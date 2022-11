Su Canale 5 Passaporto per la libertà, su Italia 1 Ti presento i miei. Guida ai programmi Tv della serata del 24 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 24 novembre? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Dark Spell – Il maleficio. Tradita e abbandonata dal marito, Zhenya decide di ricorrere alle arti occulte per riconquistare il suo amore. Esegue quindi un incantesimo irreversibile chiamato “Black Wedding”. Il sortilegio riesce, ma l’uomo adesso è ossessionato da Zhenya fino a diventare molto pericoloso. Su Rai Movie dalle 21.10 15 minuti – Follia omicida a New York. Un popolare ispettore della squadra omicidi Eddie Fleming e il giovane investigatore esperto d’incendi Jordy Warsaw indagano su due pericolosi assassini piromani. Entrambi sono alle prese anche con complicati affari di cuore. Tutto si complica quando i due malviventi, che hanno ripreso i loro crimini con la telecamera, decidono di vendere le immagini delle loro “imprese” alla televisione. Su Italia 1 dalle 21.25 Ti presento i miei. Greg intende sposare Pam, la sua fidanzata, ma prima dovra’ conquistare la fiducia di Jack, il suo temutissimo padre. Sky Cinema dalle 21.15 Hunger Games – Il canto della rivolta. I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non è tra questi. Suo malgrado la ragazza è diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri a dissentire e ad unirsi nella guerra contro la capitale. Su Iris dalle 21 Arma letale 4.Riggs, Murtaugh e Cole, insieme al petulante e iperattivo Leo Getz e alla giovane recluta Lee Butters, tentano di chiarire una serie di eventi che coinvolgono il problema dell’immigrazione clandestina e lo spaccio di denaro falso.

TELEFILM

Su Canale 5 alle 21. 43 Passaporto per la liberta. Germania, 1938. Aracy e’ un’impiegata del consolato brasiliano di Amburgo che, grazie al suo lavoro, riesce a salvare numerosi ebrei polacchi.

ATTUALITA’

Su Rai Due dalle 21.20 Che c’è di nuovo. Un approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Ilaria D’Amico sottopone interviste e reportage ad una sorta di giuria, composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent show delle idee. Conduce Ilaria D’amico. Su Rai Tre dalle 21.25 Amore Criminale

Emma D’Aquino racconta la storia di Alessandra, una donna uccisa a 43 anni dall’ex compagno. Una maestra elementare, molto amata dai suoi alunni, una madre attenta e amorevole. Ai figli dedica tutte le sue cure e il suo tempo, dopo che il padre dei bambini l’ha lasciata. Nel 2013, durante una gita sul lago di Garda, Alessandra conosce un uomo simpatico e dai modi gentili, e con lui nasce subito una bella amicizia. Ormai sola da tanti anni, Alessandra si innamora di quell’uomo divertente e allegro, che porta nella sua vita nuova energia. Ma presto le cose cambiano. Su Rete 4 dalle 21.30 torna il settimanale di attualità Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

SPORT

Su Rai Uno dalle 19.45 Coppa del Mondo di Calcio Qatar 2022 In diretta dallo Stadio Lusail Brasile – Serbia.

Guida tv di giovedì 24 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:10 – L’eredita’

19:20 – Tg1

20:00 – Calcio, Mondiali Qatar 2022 – Fase a gironi (1a giornata, Gruppo G): Brasile-Serbia

22:15 – Il circolo dei Mondiali

23:30 – Bobo – Tv – Speciale Qatar

23:35 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:55 – Overland

Rai 2

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – F.B.I.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Che c’e’ di nuovo

00:00 – Squadra Omicidi Istanbul – Missione Atene

01:45 – I lunatici

02:30 – Football Americano, NFL – Thanksgiving Day Game: New England Patriots-Minnesota Vikings

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – Amore criminale

23:25 – Sopravvissute

Rai 4

18:45 – Delitti in Paradiso 4

19:50 – Flashpoint 3

20:35 – Flashpoint 3

21:20 – Dark spell – Il maleficio

22:55 – Alien – The Director’s cut

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Seal Team 2

01:50 – Seal Team 2

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – PASSAPORTO PER LA LIBERTA’ – 1aTV

Italia 1

18:18 – TIPI DA CROCIERA

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – RILANCIO MORTALE

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ANIME GEMELLE

21:20 – TI PRESENTO I MIEI – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW III – LE ORIGINI SEGRETE DI FELICITY SMOAK

19:22 – CHICAGO FIRE V – REALTA’ E FANTASIA

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA FIBRILLAZIONE DI HAWKING

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – L’IMPERMANENZA DEL CELIBATO

21:04 – THE NEXT THREE DAYS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – THE NEXT THREE DAYS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 203 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:54 – PSYCHO – 1 PARTE

01:41 – TGCOM

Warner TV

18:35 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.5

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.6

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.7

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.8

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.9

21:00 – Coma profondo

23:00 – Nightmare 6 – La fine

01:00 – Nikita 1′ Stagione Ep.22

Rai Movie

19:20 – Stasera mi butto

21:10 – 15 minuti – Follia omicida a New York

23:10 – Monster

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Toglimi un dubbio

02:55 – Movie Mag

03:20 – Desperado

05:00 – Nessuno mi puo’ giudicare

Cine 34

18:50 – A CENA CON… – UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE

21:00 – UNA FESTA ESAGERATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – UNA FESTA ESAGERATA – 2 PARTE

22:52 – A RUOTA LIBERA

00:39 – EMANUELLE: PERCHE’ VIOLENZA ALLE DONNE?

02:01 – IMMAGINI DI UN CONVENTO

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – TV SPAZZATURA – II PARTE

20:00 – A-TEAM III – A TUTTA BIRRA

21:10 – LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE – 2 PARTE

23:10 – POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – I VIGILANTI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – DIETRO IL DISTINTIVO

21:00 – ARMA LETALE 4

23:38 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE

02:09 – I TRASGRESSORI

03:49 – CIAKNEWS

03:53 – APPUNTAMENTO CON UN ANGELO

05:27 – CELEBRATED: LE GRANDI BIOGRAFIE – JOHN TRAVOLTA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 19

20:30 – 100% Italia Ep. 48 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

22:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Grado

00:00 – Escape Room

02:00 – Indiavolato

03:45 – Coppie che uccidono Ep. 3

04:45 – Lady Killer Ep. 23

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ONERE DA SOPPORTARE

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – PREDESTINATI

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – NOVE DITA MAGICHE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – IL MASTRO PASTICCERE

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – L’ANIMA GEMELLA

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – QUELLE SIMPATICHE TOILETS

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – GRAZIE PER L’INTERMEZZO

21:15 – SAN VALENTINO DI SANGUE

La 5

18:47 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:58 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – SCRIVIMI UNA CANZONE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – SCRIVIMI UNA CANZONE – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.9

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.24

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 2′ Stagione Ep.59

21:25 – Only Fun – Comico Show – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

23:35 – Chi ha venduto la Coppa del mondo?

01:35 – Airport Security: Spagna 4′ Stagione Ep.11

02:05 – Airport Security: Spagna 4′ Stagione Ep.12

02:35 – Airport Security: Spagna 4′ Stagione Ep.13

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Marci e Matt

19:45 – Affari al buio Asta a sorpresa

20:15 – Affari di famiglia Affari su ruote

21:15 – Black Dawn – Tempesta di fuoco

23:15 – E-rotic: viaggio nel cyber-porn Ep. 7

23:45 – E-rotic: viaggio nel cyber-porn Ep. 8

00:15 – Kink – Sesso estremo

02:00 – Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

00:30 – La cucina di Sonia

01:00 – Le parole della salute

01:40 – La mala educaxxxion

Food Network

19:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 5′ Stagione Ep.5

20:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.3

22:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.4

00:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.2

02:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.1

03:00 – Il boss delle torte 4′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – PILLOLE MIRACOLOSE

19:23 – THE MENTALIST V – IL FIENILE ROSSO

20:16 – THE MENTALIST V – DENTI E ARTIGLI ROSSI

21:10 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 2 PARTE

22:57 – C.S.I. MIAMI II – VINCITA MORTALE

GIALLO TV

18:00 – Balthazar 2′ Stagione Ep.6

19:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.5

21:10 – L’ispettore Barnaby 22′ Stagione Ep.4

23:05 – I misteri di Brokenwood 8′ Stagione Ep.3

01:05 – Balthazar 2′ Stagione Ep.5

02:15 – Balthazar 2′ Stagione Ep.6

03:25 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.10

04:20 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:50 – Visioni

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Appresso alla musica

20:20 – The sense of beauty

21:15 – Muti prova Macbeth

22:05 – Muti prova Macbeth

23:00 – David Gilmour Live at Pompeii

00:00 – Rock Legends

Rai Premium

18:05 – Anica – Appuntamento al cinema

19:00 – Un passo dal cielo 4

20:00 – Un passo dal cielo 4

21:20 – La nave dei sogni: Marocco

23:05 – The good doctor 3

23:50 – The good doctor 3

00:35 – Di padre in figlia

02:25 – Intramontabili

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24 ’22

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Eroe per caso

22:59 – Santa subito

00:04 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – A Casa Di Emy

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Mangiare Con Gusto

VH1

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ex On The Beach Italia

23:00 – Ex On The Beach Italia

23:50 – Ridiculousness Italia

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MONDIALI

23:30 – POSSESSION

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – PAPA’ BLOG

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – DIRETTA ATLETICAT

22:00 – I REPLICANTI (GAME SHOW)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

19:10 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™

19:40 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Brasile – Serbia Da Lusail (QAT)

22:15 – n’DOHA nem

23:35 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Svizzera – Camerun (R) Da Al Wakrah (QAT)

01:15 – Telesguard

01:25 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Brasile – Serbia (R) Da Lusail (QAT)

03:10 – Repliche informazione

05:00 – Notiziario

SuperTennis

19:00 – Magazine ATP

19:30 – Best of Billie Jean King Cup Bencic vs Pliskova

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Best of Italiani 2022 Sonego vs Gaston, Wimbledon

23:45 – Best of ATP 2022 Nadal vs Alcaraz, Indian Wells

02:45 – Tiebook Gli italiani in Coppa Davis

03:00 – Best of WTA 2022 Swiatek vs Halep, Indian Wells

04:45 – La fine di un’era: Roger e Serena . Williams vs Graff, Indian Wells 1999

Euro Sport

19:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Levi. Slalom F (1a manche)

19:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Levi. Slalom F (2a manche)

19:55 – Informazione Flash News

20:00 – Curling Europei Semifinali M Live

23:00 – Informazione Flash News

23:05 – Magazine Sports Spotlight

00:00 – Snooker UK Championship Finale

01:30 – Ciclismo su pista Champions League Berlino

SportItalia

19:00 – Calcio Today (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – SI Ciclismo

21:00 – Ski magazine

21:30 – Si Motori

22:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Food Wizards

Boing

18:40 – Craig

19:05 – Craig

19:55 – Craig New

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – Meteo – Heroes

20:00 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:10 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

18:30 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.1

18:40 – Oggy Oggy – 1^TV 1′ Stagione Ep.19

18:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

19:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.15

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.16

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.17

20:25 – Super Monsters 3′ Stagione Ep.8

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.44

18:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.45

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.46

18:40 – Zig & Sharko 2′ Stagione Ep.8

19:05 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.2

19:15 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.4

19:25 – Le avventure di Bernie 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.5

DeaKids

18:00 – Trollstopia La guastafeste / Cena con Dante

18:25 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Il Signore (del lancio) degli Anelli

18:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Hai del veleno?

19:15 – A tutto reality: l’isola Caccia al cervo

19:40 – Tara Duncan L’Orco Prima TV

19:50 – Tara Duncan Il ritorno di Lady Kali

20:00 – Tara Duncan Lo scambio

20:15 – Cercami a Parigi A qualunque costo

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Super House SALOTTO

19:10 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.6

18:30 – Storie di luce 2′ Stagione Ep.4

18:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.8

19:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.9

19:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.10

20:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.11

20:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.12

21:05 – Ho vinto la casa alla lotteria 6′ Stagione Ep.13

Rai Storia

18:30 – Italiani

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Le vie del Medioevo

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Gli Stuart. Un regno di sangue

22:10 – La via del ferro

23:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

Rai Scuola

18:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – #Maestri Alberto Melloni e Telmo Pievani

19:40 – Invito alla lettura 2 Literacy digitale

20:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:10 – I Grandi della Letteratura Italiana

21:00 – Lucky Luciano

22:30 – Storie della Scienza

Motor Trend Italia

18:25 – Rust Bros – Rottami di famiglia 4′ Stagione Ep.5

19:20 – Rust Bros – Rottami di famiglia 4′ Stagione Ep.6

20:20 – Affari a quattro ruote – On the Road 5′ Stagione Ep.4

21:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.4

22:15 – Salt Lake Garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.1

23:10 – Salt Lake Garage 8′ Stagione Ep.9

00:05 – Salt Lake Garage 8′ Stagione Ep.10

01:00 – Salt Lake Garage 8′ Stagione Ep.11

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Metal Detective – 1^TV 5′ Stagione Ep.8

22:20 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.8

23:15 – Nudi e crudi 8′ Stagione Ep.8

01:05 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.9

02:00 – Unexplained Files 2′ Stagione Ep.10

02:50 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.10

03:45 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.11

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA II

19:00 – LE PIRAMIDI PERDUTE DEGLI AZTECHI

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA COSPIRAZIONE DELLA SVASTICA

21:15 – MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA – SICILIA (SECONDA PARTE)

22:15 – Vulcani: costruttori della terra

23:16 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XI – LA TRAGEDIA DEL MANCHESTER UNITED

02:00 – INGEGNERIA PERDUTA II

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.23

19:20 – Cortesie per gli ospiti 12′ Stagione Ep.9

20:20 – Cortesie per gli ospiti 16′ Stagione Ep.4

21:20 – Alessandra – Il coraggio di una figlia – 1^TV

22:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.8

23:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.9

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.10

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 2′ Stagione Ep.11

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.8

19:05 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.9

20:00 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.10

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV 7′ Stagione Ep.3

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale 6′ Stagione Ep.1

22:50 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale 6′ Stagione Ep.2

23:50 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.2

00:45 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.5

Sky Uno

18:20 – MasterChef Australia Ep. 38 Prima TV

19:30 – X Factor Daily Ep. 25 Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Ep. 4 Prima TV

21:10 – Ante Factor Ep. 5 Live

21:15 – X Factor 2022 Live 5 Live

00:00 – Hot Factor Ep. 5 Live

00:15 – X Factor 2022 Live 5

03:00 – Quattro matrimoni Ep. 8

Sky Cinema 1

18:50 – Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 2

23:35 – Rogue Hostage

01:15 – La ragazza di Stillwater

03:35 – Diego Maradona

05:45 – In guerra per amore

SKY Cinema Family

19:25 – Free Birds – Tacchini in fuga

21:00 – Adèle e l’enigma del faraone

22:55 – Peter Pan

00:50 – Sing 2 – Sempre più forte

02:40 – Oceani

04:05 – Tommy la mummia e la sfinge di Shakaba

05:30 – Save the Last Dance

Sky Cinema Romance

19:10 – La prima vacanza non si scorda mai

21:00 – Un giorno come tanti

22:55 – Adaline – L’eterna giovinezza

00:55 – A cena da amici

02:30 – A Nice Girl Like You – Guida sexy per brave ragazze

04:05 – A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

Sky Cinema Collection

19:10 – On the Line

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – L’ombra delle spie

23:15 – I viaggiatori

01:15 – Ai confini del male

03:05 – Lasciarsi un giorno a Roma

05:05 – 100X100Cinema

05:25 – Honest Thief

Sky Cinema Action

18:45 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

21:00 – The Crew – Missione impossibile

22:45 – Elysium

00:40 – Dragon – La storia di Bruce Lee

02:40 – Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

04:20 – 100X100Cinema

04:40 – Defiance – I giorni del coraggio

Fox

18:05 – I Griffin Lavoro da Grimm

18:30 – I Simpson Il colpo del libro

18:55 – I Simpson L’uomo dai pantaloni blu

19:20 – I Simpson Soluzione diecipercento

19:45 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:10 – I Simpson Bart mini maggiorenne

20:35 – I Simpson Lisa viene a parole

21:00 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

