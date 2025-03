Su Rai Uno Germania-Italia, su Canale 5 torna Tradimento. Guida ai programmi Tv della serata del 23 marzo 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 23 marzo 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21-20 La sostituta.Nel 1914 Nélie fugge da una vita miserabile e diventa infermiera al fronte. Quando Rose, una giovane benestante, muore davanti a lei, ne assume l’identità e lavora per la benestante Madame de Lengwil. Trova amore e stabilità, ma un giorno Rose riappare. Cosa accadrà? Su Rai 4 dalle 21.20 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata In un appartamento di Copenaghen vengono rinvenuti tre cadaveri mummificati seduti a un tavolo e un posto vuoto affianco a loro. Due agenti del Dipartimento Q sono incaricati di scoprire l’identità delle vittime e a chi era destinata quella sedia vuota. Su Rai Movie dalle 21.10 The Tourist. Frank arriva in Italia per dimenticare alcune delusioni sentimentali e incontra l’affascinante e misteriosa Elisa. Inseguendo l’amore, si ritrova coinvolto in un adrenalinica spirale di intrighi. Su Sky Cinema dalle 21.15 Furiousa: A Mad Max Saga. La giovane Furiosa viene strappata dalla sua famiglia e si trova sotto il fuoco incrociato di due signori della guerra. Mentre i tiranni combattono per la supremazia, Furiosa cerca di ritrovare la strada di casa.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.31 Tradimento. Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui riesce a declinare l’invito spiegandole che, dopo quanto e’ accaduto, deve stare vicino alla sua famiglia.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 Presadiretta. Il viaggio di Riccardo Iacona per conoscere da vicino la rivoluzione verde in Cina e “i nuovi tre”: fotovoltaico, eolico e mobilità elettrica. Dai taxi agli autobus, dalle metropolitane al parco auto privato, tutto rigorosamente a emissioni zero. Un reportage esclusivo in Cina, la nazione che spende di più per la transizione energetica, ben 1.600 miliardi di dollari solo negli ultimi due anni, con l’obiettivo emissioni zero entro il 2060. E poi l’Italia con un reportage in Sardegna, in rivolta contro le rinnovabili. Comitati di protesta, raccolte di firme, sabotaggi e fake news per fermare i progetti eolici e solari. Ultima tappa, la Puglia. Dal nuovo parco eolico di San Severo finanziato anche dai cittadini alla grande fabbrica di una multinazionale danese che a Taranto produce pale rotanti vendute in tutto il mondo, ma in Italia sempre meno. In studio con Riccardo Iacona il professor Nicola Armaroli del CNR, grande esperto di energia rinnovabile per fare chiarezza sulla transizione energetica tra luoghi comuni e fake news. Riccardo Iacona racconta la Cina, il paese che guida gli investimenti mondiali nella transizione energetica.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.

CALCIO

Su Rai Uno dalle 20.30 Germania – Italia UEFA Nations League. Sfida di alto livello nella UEFA Nations League 2024/25: la Germania ospita l’Italia in un match che promette spettacolo. Due nazionali storiche, con un palmarès ricco di successi, si affrontano in questa fase della Lega A, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle fasi finali.