Su Rai Uno Lea, su Chelsea – Juventus, su Sky Cinema Tutti per Uma. Guida ai programmi Tv della serata del 23 novembre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 23 novembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 alle 21.20 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. Dopo la diffusione del virus delle scimmie l’umanità è stata decimata, contendendo il territorio con le scimmie capitanate da Cesare. Ma qualcuno pensa che le due specie possano convivere. Rai Movie alle 21.10 propone A Private War. Storia della coraggiosa reporter Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico “The Sunday Times” dal 1985 al 2012, e del suo impegno per raccontare i luoghi distrutti dalla guerra. Dall’Iraq all’Afghanistan alla Libia fino a quando nel febbraio 2012, all’età di 56 anni, viene tragicamente uccisa insieme al fotografo Rémi Ochilik durante un’offensiva dell’esercito locale a Homs, in Siria. Su Canale 5 dalle 21.43 Joker. L’origin story dell’antagonista di Batman: da comico fallito a temuto clown killer. Leone d’Oro a Venezia e premio Oscar a Joaquin Phoenix. Su Sky Cinema dalle 21.15 Tutti per Uma. I Ferliga sono una famiglia di viticoltori tutta al maschile, che cerca inutilmente di salvare la propria azienda, sull’orlo del fallimento. L’arrivo di Uma sconvolge definitivamente il già precario equilibrio. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 This must be the place. Cheyenne è una stella della musica Rock di Dublino che vive di rendita grazie ai successi del passato. Dopo aver appreso la triste notizia della malattia incurabile del padre, l’uomo decide di far ritorno a New York City per mettersi sulle tracce di un ex nazista criminale di guerra e responsabile di aver perseguitato l’anziano genitore in punto di morte. Su Iris dalle 21 Un dollaro d’onore. Lo sceriffo arresta per omicidio un membro della famiglia di allevatori che spadroneggia in città. E’ guerra aperta.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Lea. La vera storia di Lea Garofalo, la donna che seppe opporsi allo strapotere della mafia a costo di morirne, e di sua figlia Denise, minorenne all’epoca dei fatti, che testimoniò contro il padre, mandante dell’omicidio. Su Rai Due dalle 21.20 Il Collegio. l Collegio. Fra cinema e disco music, ad Anagni inizia un nuovo anno scolastico, quello della classe 1977. I ragazzi e le ragazze protagonisti della sesta edizione de “Il Collegio” devono infatti abbandonare l’era tecnologica delle chat e dei social per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8 e del vinile. Si rientra in aula, ma le regole all’interno dell’istituto Regina Margherita non cambiano.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 torna #cartabianca. Su Rete 4 dalle 21.26 Fuori dal coro. Su Italia 1 dalle 21.17 Le iene show. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.30 la Champions League. In diretta dallo stadio Stamford Bridge di Londra, il Chelsea affronta la Juventus nel match valido per la quinta giornata del gruppo H di Champions League.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Lea

23:20 – Porta a Porta

01:00 – Rai – News24

01:35 – Storia delle nostre citta’

02:30 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – N.C.I.S. New Orleans

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:35 – MacGyver 3

19:25 – Seal Team 2

20:10 – Seal Team 2

20:55 – Just for Laughs

21:20 – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

23:40 – Wonderland

00:15 – Anica Appuntamento al cinema

00:20 – Sputnik

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELL’INSCIENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – CHELSEA – JUVENTUS

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL RISCATTO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – NOVE VITE

21:18 – LE IENE

01:10 – I LOVE RADIO ROCK – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

19:22 – CHICAGO FIRE II – LA VITA NON ASPETTA

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ALTERNATIVA DEL SURROGATO FELINO

20:36 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DEVIAZIONE DEL TROLL VIRTUALE

21:04 – VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA – 2 PARTE

23:14 – LA MUMMIA, IL RITORNO – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 69 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – 90 MINUTI PER SALVARLA – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Cine 34

19:09 – A CENA CON… – SE SON ROSE

21:00 – SING SING – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – SING SING – 2 PARTE

23:28 – LABIRINTO DEI SENSI

01:15 – B – NIGHT – BACIAMI ANCORA

03:47 – SE PERMETTETE PARLIAMO DI DONNE

Rai Movie

19:25 – Il diavolo e l’acquasanta

21:10 – A private war

23:05 – Lettere da Berlino

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Identikit di un delitto

02:40 – Figlio delle stelle – Tu sei l’unica donna per me

04:10 – Sogni e bisogni

05:00 – Il vendicatore mascherato

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 04

19:00 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 09

20:00 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 10

21:10 – Piovono polpette

23:00 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 10

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 11

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 12

Iris

19:15 – RENEGADE I – SENTENZA FINALE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – VITA SENZA SUONI

21:00 – UN DOLLARO D’ONORE

23:50 – ALFABETO

00:06 – OCEANO ROSSO

02:22 – KANGAROO JACK-PRENDI I SOLDI E SALTA

03:50 – CIAKNEWS

03:54 – I SEGRETI PROFESSIONALI DEL DR. APFELGLUCK

TV8

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

19:30 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 53 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 28 Prima TV

21:30 – Game of Talents Ep. 5 Prima TV

23:45 – X Factor 2021 – The Road to X Factor Ep. 4

01:30 – Decameron Pie

03:15 – Lady Killer Ep. 24 Prima TV

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 7

Italia 2

18:00 – MODERN FAMILY – ALLA RICERCA DI FIZBO

18:30 – MODERN FAMILY – IL TIRO DECISIVO

18:55 – MODERN FAMILY – UN FAVORE NON SI NEGA A NESSUNO

19:20 – MODERN FAMILY – GATE 32

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – MESSAGGIO DAL CUORE

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – ATTACCO DELLA STATUA DIABOLICA

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SEGNO DI RICONCILIAZIONE

21:15 – CRITTERS ATTACK! – IL RITORNO DEGLI EXTRARODITORI

La 5

18:56 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:38 – GRANDE FRATELLO VIP

02:50 – LE TRE ROSE DI EVA 3

04:20 – IL SEGRETO XXXII – L’ALBUM DEI RICORDI – 2020

NOVE

18:20 – Sulle orme dell’assassino 6′ Stagione Ep.15

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 5′ Stagione Ep.36

21:25 – Finché giudice non ci separi

23:35 – A testa alta

01:35 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.8

02:05 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.9

02:35 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.10

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 5

19:15 – Affari al buio Un’avventura in arrivo

19:45 – Affari al buio Tutti odiano Dave

20:15 – Affari di famiglia Ep. 17

20:45 – Affari di famiglia Ep. 18

21:15 – Trafficked Prima TV

23:15 – Iraq’s Secret Sex Trade – Il matrimonio di piacere Prima TV

00:30 – Nigeria, Libia, Italia: il triangolo del sesso Prima TV

La7

18:00 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey

23:30 – The Royals revealed – I segreti della Corona

01:40 – LA7 DOC – Donne nella storia

03:35 – La cucina di Sonia

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 07

19:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 01

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 02

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 03

21:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 05

23:25 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 05

00:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 06

01:30 – Top Gear Stagione 26 Episodio 603

Food Network

18:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

20:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.5

21:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.6

22:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.7

00:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.8

01:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.7

02:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – BONES III – IL SEGRETO DEL SUOLO

19:23 – THE MENTALIST V – BOLIDE ROSSO

20:16 – THE MENTALIST V – PANAMA ROSSO

21:10 – HARROW I – NON SUM QUALIS ERAM – 1aTV

22:03 – HARROW I – AURUM POTESTAS EST – 1aTV

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – LA GANG

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – UN FIGLIO INDESIDERATO

00:45 – THE MENTALIST III – ALLARME ROSSO

GIALLO TV

18:10 – Unforgettable 2′ Stagione Ep.3

19:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.19

20:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.20

21:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.15

22:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.16

23:10 – Unforgettable 4′ Stagione Ep.7

00:10 – Unforgettable 4′ Stagione Ep.11

01:10 – Law & Order 6′ Stagione Ep.12

Rai 5

18:25 – Stars of the silver screen

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Discovering Luis BuÑuel

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – The Conspirator

23:15 – A soul journey

00:30 – Rock Legends

01:15 – Rock Legends

Rai Premium

19:10 – Don Matteo 3

20:15 – Don Matteo 3

21:20 – Un’estate in Portogallo

23:00 – Il fiume della vita – Danubio

00:45 – Allora in onda

01:25 – Compagni di scuola

02:25 – Compagni di scuola

03:15 – Dream Hotel: Caraibi

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:34 – In Cammino

20:01 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:53 – Tg Tg

21:14 – Un posto al sole

23:23 – Retroscena

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 13

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

21:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 14

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 15

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 2 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – BLOWBACK

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – LINEA ROSSA SINTONIZZATI?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 – ROBERTA TORRE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – BOROTALK GIOCHI DI RUOLO

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – ARCHITECTOUR DE SUISSE – THEO HOTZ

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:10 – Speechless – Sensi di colpa Stagione 1, episodio 4

18:40 – White Collar – Un vecchio amico Telefilm

19:25 – Hudson & Rex – Cuori solitari Stagione 2, episodio 7

20:15 – Via per sempre – Ultimi preparativi

21:05 – Rider Jack

22:35 – Il Natale dei miei ricordi

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport

18:50 – Salto con gli Sci

20:20 – Pallavolo

23:00 – Ciclocross

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Arti marziali Arti Marziali 2021: Doria Fighters

01:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport

18:50 – Salto con gli Sci

20:20 – Pallavolo

23:00 – Ciclocross

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Arti marziali Arti Marziali 2021: Doria Fighters

01:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – Davis Cup Story Nadal vs Shapovalov 2019

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Il Maestro 2021

23:00 – Reloaded Davis Cup 2017

00:00 – Davis Cup Story Italia Fognini vs Pella 2017

03:00 – La Maestra 2021

05:00 – Sinner vs Korda, ATP 500 Washington 2021

Euro Sport

19:30 – Magazine Eurosport Winter Pass Ep. 1

20:00 – Biliardo UK Championship Primo turno

20:25 – Informazione Flash News

20:30 – Biliardo UK Championship Primo turno Live

00:30 – Rubrica ERC All Access

01:00 – Curling Europei Svezia – Germania (Round Robin M)

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Levi. Slalom Speciale F (1a manche, dalla Finlandia)

02:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Levi. Slalom Speciale F (2a manche, dalla Finlandia)

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:10 – Baby Boss di nuovo in affari

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:25 – Buck

19:45 – Cercami a Parigi 2

20:15 – Halloweird

20:40 – Braccialetti rossi

22:25 – Animal house

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:10 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:25 – Nefertina sul Nilo

18:35 – Nefertina sul Nilo

18:45 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:55 – Il villaggio incantato di Pinocchio

19:10 – 44 Gatti

Boing

18:45 – Craig

19:50 – NINJAGO – IL FILM 1 TV

20:50 – Teen Titans Go!

21:55 – L’Isola Degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – L’Isola Degli Eroi S1+S2+Spagna Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Super – Noobs S1+S2

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

18:30 – Zouk – nuova serie in Prima Tv Assoluta

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Dino Ranch – nuova serie

19:50 – Dino Ranch – nuova serie

20:20 – Meteo – Heroes

20:50 – Zouk – nuova serie in Prima Tv Assoluta

21:15 – Doraemon – nuovi episodi in Prima Tv Free

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.12

18:30 – La cittadina canterina 1′ Stagione Ep.1

18:50 – La cittadina canterina 1′ Stagione Ep.8

19:15 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.10

19:30 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.20

20:00 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.17

20:30 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.15

20:55 – Trolls: Trollstopia 1′ Stagione Ep.22

K2

18:00 – I Dalton 1′ Stagione Ep.19

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.30

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.43

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.44

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.45

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.46

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.47

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.48

DeaKids

18:00 – A tutto reality: le origini Ep. 32

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 33

18:25 – Whatsanna Annaween

18:35 – Whatsanna Jimmy Dean

18:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il canto della sirena

19:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Zac torna a Mako

19:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends Nessuno è perfetto

20:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends Sulle tracce del mistero

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:40 – Storie di luce 1′ Stagione Ep.2

18:50 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.2

19:45 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.4

20:40 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.8

21:35 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.9

22:30 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.10

23:25 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.11

00:20 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:30 – Storie della TV

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – 14-18 Storie della Grande Guerra

20:00 – Il giorno e la Storia

20:30 – Le storie di Passato e Presente

21:10 – Maria Teresa, l’Imperatrice di ferro

22:10 – Leonardo da Vinci – L’ultimo ritratto

23:10 – Diario civile

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.15

19:15 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.3

20:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.1

21:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.2

22:15 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

23:15 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.13

00:10 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.13

01:05 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.14

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 6′ Stagione Ep.5

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.6

20:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.3

21:25 – Extreme Adventures Italia – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

22:20 – Extreme Adventures Italia 2′ Stagione Ep.1

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 73

01:05 – Border Security: terra di confine 2′ Stagione Ep.2

02:00 – Border Security: terra di confine 2′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – LA VITA DOPO LA MORTE

19:00 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – ARMAGEDDON USA: UOMO VS NATURA

21:15 – IL LATO SELVAGGIO DELL’AMERICA LATINA

22:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – ISOLE

23:15 – GIGA STRUTTURE I

00:15 – GIGA STRUTTURE I

01:16 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – UN BULLONE FUORI POSTO

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Simona e Fernanda vs. Manuela e Guglielmina

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 40

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 13

21:25 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 9 Prima TV

23:00 – La clinica della pelle Ep. 1 Prima TV

23:55 – La clinica della pelle Ep. 6

00:50 – La clinica della pelle Ep. 7

01:45 – La clinica della pelle Ep. 8

Rai Scuola

18:10 – La scuola in tivù

18:40 – Spot on the Map

18:45 – Perfect English BAMBINI.

18:50 – 3Ways2

19:05 – Rai – Scuola

19:40 – Enciclopedia infinita Dante Alighieri

20:15 – Digital World

20:35 – La scuola in tivù

LaF

18:30 – RED – Dreamcatchers: Insegui il tuo sogno 2′ Stagione Ep.1

19:05 – RED – Dreamcatchers: Insegui il tuo sogno 2′ Stagione Ep.2

19:35 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.9

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.10

20:40 – RED – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.9

21:10 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

22:05 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

23:00 – Poldark 5′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Racconti

19:05 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Benvenuti nella giungla

20:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Inferno d’oro

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

21:55 – Chi cerca trova Ep. 11 Prima TV

22:50 – Chi cerca trova Ep. 4

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 17

Sky Uno

18:30 – MasterChef Australia Ep. 37 Prima TV

19:30 – X Factor Daily Ep. 23 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

21:15 – Quattro matrimoni Ep. 7

22:20 – Quattro matrimoni Ep. 6

23:25 – Quattro matrimoni Ep. 7

00:30 – X Factor 2021 Live 4

03:20 – X Factor Daily Ep. 23

Sky Cinema 1

19:40 – Gambit

21:15 – Tutti per Uma

23:00 – Gomorra – Stagione finale Ep. 1

23:50 – Gomorra – Stagione finale Ep. 2

00:45 – Una notte da leoni 2

02:30 – La vita è una cosa meravigliosa

04:15 – Wanted – Scegli il tuo destino

SKY Cinema Family

18:00 – L’ape Maia – Il film

19:35 – Latte e la pietra magica

21:00 – Il segreto della sirena

22:40 – Una spia al liceo

00:20 – Bailey – Il cane più ricco del mondo

01:55 – Alla fine ci sei tu

03:35 – Mr Frog – Professor Ranocchio

05:00 – Il tesoro dei templari III

Sky Cinema Romance

19:10 – L’estate addosso

21:00 – Amore inaspettato

22:50 – La sposa fantasma

00:30 – Lovers

02:15 – 100X100Cinema

02:35 – Quando arriva l’amore

04:15 – Com’è bello far l’amore

05:55 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Collection

18:40 – Wonder Woman 1984

21:15 – Catwoman

23:05 – Batman & Robin

01:15 – Joker

03:20 – Wonder Woman 1984

05:55 – Zack Snyder’s Justice League

Sky Cinema Action

19:10 – Il mercenario

21:00 – 1944 – La battaglia di Cassino

22:40 – Django

00:15 – La guerra dei mondi

02:10 – Universal Soldier – Il giorno del giudizio

04:05 – Shalako

05:55 – I trasgressori

Fox

18:05 – I Griffin Grasso è bello, ma non troppo

18:30 – I Simpson Come nascono i Burns e come nascono le api

18:55 – I Simpson Lisa la regina delle sceneggiate

19:20 – I Simpson Prendi la mia vita, per favore

19:45 – How I Met Your Mother 46 minuti

20:10 – How I Met Your Mother L’apicoltore ardente

20:35 – How I Met Your Mother Il treno degli ubriachi

21:00 – Impeachment: American Crime Story La diffamazione di Monica Lewinsky Prima TV

Premium Cinema

18:06 – IL LUOGO DELLE OMBRE

19:42 – La vendetta di Luna

21:15 – Three Kings

23:08 – Dust

01:10 – Arac Attack – Mostri a otto zampe

02:48 – Oculus – Il riflesso del male

04:30 – Trafficanti

Premium Action

18:46 – THE VAMPIRE DIARIES IV – IL MARCHIO

19:34 – IZOMBIE IV – SENZA CERVELLO A SEATTLE – II PARTE

20:23 – SUPERNATURAL XII – IL ROCK NON MUORE MAI

21:15 – GOTHAM IV – L’IMMORTALE

22:03 – GOTHAM IV – L’INIZIO DELLA FINE

23:02 – THE 100 V – 11

23:57 – THE VAMPIRE DIARIES IV – IL MARCHIO

00:45 – IZOMBIE IV – SENZA CERVELLO A SEATTLE – II PARTE

Mya

18:23 – THE GOOD PLACE II – IL DILEMMA DEL TRAM

18:48 – LEGACIES III – GLI ADDII FANNO DAVVERO SCHIFO

19:33 – THE BOLD TYPE II – FINALMENTE PARIGI

20:23 – ROSWELL, NEW MEXICO II – UNO SGUARDO SUL FUTURO

21:15 – SUITS IX – STRADA PANORAMICA

22:04 – SUITS IX – IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO

22:59 – SHAMELESS XI – CANCELLATO

23:44 – THE BOLD TYPE II – FINALMENTE PARIGI