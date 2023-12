Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Grande Fratello. Guida ai programmi Tv della serata del 23 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 23 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. L’appartamento di Marcos viene preso di mira mentre è con Kala, una collega, e Lua dorme nella sua stanza. L’attacco chiarisce che tutti i membri dell’Unità sono potenziali bersagli e devono affrontare questa nuova paura. Su Rai Movie dalle 21.10 Benvenuto Presidente! Peppino, diminutivo di Giuseppe Garibaldi, è un bibliotecario onesto e genuino di un piccolo paese di montagna che un giorno, per puro caso, diventa Presidente della Repubblica. Su Italia 1 dalle 21.28 Il Grinch. E’ Natale a Chissara’ ma per il Grinch e’ il momento peggiore dell’anno e decide di rovinare la festa. Ce la fara’ o sara’ travolto anche lui dall’atmosfera? Su Rete 4 dalle 21.30 Non ci resta che piangere. Saverio e Mario, catapultati nel 1492, cercheranno di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe. Su Sky Cinema dalle 21.15 Quo vado? Un uomo che vive ancora con la famiglia, per timore dell’indipendenza, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi. Su Iris dalle 21 Frantic. Il dottor Richard Walker e sua moglie sono a Parigi per una conferenza: mentre sono in albergo e lui sta facendo la doccia, la moglie ed una delle valigie scompaiono nel nulla.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. International. Un agente della D.E.A. parte per una vacanza con il figlio. Durante il viaggio aereo, scatta un allarme bomba, ma si rivela solo un diversivo della Mocro Maffia per rapirlo. Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. Dopo più di un anno di intense ricerche, l’unità guidata dal commissario capo Carla Torres arresta uno dei leader jihadisti più ricercati. Ma questa operazione mette in moto un piano di vendetta contro i membri dell’Unidad.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ballando con le Stelle. In diretta dall’Auditorium RAI del Foro Italico, la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Protagonisti tredici personaggi VIP scelti tra attori, cantanti, sportivi che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 dalle 21.35 Grande Fratello. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie. Conduce Alfonso signorini, opinionista Cesara Buonamici.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 I Sapiens – Un solo pianeta.Il Diluvio Universale è accaduto davvero? Esistono delle ragioni fisiche e scientifiche alla base del mito? E come si spiega il racconto del Diluvio Universale? I fatti accadono solo perché i sapiens li raccontano? Dallo stretto del Bosforo in Turchia Mario Tozzi va alla scoperta delle origini scientifiche del Diluvio Universale, mentre nel documentario che punteggia la puntata, si racconta la storia di Noè e quella delle ricerche scientifiche che, sul tema, sono state fatte negli ultimi anni. In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco.

Guida tv di sabato 23 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

01:30 – Che tempo fa

01:35 – Milleeunlibro

02:35 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – TG2 LIS

18:18 – Meteo 2

18:20 – Tg Sport A cura di Rai Sport

18:30 – 90° minuto

19:00 – 90° minuto Tempi Supplementari

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

19:51 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – #GENERAZIONE BELLEZZA

21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

23:30 – TG3 Mondo

23:55 – Tg3 Agenda Del Mondo A cura di Roberto Balducci

Rai 4

18:14 – Delitti in Paradiso

19:12 – Delitti in Paradiso St 8 Ep 2 – Delitto allo zoo

20:13 – Delitti in Paradiso St 8 Ep 3 – Riprese fatali

21:21 – La Unidad St 2 Ep 3 – Episodio 3

22:16 – La Unidad St 2 Ep 4 – Episodio 4

23:12 – C’era una volta a… Hollywood

02:04 – Appuntamento al cinema

02:07 – Colpi Proibiti

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:00 – FREEDOM PILLS

18:08 – FREEDOM PILLS

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – ELF – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:04 – BLINDSPOT IV – LA GRANDE RIVELAZIONE

19:14 – PERSON OF INTEREST IV – L’OPZIONE GIUSTA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XII – LA PROPOSTA DELLA RIPRODUZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – LA POLARIZZAZIONE DELLA CONFERMA

21:04 – SENZA NOME E SENZA REGOLE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – SENZA NOME E SENZA REGOLE – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – TEMPESTA D’AMORE – 122 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 8

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 9

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 8 – Il soldato

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 9 – Non disturbare

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 10 – Torturati

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 11 – Il museo

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 12 – Territorio infestato

05:10 – America: vero o falso? – Stagione 1 Episodio 7

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 8

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 9

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 8 – Il soldato

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 9 – Non disturbare

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 10 – Torturati

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 11 – Il museo

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 12 – Territorio infestato

05:10 – America: vero o falso? – Stagione 1 Episodio 7

Rai Movie

18:25 – Bang Bang!

21:10 – Benvenuto Presidente!

22:55 – Tutta un’altra vita

00:45 – Magnolia

03:50 – L’amore rubato

05:00 – Io sono la legge

18:25 – Bang Bang!

21:10 – Benvenuto Presidente!

22:55 – Tutta un’altra vita

00:45 – Magnolia

03:50 – L’amore rubato

05:00 – Io sono la legge

Cine 34

19:15 – A CENA CON… – IO & MARILYN

21:15 – FUGA DA REUMA PARK – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:29 – METEO.IT

22:31 – FUGA DA REUMA PARK – 2 PARTE

23:07 – TUTTA COLPA DEL PARADISO

01:03 – UN MARESCIALLO IN GONDOLA

02:36 – VIA DEL CORSO

19:15 – A CENA CON… – IO & MARILYN

21:15 – FUGA DA REUMA PARK – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:29 – METEO.IT

22:31 – FUGA DA REUMA PARK – 2 PARTE

23:07 – TUTTA COLPA DEL PARADISO

01:03 – UN MARESCIALLO IN GONDOLA

02:36 – VIA DEL CORSO

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – PATTO COL DIAVOLO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – OCCHIO PER OCCHIO

21:10 – ROCKY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ROCKY – 2 PARTE

23:10 – LANTERNA VERDE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – PATTO COL DIAVOLO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – OCCHIO PER OCCHIO

21:10 – ROCKY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ROCKY – 2 PARTE

23:10 – LANTERNA VERDE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

18:34 – ATTO DI FORZA

21:00 – FRANTIC

23:25 – EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME

01:39 – INTRIGO A DAMASCO

03:07 – CIAKNEWS

03:10 – GLI INVINCIBILI

05:07 – NOTE DI CINEMA

05:12 – NONNO FELICE III – CAMERIERI SI NASCE

18:34 – ATTO DI FORZA

21:00 – FRANTIC

23:25 – EXTREME MEASURES – SOLUZIONI ESTREME

01:39 – INTRIGO A DAMASCO

03:07 – CIAKNEWS

03:10 – GLI INVINCIBILI

05:07 – NOTE DI CINEMA

05:12 – NONNO FELICE III – CAMERIERI SI NASCE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 7 – Bologna e i suoi colli

20:20 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 2 – Gubbio

21:35 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 3 Episodio 4 – Trentino

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 6 – Aosta

23:55 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 2 Episodio 5 – Valtellina

01:15 – Un Natale per ritrovarsi

02:55 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 3

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 7

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 7 – Bologna e i suoi colli

20:20 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 2 – Gubbio

21:35 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 3 Episodio 4 – Trentino

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 6 – Aosta

23:55 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 2 Episodio 5 – Valtellina

01:15 – Un Natale per ritrovarsi

02:55 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 3

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 7

Italia 2

18:15 – DUE UOMINI E 1/2 XI – ALAN: LADRO D’AMORE

18:45 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LA TABELLA DEI COMPITI

19:15 – DUE UOMINI E 1/2 XI – MIO DOLCE MELONE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LEZIONE DI SPINNING

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LA CHANCE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XI – PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO

21:15 – TREMORS 4 – LA LEGGENDA

23:15 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

18:15 – DUE UOMINI E 1/2 XI – ALAN: LADRO D’AMORE

18:45 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LA TABELLA DEI COMPITI

19:15 – DUE UOMINI E 1/2 XI – MIO DOLCE MELONE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LEZIONE DI SPINNING

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – LA CHANCE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XI – PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO

21:15 – TREMORS 4 – LA LEGGENDA

23:15 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

La 5

18:19 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 2 PARTE

23:00 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI III – LA SALUTE DEI DEFUNTI

18:19 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 2 PARTE

23:00 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI III – LA SALUTE DEI DEFUNTI

NOVE

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 1

21:35 – Freddie Mercury – The Great Pretender

23:25 – Freddie Mercury – A Kind of Magic

00:25 – Queen: From Rags to Rhapsody

01:55 – Freddie Mercury – The Great Pretender

03:45 – Freddie Mercury – A Kind of Magic

04:45 – Queen: From Rags to Rhapsody

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 1

21:35 – Freddie Mercury – The Great Pretender

23:25 – Freddie Mercury – A Kind of Magic

00:25 – Queen: From Rags to Rhapsody

01:55 – Freddie Mercury – The Great Pretender

03:45 – Freddie Mercury – A Kind of Magic

04:45 – Queen: From Rags to Rhapsody

Cielo

18:20 – Love It or List It Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 8 – Jamie e Jarrett

19:20 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 8 – La cultura dei Maya

19:50 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 9 – Strumenti anni ’70

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 20 Episodio 16 – La chitarra di B.B. King

21:20 – L’ombra del sospetto

23:00 – Planet Sex con Cara Delevingne – Stagione 1 Episodio 2 – L’orgasmo femminile

00:00 – Planet Sex con Cara Delevingne – Stagione 1 Episodio 4 – Pornucopia

00:55 – Sex Sells Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso – Stagione 1 Episodio 5

18:20 – Love It or List It Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 8 – Jamie e Jarrett

19:20 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 8 – La cultura dei Maya

19:50 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 9 – Strumenti anni ’70

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 20 Episodio 16 – La chitarra di B.B. King

21:20 – L’ombra del sospetto

23:00 – Planet Sex con Cara Delevingne – Stagione 1 Episodio 2 – L’orgasmo femminile

00:00 – Planet Sex con Cara Delevingne – Stagione 1 Episodio 4 – Pornucopia

00:55 – Sex Sells Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso – Stagione 1 Episodio 5

La7

18:00 – Eden – Un pianeta da salvare

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole … ancora

23:20 – A.I. Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

00:15 – Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Ettifaq

01:00 – TG LA7 Notte

03:10 – Anti – Camera con Vista

03:20 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy – Memories

01:00 – Elsa & Fred

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 3

18:55 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 2

19:30 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 4

20:05 – Le ricette delle feste – Stagione 1 Episodio 1 – La vigilia di Natale

20:40 – Le ricette delle feste – Stagione 1 Episodio 2 – Natale

21:15 – Natale in cucina con Food Network – Stagione 2 Episodio 7

21:50 – Natale in cucina con Food Network – Stagione 2 Episodio 2

22:25 – Natale in cucina con Food Network – Stagione 2 Episodio 11

TOP CRIME

18:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:27 – METEO.IT

18:29 – Delitto nel Jura – 2 PARTE

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – CORSA SENZA FINE

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – FOLLIA DI UN AMORE

21:10 – Poirot: Il Natale di Poirot – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 19 Episodio 3 – L’ultimo eliminato

21:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 19 Episodio 4 – Rossa di sangue e d’artiglio

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 3 Episodio 13 – Antichi debiti

00:15 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 1 – Buon vicinato

01:25 – Modern Murder – Due detective a Dresda – Stagione 1 Episodio 8 – Nemesi

03:15 – Disappeared – Stagione 8 Episodio 1

04:20 – Disappeared – Stagione 8 Episodio 2

05:10 – Disappeared – Stagione 8 Episodio 3

Rai Premium

18:20 – Il paradiso delle signore St 8 Ep 73 – Episodio 73

19:05 – Il paradiso delle signore St 8 Ep 74 – Episodio 74

19:40 – Baci di neve

21:20 – Un Professore

22:20 – Un Professore St 2 Ep 12 – Epicuro: Tra vita e morte

23:15 – Purché finisca bene St 1 – Una Ferrari per due

01:15 – Blu notte

03:05 – L’Ispettore Sarti St 1 Ep 11 – Caccia tragica

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 9 – Trasferimento familiare a Waco, vicino all’acqua

19:25 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 10 – Attratti dalla vita di campagna, coppia cerca casa in Texas

20:20 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 11 – Coppia con bimbo in arrivo cerca casa moderna

21:15 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 12 – Tre generazioni, una casa su misura

22:15 – C’era una volta casa: On the Road – Stagione 2 Episodio 3 – A Fort Morgan

23:10 – C’era una volta casa: On the Road – Stagione 2 Episodio 1 – Orgoglio cittadino

00:05 – C’era una volta casa: On the Road – Stagione 2 Episodio 4 – Benvenuti alla festa!

01:10 – C’era una volta casa: On the Road – Stagione 2 Episodio 2 – Verso il futuro

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:04 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:52 – Soul

21:26 – Piccole donne

00:46 – Matilda 6 mitica

02:16 – Novena di Natale

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Il Massimo In Cucina

01:00 – Maratona Visioni Di Spagna

05:00 – Maratona Il Circolo Dei Buongustai

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – ABSOLUTE DECEPTION

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:05 – Minions

19:30 – L’era glaciale

20:45 – Minisguard

21:05 – Nonni in affitto

22:50 – Il prima e dopo sport

23:00 – A tutto Hockey

23:35 – The Rookie – La vita e la morte

00:15 – The Rookie – Cinque minuti

Rai Sport +HD

18:25 – Basket femminile

20:25 – Pallavolo

23:00 – Snowboard

00:25 – Freestyle

01:50 – Freestyle

03:10 – Ciclocross

04:10 – Ciclocross

05:20 – Reparto Corse

SuperTennis

18:30 – Italia’s Got Padel Padel Club Alghero

18:45 – Best of ATP 2023 Shelton vs Sinner,Shanghai

21:00 – Reloaded 2023 Billie Jean King Cup

21:15 – Best of Italiani 2023 Sinner vs Dimitrov,Pechino

23:00 – Best of WTA 2023 Vekic vs Azarenka,Cincinnati

01:00 – Best of Italiane 2023 Giorgi vs Sherif,Guadalajara

03:00 – Reloaded US Open Sabalenka vs Gauff

04:45 – Highlights US Open day 13

Euro Sport

18:25 – Pattinaggio figurato C Italiano Programma Libero F Live

20:00 – Pattinaggio figurato C Italiano Programma Libero Coppie Misto Live

21:05 – Snooker Shoot Out Finale

22:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Anversa F

23:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Anversa M

00:00 – Freestyle Coppa del Mondo Bakuriani Dual Moguls MF

01:00 – Snowboard Coppa del Mondo Davos Slalom Gigante Parallelo MF

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio Slalom M

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Calcio Week end Live

02:30 – Campionato Saudita Al Itthiad-Al Raed

04:30 – Allianz Cup Porto-Lexoes

Rai Gulp

18:00 – The Jungle Book Safari St 1 Ep 16 – Arrampicata

18:15 – Leo Da Vinci St 2 Ep 5 – Il mercante indiano

18:25 – Leo Da Vinci St 2 Ep 6 – Si parte

18:40 – La famiglia Skrokkiazeppi St 1 Ep 7 – Questione di sopravvivenza

18:50 – La famiglia Skrokkiazeppi St 1 Ep 9 – Troll aggiustatutto

19:05 – Marta & Eva

19:30 – Bookcrossing – Porta il tuo libro St 1 Ep 7 – Clarissa Malavasi

19:45 – Cars Toon St 1 Ep 7 – Cricchetto pompiere provetto

Rai YoYo

18:00 – Bluey St 2 Ep 29 – Biblioteca

18:10 – Bluey St 2 Ep 30 – Barche di corteccia

18:15 – Bluey St 2 Ep 31 – Hamburgheria

18:20 – Bluey St 2 Ep 32 – Circo

18:30 – I Racconti di Masha St 1 Ep 9 – La fanciulla delle nevi

18:35 – I Racconti di Masha St 1 Ep 10 – Pollicino

18:40 – Zecchino d’Oro – Le canzoni animate dell’Avvento St 2023 Ep 8 – Scusa Gesù ti do del tu

18:45 – Hello Kitty Super Style St 1 Ep 17 – La tristezza di Pinky

Boing

18:10 – Harry Potter – Il torneo delle case di Hogwarts

20:20 – Looney Tunes Show

21:20 – Looney Tunes Cartoons

21:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:27 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 3

18:56 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 3 Episodio 2

19:24 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 3 Episodio 3

19:53 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 5

20:22 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 7

20:51 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 8

21:20 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 23

21:31 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 24

K2

18:07 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 8

18:24 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 9

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 10

18:53 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 13

19:04 – Alvin Supersta 4 – Nessuno ci può fermare! – Film/Avventura

20:46 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 14

21:12 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 15

21:38 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 2

DeaKids

18:15 – Il Barbiere pasticciere Lo specchio stregato

18:25 – Il Barbiere pasticciere Cacerentola

18:40 – Il Barbiere pasticciere Uno strambo venerdì

18:50 – Il Barbiere pasticciere Le torte innamorate

19:00 – Il Barbiere pasticciere Alla ricerca del look perfetto

19:10 – Il Barbiere pasticciere Un nuovo amico per Wilk

19:20 – Il barbiere pasticciere Ep. 6

19:30 – New School La battaglia dei selfie

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:29 – RaiNews

18:32 – Concorso Maria Callas Voci Nuove Ep 4

21:13 – In Scena – Elio Pandolfi

22:17 – Carmina Burana

23:27 – Robin Hood (Teatro Petruzzelli)

00:32 – David Gilmour Live at Pompei

01:31 – RaiNews

01:32 – Art Night

Rai Storia

18:25 – RES

19:20 – RaiNews

19:25 – Domenica con

19:45 – Domenica con

19:50 – Gli imperdibili

19:55 – Il giorno e la storia 23 dicembre 2023

20:15 – Scritto letto detto Gabriella Caramore

20:25 – set – TANTArai Ep 41

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

18:30 – Sperimentiamo!

19:00 – Memex – CambiaMenti

19:45 – Wild Gran Bretagna

20:30 – Il bosco magico

21:15 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:15 – Reperti d’assalto – Stagione 8 Episodio 15

19:15 – Reperti d’assalto – Stagione 7 Episodio 1

20:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 11 – Nissan Skyline

21:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 12 – Triumph TR6

22:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – 1^TV – Stagione 1 Episodio 1 – Un K10 elettrico

23:25 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 1

00:20 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 2

01:25 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 3

DMAX

18:10 – Affare fatto! – Stagione 4 Episodio 21 – Sfida durissima

18:35 – Predatori di gemme – Stagione 6 Episodio 5

20:30 – Basket Zone – Stagione 3 Episodio 13

21:00 – LBA Serie A (live)

23:30 – Colpo di fulmini – Stagione 7 Episodio 4

00:25 – Moonshiners: la sfida – Stagione 3 Episodio 14 – Tempi duri

01:20 – Moonshiners: la sfida – Stagione 3 Episodio 15 – Un sorso cremoso

02:15 – Border Control: Nord Europa – Stagione 1 Episodio 10 – Birra in auto

Focus TV

18:00 – VOLARE – SCUOLA DI VOLO

19:00 – UNDERWORLD – LE PIU’ BELLE GROTTE DEL MONDO E I LORO SEGRETI – SLOVENIA

20:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – SCOPERTE INASPETTATE

21:05 – Il mondo visto dal cielo

22:00 – Wild Nuova Zelanda: L’ultimo paradiso

23:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – MADAGASCAR: LUCERTOLE E LEMURI

00:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – ARABIA: IL REGNO DEL SOLE

01:00 – HINDENBURG – LE VERITA’ NASCOSTE – IL TITANIC DEI CIELI

RealTime

18:10 – Il boss delle cerimonie – Stagione 3 Episodio 3 – Daniela e Antonio

18:50 – Il dottor Alì – Stagione 1 Episodio 16 – Chi ti fa battere il cuore?

21:25 – Il dottor Alì – 1^TV – Stagione 1 Episodio 17 – I dubbi dell’amore

23:50 – La clinica del pus – Stagione 2 Episodio 12

00:55 – La clinica del pus – Stagione 2 Episodio 11

02:00 – La clinica della pelle – Stagione 3 Episodio 3

02:55 – La clinica della pelle – Stagione 3 Episodio 4

03:55 – La clinica della pelle – Stagione 3 Episodio 5

Discovery Channel

18:05 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 7 – Il facocero

19:05 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 8 – Re e regine

20:05 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 9 – Scimmie social

21:00 – Oro degli abissi – 1^TV – Stagione 11 Episodio 19 – L’abbandono. 1a parte

21:55 – Oro degli abissi – 1^TV – Stagione 11 Episodio 20 – L’abbandono. 2a parte

22:50 – Oro degli abissi – Stagione 10 Episodio 10

23:40 – Killers of the Cosmos – Stagione 1 Episodio 1 – Rocce killer

00:40 – Killers of the Cosmos – Stagione 1 Episodio 2 – Raggio mortale

Sky Uno

18:45 – Michael Bublé Christmas

20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Costa Azzurra

21:15 – MasterChef Italia Ep. 3

22:40 – MasterChef Italia Ep. 4

00:00 – MasterChef Italia Ep. 3

01:25 – MasterChef Italia Ep. 4

02:40 – La seconda casa non si scorda mai Sestriere, il calore della neve

03:50 – La seconda casa non si scorda mai Dolomiti: tra la Val Gardena e la Val Badia

18:10 – Quattro matrimoni Ep. 9

19:10 – Italia’s Got Talent Audizioni

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

22:25 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

00:40 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

01:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

03:00 – Quattro matrimoni Ep. 8

Sky Cinema 1

19:15 – S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine

21:15 – Quo Vado?

22:50 – Retribution

00:25 – Spin Me Round – Fammi girare

02:10 – 100X100Cinema

02:25 – Bayou Caviar – Il prezzo da pagare

04:15 – Superman Returns

19:20 – Old

21:15 – Notre-Dame in fiamme

23:15 – Notre-Dame in fiamme

01:15 – Zona 414

03:00 – 100X100Cinema

03:20 – 2012

SKY Cinema Family

18:45 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale

23:40 – Harry Potter e la camera dei segreti

02:20 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

04:30 – Harry Potter e il calice di fuoco

19:25 – Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga

21:00 – Elfkins – Missione Best Bakery

22:25 – La musica nel cuore – August Rush

00:20 – Il richiamo della foresta

01:50 – Paddington

03:30 – Paddington 2

05:15 – Elfkins – Missione Best Bakery

Sky Cinema Romance

19:05 – The Land of Dreams

21:00 – Qualcosa è cambiato

23:25 – Beata te

01:15 – Sciarada

03:10 – Com’è bello far l’amore

04:55 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

19:20 – Resta con me

21:00 – Australia

23:50 – Questione di tempo

02:00 – Scusa ma ti voglio sposare

03:50 – To Rome with Love

05:45 – Il velo dipinto

Sky Cinema Collection

19:30 – Christmas Trade – Uno scambio per Natale

21:15 – Serendipity – Quando l’amore è magia

22:50 – Hachiko – Il tuo migliore amico

00:30 – Il Ggg – Il grande gigante gentile

02:30 – 100X100Cinema

02:50 – Pinocchio

04:55 – Christmas Trade – Uno scambio per Natale

18:05 – Police

19:50 – La prima vacanza non si scorda mai

21:45 – Notre-Dame in fiamme

23:45 – Un sapore di ruggine e ossa

01:50 – Profumo – Storia di un assassino

04:20 – Qualcosa di troppo

Sky Cinema Action

19:00 – La guerra dei mondi

21:00 – L’ultima alba

23:05 – Quei bravi ragazzi

01:35 – Due nel mirino

03:25 – Ashfall – The Final Countdown

05:35 – Tango & Cash

18:25 – Transformers – La vendetta del caduto

21:00 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

23:50 – La guerra dei mondi

01:50 – Robin Hood principe dei ladri

04:15 – Squadra 49

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin Giochi di ruolo

18:30 – I Simpson La pesca di Ned

18:55 – I Simpson Homerland

19:20 – I Simpson La paura fa novanta XXIV

19:45 – I Simpson Homerazzi

20:10 – I Simpson Marge giocatrice

20:35 – I Simpson Un out-out per Bart

21:00 – Modern Family I nuovi arrivati