fast N’ Loud – Ritorni

DMAX

18:35 – Rifugi estremi – Oro

19:30 – Rifugi estremi

20:25 – Airport Security Spagna

20:55 – Airport Security Spagna

21:25 – Airport Security Spagna

21:50 – Airport Security Spagna

22:20 – Nudi e crudi Francia – 1^TVMarine e Thomas

23:35 – Undercut: l’oro di legno

Focus TV

18:15 – La misteriosa tomba dei Celti

19:15 – I tesori di re Salomone

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA COSPIRAZIONE DELLA SVASTICA

21:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – ALLA RICERCA DI EL DORADO

22:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – IL MISTERO DELLA MUMMIA NEL DESERTO

23:15 – I SEGRETI DELLA BIBBIA – LE VERITA’ PERDUTE

00:15 – I SEGRETI DELLA BIBBIA – LA TERRA PROMESSA

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

RealTime

18:35 – Il castello delle cerimonie – Arianna e Chiara

19:05 – Il castello delle cerimonie – Elena e Aniello

19:35 – Il castello delle cerimonie – Martina ed Emanuele

20:10 – Il castello delle cerimonie – Il 18esimo di Tommaso

20:40 – Il castello delle cerimonie – Sonia e Alexandro

21:10 – The Facchinettis

21:40 – The Facchinettis

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Non puoi comprarmi

Rai Scuola

18:30 – Zettel presenta: Deridda e la decostruzione

19:45 – Erasmus + Stories Teaching Methods Replica

20:10 – What did they say? Puntata 3 Replica

20:15 – Did you know? p. 21 Automobili volanti: gli incredibili mezzi di trasporto del futuro

20:25 – Did you know? p. 22 – L’odore del cibo nel nostro corpo

20:35 – Beautiful Minds Sheldon Lee Glashow – Maxwell, elettricità, magnetismo e luce, una sola famiglia R

22:00 – Cronache dal Rinascimento Colombo e Vespucci verso il nuovo mondo Replica

22:40 – Zettel presenta: Deridda e la decostruzione

LaF

18:15 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.2

19:05 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.12

19:35 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

20:05 – I viaggi di Simon Reeve: A Cuba 8′ Stagione

21:15 – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.6

22:15 – Poldark 5′ Stagione Ep.1

23:25 – Poldark 5′ Stagione Ep.2

00:35 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova: auto da sogno Una MGC e una BMW 635

19:05 – Chi cerca trova: auto da sogno Maserati Ghilbi

20:00 – Chi cerca trova: auto da sogno Jaguar XJS e Renault 4

21:00 – Chi cerca trova Ep. 2

21:55 – Chi cerca trova Ep. 3

22:50 – Chi cerca trova Ep. 4

23:50 – Acquari di famiglia Roman Atwood

00:50 – Acquari di famiglia Imaginarium Science Centre

Sky Uno

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

21:15 – Harry e Meghan: la ribellione

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

23:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

01:00 – Face Off Ep. 9

01:50 – Face Off Ep. 10

02:40 – Un’ottima annata: The Wine Show Ep. 7

Sky Cinema 1

19:00 – 18 regali

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La legge dei più forti

23:10 – Tuttapposto

00:50 – Codice d’onore

03:10 – New in Town – Una single in carriera

04:50 – 18 regali

SKY Cinema Family

19:30 – Pets 2 – Vita da animali

21:00 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

22:45 – Invisible Sue

00:25 – Zanna Bianca

01:55 – L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele

03:25 – Z La formica

04:50 – Lorax – Il guardiano della foresta

Sky Cinema Romance

18:55 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

21:00 – Incinta o… quasi

22:35 – The Good Guy

00:10 – Disobedience

02:10 – Footloose (2011)

04:05 – 100X100Cinema

04:20 – Amore inaspettato

Sky Cinema Collection

19:40 – Non è stata una vacanza… è stata una guerra!

21:15 – Il campeggio dei papà

22:50 – Un’estate in Provenza

00:40 – Il sorpasso (Vers. Rest.)

02:30 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

04:15 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

Sky Cinema Action

18:20 – 2012

21:00 – Gods of Egypt

23:15 – Le regole della truffa

00:50 – Thunderbolt – Gara mortale

02:45 – The Jurassic Games

04:15 – 88 minuti

Fox

18:05 – I Simpson Il Bob italiano

18:30 – I Simpson Natale riveduto e corretto

18:55 – I Simpson Homer e la paranoia della paternità

19:20 – American Dad Lo strizzacervelli

19:45 – American Dad Porca miseria, è tornato Jeff!

20:10 – The Big Bang Theory L’applicazione della perspirazione

20:35 – The Big Bang Theory L’insufficienza dell’elio

21:00 – Grey’s Anatomy Dai qualcosa

Premium Cinema

19:16 – Il risolutore – A man apart

21:15 – FAST & FURIOUS 5

23:32 – Ocean’s 8

01:28 – Brivido biondo

02:59 – Rapimento e riscatto

04:59 – Minions

Premium Action

18:30 – KRYPTON II – CREDIAMO IN ZOD

19:20 – MR. ROBOT IV – NECESSARIA AUTENTICAZIONE PROXY

20:22 – MR. ROBOT IV – ERRORE 408, RICHIESTA SCADUTA

21:15 – SUPERNATURAL XIII – BATTI IL DIAVOLO

22:03 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – IO SONO LE LEGGENDE

22:52 – THE LAST KINGDOM III – LA MALEDIZIONE

23:54 – THE LAST KINGDOM III – FATTURE E SACRILEGI

00:54 – CHICAGO FIRE VII – UNA DECISIONE MEDITATA

Mya

18:38 – RIVERDALE IV – EREDITA’

19:29 – CLAWS III – I LOVESTONE

20:23 – CLAWS III – COSA STA SUCCEDENDO ALL’AMERICA

21:15 – WILL & GRACE III – CHE SCHIFO!

21:39 – WILL & GRACE III – BUGIE E SUSSURRI

22:04 – BIG BANG THEORY XI – LA CORRELAZIONE ROMANZESCA

22:29 – BIG BANG THEORY XI – LA NOMENCLATURA NEONATALE

22:52 – 22.11.63 – LA VERITA’