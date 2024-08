Su Rai Uno Brave ragazze, su Canale Segreti di famiglia. Guida ai programmi Tv della serata del 25 agosto 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 25 agosto 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.19 Brave ragazze. A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e “riprendendosi” ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo “brave ragazze”, per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male. Su Rai Movie dalle 21.10 Mud. Ellis e Neckbone, due adolescenti che vivono sulle rive del Mississippi, fanno la conoscenza di un certo Mud: misterioso uomo in continua fuga da chi lo vorrebbe morto. Mud, da sempre innamorato di Juniper che vive in zona, progetta la fuga con l’amata. L’unica sua speranza è quella di procurarsi una barca e sparire per sempre. I ragazzi decidono di aiutarlo.

Su Rete 4 dalle 21.31 Troy – Colossal epico liberamente ispirato all’Iliade di Omero. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta, scatenando una guerra. Su Sky Cinema dalle 21.15 Jack Ryan – L’iniziazioe. Il giovane agente della CIA Jack Ryan scopre un complotto russo per far collassare l’economia degli Stati Uniti d’America.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21 CSI Vegas. Per la prima volta Penny dirige un caso di omicidio, un caso alquanto complicato dal momento che la vittima a cui hanno sparato ha solo il foro di uscita ma non quello di entrata. Su Rai 4 dalle 21.20 Pagan Peak. Avviene un altro misterioso omicidio, ed Ellie viene a sapere che questo delitto e’ collegato. a un altro. Intanto, Gedeon continua a cercare il ‘mostro’ della sua infanzia..Su Canale 5 dalle 21.36 Segreti di famiglia. Yekta recita la parte del padre addolorato, tenendo per mano Lacin davanti ai reporter. La donna gli chiede di divorziare ma lui ha tutte le intenzioni di vendicarsi della moglie

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.20 Tilt-Tieni il tempo. Enrico Papi presenta il game show che mette in competizione due squadre formate da celebrities, pronte a mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Far West. Il racconto della realtà cruda, non priva di contraddizioni e fratture, ci permette di conoscere aspetti inediti dell’Italia. La voce di chi, ogni giorno, subisce ingiustizie, violenze, prevaricazioni, concittadini che hanno l’impressione di vivere in un mondo senza regole dove i fuori legge vincono e i cittadini onesti perdono.