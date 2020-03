Su Rai Uno Permette? Alberto Sordi, su Italia 1 Harry Potter e il calice del fuoco. Guida ai programmi Tv della serata del 24 marzo 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 24 marzo 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 alle 21.20 va in onda Prometheus. 2093. In missione spaziale per una Indagine sull’origine dell’umanità, una squadra di ricercatori trova una scultura su una luna distante miliardi di anni luce dalla Terra. Ma presto la squadra si accorge di non essere da sola sul satellite. Prequel della pellicola d’esordio della saga “Alien”, diretto dallo stesso regista. Su Rai 4 dalle 21.10 Gomorra. Campania, terzo millennio. Vite, storie e destini nella stretta mortale della camorra. Dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano. Sette David 2009. Gran Premio della Giuria a Cannes 2008. Su Italia 1 dalle 21.25 il favolistico Harry Potter e il calice di fuoco. Harry Potter comincia il suo quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Voldemort vuole tornare al potere. Harry lo affronta. Su Rete 4 dalle 21.25 Commando. Arnold Schwarzenegger nei panni di John Matrix, ex colonello delle forze speciali, in guerra contro un dittatore sudamericano ed il suo esercito mercenario. Su Sky Cinema dalle 21.15 Hangman – Colpevole o inocente. Un uomo decide di sequestrare due persone e di fare un processo sui social. Su Sky Cinema Premium Die Hard – Duri a morire. Sospeso dall’incarico di poliziotto, John McClane si associa ad un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista. Su Iris dalle 21 La legge del capestro. Jeremy Rodock, allevatore di cavalli del Wyoming, sotto la scorza dura e vendicativa nasconde un cuore generoso. La ragazza che lui desidera fa un po’ fatica a capirlo.

INTRATTENIMENTO

Dalle 21.20 Rai Uno presenta Permette? Alberto Sordi. Gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filod rammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello ”Sceicco Bianco” e nei ”Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell’attrice e doppi atrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l’Americano a Roma. Rai Due presenta Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente: settima tappa: da Dongchashan a Wuzhou. Le coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, devono percorrere 532 km sulle strade della Thailandia, per raggiungere Bangkok.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 torna #cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Su Canale 5 dalle 21.40 Speciale Tg5. Su Rete 4 dalle 21.25 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Guida tv di martedì 23 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Permette? Alberto Sordi

23:35 – Porta a Porta

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – TG 2 Flash L.I.S.

18:05 – Rai – News24

18:50 – Blue Bloods Conflitto d’interessi

19:40 – The Rookie Corso accelerato

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente

23:30 – Patriae

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Nuovi eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Rai 4

18:35 – Senza Traccia IV ep.15

19:15 – Senza Traccia IV ep.16

19:55 – Criminal Minds III ep.2

21:20 – Prometheus

23:13 – Wonderland – Speciale Alien

23:30 – Alien – The Director’s cut

02:02 – The Fall III ep.1

03:00 – The Fall III ep.2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – PELE’ – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – IENEYEH

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MILLANDER E’ TORNATO

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL DITO

21:26 – HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO – 1 PARTE

22:56 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL III – MIDVALE

19:19 – CHICAGO FIRE V – L’ESPLOSIONE

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – IL TEOREMA DEL FOOTBALL

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – L’AMPLIFICAZIONE DEL CHITARRISTA

21:04 – REPO MEN – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – REPO MEN – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 68 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – DA DEFINIRE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – DA DEFINIRE

La7

18:00 – Grey’s Anatomy

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di – Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Drop Dead Diva

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

04:20 – Cuochi e Fiamme

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Sherlock –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

20:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

01:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

19:15 – THE MENTALIST I – DIPINGILO DI ROSSO

20:10 – THE MENTALIST I – CASANOVA ROSSO CREMISI

21:10 – CHICAGO P.D. IV – UN IMPROBABILE SOSSPETTATO

22:00 – CHICAGO P.D. IV – VICINI NEL DOLORE

22:50 – C.S.I. NEW YORK V – IL BENE SUPREMO

23:40 – C.S.I. NEW YORK V – FONDI DI CAFFE’ GRECO

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – STATO DI ESTREMA AGITAZIONE

01:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – PERVERSIONE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 12′ Stagione Ep.21

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.22

21:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.1

22:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.2

23:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.3

00:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.4

01:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.1

02:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.2

Rai 5

19:13 – Rai News Giorno

19:18 – Il Cappello di paglia di Firenze

21:15 – The Walk

22:55 – Duran Duran – There’s Something You Should Know

23:55 – Henry Diltz, il fotografo rock

00:55 – Rock Legends Bryan Ferry

01:25 – Rai News Notte

01:29 – I più grandi musei del mondo: Washington National Gallery

Rai Premium

18:35 – Raccontami – Pace e guerra ep.2

19:30 – Bella da morire – p.2

21:20 – Mio figlio

23:05 – Purché finisca bene – Mai scherzare con le stelle

00:55 – Il fiume della vita – Okavango

02:30 – Il Commissario Rex XIII – La mia banda suona il rock

03:30 – Il Commissario Rex XIII – Minuti contati

04:15 – Il Commissario Rex XIII – Bravi ragazzi

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:30 – Musica Maestro

19:00 – ABC DELLA CUCINA

19:15 – Pillole Di Architettura

19:30 – Weddings Luxury

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – SEGRETI REALI: La Matrigna Cattiva Di Diana

23:00 – The Booth At The End

TV2000

18:02 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:30 – TG 2000

19:04 – Santa Messa

19:29 – Attenti al lupo

20:03 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:32 – TG 2000

20:52 – Tg Tg

21:16 – L’opera della mia vita

VH1

19:00 – Top Chart Tre Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Just Tattoo of Us –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – LE REGOLE DELL’ATTRAZIONE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Dottor Divago

La2

18:35 – Sea Patrol – La verità

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Crisi

20:10 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Steve Jobs. Il mito, l’uomo.

23:10 – Criminal Minds – Sommersi

23:55 – Estival Jazz Lugano 2007 – Simphiwe Dana, 2.p.

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:00 – Perle di Sport

19:10 – Ciclismo: Tour de France 2019 11 tappa

20:25 – Calcio Nazionale A Qualificazioni Europei 2020

22:20 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Silvaplana/SUI)

00:00 – Perle di Sport

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 6 tappa

01:40 – Sport Invernali 2019/20

03:10 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Silvaplana/SUI)

Rai Sport

19:00 – Perle di Sport

19:10 – Ciclismo: Tour de France 2019 11 tappa

20:25 – Calcio Nazionale A Qualificazioni Europei 2020

22:20 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Silvaplana/SUI)

00:00 – Perle di Sport

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 6 tappa

01:40 – Sport Invernali 2019/20

02:00 – Calcio Nazionale A Qualificazioni Europei 2020 GRECIA – ITALIA

SuperTennis

19:15 – DAVIS AZZURRA – Fognini vs Dodig, Coppa Davis 2013

21:00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic vs Nishikori, Basilea 2011

01:45 – FEDERER IL DIVINO – Federer vs Del Potro, Basilea 2012

04:25 – ATP STORY – Nadal vs Thiem, Buenos Aires 2016

Euro Sport

18:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale F (2a manche, da Cortina d’Ampezzo)

19:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (2a manche, da Cortina d’Ampezzo)

20:00 – Informazione Flash News

20:05 – Ciclismo UCI World Tour 2a tappa

21:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship

22:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 1000 Miglia di Sebring (da Sebring, Stati Uniti)

23:00 – Informazione Flash News

23:05 – Ciclismo UCI World Tour 2a tappa

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – Sport Stories

18:15 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – DISNEY ENGLISH 3 – EP.18

18:25 – RICKY ZOOM – EP.16

18:35 – RICKY ZOOM – EP.33

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.35

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.36

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.37

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.6

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.7

Boing

18:25 – Craig NEW

18:50 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go ! + Craig 1^Tv fino al 24/3

20:20 – Teen Titans Go !

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città nuovi episodi in Prima Tv Free

18:45 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:40 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.12

18:30 – Kiva lo può fare! 1′ Stagione Ep.23

18:40 – Kiva lo può fare! 1′ Stagione Ep.24

19:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.22

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.23

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.24

20:25 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.21

20:50 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.22

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.7

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.16

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.17

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.18

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.4

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:20 – Le fantastiche avventure di Moka – 1^TV

18:35 – Le fantastiche avventure di Moka

18:45 – A tutto reality: il Tour

19:10 – A tutto reality: il Tour

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca

20:10 – Maggie & Bianca

20:35 – Kally”s Mashup – –

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:05 – Jessie La televendita

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Desperada

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Startrain

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Divoratore

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

20:10 – Liv e Maddie Il ballo delle ragazze

20:40 – Liv e Maddie Gemelle a canestro

21:05 – Liv e Maddie La terza gemella

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – House Hunters International 60′ Stagione Ep.6

18:45 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.1

19:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.4

19:35 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.5

20:25 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.3

20:50 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.6

21:15 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:30 – La guerra segreta – I leoni di Giuda

19:30 – W la storia-Bellezza

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. I martiri delle Fosse Ardeatine con il Prof. Paolo Pezzino

21:10 – Storie della TV. p.5

22:10 – Storia dell’economia (p 6) Un mondo globale

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.13

19:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.14

20:25 – Goblin Garage 2′ Stagione Ep.1

21:20 – Goblin Garage 2′ Stagione Ep.2

22:15 – Fabbriche X-Large – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Mega fabbriche 1′ Stagione Ep.20

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.19

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.20

DMAX

18:35 – The Last Alaskans 2′ Stagione Ep.4

19:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.5

20:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.6

21:25 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

22:20 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

23:15 – Hurricane Man 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Cops: UK 1′ Stagione Ep.1

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:15 – MACCHINE DA COMBATTIMENTO – L’AVVENTO DELLE MACCHINE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – ULTIMO MINUTO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – FATAL DELIVERY – UPS FLIGHT 6

21:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LE ARMI DELLA RIVOLTA

22:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – CARRI ARMATI A QUATTRO ZAMPE

23:15 – EC 665 – TIGER: COM’E’ FATTO UN ELICOTTERO DA COMBATTIMENTO?

00:15 – Rafale: il caccia super segreto

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – ULTIMO MINUTO

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Sabrina e Luisanna vs. Francesco e Michele

19:15 – Cortesie per gli ospiti Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

20:15 – Cortesie per gli ospiti Roberta e Simona vs. Agata e Grace

21:10 – Primo appuntamento Ep. 11 Prima TV

22:30 – Il salone delle meraviglie Ep. 21 Prima TV

23:00 – Il salone delle meraviglie Ep. 22 Prima TV

23:30 – Piedi al limite Funghi

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Niente bugie

Rai Scuola

18:05 – The Language of Business Episodio 20 Replica

18:20 – English Up episodio 18 Replica

18:30 – 3Ways2 episodio 12 Replica

18:45 – Labour Of Love episodio 3 Replica

19:00 – Labour Of Love episodio 4 Replica

19:10 – Gli Speciali di Rai Scuola Salute Replica

19:15 – Memex Sperimentiamo! p. 06 – Sale Replica

19:35 – Digital World Puntata 12 Replica

LaF

18:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.4

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.3

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.1

21:10 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.3

22:05 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.4

23:00 – Alla ricerca di Vivian Maier laeffe Film Festival

00:35 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.10

01:35 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.13

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 16

18:35 – Come è fatto Ep. 17

19:05 – Come è fatto Ep. 12

19:35 – Come è fatto Ep. 13

20:00 – Come è fatto Ep. 1

20:30 – Come è fatto Ep. 2

21:00 – Lo zoo del Bronx Il lato selvaggio

21:55 – Lo zoo del Bronx Il momento di spostarsi

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 6

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 1 Prima TV

22:20 – E poi c’è Cattelan

23:25 – E poi c’è Cattelan Ep. 1

00:30 – E poi c’è Cattelan

01:35 – Case da milionari NY Ep. 8

02:25 – Case da milionari NY Ep. 9

Sky Cinema 1

19:20 – Ti presento Sofia

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – American Hangman – Colpevole o innocente Prima TV

23:00 – Domino

00:35 – Pallottole in libertà

02:30 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

04:30 – Ti presento Sofia

SKY Cinema Family

18:05 – Bernie il delfino

19:35 – I pronipoti – Il film

21:00 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

22:45 – Bibi e il segreto della polvere magica

00:40 – S.O.S. Natale

02:25 – La grande fuga del nonno

03:45 – Oggi è sempre Natale

05:05 – I pronipoti – Il film

Sky Cinema Romance

19:00 – Return to Me

21:00 – L’uomo bicentenario

23:15 – Vincere insieme

01:00 – Little Italy – Pizza, amore e fantasia

02:45 – Una bionda in carriera

04:25 – Harry, ti presento Sally…

Sky Cinema Collection

19:15 – Venom

21:15 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

23:40 – Spider-Man 3

02:05 – Venom

04:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

04:15 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

Sky Cinema Action

19:05 – Money Train

21:00 – 2012

23:40 – Robocop (1987)

01:30 – In the Name of the King

03:40 – L’immortale

05:40 – 100X100Cinema

05:55 – La rapina perfetta

Fox

18:05 – I Griffin Questione di denti

18:30 – I Simpson La miglior guerra è la non guerra

18:55 – I Simpson Boe babysitter

19:20 – I Simpson La paura fa novanta XIV

19:45 – The Big Bang Theory L’amalgamazione dell’incertezza

20:10 – The Big Bang Theory La disgiunzione dell’amicizia

20:35 – The Big Bang Theory La ricorrenza del tutto può accadere

21:00 – S.W.A.T. I redentori

Premium Cinema

19:15 – THE KINGDOM (DI P. BERG)

21:15 – DIE HARD – DURI A MORIRE

23:31 – RED

01:29 – La doppia ora

03:08 – The nun: La vocazione del male

05:00 – The bad seed

Premium Action

18:43 – THE 100 III – TERMINI E CONDIZIONI

19:31 – THE LAST KINGDOM II – VENDETTA

20:24 – KRYPTON I – SPERANZA

21:15 – BATWOMAN I – NASCITA DI UNA LEGGENDA – 1aTV

22:03 – CHICAGO FIRE VIII – QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

22:52 – IZOMBIE III – SCULACCIARE LO ZOMBIE

23:40 – THE 100 III – TERMINI E CONDIZIONI

00:28 – THE LAST KINGDOM II – VENDETTA

Mya

18:48 – BIG BANG THEORY VIII – LA RIVERBERAZIONE DELLA SVELTINA

19:10 – BIG BANG THEORY VIII – L’ ATTENUAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

19:34 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – PERSO E RITROVATO

20:24 – ROSWELL, NEW MEXICO I – CONTRASTI

21:15 – GOD FRIENDED ME II – IL PRECURSORE – 1aTV

22:04 – RIVERDALE IV – ALTA TENSIONE ALLA RIVERDALE HIGH

22:55 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – PERSO E RITROVATO

23:45 – EVERWOOD II – IL BALLO DI FINE ANNO