Su Rai Uno Mi chiamo Francesco Totti, su Canale 5 The Ride – Storia di un campione. Guida ai programmi Tv della serata del 24 luglio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 24 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 Mi chiamo Francesco Totti. La vita e la carriera di Francesco Totti, raccontata dalla voce del “capitano”. Campione amatissimo non solo dai tifosi dell’AS Roma. Giocatore dalla carriera longeva e strabiliante, ambito da club nazionali e internazionali, uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra, con una sola maglia, quella giallorossa. Tradita soltanto per quella della nazionale. Su Rai 4 dalle 21.20 Infamous – Belli e dannati. Arielle e Dean conducono una vita fatta di eccessi, rapine e amore appassionato. Inseguita dalla polizia, la coppia pubblica le sue malefatte sui social, dove diventano rapidamente virali. Su Rai Movie dalle 21.10 Una stagione da ricordare. Dopo la scomparsa del giovane capitano Caroline Found, la squadra di pallavolo femminile della Iowa West High School è sconvolta e demotivata. Con l’aiuto della coach e il sostegno di Kelly, la migliore amica di Caroline, riusciranno a reagire e dopo una partenza disastrosa vinceranno il campionato. Su Canale 5 dalle 21.34 The Ride – Storia di un campione. “Chiunque merita una seconda possibilita’”. Il riscatto di un ragazzo che supera la drammatica infanzia dopo essere stato adottato da una famiglia interrazziale. Su Rete 4 dalle 21.31 Caccia al tesoro. Una banda di “aspiranti” ladri vuole rubare il tesoro di San Gennaro.. Su Sky Cinema dalle 21.15 The rising hawk – L’ascesa del falco. Durante il tredicesimo secolo, l’impero mongolo è all’apice della sua espansione e la conquista dei territori procede senza sosta. L’invasione dell’Europa è alle porte, ma una strenua resistenza è affidata ai guerrieri di un piccolo villaggio.. Su Iris dalle 21 un’estranea fra noi. Emily Eden, brillante detective di New York, indaga su un furto di gioielli appartenenti ad un gioielliere ebreo scomparso.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.05 9-1-1. La 118 accorre sul luogo di un incidente con omissione di soccorso, che ha coinvolto una persona familiare ai soccorritori. Athena indaga su una donna scomparsa.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Kilimangiaro. Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Torna “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Il primo ospite della serata Michele Pontrandolfo esploratore e avventuriero che ha percorso le più grandi distese di ghiaccio della Terra. Ogni puntata mette insieme una “Strana Coppia”, un dialogo tra due eccellenze di due mondi che apparentemente non hanno nulla in comune. In questa puntata un evoluzionista e un mercante d’arte, Telmo Pievani e Fabrizio Moretti esploreranno i punti di contatto tra i loro due universi.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1 NOTIZIARIO.

20:35 – Techetechetè

21:25 – La Dama Velata St 1 Ep 1 – Le radici spezzate

23:25 – TG1 Sera NOTIZIARIO.

23:30 – Speciale Tg1

00:35 – Rai – News NOTIZIARIO.

01:10 – Testimoni e protagonisti

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Rai Tg Sport della Domenica

19:00 – NCIS New Orleans

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:05 – 9-1-1 4

21:50 – 9-1-1 Lone Star 2

22:40 – The Blacklist 8

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:25 – Kilimangiaro Estate

23:30 – Tg3

23:40 – Meteo 3

23:45 – Overland

Rai 4

18:20 – Senza traccia 5

19:05 – Senza traccia 5

19:50 – Senza traccia 6

20:35 – Senza traccia 6

21:20 – Infamous – Belli e dannati

23:05 – Senza freni

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – Face/Off – Due facce di un assassino

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – THE RIDE – STORIA DI UN CAMPIONE – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – IL KILLER LEGGENDARIO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – APPUNTAMENTO COL DESTINO

21:20 – LE IENE PRESENTANO PAOLA CATANZARO: DA MISTICO A SHOWGIRL

01:20 – E-PLANET

Canale 20 Mediaset

18:00 – BLINDSPOT II – LEPERS REPEL

19:01 – EXTR 1 PARTE

19:43 – TG COM

19:48 – METEO.IT

19:50 – EXTR 2 PARTE

21:04 – AFTER THE SUNSET – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 162 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – CACCIA AL TESORO – 1 PARTE

22:23 – TGCOM

22:25 – METEO.IT

22:29 – CACCIA AL TESORO – 2 PARTE

Cine 34

18:14 – A CENA CON – ABBRONZATISSIMI 2-UN ANNO DOPO

21:00 – VITA SMERALDA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – VITA SMERALDA – 2 PARTE

22:51 – YESTERDAY-VACANZE AL MARE

01:12 – CHICKEN PARK

03:03 – L’ISTRUTTORIA E’ CHIUSA: DIMENTICHI – TANTE SBARRE

Rai Movie

19:10 – La banda degli onesti

21:10 – Una stagione da ricordare

22:55 – American Ultra

00:35 – Swimming pool

02:25 – Mare nero

03:40 – Breaking at the Edge

05:00 – La giungla degli implacabili

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL PUGILE – I PARTE

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL PUGILE – II PARTE

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 2 PARTE

23:10 – INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:59 – ORE 10: CALMA PIATTA

21:00 – UN’ESTRANEA FRA NOI

23:21 – THE BURNING PLAIN – IL CONFINE DELLA SOLITUDINE

01:31 – TIME X – FUORI TEMPO MASSIMO

03:08 – TUTA BLU

04:58 – STORIE ITALIANE :CLASSE DI FERRO I – IL CAMPO ESTIVO

TV8

18:00 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 4

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 3

23:30 – Chi vuole sposare mia mamma? Ep. 9

00:30 – Chi vuole sposare mia mamma? Ep. 10

01:30 – Quattro matrimoni Ep. 2

02:30 – Quattro matrimoni Ep. 3

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 5

Italia 2

18:05 – DRAGON BALL SUPER – LA VERA IDENTITA’ DI BLACK

18:35 – MIKE & MOLLY – POLIZIOTTI AGITATI

19:00 – MIKE & MOLLY – UN PICCOLO PASSO PER MIKE

19:25 – MIKE & MOLLY – L’ATTACCO DI CUORE

19:55 – MIKE & MOLLY – IL SUPER POLIZIOTTO

20:20 – MIKE & MOLLY – LE VOLONTA’ DI JOYCE

20:45 – MIKE & MOLLY – LA BRAVA MOGLIE

21:15 – MOM – PAVONE IMPETTITO E PADRE O’LEARY

La 5

18:15 – COUNCIL OF DADS – LA SESTA FASE

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO

21:10 – L’ALTRA DONNA DEL RE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – L’ALTRA DONNA DEL RE – 2 PARTE

23:25 – PICCOLE DONNE

01:20 – COUNCIL OF DADS – CHI VUOI ESSERE?

NOVE

18:55 – Cambio moglie 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

21:25 – Only Fun – Comico Show 1′ Stagione Ep.5

23:35 – Stars – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

01:35 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.8

02:30 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.9

03:25 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.10

04:20 – Donne mortali 5′ Stagione Ep.11

Cielo

19:15 – Affari al buio La separazione

19:45 – Affari al buio Con l’acqua alla gola

20:15 – Affari di famiglia Dall’Hindenburg

20:45 – Affari di famiglia Auguri Chumlee!

21:15 – Extortion

23:15 – Justine, ovvero le disavventure della virtù

01:30 – La cultura del sesso Ep. 10

02:30 – Le fabbriche del sesso

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap COMIC

21:15 – Miss Marple – E.05-06

00:45 – TG LA7 Notte

00:55 – Uozzap

01:35 – I Tudors

04:35 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Urban Scouters

18:50 – Bell’Italia in viaggio

19:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Grey’s Anatomy – 16a stagione

00:50 – Little Murders

02:40 – I menù di Benedetta

Food Network

18:25 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.3

19:00 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.8

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.13

20:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.9

20:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.4

21:00 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.4

21:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.17

22:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

19:23 – MONK V – IL SIG. MONK TROVA UN AMICO

20:16 – MONK V – IL SIG. MONK MAGGIORDOMO PERFETTO

21:10 – COLOMBO – UNA QUESTIONE D’ONORE

22:57 – Poirot: Il pericolo senza nome – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot: Il pericolo senza nome – 2 PARTE

00:43 – IL GIUDICE MASTRANGELO – UN COLPO DI PISTOLA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.4

21:10 – Vera 9′ Stagione Ep.3

23:10 – I misteri di Brokenwood 6′ Stagione Ep.3

01:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.4

02:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.10

03:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.11

04:05 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.12

05:00 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.13

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Opera: L’italiana in Algeri

20:45 – Y’Africa

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Rebel in the Rye

00:55 – Rai News Notte

01:00 – Tuttifrutti

01:30 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

Rai Premium

19:30 – Rosso San Valentino

21:20 – Tali e quali

00:00 – La strada di casa 2

01:45 – Diritto di difesa

02:50 – Diritto di difesa

03:40 – Dolci e delitti – Un doppio mistero per Hannah

05:00 – 7 Vite 2

05:25 – 7 Vite 2

Mediaset Extra

18:20 – COLORADO

21:15 – TU SI QUE VALES

23:56 – AVANTI UN ALTRO

00:59 – TGCOM24

01:02 – COLPO GROSSO

01:35 – COLPO GROSSO

02:06 – COLPO GROSSO

02:36 – COLPO GROSSO

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:00 – Santa Messa

20:00 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:56 – Soul

21:23 – Parental Guidance

23:13 – Dodici lo chiamano papa’

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Sol De Batey

20:30 – Sol De Batey

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Viaggio Di Gusto – Si Parte Con Erika

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Acqua e Sale

01:00 – Titanic

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Wild Places

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2006

19:00 – Happy Birthday J-Lo!

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 11 Episodio 122

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 11 Episodio 123

22:10 – MTV EMA 2021

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – DOLOMITI UNESCO

18:50 – BUCK E IL BRACCIALETTO MAGICO Film – regia di Tonino Ricci, con

20:45 – IL MERCATO DI 7GOLD

23:00 – B-LAB

23:30 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

20:15 – SEMBRA IERI

21:00 – FILO DIRETTO PERDERE UN ANIMALE INNAMORATI DELLA MATEMATICA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA GENITORI DITTATORI?

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – BOROTALK – VITA NOTTURNA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – La bioplastica

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:25 – Foodmakers go Global – Germania – Corea del Sud

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sottosopra – Sottosopra 11.1

La2

18:20 – Ciclismo: Tour de France 2022 – Paris La Défense – Paris Champs Elysées ultima tappa

19:45 – Acqua, che passione! – Quarto episodio di Elvira Stadelmann

20:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:50 – La partita Sintesi di giornata

21:05 – Shooter

23:05 – Sguardi – Isola

00:20 – Ciclismo: Tour de France 2022 – Paris La Défense – Paris Champs Elysées (R) ultima tappa

01:10 – Repliche Informazione

Rai Sport +HD

18:00 – Pallavolo

20:00 – Giro d’Italia

20:55 – Basket: Serie A

23:00 – Motocross

00:00 – Motocross

01:00 – Giro d’Italia

05:00 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Pallavolo

20:00 – Giro d’Italia

20:55 – Basket: Serie A

23:00 – Motocross

00:00 – Motocross

01:00 – Giro d’Italia

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:45 – Supertennis Today

20:00 – LIVE WTA 250 Palermo

21:45 – Supertennis TG

22:00 – ATP 500 Amburgo (replica)

Euro Sport

20:30 – Triathlon PTO Tour Canadian Open (Prova M) Live

00:30 – Ciclismo Tour de France F Parigi – Parigi, 82 km (1a tappa)

01:30 – Ciclismo Tour de France Parigi (La Defense Arena) – Parigi (Champs Elysees). 116 km (21a tappa)

03:00 – Snooker Home Nations Series English Open: Robertson – Higgins (Finale, da Manchester, Inghilterra)

05:00 – Ciclismo Tour de France F Parigi – Parigi, 82 km (1a tappa)

SportItalia

19:00 – Post partita Semifinale Campionato Primavera

19:30 – Si Live 24 (diretta)

20:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

21:00 – Ruote in pista

21:30 – Mondo Crociera

22:00 – S4 Talk Sport Outdoor

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood

18:20 – Robin Hood

18:35 – Spider-Man: Maximum Venom

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Team Marco – La squadra di Marco

Rai YoYo

18:00 – Nina & Olga

18:10 – Nina & Olga

18:15 – Nina & Olga

18:25 – Masha e Orso

18:30 – Masha e Orso

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – 44 Gatti

18:55 – 44 Gatti

Boing

18:25 – Looney tunes show

18:45 – Looney Tunes Cartoons

19:30 – Looney Tunes Cartoons New

19:50 – Lego Masters Australia

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:15 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

18:45 – Buon Compleanno Paw Patrol – Stunt

19:15 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:45 – Blaze e le Megamacchine – rilancio eps S3

19:25 – Mico e i Fu – Funghi – Nuova serie in Prima TV

20:30 – Zouk

21:00 – Zouk

21:15 – Trenino Thomas

Frisbee

18:15 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.10

18:45 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.11

19:10 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.12

19:35 – Oggy Forever 5′ Stagione Ep.3

20:00 – Oggy Forever 5′ Stagione Ep.4

20:30 – Oggy Forever 5′ Stagione Ep.5

20:50 – Oggy Forever 5′ Stagione Ep.6

21:15 – Oggy Forever 5′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.42

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.43

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.44

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.30

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.31

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.32

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.33

19:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.34

DeaKids

18:20 – A tutto reality: l’isola La spiaggia dei perdenti

18:45 – Tara Duncan Il libro che conosce ogni cosa

19:00 – Tara Duncan Il violinista

19:10 – Tara Duncan La pozione della memoria

19:25 – Ready.Music.Play! Scuola

19:35 – Ready.Music.Play! Festa intorno a un falò

19:50 – One Wish Gioco di squadra

20:00 – One Wish Tea Party

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Trollhunters – I racconti di Arcadia

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.23

19:05 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.6

20:05 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.1

21:05 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.7

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.3

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.13

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.4

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.14

Rai Storia

18:00 – Per la fede e per il trono

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Paolo Borsellino, parole e silenzi

19:30 – Diario di un cronista

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

20:35 – Le storie di Passato e Presente

Rai Scuola

18:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:30 – Perfect English

18:35 – 3ways2 serie 1 3Ways2

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Professione Futuro

20:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

Motor Trend Italia

18:30 – Youngtimer Duel 1′ Stagione Ep.2

19:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

20:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

22:15 – Ingegneria degli errori 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Ingegneria degli errori 1′ Stagione Ep.3

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:30 – I pionieri dell’oro 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Animal Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Cops Spagna – 1^TV 5′ Stagione Ep.10

00:10 – Cops Spagna 4′ Stagione Ep.5

01:05 – Avventure impossibili con Josh Gates 6′ Stagione Ep.13

02:00 – Avventure impossibili con Josh Gates 6′ Stagione Ep.15

02:55 – Codici e segreti 1′ Stagione Ep.1

03:50 – Codici e segreti 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – DITTATORI DEL NOVECENTO

19:00 – Gerusalemme misteriosa

20:15 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – LA CLINICA DEI GRANDI ANIMALI – ELEFANTE

00:15 – MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA – DALLE VETTE AGLI ABISSI

01:15 – NATI SULLE MONTAGNE ROCCIOSE – PRIMI PASSI

02:00 – GIGA STRUTTURE I – SUPER GRATTACIELI

RealTime

18:20 – Il boss delle cerimonie La Comunione di Giuseppe

18:50 – Il boss delle cerimonie Graziana e Michele

19:20 – Il boss delle cerimonie Il battesimo di Alfonso

19:50 – Il boss delle cerimonie Assunta e Giuseppe

20:20 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Niente scuse

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti È scritto nelle stelle Prima TV

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrice sulla testa

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Un bozzolo grande

LaF

18:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:10 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.8

21:40 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.1

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Tutti sono affamati

19:05 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

20:00 – The Last Alaskans Nell’oscurità

21:00 – Deadliest Catch Dedizione

22:50 – Deadliest Catch Misure disperate Prima TV

23:50 – Vivi, morti, o estinti Il picchio becco d’avorio

00:45 – Wild Frank: Messico Ep. 1

01:45 – Wild Frank: Messico Ep. 2

Sky Uno

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Ischia

21:15 – Un sogno in affitto Ep. 4 Prima TV

22:15 – Un sogno in affitto Ep. 4

23:15 – Un sogno in affitto Ep. 4

00:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Ischia

01:25 – A spasso tra i borghi Toscana

02:20 – La seconda casa non si scorda mai Cattolica, fra mare e campagna

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – La cena perfetta

21:15 – The Rising Hawk – L’ascesa del falco

23:25 – Black Box – La scatola nera

01:40 – Ghost – Fantasma

03:50 – L’arte del furto

05:25 – Soap opera

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – La Befana vien di notte

21:00 – La Befana vien di notte II – Le origini

23:00 – La bussola d’oro

01:00 – I Goonies

02:55 – Il tesoro dei templari – Ritorno al passato

04:20 – Ooops! L’avventura continua

05:50 – Magic Silver 2 – Alla ricerca del corno magico

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – 20 anni di meno

21:00 – L’estate addosso

22:50 – Quello che non so di te

00:55 – La verità, vi spiego, sull’amore

02:30 – 100X100Cinema

02:50 – Il tempo delle mele

04:40 – Il tempo delle mele 2

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:00 – Spider-Man: Far from Home

21:15 – Spider-Man: No Way Home

23:50 – Spider-Man 3

02:10 – Questo o quello – Speciale

02:20 – Spider-Man: Un nuovo universo

04:20 – Venom: La furia di Carnage

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – L’immortale (2010)

21:00 – Close Range – Vi ucciderà tutti

22:30 – Bastardi di guerra

00:05 – Edge of Tomorrow – Senza domani

02:00 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

04:10 – Il mercenario

05:55 – Il corvo 2

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Via a Las Vegas

18:30 – I Simpson Homerazzi

18:55 – I Simpson Marge giocatrice

19:20 – I Simpson Un out-out per Bart

19:45 – I Simpson Lisa viene a parole

20:10 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

20:35 – I Simpson Un clown va a Washington

21:00 – Magnum P.I. Il lungo sonno Prima TV

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

