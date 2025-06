Su Rai Uno Makari, su Canale 5 il live di Gigi D’Alessio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 24 giugno 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 24 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Per gli amanti dell’azione e dello spionaggio, Rai 4 (21.10) propone All the Devil’s Men – Squadra speciale, un thriller muscolare ambientato tra le strade di Londra. Al centro, un ex Navy SEAL segnato dal passato, impegnato in una caccia all’uomo dal ritmo serrato, tra tradimenti e operazioni clandestine. Chi invece ha voglia di immergersi nei grandi drammi storici, può sintonizzarsi su Rai Movie (21,10) e lasciarsi coinvolgere da Il Patriota, con un intenso Mel Gibson nei panni di un uomo comune costretto a combattere per la libertà e la sua famiglia durante la Guerra d’Indipendenza americana. È un film epico, che unisce spettacolo e sentimento.

Sky Cinema Uno (21.15) opta per un ritmo completamente diverso con Miss Sloane – Giochi di potere: Jessica Chastain interpreta una lobbista brillante e spietata, impegnata in una sfida politica contro la lobby delle armi. Intrighi, tensione, e una protagonista che non teme di giocare sporco pur di portare avanti i suoi ideali. Se invece hai voglia di un salto nel passato con un tocco di ironia, Iris (21.00) propone Lo sceriffo senza pistola, un western dai toni più leggeri, dove non è la pistola a risolvere le questioni, ma l’intelligenza del protagonista.

Per la famiglia e i più piccoli (ma non solo), su Sky Cinema Family (21.00) va in onda Sonic – Il film. Il riccio blu più veloce del mondo corre tra mondi e dimensioni, con tanta energia e una buona dose di comicità. Jim Carrey, nei panni dell’antagonista, è la ciliegina sulla torta. I toni si fanno più intensi su Sky Cinema Cult (21.00)con Era mio figlio, una storia vera e toccante che racconta il sacrificio di un giovane eroe dell’Air Force e la lotta dei suoi genitori per far riconoscere il suo valore. L’adrenalina torna protagonista su Sky Cinema Action (21.00) , dove San Andreas promette distruzione su larga scala e corse contro il tempo. Dwayne Johnson interpreta un padre disposto a tutto pur di salvare la figlia in una California devastata da un colossale terremoto.

In chiave decisamente più leggera, Sky Cinema Comedy (21.00) propone Un figlio di nome Erasmus, commedia italiana in cui quattro amici scoprono che uno di loro potrebbe avere un figlio inaspettato, nato da una storia d’amore giovanile. Nostalgia, umorismo e sorprese portoghesi. Infine, per chi cerca una storia romantica e delicata, Sky Cinema Romance (21.00) manda in onda Qualcosa di speciale, in cui un terapista e una fiorista, entrambi feriti dalla vita, trovano conforto e nuova speranza l’uno nell’altra. Jennifer Aniston ed Aaron Eckhart aggiungono dolcezza al palinsesto.

SERIE TV/FICTION

Se invece preferisci le serie, Rai Uno (21.30) propone un nuovo episodio di Makari, la fiction ambientata in Sicilia tra misteri e paesaggi mozzafiato, con quel tono scanzonato e profondo che la rende così amata.

INTRATTENIMENTO

Per un tocco di realtà e viaggi, Rai Tre (21.0) porta in tv Kilimangiaro – On the Road, mentre Rai Due (21.20) racconta le scelte di vita più difficili nel talk Storie al Bivio. Alle 21:20 su Canale 5 va in onda “Gigi & Friends – Sicily for Life”, un evento speciale che unisce musica, spettacolo e solidarietà. Protagonista è Gigi D’Alessio, accompagnato da numerosi ospiti del panorama musicale italiano

ATTUALITA’ E APPROFONDIMENTO

Chi è in cerca di attualità e confronto politico troverà pane per i suoi denti su Rete 4 (21.30) con È sempre Cartabianca.

SPORT

Su Italia 1 dalle 20.40 Bayern-Benfica. gara valida per il Mondiale per Club.