Programmi TV domenica 23 novembre 2025: film e fiction

“Non così da vicino” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Finalmente la felicità” su Cine34. Guida ai programmi Tv della serata del 23 novembre 2025

La serata televisiva di domenica 23 novembre 2025 propone su Rai 1 il grande cinema con Non così vicino, una commedia drammatica che affronta il tema della rinascita personale e della solidarietà di quartiere, mentre Rai 2 il thriller Il fuoco del peccato, dalle atmosfere cupe e cariche di tensione. Sul fronte dell’inchiesta, Rai 3 conferma la sua vocazione giornalistica con una nuova puntata di Report, dedicata ad approfondimenti su economia e società.

Mediaset risponde con un’offerta altrettanto diversificata: Canale 5 lancia la fiction La notte nel cuore, dramma sentimentale che intreccia mistero e passioni, mentre Italia 1 porta sul palco la comicità di Zelig On, varietà che riunisce grandi volti e nuove leve della risata. Rete 4, invece, sceglie il dibattito politico con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano.

La7 propone il cult Caccia a Ottobre Rosso, thriller militare con Sean Connery, mentre i canali tematici arricchiscono la serata con titoli di cinema internazionale: da Now You See Me 2 su Canale 20, alla commedia di Pieraccioni Finalmente la felicità su Cine34, fino al classico bellico Quella sporca dozzina su Iris. Sky completa il mosaico con il Gialappa Show su Sky Uno e una selezione di film e serie su Sky Cinema.

Rai 1 – Non così vicino (21:30) Commedia drammatica che racconta la rinascita di un uomo dopo la perdita della moglie. Una storia intensa e delicata che mette in scena il valore della solidarietà di quartiere. Emozioni e riflessioni si intrecciano in un racconto di resilienza e speranza.

Rai 2 – Il fuoco del peccato (21:00) Thriller dalle tinte noir che intreccia passioni proibite e segreti familiari. La tensione cresce scena dopo scena, con un cast di volti noti della fiction italiana. Un film che punta su atmosfere cupe e colpi di scena.

Rai 3 – Report (21:00) Report indaga sulle liste d’attesa sanitarie, mostrando dati nascosti e trucchi usati dalle Regioni. Un servizio analizza il controllo del governo sullo sport tramite la società pubblica Sport e Salute. Immagini choc rivelano carne scaduta riconfezionata e rivenduta in un macello di Mantova. Infine, focus sull’università italiana: pochi laureati, tasse oltre i limiti e studenti penalizzati.

Rete 4 – Fuori dal coro (21:30) La puntata di Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, è dedicata agli azzardi della scienza e della tecnologia. Si parla di animali domestici clonati, del tonno “senza tonno” a base di alghe e delle nuove frontiere alimentari. Ampio spazio anche alla cronaca: focus sulle baby gang che utilizzano coltelli e machete, con un’analisi del dilagare della violenza giovanile. Infine, un caso di legittima difesa: la storia di Giovanni, gioielliere di 94 anni, che riapre il dibattito su sicurezza e giustizia.

Italia 1 – Zelig On (21:20) Varietà comico che riporta sul palco i grandi volti della risata italiana. Sketch, monologhi e nuove leve si alternano in un mix di ironia e satira. Una serata all’insegna del buonumore e della leggerezza.

Canale 5 – La notte nel cuore (21:30) Fiction drammatica che intreccia amore e mistero. Ambientata tra Roma e Napoli, racconta la storia di una donna che cerca la verità su un passato doloroso. Suspense e emozioni si alternano in una trama intensa.

La7 – Caccia a Ottobre Rosso (21:15) Celebre thriller politico tratto dal romanzo di Tom Clancy. Sean Connery interpreta il comandante di un sottomarino sovietico in fuga verso gli Stati Uniti. Suspense e tensione dominano la trama, tra intrighi militari e diplomazia internazionale.

Canale 20 – Now You See Me 2 (21:15) Sequel del celebre film sui maghi-illusionisti. Azione e colpi di scena si intrecciano in una trama che mescola spettacolo e intrighi internazionali. Effetti speciali e magia rendono il film un’esperienza visiva coinvolgente.

Iris – Quella sporca dozzina (21:00) Film di guerra del 1967 diretto da Robert Aldrich. Racconta la missione suicida di dodici detenuti trasformati in soldati. Un cult del genere bellico, con Lee Marvin e Charles Bronson tra i protagonisti.

Cine34 – Finalmente la felicità (21:15) Commedia italiana diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. La storia segue un insegnante di musica che scopre di avere una sorella adottata in Brasile. Tra gag e sentimenti, il film regala leggerezza e sorrisi.

Sky Uno – Gialappa Show (21:15) Giunto alla sesta stagione e sempre pronto a dissacrare l’attualità con ironia pungente. Sketch, collegamenti e ospiti rendono la serata un mix di comicità e satira televisiva.

Sky Cinema Uno – Vi presento i nostri (21:15) Commedia americana sequel di successo che gioca sulle dinamiche familiari tra suoceri e generi. Risate garantite grazie a un cast stellare e situazioni paradossali.

Sky Cinema Family – Rosanero (21:00) Film italiano che mescola commedia e fantasia con un cambio di corpo tra una bambina e un boss mafioso. Una trama divertente e surreale che conquista grandi e piccoli.

Sky Cinema Romance – Proposta indecente (21:00) Celebre dramma romantico con Robert Redford e Demi Moore. Una storia che ha fatto discutere per il tema del compromesso sentimentale.

Sky Cinema Collection – Pacific Rim (21:15) Kolossal di Guillermo del Toro che mette in scena la lotta tra umani e mostri giganti. Effetti speciali spettacolari e battaglie epiche catturano lo spettatore.

Sky Cinema Action – 300: L’alba di un impero (21:00) Sequel del celebre film di Zack Snyder. Battaglie sanguinose e scenografie spettacolari raccontano la resistenza greca contro l’impero persiano.