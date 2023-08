Su Rai Uno Techetecheteshow, su Sky Cinema Hunter killer – Caccia negli abissi. Guida ai programmi Tv della serata del 25 agosto 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 25 agosto 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Tutti lo sanno. In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto. Su Rai 4 dalle 2110 Lockout. Nel 2079 l’ex agente della CIA Snow, accusato ingiustamente di spionaggio, viene mandato in una prigione orbitante per salvare la figlia del Presidente USA, tenuta in ostaggio dai detenuti che si sono liberati e hanno sollevato una rivolta. Su Rai Movie dalle 21.10 .Stalingrad. Durante la celebre battaglia di Stalingrado, una pattuglia sovietica trova rifugio in un edificio in rovina: qui i soldati trovano una ragazza sopravvissuta ai bombardamenti che si rifiuta di abbandonare la città nonostante l’invasione delle truppe naziste. Su Sky Cinema dalle 21.15 Hunter Killer – Caccia negli abissu. Una famiglia di tre persone viene ritrovata morta. Ruzek scopre un adiacente laboratorio di metanfetamine, i cui fumi hanno ucciso quelle persone. Su Iris dalle 21 Il postino suona sempre due volte. Frank, un vagabondo in cerca di lavoro, trova occupazione in una stazione di servizio come meccanico. La padrona, Cora, è una avvenente signora e fra i due nasce una profonda passione. L’ostacolo da superare però, è il marito di lei.

TELEFILM/SERIE TV

Su Canale 5 dalle 21.29 Con l’aiuto del cielo – La belladonna. Mentre Clement fa progressi nella ricerca della verita’ sull’identita’ dei suoi genitori, Elli deve districarsi tra un caso di avvelenamento e il ritorno di un’ex fiamma. Su Italia 1 dalle 21.27 Chicago Fire. Una famiglia di tre persone viene ritrovata morta. Ruzek scopre un adiacente laboratorio di metanfetamine, i cui fumi hanno ucciso quelle persone

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Techetecheshow. La prima puntata è su Gianni Morandi, in un viaggio che ripercorre le tappe della vita dell’artista partendo dalla sua amata Monghidoro, gioiello incastonato nell’appennino tosco-emiliano.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Terzo indizio. Barbara De Rossi presenta e commenta docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca italiana.

SPORT

Su Rai Due dalle 21. Mondiali di Atletica Budapest 2023.

Guida tv di venerdì 25 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – Benedetta primavera

00:05 – Tg1 Sera

00:10 – Mi casa es tu casa

02:10 – Che tempo fa

02:15 – Milleeunlibro

Rai 2

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Atletica Leggera, Mondiali Budapest 2023: 8a giornata (Sessione serale)

20:30 – Tg2

21:00 – Atletica Leggera, Mondiali Budapest 2023: 8a giornata (Sessione serale)

22:00 – Morte in Normandia

23:45 – Tg2 Dossier

00:30 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Illuminate

21:25 – Agente speciale 117 – Allerta rossa in Africa nera

23:30 – Tg3 Sera

23:40 – Meteo 3

23:45 – Il buco in testa

Rai 4

18:20 – Private Eyes 4

19:05 – Private Eyes 4

19:50 – Seal Team 5

20:35 – Seal Team 5

21:20 – Sleight – Magia

22:50 – Un giorno di ordinaria follia

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – The Belko Experiment – Chi sopravvivera’?

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD – IL MEGLIO DI

Italia 1

18:14 – CAMERA CAFE’ – LA TAZZA

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – BANDE RIVALI

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL CERCHIO DELLA VITA

21:20 – WINDSTORM – CONTRO OGNI REGOLA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – ALL AMERICAN IV – DALLE SEI DEL MATTINO

19:22 – YOUNG SHELDON III – L’ORANGO DEL BORNEO E UNA CULTURA CHE INCORAGGIA GLI SPUTI

19:46 – YOUNG SHELDON III – IL PECCATO DI AVIDITA’ E UN CHIMICHANGA DA CHI-CHI

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ESALTAZIONE DEI VEGETALI CRUCIFERI

20:36 – THE BIG BANG THEORY IV – L’ALTERNATIVA DEL SURROGATO FELINO

21:04 – SURVIVOR – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 83 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – DA GRANDE – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – DA GRANDE – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Fringe 1′ Stagione Ep.17

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.18

01:10 – Nikita 4′ Stagione Ep.17

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.18

02:50 – Nikita 4′ Stagione Ep.20

03:40 – Nikita 4′ Stagione Ep.21

04:25 – Nikita 4′ Stagione Ep.22

05:10 – Smallville 1′ Stagione Ep.7

18:00 – Fringe 1′ Stagione Ep.17

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.18

01:10 – Nikita 4′ Stagione Ep.17

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.18

02:50 – Nikita 4′ Stagione Ep.20

03:40 – Nikita 4′ Stagione Ep.21

04:25 – Nikita 4′ Stagione Ep.22

05:10 – Smallville 1′ Stagione Ep.7

Rai Movie

19:35 – The Reach – Caccia all’uomo

21:10 – Benvenuto Presidente!

22:55 – Un Paese quasi perfetto

00:40 – Divorzio a Las Vegas

02:20 – Austin Powers – Il controspione

03:45 – Stanlio e Ollio – Muraglie

05:00 – Misery non deve morire

19:35 – The Reach – Caccia all’uomo

21:10 – Benvenuto Presidente!

22:55 – Un Paese quasi perfetto

00:40 – Divorzio a Las Vegas

02:20 – Austin Powers – Il controspione

03:45 – Stanlio e Ollio – Muraglie

05:00 – Misery non deve morire

Cine 34

19:20 – A CENA CON… – BAGNOMARIA

21:15 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:16 – METEO.IT

22:18 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 2 PARTE

23:02 – SCUSI, LEI E’ NORMALE?

00:57 – DOVE VAI TUTTA NUDA?

02:39 – UNA VERGINE IN FAMIGLIA

19:20 – A CENA CON… – BAGNOMARIA

21:15 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:16 – METEO.IT

22:18 – L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE – 2 PARTE

23:02 – SCUSI, LEI E’ NORMALE?

00:57 – DOVE VAI TUTTA NUDA?

02:39 – UNA VERGINE IN FAMIGLIA

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – A MIA MOGLIE

19:00 – A-TEAM III – L’ISOLA

20:00 – A-TEAM III – AQUILA PAZZA NON AVRAI IL MIO SCALPO

21:10 – MAGIC IN THE MOONLIGHT – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – MAGIC IN THE MOONLIGHT – 2 PARTE

23:10 – VITTORIA E ABDUL – 1 PARTE

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – A MIA MOGLIE

19:00 – A-TEAM III – L’ISOLA

20:00 – A-TEAM III – AQUILA PAZZA NON AVRAI IL MIO SCALPO

21:10 – MAGIC IN THE MOONLIGHT – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – MAGIC IN THE MOONLIGHT – 2 PARTE

23:10 – VITTORIA E ABDUL – 1 PARTE

Iris

19:03 – FACILE PREDA

21:00 – ZODIAC

00:01 – NESSUNA VERITA’

02:22 – UN FIGLIO MALVAGIO

03:45 – CIAKNEWS

03:48 – LA MATRIARCA

05:16 – IL COLPACCIO

19:03 – FACILE PREDA

21:00 – ZODIAC

00:01 – NESSUNA VERITA’

02:22 – UN FIGLIO MALVAGIO

03:45 – CIAKNEWS

03:48 – LA MATRIARCA

05:16 – IL COLPACCIO

TV8

18:30 – Summer Series Italia – Giappone Live

20:30 – Paddock Live GP Olanda (Qualifiche) Differita

21:00 – F1 GP Olanda (Qualifiche) Differita

22:15 – Paddock Live GP Olanda (Qualifiche) Differita

23:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

00:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Valtellina

01:30 – Finalmente maggiorenni

03:15 – Lady Killer Ep. 8

18:30 – Summer Series Italia – Giappone Live

20:30 – Paddock Live GP Olanda (Qualifiche) Differita

21:00 – F1 GP Olanda (Qualifiche) Differita

22:15 – Paddock Live GP Olanda (Qualifiche) Differita

23:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

00:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Valtellina

01:30 – Finalmente maggiorenni

03:15 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FURIA DEL DIRETTORE MAGELLAN

18:35 – DUE UOMINI E 1/2 – DITA MAGICHE

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – BLOCCO NON PROPRIO MENTALE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – ESSERE SINGLE NON E’ UN REATO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – SONNAMBULISMO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – GRUPPO DI SOSTEGNO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – NON E’ DESTINO

21:15 – IL VILLAGGIO DEI DANNATI

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA FURIA DEL DIRETTORE MAGELLAN

18:35 – DUE UOMINI E 1/2 – DITA MAGICHE

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – BLOCCO NON PROPRIO MENTALE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – ESSERE SINGLE NON E’ UN REATO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – SONNAMBULISMO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – GRUPPO DI SOSTEGNO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – NON E’ DESTINO

21:15 – IL VILLAGGIO DEI DANNATI

La 5

19:20 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI II – IL SEGRETO

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – UNA CASA PER DUE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – UNA CASA PER DUE – 2 PARTE

23:05 – UN’ALTRA VERITA’

00:20 – UN’ALTRA VERITA’

01:34 – SACRIFICIO D’AMORE

19:20 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI II – IL SEGRETO

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – UNA CASA PER DUE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – UNA CASA PER DUE – 2 PARTE

23:05 – UN’ALTRA VERITA’

00:20 – UN’ALTRA VERITA’

01:34 – SACRIFICIO D’AMORE

NOVE

18:10 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.5

21:25 – Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli

23:20 – Il mistero delle gemelline scomparse

00:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.30

01:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.31

02:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.32

03:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.33

18:10 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.5

21:25 – Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli

23:20 – Il mistero delle gemelline scomparse

00:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.30

01:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.31

02:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.32

03:40 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.33

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ryan e Sarah

19:15 – Affari al buio Ivy in vetta

19:45 – Affari al buio Jarrod sbaglia!

20:15 – Affari di famiglia Chumlee 007

20:45 – Affari di famiglia Trasferta londinese

21:15 – Spiando Marina

23:15 – Paradise Club: il mega bordello

00:15 – Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ryan e Sarah

19:15 – Affari al buio Ivy in vetta

19:45 – Affari al buio Jarrod sbaglia!

20:15 – Affari di famiglia Chumlee 007

20:45 – Affari di famiglia Trasferta londinese

21:15 – Spiando Marina

23:15 – Paradise Club: il mega bordello

00:15 – Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

La7

18:10 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – In Onda ESTATE (r)

00:40 – Anti – Camera con Vista

01:15 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy – 18a Stagione

00:50 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:15 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.7

18:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.6

19:25 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.1

20:35 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.4

21:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.3

22:10 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

23:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:29 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:30 – METEO.IT

18:32 – Sconosciuto nell’intimo – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER VI – VECCHIE BANCONOTE

20:16 – THE CLOSER VI – ALTI CRIMINI

21:10 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – UN GIORNO IN PRIGIONE

22:03 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – LA TEMPESTA

22:57 – FOREVER – QUELLA SERA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 22′ Stagione Ep.6

21:10 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.5

22:10 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.6

23:20 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.7

00:20 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.8

01:20 – L’ispettore Barnaby 23′ Stagione Ep.3

03:15 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.5

04:10 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.6

Rai Premium

19:15 – Un passo dal cielo – I guardiani 6

21:20 – Mina Settembre 2

22:15 – Mina Settembre 2

23:15 – Un professore

00:10 – Un professore

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

02:00 – Blu Notte – Misteri italiani

02:50 – Allora in onda

Mediaset Extra

19:15 – L’ISOLA DI PIETRO 2

21:15 – DOC WEST – DOC WEST

23:00 – DOC WEST – DOC WEST LA SFIDA

00:35 – AVANTI UN ALTRO – STORY

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

19:05 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

20:00 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.1

21:30 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.2

22:30 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.3

23:30 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.4

00:55 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.19

01:45 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.6

TV2000

18:26 – Tg 2000

18:59 – Santa Messa

19:31 – In cammino

19:57 – Santo Rosario

20:25 – Tg 2000

20:49 – The testament of Youth

22:26 – Effetto Notte

22:57 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Get Smart

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – GET SMART

20:30 – TACKLE

21:15 – SANGUE CHIAMA SANGUE

23:00 – COMPANY MAN Una spia per caso

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Timer

20:30 – Cash

21:00 – Grilli & Grill

21:30 – I Sognatori

22:30 – In Cammino Tra I Ghiacciai

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Cash

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – In Cammino Tra I Ghiacciai

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Strisce Invisibili

23:30 – Rubriche Commerciali

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Passatempo

22:00 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – I misteri di Murdoch – Generare un assassino Stagione 10, episodio 4

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Papà a tempo pieno – Buon anniversario Stagione 4, episodio 13

La2

18:10 – Mountainbike: Coppa del mondo 2023 Short Track maschile Da Par Arinsal AND

18:35 – La signora in giallo – Mentire è un’arte Telefilm

19:25 – Atletica: Mondiali Budapest 2023 Da Budapest (HUN)

22:00 – Delitto a Cognac

23:45 – The Last Duel

02:05 – Baloise Session 2022 – Alma plays Baloise Session

02:45 – Telesguard

03:00 – Atletica: Mondiali Budapest 2023 (R) Da Budapest (HUN)

Rai Sport +HD

20:15 – Pattinaggio di figura

20:30 – Atletica. Mondiali Budapest: 8a giornata

22:00 – Tiro a Volo. Coppa del Mondo Finale Baku

23:30 – Tg Sport

23:45 – Tg Sport

00:30 – Europei femminili di Pallavolo

03:00 – Mondiali di Atletica

SuperTennis

18:45 – Supertennis Today

19:00 – LIVE WTA 250 Cleveland

20:45 – Supertennis Today

21:00 – US Open Story Vinci vs Williams 2015

23:00 – ATP 250 Winston Salem

01:00 – US Open Story Thiem vs Nadal 2018

05:00 – US Open Story Williams vs Osaka 2018

Euro Sport

18:20 – Magazine Unlock the Power of Sport

18:30 – Ciclismo La Vuelta Barcellona Barcellona 14,6 km cronosquadre 1a tappa Live

20:50 – Atletica Mondiali 8a g. Live

22:30 – Snooker European Masters 2a Semifinale Live

23:30 – Snooker European Masters 1a Semifinale Differita

00:30 – Ciclismo La Vuelta Barcellona Barcellona 14,6 km cronosquadre 1a tappa

01:30 – Ciclismo su strada Giro del Benelux Beringen – Peer (4a tappa)

02:30 – Ciclismo Tour of Scandinavia F 4a tappa

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live weekend (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Topo Tip St 3 Ep 15 – Lo faccio dopo

18:05 – Topo Tip St 3 Ep 16 – Ascoltare i consigli

18:15 – Topo Tip St 3 Ep 17 – Voglio sempre avere ragione

18:20 – Topo Tip St 3 Ep 18 – Lo so fare anch’io

18:30 – Peppa Pig St 8 Ep 45 – Poesie

18:35 – Peppa Pig St 8 Ep 46 – Per favore e grazie

18:40 – Peppa Pig St 8 Ep 47 – Il gelato

18:45 – Peppa Pig St 8 Ep 48 – Il museo della scienza

Boing

18:00 – Lego Dream – Zzz

19:10 – Lego DC Comics Super Heroes: The Flash – Il fulcro della velocita’

20:45 – Lego Dream – Zzz

21:20 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes

19:35 – Meteo – Heroes

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Simone

20:50 – Simone

Frisbee

18:25 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.3

18:52 – Yoko 1′ Stagione Ep.36

19:03 – Yoko 1′ Stagione Ep.37

19:14 – Yoko 1′ Stagione Ep.38

19:31 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.4

19:57 – George alla scoperta del West!

21:29 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.12

21:40 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.13

K2

18:04 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

18:32 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.14

18:53 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.15

19:18 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.16

19:43 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.17

20:08 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.18

20:28 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:00 – Il barbiere pasticciere Ep. 11

18:05 – Il barbiere pasticciere Ep. 12

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 3

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 4

19:00 – Megagame Ep. 5

19:25 – Megagame Ep. 6

19:50 – H2O: Just Add Water Uragano Angela

20:20 – H2O: Just Add Water Gara di pesca

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – A casa dei Loud

19:00 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Transformers: Earth – Spark

20:25 – Transformers: Earth – Spark

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:45 – Schubert: Sinfonia n.6 in Do Maggiore

19:15 – Strauss: Il borghese gentiluomo

19:55 – Rai News Giorno

20:00 – Rai 5 Classic

20:45 – Y’Africa

21:15 – Teatro: Hocus molto pocus

22:45 – Opera: La vedova scaltra

00:55 – I musei di arte moderna e contemporanea in Italia

Rai Storia

18:25 – Grandi battaglie

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – L’India vista da Rossellini

19:40 – Come eravamo

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Flirt

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

18:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:00 – Memex

19:30 – Wild Italy

20:15 – Animals With Cameras

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

Motor Trend Italia

18:30 – Electromod con Mario Biondi 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Electromod con Mario Biondi 1′ Stagione Ep.3

20:25 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.6

22:15 – Vintage Garage – 1^TV 8′ Stagione Ep.2

23:40 – Vintage Garage 8′ Stagione Ep.1

01:00 – Vintage Garage 7′ Stagione Ep.12

02:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.1

DMAX

19:25 – Nudi e crudi XL 6′ Stagione Ep.7

21:25 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.12

22:25 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.3

23:25 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 15′ Stagione Ep.8

00:20 – Cacciatori di fantasmi 15′ Stagione Ep.7

01:15 – Cacciatori di fantasmi 14′ Stagione Ep.2

02:05 – Alieni: verità svelate

03:55 – Roswell: nuove rivelazioni

Focus TV

19:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA PARCO NAZIONALE OLYMPIC

20:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA PARCO NAZIONALE DELLE EVERGLADES

21:05 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA – I SEGRETI DELLA GRANDE MURAGLIA CINESE

22:00 – CAPOLAVORI DELL’INGEGNERIA ROMANA – LE STRADE LA RETE DELL’IMPERO

23:00 – STRADE ASSASSINE – PAKISTAN, MADAGASCAR, BANGLADESH

00:00 – LE CITTA’ NASCOSTE – ISTAMBUL

01:00 – Santa sofia: un’eredita’ secolare

01:59 – Terra Santa misteriosa

RealTime

18:15 – Abito da sposa cercasi Puglia Ep. 4

19:00 – Primo appuntamento Ep. 24

20:25 – Casa a prima vista Ep. 38

21:20 – Royal Time La corona inglese. 1a parte Prima TV

21:30 – Elisabetta II: la regina inaspettata Prima TV

22:25 – Royal Time La corona inglese. 2a parte Prima TV

22:35 – Il vero volto di re Carlo III

23:40 – La clinica del pus Ep. 4

Discovery Channel

18:00 – La clinica dei rottami Nei campi

18:30 – La clinica dei rottami Rimorchi e bigiotteria

19:00 – La gang dell’amo Gli uomini del Nord

20:00 – La gang dell’amo In Mongolia

21:00 – Tracked – Prova a prendermi Ep. 2 Prima TV

21:55 – Tracked – Prova a prendermi Ep. 1

22:50 – Ed Stafford: scontro fra titani Mongolia

23:45 – Come funziona l’Universo Il Big Bang

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 17

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Acqualagna

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Edimburgo

22:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Napoli

23:35 – X Factor Stories Ep. 1

01:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Acqualagna

02:35 – Quelle brave ragazze Ep. 6

03:45 – MasterChef Italia Ep. 17

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:30 – Il giorno più bello

21:15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

23:20 – Benvenuti al Nord

01:15 – The Vanishing – Il mistero del faro

03:05 – Bayou Caviar – Il prezzo da pagare

04:55 – American Night

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:35 – Nocedicocco – Il piccolo drago

21:00 – Belle & Sebastien

22:45 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

00:25 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

02:00 – Sorelle Vampiro 2 – Pipistrelli nello stomaco

03:35 – Hugo Cabret

05:40 – Le avventure di Sammy

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:55 – È complicato

21:00 – La scelta – The Choice

22:55 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

01:05 – Shakespeare in Love

03:10 – Settembre

05:00 – Mine vaganti

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:25 – Interstellar

21:15 – Memento

23:10 – Batman Begins

01:30 – Il cavaliere oscuro

04:00 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:05 – Cani sciolti

21:00 – Hancock

22:35 – Solo per vendetta

00:25 – Maverick

02:30 – Arma letale 2

04:25 – Special Forces – Liberate l’ostaggio

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV