Quali programmi ci propone la programmazione televisiva di lunedì 24 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

Su Rai Uno alle 21.25 Pietro Mennea – La freccia del Sud – Olimpiadi di Mosca, 1980. Pietro Mennea è ai blocchi di partenza. In un attimo, tutta la vita gli scorre davanti. Barlett a: Pietro va a scuola, aiuta il padre Salvatore, e già corre più veloce di tutti. Quando vede in tv Tommie Smith alzare al cielo il pugno chiuso sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del ’68, il suo destino è segnato. Su Rai Tre dalle 21.20 Quello che non so di lei. Delphine è l’autrice di un romanzo molto intimo e dedicato a sua madre, che è diventato un best-seller. Già esaurita per lo stress e indebolita dai ricordi, Delphine si trova ben presto tormentata anche da alcune lettere anonime in cui viene accusata di aver dato la sua famiglia in pasto al pubblico. Inoltre, è paralizzata al solo pensiero di dover tornare a scrivere. Su Rai Movie dalle 21.10 The Homesman. Con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre donne impazzite a causa della durissima vita dei pionieri. Su Canale 5 dalle 21.20 Windstorm – Contro ogni regola. Sequel del film “Windstorm – Liberi nel vento”. Mika decide di iscriversi ad una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta Su Rete 4 dalle 21.30 Out of time. Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Sette ore per farti innamorare. Giulio è un affermato giornalista di economia in procinto di sposarsi con la fidanzata Giorgia. Tuttavia, poco prima del matrimonio, Giulio scopre che Giorgia lo tradisce con Alfonso, il suo capo, cosa che lo porta a decidere di licenziarsi. Dopo essere stato rifiutato da diversi datori di lavoro perché ritenuto “troppo qualificato”. Su Iris dalle 21 Scuola di polizia. Nuovi regolamenti permettono pressoché a chiunque di arruolarsi in polizia, senza limiti quali altezza o peso. Fra le nuove reclute si trovano quindi personaggi stravaganti, come ad esempio Larvell Jones, un sedicente medico di colore capace di riprodurre tutti i suoni e i rumori con la bocca, il gigantesco Moses Hightower, un nero dal fisico di un quarterback che di professione fa il fioraio.

Su Rai Due alle ore torna la serie Hawaii Five 0. La squadra cerca di risolvere la misteriosa morte di un sub nel relitto di un aereo affondato trent’anni prima… Dalle 22-05 N.C.I.S. New Orleans. Un pericoloso latitante, Victor Zelko, trafficante di armi, che Hannah credeva di aver eliminato anni prima in Yemen, uccide un ex collega di Hannah, Liam, dopo averlo torturato. Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. L’avvocato Matt Murdock, cieco fin da bambino, ha sviluppato gli altri sensi e li utilizza per combattere il crimine tra le strade di Hell’s Kitchen con l’identità segreta di Daredevil. Il suo obiettivo primario è il boss della malavita Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin.

Su Italia 1 ale 21.09 Battiti live. Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Su Rai Tre dalle 21.20 Presadiretta. La ricostruzione che non riesce a decollare. Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Cosa troviamo oggi sul campo, a distanza di 3 anni dalle scosse di terremoto? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate?

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Pietro Mennea – La freccia del Sud

23:50 – Overland 21 Islanda: l’isola del ghiaccio e del fuoco

00:40 – RaiNews24

01:15 – Sottovoce

01:45 – Cultura presenta Storie della Tv Sabel, Soldati, Zatterin, viaggiatori del piccolo schermo

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Verità nascoste

19:40 – Bull Cacciatore di taglie

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – 0 Mistero in fondo al mare

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta Terremoto infinito

Rai 4

18:11 – Scorpion III ep.16

18:57 – Flashpoint ep.15

19:47 – Flashpoint ep.16

20:31 – Criminal Minds VIII ep.15

21:20 – Marvel’s Daredevil II ep.8

22:16 – Marvel’s Daredevil II ep.9

23:19 – Marvel’s Jessica Jones II ep.4

00:12 – Elektra

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – WINDSTORM – CONTRO OGNI REGOLA – 1 PARTE

Italia 1

18:01 – CAMERA CAFE’ – MANCA POCO

18:12 – CAMERA CAFE’ – LA TECNICA DEL NO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – LA MACCHIA

19:12 – CAMERA CAFE’ – LILLI E IL VAGABONDO

19:24 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – BUCO NERO

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW IV – IL CODICE DEL SILENZIO

19:19 – PERSON OF INTEREST – IL SISTEMA VIOLATO

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – L’AMPLIFICAZIONE DEL CHITARRISTA

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – LA CARENZA DELLE PAPERELLE ADESIVE

21:04 – THE WARRIORS GATE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – THE WARRIORS GATE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 134 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – OUT OF TIME – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – OUT OF TIME – 2 PARTE

Cine 34

19:10 – SPOGLIAMOCI COSI’ SENZA PUDOR…

21:10 – DOVE VAI IN VACANZA? – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – DOVE VAI IN VACANZA? – 2 PARTE

00:00 – ITALIANI A RIO

01:35 – COMMEDIA SEXY

02:55 – LE VERGINI CAVALCANO LA MORTE

Rai Movie

19:25 – Il giustiziere di mezzogiorno

21:10 – The Homesman

23:15 – I tre spietati

00:55 – La soffiata

02:45 – Il grande cielo

05:00 – The Way Back

Paramount Network

18:50 – La casa nella prateria

19:45 – Happy Days

20:15 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Ore 10: calma piatta

22:55 – The Grey

01:05 – Jungle

03:00 – Backcountry

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – ATTENTI A QUEI TRE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – L’ASSEDIO

21:00 – SCUOLA DI POLIZIA

23:08 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE

00:57 – AQUILE D’ATTACCO

02:32 – CIAKNEWS

02:36 – UNA PALLOTTOLA PER UN FUORILEGGE

04:22 – TWINKY

TV8

18:20 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 18 Prima TV

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Catania

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Langhe e Roero

21:30 – La Torre Nera

23:10 – Kick-Ass

01:05 – Nel cuore della tempesta

02:45 – Catfish: False Identità Ep. 19

03:25 – Lady Killer Ep. 7

Italia 2

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – IN CORSA PER LA VITTORIA – CORSA ALLA VITTORIA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – DOPPIA OCCUPAZIONE – TEMPO D’ESAMI

19:35 – DRAGON BALL SUPER – UNA NUOVA SPERANZA

20:05 – DRAGON BALL SUPER – TROPPI DESIDERI PER UN SOLO DRAGO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA BATTAGLIA CONTINUA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – MIRAGGI E BOLLE DI SAPONE

21:20 – BILLY MADISON

23:16 – THE BIG BANG THEORY – LA STIMOLAZIONE PLIMPTON

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA V – I COLPI DI TESTA DI RORY

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 2

21:10 – IN CERCA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IN CERCA D’AMORE – 2 PARTE

23:15 – MATRICOLE DENTRO O FUORI – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso

19:10 – Airport Security: Europa

19:40 – Airport Security: Europa

20:10 – Little Big Italy – Buenos Aires

20:20 – Little Big Italy – Buenos Aires

21:35 – Gino, Gordon & Fred – Amici miei – 1^TV

00:20 – Clandestino

01:15 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

Cielo

18:45 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 14

19:35 – Affari al buio Ad alta quota

20:05 – Affari al buio Valore nascosto

20:30 – Affari di famiglia Amici o colleghi?

20:55 – Affari di famiglia Un’antica rarità

21:20 – Operation Arctic

23:00 – Porno Valley Ep. 13

23:30 – Debbie viene a Dallas Ep. 1

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:15 – TG LA7

00:25 – In Onda (r)

01:05 – Camera con Vista

01:40 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders

01:10 – La mala educaxxxion

02:35 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:05 – Relic Hunter La Croce Della Torre

19:05 – Supernatural La Rivincita Di Crowley

19:55 – Supernatural Il Primogenito

20:45 – Supernatural Denti Affilati

21:30 – The Librarian – Ritorno alle miniere di Re Salomone

23:10 – Into the Badlands L’ultimo Ballo Della Libellula

23:55 – Into the Badlands

00:40 – Supernatural Il Primogenito

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.7

18:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.9

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

19:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.3

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.6

20:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.8

21:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.7

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.12

TOP CRIME

18:15 – MONK VI – IL SIGNOR MONK E LA PROVA INDELEBILE

19:15 – RIZZOLI & ISLES IV – A PATTI CON IL DIAVOLO

20:10 – RIZZOLI & ISLES IV – QUALCUNO MI SPIA

21:10 – C.S.I. NEW YORK VII – CIBO ESPLOSIVO

22:00 – C.S.I. NEW YORK VII – LA VALIGIA

22:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – SIN CITY BLUE

23:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – COLPO SECCO

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – ALTALENA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order Una cattiva ragazza

20:10 – Law & Order Valerie

21:10 – Mary Higgins Clark: Collection – Gli anni perduti

23:05 – L’ispettore Barnaby – L’ombra furtiva

01:00 – The Listener – Doppia personalita’

01:55 – The Listener – Chef a cinque stelle

02:40 – Law & Order Una cattiva ragazza

03:30 – Law & Order Valerie

Rai 5

18:06 – Rai News Giorno

18:08 – Bernstein: Suite da Fronte del porto

18:50 – Classical Destinations

19:21 – Quando l’impressionismo inventò la moda

20:13 – Prossima fermata Oriente

21:15 – L’altro ‘900 – Elio Vittorini

22:16 – Mio cognato

23:46 – Glastonbury: the movie

Rai Premium

18:25 – Il Commissario Manara – Le lettere di Leopardi ep.4

19:25 – Il Maresciallo Rocca 4 – Un amore grande p.2

21:20 – Stasera tutto è possibile 2019 – p.6

00:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: L’arte di impicciarsi ep.9

00:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Un vuoto di memoria ep.10

01:40 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Una scuola moderna ep.11

02:20 – Lui & Lei – In trappola p.7

04:10 – La strada al chiaro di luna

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI

21:15 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE

00:45 – AVANTI UN ALTRO

01:53 – TGCOM24

01:55 – NON E’ LA RAI ’93-94

02:50 – NON E’ LA RAI ’93-94

03:45 – NON E’ LA RAI ’93-94

04:40 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Sconosciuti

21:15 – I gladiatori

23:06 – Essere fuoro

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2017

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 14

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 05

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 06

21:20 – Una coppia in affari Stagione 6 Episodio 14

21:50 – Una coppia in affari Stagione 6 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – THE BODY

23:20 – 2012 – L’AVVENTO DEL MALE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: MARCO CAMPANELLA

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – FILO DIRETTO DOLCE ATTESA E PARTO SCAPPO DALLA CITTA’

23:00 – STORIE LA LEGGENDA DEL GOTTARDO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Shakespeare & Hathaway – Investigatori privati – Lo strano caso di Peter Quintus Stagione 1, episodio 3

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – L’Austria vista dall’alto – Il Tirolo e il Vorarlberg Prima parte Documentario di Georg Riha

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:35 – Blue Bloods – Cancellare la storia

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Ama e lascia morire Stagione 8, episodio 12

20:10 – Racconti dalle città di mare – Taipei Stagione 5, episodio 1

21:00 – 60 minuti

22:10 – La2 Doc – Vite in apnea

23:35 – Segni dei tempi – Gandhi ispiratore della resistenza

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

14:30 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

17:30 – La Domenica Sportiva Estate

18:55 – Dedicato a… Eddie Merckx 1a Parte

21:10 – Memory: Franco Bitossi

22:10 – Calcio:Coppa Campioni 1969: Milan – Ajax

00:00 – TG Sport

00:15 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

03:10 – La Domenica Sportiva Estate

Rai Sport

14:30 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

17:30 – La Domenica Sportiva Estate

18:55 – Dedicato a… Eddie Merckx 1a Parte

21:10 – Memory: Franco Bitossi

22:10 – Calcio:Coppa Campioni 1969: Milan – Ajax

00:00 – TG Sport

00:15 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

01:15 – Calcio Nations League 2018: ITALIA – Polonia

SuperTennis

18:45 – BEST OF GRASS ATP – Brown vs Kohlschreiber Halle

21:00 – BEST OF GRASS WTA – Kerber vs Kasatkina, Eastbnourne 2018

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Seppi vs Haas, Halle 2015

02:30 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Sousa, Halle 2014

04:15 – ITALIANE SU ERBA – Vinci vs Flipkens, Mallorca 2017

Euro Sport

18:00 – Tennis Tennis

21:00 – Ciclismo Ciclismo

00:00 – Poker World Poker Tour Partypoker Millions

01:00 – Motociclismo Bol d’Or 2018 da Le Castellet, Francia

03:00 – Ciclismo Ciclismo

05:00 – Tennis Tennis

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams 2

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca 2

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.39

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.40

18:10 – MASHA E ORSO 2 – EP.41

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.44

18:25 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

18:40 – BING – EP.45

18:50 – BING – EP.46

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Stand by me Doraemon

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

02:40 – Super – Noobs S1+S2

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Doraemon: La Nascita del Giappone

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Cry Babies Magic Tears

19:05 – Trolls: la festa continua!

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Floopaloo

20:25 – Floopaloo

20:50 – Floopaloo

K2

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

21:00 – Le avventure del Gatto con gli Stivali

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! La nuova avventura

18:40 – A tutto reality: azione! Ova-zione aliena

19:05 – A tutto reality: azione! Sfide strappalacrime

19:30 – Ready.Music.Play! Luna Park

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Scelte difficili

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends Tradimenti e pentimenti

20:35 – H2O: Just Add Water Febbre d’amore

21:00 – H2O: Just Add Water Brutto tempo

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.13

19:35 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.15

20:00 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.12

20:25 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.13

20:50 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.14

21:15 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.15

21:40 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.16

22:05 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:00 – Olocausto,ipotesi su Simone Weil

19:15 – Lotte contadine p.1. Il brigantaggio

19:40 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano. Florestano Vancini

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente La dinastia dei Severi con il Prof. Umberto Roberto

21:10 – Travelogue.Destinazione Italia -Herman Melville

22:00 – Come de carta

00:15 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud – La Ford del ’32. 2a parte

19:25 – Fast N’ Loud – Dodge Dart del ’67. 1a parte

20:25 – Affari a quattro ruote – Saab 96

21:20 – Affari a quattro ruote – Plymouth Barracuda

22:15 – Affari a quattro ruote – De – Lorean

23:15 – Affari a quattro ruote – Chevrolet

00:05 – L’impero dei rottami – Tre classici

01:00 – L’impero dei rottami – Vecchi trucchi

DMAX

18:50 – Life Below Zero – 1^TVFurti

19:50 – Nudi e crudi – In Alaska

20:45 – Nudi e crudi – In Colombia

21:40 – River Monsters: World Tour – Europa

23:30 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Colpo di fulmini

02:00 – Colpo di fulmini

02:50 – Cops Spagna

Focus TV

18:15 – ANCIENT DISCOVERIES II – NEW YORK LA CITTA’ DEGLI ANTENATI

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – POCHI MINUTI ALL’IMPATTO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – UNA TRAGEDIA ITALIANA

21:15 – ETNA: TRA SCIENZA E MITO

23:15 – TESLA X-FILES – MISTERI SEPOLTI

00:15 – TESLA X-FILES – ARMI SEGRETE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – POCHI MINUTI ALL’IMPATTO

02:02 – TGCOM24

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti – Luciana e Roberto vs. Federica…

19:20 – Cortesie per gli ospiti – Guendalina e Arianna vs. Marco…

20:20 – Cortesie per gli ospiti

21:15 – Una famiglia XXLIl viaggio della famiglia

22:10 – Una famiglia XXLProgressi

23:05 – Una famiglia XXLUn passo alla volta

00:00 – Skin Tight: la mia nuova pelle – Megan e Ashley

00:55 – Skin Tight: la mia nuova pelle – Holly e Mark

Rai Scuola

18:00 – Cronache dall’Antichità Giulio Cesare il dado è tratto Replica

18:30 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – Etica e liberta’ al tempo delle nuove scienze

19:50 – Erasmus + Stories Money Replica

20:20 – Memex Sperimentiamo! p. 09 – Suono Replica

20:40 – Did you know? p. 26 Le formiche e la loro forza portentosa

20:50 – Storia della matematica La lingua dell’universo Replica

21:40 – Big Cities Hong Kong: I seguaci della Valle

22:00 – Cronache dall’Antichità Giulio Cesare il dado è tratto Replica

LaF

18:45 – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.8

19:40 – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.1

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

22:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.7

22:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.8

23:10 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Il re delle piscine Fuoco e acqua

19:05 – Chi cerca trova Ep. 10

20:00 – Chi cerca trova Ep. 1

21:00 – Cose di questo mondo Satana in Siberia

21:55 – Cose di questo mondo Ep. 2

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates La regina guerriera Prima TV

23:50 – Misteri dal sottosuolo La Stonehenge subacquea

00:45 – Misteri dal sottosuolo Il mistero del Serpente dell’Ohio

Sky Uno

18:15 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 4

19:05 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 5

19:55 – Iginio Massari – The Sweetman Celebrities Ep. 10

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Arezzo

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

23:25 – The Royals – Vizi e virtù a corte I Reali e la moda

00:20 – The Royals – Vizi e virtù a corte Matrimoni reali

Sky Cinema 1

19:10 – Countdown

20:45 – Il Cinemaniaco incontra 7 ore per farti innamorare – Il cast

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 7 ore per farti innamorare

23:05 – King of Thieves

01:00 – Robin Hood – L’origine della leggenda

03:00 – A testa alta

04:30 – Countdown

SKY Cinema Family

19:25 – Top Cat e i gatti combinaguai

21:00 – Casper

22:45 – Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino

00:40 – Balto

02:00 – Fungus – Parte 1

03:30 – Fungus – Parte 2

05:00 – Super palla di pelo

Sky Cinema Romance

18:55 – Un amore sopra le righe

21:00 – Homeland Security

22:45 – L’amore impossibile di Fisher Willow

00:35 – La legge dell’amore

02:05 – Il Cinemaniaco incontra 7 ore per farti innamorare – Il cast

02:35 – Hemingway & Gellhorn

05:15 – Un amore sopra le righe

Sky Cinema Collection

19:20 – 1855 – La grande rapina al treno

21:15 – Scoprendo Forrester

23:35 – A 007 – Dalla Russia con amore

01:35 – Il primo cavaliere

03:50 – 100X100Cinema

04:05 – Mai dire mai

Sky Cinema Action

19:25 – General Commander

21:00 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

23:20 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

01:15 – Momentum

02:50 – Il corvo – The Crow

04:35 – Red Dawn – Alba rossa

Fox

18:05 – I Simpson Bart ha due mamme

18:30 – I Simpson Homer Simpson: questa è tua moglie

18:55 – I Simpson Million Dollar Abe

19:20 – American Dad Sul campo… da golf

19:45 – American Dad La Luna sull’isola di Isla

20:10 – The Big Bang Theory La permutazione platonica

20:35 – The Big Bang Theory La riverberazione del tormentone

21:00 – Stumptown Niente di nuovo sul fronte Occidextale

Premium Cinema

19:03 – Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1

21:15 – Hunger games – Il canto della rivolta: Parte 2

23:39 – BATMAN E ROBIN

01:49 – Il sesto giorno

03:55 – Garfield il supergatto

04:48 – IDENTITA’ VIOLATE

Premium Action

18:00 – GOTHAM III – IL RITORNO DEI CATTIVI

18:48 – CHUCK III – CHUCK VS. LA LUNA DI MIELE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES III – RELAZIONI PERICOLOSE

20:24 – ARROW V – RELAZIONI PERICOLOSE

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – QUELLA VOLTA CHE RESTAMMO INTRAPPOLATI IN TV – 1aTV

22:03 – THE FLASH V – CAUSA ED ECCESSO

22:51 – GOTHAM III – IL RITORNO DEI CATTIVI

23:40 – CHUCK III – CHUCK VS. LA LUNA DI MIELE

Mya

18:31 – THE MIDDLE VIII – ATTENTI ALLA MUCCA!

18:56 – THE MIDDLE VIII – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO VIII

19:22 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE IV – REGOLA #930: PIANI PER NUOVI PIANI

20:13 – SHAMELESS IX – IL PREZZO PER ESSERE UN GALLAGHER

21:15 – 22.11.63 – BUON COMPLEANNO, LEE HARVEY OSWALD

22:09 – ALL AMERICAN I – UN SEGRETO BEN CUSTODITO

22:59 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE IV – REGOLA #930: PIANI PER NUOVI PIANI

23:50 – UNA MAMMA PER AMICA III – PROBLEMI PER JESS