Su Rai Uno L’eredità, su Canale 5 gli Amici di Maria, su Italia 1 Kung fu Panda. Guida ai programmi Tv della serata del 23 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 23 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Ted Bundy – Fascino criminale. Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Su Rai Movie dalle 21.10 Qualunquemente. Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza. Su Italia 1 dalle 21.26 Kung Fu Panda. Un giovane panda goffo e pasticcione ha un grande sogno: diventare un eroe del Kung Fu. Un giorno viene chiamato alla scuola del grande Maestro Shifu. Su Rete 4 dalle 21.31 I due superpiedi quasi piatti. Ladruncoli dal cuore buono, il furbo Matt e il massiccio Wilbur, un giorno si trovano casualmente arruolati nella polizia. Su Sky Cinema dalle 21.15 The last Rifleman – Ritorno in Normandia. Artie Crawford, veterano della Seconda guerra mondiale, vive in una casa di cura nell’Irlanda del Nord. Dopo la morte della moglie, decide di ignorare ogni consiglio e parte da solo per la Francia per partecipare al 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia. Su Iris dalle 21 Presuno innocente. Un procuratore è coinvolto in un’ossessiva relazione con la sua collaboratrice che verrà assassinata. La lotta per dimostrare la propria innocenza si trasforma in un vortice di bugie e passioni nascoste.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 Le indagini di Sister Boniface. Viene trovato alla base di una scala il corpo della segretaria di un importante funzionario governativo: secondo sister Boniface, la donna era già morta prima della caduta.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 L’eredità. La serata è l’occasione per celebrare i 70 anni della tv di stato, i suoi protagonisti e ripercorrere le tappe salienti di un percorso che ha fatto la storia del costume e dello spettacolo italiano. Concorrenti d’eccezione: Giacomo Giorgio, Elisa Isoardi, Giancarlo Magalli, Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Max Tortora che giocheranno e lotteranno per conquistare il montepremi finale. Per tutti l’obiettivo è quello di vincere la sfida finale della “Ghigliottina” per fornire aiuto a chi ne ha davvero necessità. L’eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ai Salesiani per il Sociale. Su Canale 5 dalle 21.35 Amici di Maria. Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.45 Todo Modo. Un racconto di storie di vita che vede protagonisti donne e uomini, vittime, carnefici e uomini dello Stato con testimonianze in studio di chi lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e la corruzione, ma anche un viaggio nel nostro Paese attraverso territori di una bellezza struggente ed incontaminata. Storie drammatiche di chi quotidianamente deve decidere da che parte stare, di chi sconta la propria pena e torna uomo libero e di chi deve convivere per sempre col dolore della perdita. Nella prima puntata si parla di Calabria, ‘ndrangheta e femminicidio con Nicola Gratteri, magistrato sotto scorta, che accompagna in studio il racconto di Emilia Brandi. Il focus di questo primo episodio di è incentrato su tre storie di stretta attualità legate alla morsa criminale dei clan per il possesso e il controllo del territorio, a cominciare da quella di Maria Chindamo, imprenditrice di 42 anni uccisa nel 2016.

Guida tv di sabato 23 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – L’eredita’ – Viva la Rai

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Techetechete’ Top Ten

00:40 – I vinili di…

01:15 – Applausi

Rai 2

18:30 – Gli imperdibili

18:35 – Tg2 L.I.S.

18:38 – Meteo 2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:40 – The Blacklist

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Le indagini di Sister Boniface 1

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Todo modo

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Senza traccia 2

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Senza traccia 2

21:20 – Ted Bundy – Fascino criminale

23:10 – I fiumi di porpora – La serie 2

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – I segreti di Wind River

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – AMICI

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IN GABBIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’INCUBO

21:20 – KUNG FU PANDA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:18 – CHUCK IV – CHUCK VS. DECKER

19:03 – CHICAGO FIRE II – TIENI LA BOCCA CHIUSA

19:56 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DIMISSIONE DEL DIVULGATORE

20:22 – SPECIALE QUALIFICHE EUROPEI 2024

20:50 – AMICHEVOLE INTERNAZIONALI 2024: FRANCIA-GERMANIA – AMICHEVOLE INTERNAZIONALI 2024: FRANCIA-GERMANIA

23:05 – 47 RONIN – 1 PARTE

23:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:42 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 9 – 2 PARTE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Falling Skies – Stagione 1 Episodio 3

21:30 – Falling Skies – Stagione 1 Episodio 4

00:45 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 17 – L’invasione britannica

01:40 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 18 – Il ricordo rimane

02:35 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 19 – Il futuro

03:30 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 20 – Magie e vecchi merletti

04:20 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 21 – Tutti pazzi per Mary

05:10 – Supernatural – Stagione 12 Episodio 22 – Chi siamo

Rai Movie

19:15 – Voglia di ricominciare

21:10 – Qualunquemente

22:50 – Per sempre la mia ragazza

00:45 – Stealth – Arma suprema

02:45 – Marito a tre piani

05:00 – Non puoi impedirmi d’amare

Cine 34

19:16 – A CENA CON… – BELLI DI PAPA’

21:17 – ULTRAS – 1 PARTE

22:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:31 – METEO.IT

22:33 – ULTRAS – 2 PARTE

23:40 – LA PARANZA DEI BAMBINI

01:57 – ECCO LINGUA D’ARGENTO

03:23 – CANTERBURY N. 2 NUOVE STORIE D’AMORE DEL ‘300

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL CAMPEGGIO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – RICOMINCIARE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – IL PADRE NATURALE

21:10 – FUNNY MONEY – COME FARE I SOLDI SENZA LAVORARE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – FUNNY MONEY – COME FARE I SOLDI SENZA LAVORARE – 2 PARTE

23:10 – FACILE PREDA – 1 PARTE

Iris

18:29 – DIE HARD – DURI A MORIRE

21:00 – PRESUNTO INNOCENTE

23:31 – BASIC INSTINCT (ISTINTO DI BASE)

02:05 – THE CREW

04:03 – CIAKNEWS

04:06 – UN BATTITO D’ALI DOPO LA STRAGE

05:42 – STATO INTERESSANTE (DI S. NASCA)

TV8

18:00 – World – SBK – Stagione 2024 – Catalunya (Race 1)

18:30 – Post World – SBK – Stagione 2024

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 5 – Molise

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 8 – Lisbona

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 7 – Siena

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 2 – Toscana

00:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 6 Episodio 10 – Lunigiana

01:15 – Un amore a 5 stelle

Italia 2

18:25 – 2 BROKE GIRLS IV – E IL PRESTITO PER NATALE

18:50 – 2 BROKE GIRLS IV – E IL LAVORO DIVERTENTE

19:20 – 2 BROKE GIRLS IV – E L’AUTOMOBILE DEI SOGNI

19:50 – 2 BROKE GIRLS IV – E LA CRISI DEL TRASLOCO

20:20 – 2 BROKE GIRLS IV – E GLI ANELLI DIMENTICATI

20:45 – 2 BROKE GIRLS IV – E IL FURTO DELLE MAGLIETTE

21:15 – AUGURI PER LA TUA MORTE

23:15 – NECROPOLIS – LA CITTA’ DEI MORTI

La 5

18:30 – UN’ALTRA ME

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 5

21:25 – Accordi & disaccordi – 1^TV – Stagione 14 Episodio 5

23:20 – Accordi & disaccordi – Stagione 14 Episodio 5

01:00 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 25

02:00 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

03:00 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 27

04:00 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 28

Cielo

18:15 – Buying & Selling – Stagione 4 Episodio 12 – Lara e Seth

19:15 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 5 – Io, me e Ivy

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 6 – Numero magico 666

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 12 – Foto dallo spazio

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 4 Episodio 13 – I piatti di Hitler

21:15 – Monella

23:15 – Paradise Club: il mega bordello

00:30 – F2 – Stagione 2024 Episodio 11 – GP Australia (Sprint Race, da Melbourne)

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:30 – Uozzap

00:15 – Uomini che odiano le donne

01:00 – TG LA7 Notte

03:00 – Anti – Camera con Vista

03:10 – LIKE Tutto ciò che piace

03:50 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

20:15 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy – 14a Stagione

01:25 – La mala educaxxxion

03:55 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:55 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 19 – Quelli della notte

19:30 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 20 – Tour pizzerie

20:05 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 14 – Oro di Napoli

20:40 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 13 – Cinema

21:15 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 15 – Pomeriggio al luna park

21:45 – Cucine da incubo Italia – Stagione 3 Episodio 4 – Al Vecchio Molino

22:55 – Cucine da incubo Italia – Stagione 2 Episodio 4 – La Tana del Lupo

00:00 – Cucine da incubo Italia – Stagione 1 Episodio 4 – Macrito

TOP CRIME

18:30 – DELITTI AI CARAIBI I – DELITTI IN CORSIA

19:23 – MAJOR CRIMES I – IL GIOCO DELLA VERGOGNA

20:16 – MAJOR CRIMES I – RESPINTO CON PREGIUDIZIO

21:10 – Poirot: Se morisse mio marito – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Se morisse mio marito – 2 PARTE

22:57 – Maigret e l’amico d’infanzia – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – Tatort – Vienna – Stagione 2 Episodio 1 – Partenze

21:10 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 5 – Mondo parallelo

22:10 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 6 – Il ragazzino

23:10 – Balthazar – Stagione 3 Episodio 7 – Follia

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 11 – Chiedimi se sono felice

01:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 5 Episodio 12 – In medias res

02:05 – Alice Nevers – Professione giudice – Stagione 14 Episodio 1 – Morte per la Francia

03:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Stagione 14 Episodio 2 – Sopravvivere

Rai Premium

18:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

18:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:40 – Note d’amore

21:20 – Purche’ finisca bene – Un marito di troppo

23:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 3

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

02:55 – Piloti

03:20 – Catturandi – Nel nome del padre

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 2 – In cerca della casa dei sogni

19:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 3 – Proprietari di caffetteria cercano casa vicino al lavoro

20:25 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 4 – Coppia cerca casa fronte mare

21:20 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 5 – Acquirenti di prima casa cercano affare vintage

22:15 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 10 – Quattro stanze

23:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 11 – Da Chicago

00:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 12 – Solide fondamenta

01:10 – Casa su misura: Benvenuti a casa – Stagione 6 Episodio 3 – Stile europeo

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:50 – Soul

21:23 – Una magica estate

23:08 – Lontano da lei

01:01 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – L’Isola Del Sole

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – SUPER MERCATO

01:00 – EFFETTO ALLUCINANTE RUSH

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – In Cammino Sulla Via Crio

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:35 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Discesa femminile (R) Da Saalbach (AUT) Finali

19:35 – Calcio: Incontro amichevole – Danimarca – Svizzera Da Copenaghen (DAN)

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – Pattinaggio artistico:Mondiali 2024 – Libero danza Differita Da Montreal (CAN)

00:00 – Pattinaggio artistico:Mondiali 2024 – Libero uomini Da Montreal (CAN)

03:05 – Sportsera (R) L’attualità sportiva del giorno

03:35 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

03:45 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – L’uomo e il mare

23:30 – Tg Sport

23:50 – Nuoto Artistico

02:35 – Snowboard

03:20 – Freestyle

04:15 – Freestyle

04:45 – Ciclismo

SuperTennis

20:00 – US Open 2021 Alcaraz vs Tsitsipas

00:00 – Colpo da Campione Tennis Comparazione rovescio Sinner, Alcaraz

00:15 – US Open 2023 Sinner vs Sonego

02:15 – ATP Cincinnati 2023 Djokovic vs Alcarar

05:45 – Billie Jean King Cup Paolini vs Garcia

Euro Sport

18:30 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Danza sul ghiaccio. Programma Libero – Live

22:00 – Sport Invernali – Mondiali F – Stagione 2024 – Semifinali – Live

00:05 – Sport – The Power of Sport

00:15 – Equitazione – League of Nations – Stagione 2024 – Ocala – Live

02:00 – Sport Invernali – Mondiali – Stagione 2024 – Programma Libero M

SportItalia

18:00 – Inside City

18:30 – Si Live 24

19:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

20:30 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Crush – La storia di Diego

20:30 – Asterix e il segreto della pozione magica

Rai YoYo

18:00 – Pip and Posy St 1 Ep 29 – Attenti ai coccodrilli!

18:05 – Pip and Posy St 1 Ep 30 – Ruggito da dinosauro

18:15 – Pip and Posy St 1 Ep 31 – Le stelle cadenti

18:20 – Pip and Posy St 1 Ep 32 – Benvenuti nel club!

18:30 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 3 – La moda in rosa

18:35 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 4 – È sempre carnevale

18:40 – Bluey St 1 Ep 13 – Il gioco delle spie

18:45 – Bluey St 1 Ep 14 – Takeaway

Boing

19:00 – Teen Titans Go! with Batman

20:15 – Teen Titans Go!

21:15 – L’isola degli eroi

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 2

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 5

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 6

19:20 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 3

19:45 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 4

20:05 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 5

20:30 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 6

20:55 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 7

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 22

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 23

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 24

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 25

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 7

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 8

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 9

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 10

DeaKids

18:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 24 – Il padre di Pan Barbiere

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 25 – L’apprendista

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 26 – Il vincitore

18:55 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 17 – Il vincitore

19:20 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 18 – Iceberg

19:45 – Megagame – Stagione 2 Episodio 10 – Halloween

20:10 – Megagame – Stagione 2 Episodio 1 – Lavori forzati/ Spy challenge

20:30 – H2O Just Add Water – Stagione 1 Episodio 1 – Metamorfosi

Super

18:10 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:30 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:00 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:30 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:00 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:25 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

20:50 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

Rai 5

18:20 – Il caffe’

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Osn Conlon, Varese, Schreker, Beethoven

20:35 – Rai 5 Classic

20:50 – Personaggi in cerca d’attore

21:15 – Teatro: La gente vuole ridere… ancora

22:45 – Scarrozzanti e spiritelli – 50 anni di vita del Teatro Franco Parenti

23:55 – Sinfonia delle stagioni

Rai Storia

18:15 – Franco Battiato. Sei un essere speciale

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Le fosse ardeatine

19:35 – Rai54

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Ordine e Disordine

19:30 – Animal Strategies

20:15 – Le isole scozzesi

21:00 – Storia della scienza

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

23:00 – Genius

Motor Trend Italia

18:35 – Reperti d’assalto – Stagione 7 Episodio 1

19:30 – Reperti d’assalto – Stagione 7 Episodio 2

20:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 17 – 1916 Cadillac V8

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 1 – Mercury

22:15 – Vintage Garage – 1^TV – Stagione 8 Episodio 21

23:40 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 20

01:05 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 8

02:30 – Affari a quattro ruote – Stagione 4 Episodio 5 – Corvette C4

DMAX

19:35 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – Stagione 1 Episodio 6 – Tensioni

21:25 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 9

22:20 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 3 Episodio 10

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 6 – Il mostro del lago

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 5 – Diavolo nella foresta

01:05 – Mountain Monsters – Stagione 6 Episodio 10 – Le immagini del bigfoot

02:00 – Mountain Monsters – Stagione 5 Episodio 1 – I lupi

02:55 – Mountain Monsters – Stagione 5 Episodio 2 – K-9

Focus TV

18:00 – 1943 – L’ANNO CHE… – 1943 – L’ANNO CHE…, 1

20:00 – MEDINA AZAHARA: LA PERLA ARABA DELL’ANDALUSIA

21:05 – OLTRE CLEOPATRA – LE REGINE SCONOSCIUTE DELL’ANTICO EGITTO

22:00 – Il grande imbroglio delle tombe egizie

23:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DELLE GREAT SMOKY MOUNTAINS

00:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE

01:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – LE STANZE SEGRETE DEL FARAONE

01:57 – Che Guevara: storia e leggenda

RealTime

18:30 – Matrimonio a prima vista Italia – Stagione 9 Episodio 4

19:50 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 4

20:40 – Cucine da incubo USA – Stagione 8 Episodio 5

21:30 – Il dottor Ali’ – Stagione 2 Episodio 2 – Prima TV

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 9

01:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 8

02:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 5 – Strana pelle

03:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 6 – Naso particolare

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 4 – Il re dei cobra

19:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 5 – L’isola dei lemuri

20:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 6 – Avventura africana

21:00 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 4 – Senza uomini

21:55 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 5 – Morsi

22:50 – Cacciatori di veleni – Stagione 1 Episodio 6 – Ora o mai piu’

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 6 Episodio 10 – Viaggio nello spazio-tempo

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 1 – Stelle di neutroni

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 5 – Irpinia

20:00 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 5 – Marocco

21:15 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 3

23:30 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 3

01:45 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 3

02:35 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 4

03:30 – Vita da ricchi – Stagione 1 Episodio 4

04:20 – Vita da ricchi – Stagione 1 Episodio 5

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:30 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

21:15 – The Last Rifleman Ritorno in Normandia

23:00 – The Equalizer Il vendicatore

01:15 – Si vive una volta sola

03:00 – Assassin Club

04:50 – A spasso con Willy

SKY Cinema Family

19:30 – Cicogne in missione

21:00 – Matilda 6 mitica

22:45 – Ella Enchanted Il magico mondo di Ella

00:25 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

00:40 – Space Jam

02:05 – Belle e Sebastien Next Generation

03:40 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

03:50 – Nanny McPhee Tata Matilda

Sky Cinema Romance

19:05 – Cattiva coscienza

21:00 – In & Out

22:35 – Fantasie

00:25 – City of Angels La città degli angeli

02:20 – Tre cuccioli e un anello

03:50 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:10 – Come farsi lasciare in 10 giorni

Sky Cinema Collection

18:30 – Il cavaliere oscuro Il ritorno

21:15 – Black Adam

23:25 – Shazam! Furia degli Dei

01:40 – V per Vendetta

03:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:20 – Detective Knight Giorni di fuoco

21:00 – Badge of Honor

22:45 – L’ultima legione

00:30 – The Island

02:45 – Sin City

04:45 – Training Day

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV