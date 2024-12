Su Rai Uno Le note del Natale, su Canale 5 Il Volo ad Agrigento. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 24 dicembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 24 dicembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

SANTO NATALE

Su Rai Uno dalle 21.50. Le note del Natale. Il primo evento dell’anno Giubilare introduce gli spettatori nell’atmosfera della Notte Santa con le voci di artisti eccezionali come Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, la violinista Anastasiya Petryshak e i passi di danza di Roberto Bolle in un cammino che si fa metafora di avvicinamento alla Porta Santa. Su Canale 5 dalle 21.15 Il Volo – Natale ad Agrigento. Una serata evento con Il Volo per la notte della Vigilia. Dalla Valle dei Templi di Agrigento uno spettacolo straordinario ed emozionante all’insegna della musica.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Un Natale molto scozzese. Due fratelli lontani, Lindsay e Brad Morgan, si ritrovano per Natale in Scozia con la madre Jo. Nella loro casa d’infanzia scoprono un segreto del passato di famiglia che li spinge a riavvicinarsi. Riusciranno a ricucire il legame perduto? Su Rai Tre dalle 21.20 Luca. In una splendida città di mare della Riviera italiana, un giovane ragazzo vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino proveniente da un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Su Rai 4 dalle 21.10 Iron Mask – La leggenda del dragone. Il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green riceve da parte di Pietro il Grande il compito di mappare la Russia orientale. Il viaggio lo porterà fino in Cina. Sul suo percorso incontrerà principesse cinesi, il Re Drago e alcuni maestri di arti marziali. Su Rai Movie dalle 21.10 Incontri ravvicinati del terzo tipo. Dopo un primo plausibile avvistamento di ufo, il governo americano decide di tentare il contatto con gli extraterrestri, predisponendo una piattaforma presso il “Picco del Diavolo”, un’isolata montagna del Wyoming. Mentre il progetto di “contatto” con gli extraterrestri, Mayflower, procede, nell’Indiana gli Ufo appaiono di nuovo, ma questa volta in modo più diretto: il figlio di Jillian Guiler, Barry, viene rapito; così come l’elettrotecnico Roy Neary, sostiene di aver avuto incontri ravvicinati con i marziani.

Su Italia 1 dalle 21.21 Una poltrona per due. Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d’assalto, bianco, con un nero spiantato. Su Rete 4 dalle 21.30 Io speriamo che me la cavo. Per un errore del Ministero delle pubblica istruzione il “O’professo'” si ritrova a Corzano in provincia di Napoli piuttosto che a Corsano nella sua Liguria. Su Sky Cinema 1 dalle 21.15 Dundirk. L’esercito inglese, impegnato a liberare le truppe alleate dalla Francia occupata dai nazisti, resta intrappolato sulla spiaggia con le spalle al mare e devone affrontare una situazione impossibile mentre il nemico avanza.