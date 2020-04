Su Rai Uno Stasera sogna con Massimo Ranieri, su Rai 4 La notte di San Lorenzo. Guida ai programmi Tv della serata del 25 aprile

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 25 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Master & Commander. Durante le Guerre napoleoniche, il capitano Aubrey conduce il proprio equipaggio in Sud America, sulla scia di un misterioso galeone.Su Rai Movie dalle 21.10 i capolavori dei Fratelli Taviano La notte di San Lorenzo. Nella notte di San Lorenzo del 1944 un gruppo di contadini lascia le campagne di San Miniato per sfuggire ai tedeschi. Due premi speciali a Cannes 1982, sei David e due Nastri d’Argento 1983. Su Italia 1 dalle 21.25 Robinson Crusoe. Spassoso film d’animazione dal romanzo di Defoe. La storia del naufrago Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Martedì, che diventa il suo migliore amico. Su Rete 4 dalle 21.20 La ciociare. Tratto dal romanzo di Moravia e premio Oscar. Durante l’ultima guerra Cesira, giovane vedova coraggiosa si rifugia con la figlia nel paese natale. Su Sky Cinema dalle 21.15 Tutta un’altra vita. Gianni, tassista romano la cui vita è prigioniera di una tediosa routine, si impossessa temporaneamente di una lussuosa villa, dando una svolta, fasulla, alla propria esistenza. I proprietari dell’immobile, però, si fanno vivi. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Il testimone invisibile. Adriano Doria, un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura. Ora deve difendersi da un’accusa di omicidio. Su Iris dalle 21 Zodiac. Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.20 la serie I topi. Sebastiano, mafioso e latitante di primo rango, vive con la famiglia nascosto in una villetta in Italia settentrionale, tra stanze segrete, cunicoli e videosorveglianza stretta. La polizia, nonostante gli sforzi, non è in grado di catturarlo.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.25 su Rai Uno, Stasera sogna con Massimo Ranieri tratto da Sogno e son desto – Una serata speciale insieme a Massimo Ranieri, per rivedere i capitoli più intensi e spettacolari della prima edizione di uno show musicale costruito intorno a sentimenti forti e popolari, ricco di incontri accoglienti e appassionanti da rivivere con le emozioni e le speranze del tempo che stiamo vivendo. Su Canale 5 dalle 21.19 Ciao Darwin – Terre desolate. Lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

ATTUALITA’

Su Rai Due alle 21.20 torna Petrolio. Continua la serie di Petrolio-Antivirus in prima serata, ma in occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione, il programma offrirà una puntata speciale. Il 25 aprile 1945 l’Italia è libera dal nazifascismo. Il 25 aprile 2020 l’Italia insegue, insieme al resto del mondo, una diversa liberazione, combattendo una guerra contro un nemico invisibile di cui ancora non conosciamo tutte le armi. Il coronavirus ha cambiato radicalmente la nostra vita. Per la prima volta cambia il nostro modo di stare insieme e le piazze della Liberazione saranno vuote, i festeggiamenti saranno a distanza, ma la memoria rimane un terreno da condividere. E mentre l’Italia si appresta alla Fase 2, mentre il mondo scopre la fragilità degli equilibri economici e politici globali nati con il dopoguerra, le scoperte scientifiche non si fermano. Petrolio-Antivirus proporrà in esclusiva alcuni estratti del documentario di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani “The Forgotten Front”, sulla resistenza di Bologna. Interverranno nel corso della puntata: Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che commenterà in esclusiva le immagini del film documentario “Starman”; Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford; Pierluigi Lopalco, epidemiologo e igienista dell’Università di Pisa; Paolo Mieli, giornalista e saggista; Alessandro Barbero, ordinario di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale; Nathalie Tocci, politologa dell’Istituto Affari Internazionali; Salvatore Dama, giornalista di Libero; Simona Siri Gerstein, giornalista del Washington Post e Vanity Fair; i corrispondenti Rai di Londra, Pechino, Berlino, New York, Parigi. Su Rete 4 dalle 21.23 Stasera Italia Speciale weekend, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Guida tv di sabato 25 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Stasera sogna con Massimo Ranieri tratto da Sogno e son desto

00:15 – Techetechetè – Super Zero

01:07 – Che tempo fa

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:40 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Giustizia divina

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Anime buone

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:05 – I Topi

23:10 – TG Regione

Rai 4

18:34 – Revenge IV ep.4

19:14 – Marvel’s Runaways ep.7

20:04 – Marvel’s Runaways ep.8

21:20 – Master & Commander – Sfida ai confini del mare

23:24 – Mc – Canick

00:54 – Alien: la clonazione

03:07 – 28 settimane dopo

04:34 – Camera Café ep.70

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NIENTE DI UMANO

20:31 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ELEMENTARE, WATSON

21:20 – ROBINSON CRUSOE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – PSYCH – LA CASA STREGATA

19:19 – PSYCH – FUMETTO-MANIA

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – L’IPOTESI DELLA RICOMPOSIZIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – LA RICONVERSIONE DEL BETA TEST

21:04 – BRICK MANSIONS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – BRICK MANSIONS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LA CIOCIARA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – LA CIOCIARA – 2 PARTE

00:10 – DOCUMENTARIO – L’AMICIZIA FATALE – HITLER E MUSSOLINI

Cine 34

19:30 – BAGNOMARIA

21:10 – LA COLLINA DEGLI STIVALI

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – LA COLLINA DEGLI STIVALI

22:50 – SI PUO’ FARE… AMIGO

00:30 – MUTANDE PAZZE

02:09 – FOLLIE DEL SECOLO

Rai Movie

19:10 – Sono fotogenico

21:10 – La notte di San Lorenzo

23:00 – Manto nero

00:45 – I leoni della guerra

02:55 – Sodoma e Gomorra

05:00 – Sinbad il marinaio

Paramount Channel

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – La lunga strada verso casa –

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

18:59 – IL COLORE VIOLA

21:00 – ZODIAC

00:01 – QUEL TRENO PER YUMA

01:59 – COLPEVOLE D’OMICIDIO

03:43 – CHE GIOIA VIVERE

05:36 – MEDIASHOPPING – TELEVENDITA MEDIA SHOPPING

05:51 – RENEGADE – MAI DIRE DROGA

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Moonraker: Operazione spazio

23:45 – Delitti L’enigma di via Poma

00:45 – Delitti Il giallo di Posillipo

01:45 – Delitti Il mistero dell’Olgiata

02:45 – Lady Killer Ep. 2

03:45 – L’assassino della porta accanto Ep. 5

Italia 2

18:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – SCACCO AL COMPUTER

18:45 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL GIOIELLO CINESE

19:10 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – L’ UOVO DI COLOMBO

19:30 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL FANTASMA

20:00 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA GEMMA DELL’ALASKA – I PARTE

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL PASSATO DI LUCCI

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA LEGGENDA DELLE SIRENE

21:20 – LA MADRE

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE LA NUOVA SERIE

21:10 – INGA LINDSTROM – UNA SCINTILLA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – UNA SCINTILLA D’AMORE – 2 PARTE

22:55 – POSSESSION – UNA STORIA ROMANTICA – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

19:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.4

21:25 – The Missing

23:30 – Broken City

00:50 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.8

01:45 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.7

02:40 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.6

03:30 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.5

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Ep. 10

19:15 – Affari al buio La fortuna gira

19:45 – Affari al buio Una fame da saziare

20:15 – Affari di famiglia Costumi per Halloween

20:45 – Affari di famiglia Il Santo Graal dei video games

21:15 – Amore facciamo scambio?

23:15 – Porno e Libertà

00:45 – Vita da escort

La7

19:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Il gigante

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo Sabato (r)

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – omicidio nel sonno

23:20 – Little Murders – il coltello sul collo

01:10 – Assassinio sul palcoscenico

03:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Merlin –

19:20 – Merlin –

20:20 – Merlin –

21:30 – Star Trek – L’Insurrezione –

23:40 – Star Trek – Primo contatto –

01:30 – Call me Bruna –

01:55 – Call me Bruna –

03:05 – Top Gear –

Food Network

18:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.3

19:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.2

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

21:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

23:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

02:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – L’ULTIMA CHANCE DI ELENA

19:20 – THE CLOSER VII – UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA

20:15 – THE CLOSER VII – SENTENZA DI MORTE

21:10 – Agatha Christie: 13 a tavola – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Agatha Christie: 13 a tavola – 2 PARTE

23:10 – THE MENTALIST I – FORESTA ROSSO SANGUE

GIALLO TV

18:05 – Tandem 3′ Stagione Ep.4

19:10 – L’ispettore Barnaby 14′ Stagione Ep.2

21:10 – Cherif 3′ Stagione Ep.7

22:20 – Cherif 3′ Stagione Ep.8

23:25 – Cherif 3′ Stagione Ep.9

00:30 – Cherif 3′ Stagione Ep.10

01:30 – Fred Vargas: Crime Collection Ep.5

03:20 – Missing 1′ Stagione Ep.13

Rai 5

18:42 – Rai News Giorno

18:46 – Orlando, Furioso da 500 anni

19:45 – Musica da camera con vista: La danza

20:11 – I Concerti del Quirinale – 29 settembre 2019

21:15 – TEATRO Radio clandestina

22:34 – Il Ballo di Irene Nemirovsky

23:42 – L’Orchestra Rai a Milano Musica

01:24 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.135

19:05 – Gino Bartali, l’Intramontabile

21:20 – Vivi e lascia vivere – p.1

23:20 – La strada di casa 2 – p.1

01:10 – Amiche – p.2

02:45 – Memory – p.1

03:25 – La Squadra 6 – p.6

05:00 – Ricominciare 2 – p.12

Mediaset Extra

18:20 – BRING THE NOISE

21:15 – COLLEGE – IL BELLIMBUSTO

23:20 – COLLEGE – UN CADETTO SPECIALE

01:23 – TGCOM24

01:25 – COLLETTI BIANCHI – TERREMOTO/A QUALCUNO PIACE FREDDO

03:00 – COLPO GROSSO

03:40 – COLPO GROSSO

04:20 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – The Big Easy

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Devil You Know

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:27 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:38 – Il sabato dell’ora solare

19:59 – Il Santo Rosario

20:29 – TG 2000

20:49 – Soul

21:25 – I piccoli maestri

23:28 – Indagine ai confini del sacro

VH1

19:00 – Top Chart undici Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Il Testimone –

21:45 – Il Testimone –

22:20 – Il Testimone –

22:50 – Il Testimone –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Aperisocial

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

La2

18:20 – Intrigo internazionale

20:40 – Invito a concerto

22:40 – Le regole del delitto perfetto – Tieni duro, mamma

23:25 – Le regole del delitto perfetto – Nessuno tifa per Golia

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:30 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:30 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

22:30 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

04:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

SuperTennis

18:00 – ATP ROMA – Roddick vs Verdasco, Quarto di Finale 2005

20:30 – WTA Stoccarda 2019 – Kontaviet vs Kvitova Finale

22:00 – GIORGI, PERLA ITALIANA – Sharapova vs Giorgi, Indian Wells 2014

00:00 – LE TOP 5 WTA -Sofia Kenin – Svitolina vs Kenin, Toronto Qaurti di Finale

01:45 – ATP BARCELLONA STORY – Zverev vs Almagro, ATP Barcellona 2017

04:00 – WTA STOCCARDA STORY – Kvitova vs Kerber, Semifinale 2016

Euro Sport

19:00 – Biliardo Mondiale 2019 8a giornata, da Sheffield, Inghilterra

20:30 – Biliardo Mondiale 2019 8a giornata, da Sheffield, Inghilterra

22:00 – Speciale Giochi Olimpici Shredding Monsters

23:00 – Tennis Australian Open 2020 Terzo turno, da Melbourne, Australia

01:30 – Tennis Australian Open 2020 Ottavi, da Melbourne, Australia

03:00 – Tennis Roland Garros 2019 Secondo turno, da Parigi, Francia

05:00 – Tennis Roland Garros 2018 Ottavi, da Parigi, Francia

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.19

18:05 – BING – EP.20

18:10 – BING – EP.21

18:15 – BING – EP.22

18:25 – RICKY ZOOM – EP.8

18:35 – RICKY ZOOM – EP.41

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.4

Boing

18:20 – Victor and Valentino ®

18:55 – Gumball

19:20 – Gumball

19:50 – Doraemon

20:20 – Doraemon

20:45 – Doraemon

21:25 – Doraemon

21:26 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll

20:10 – Rev & Roll

20:20 – Siamo Fatti Così

20:40 – Heidi

21:20 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.8

18:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.9

19:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.11

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.12

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.13

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.14

21:20 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.15

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.13

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.14

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.15

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.16

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.17

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.18

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.19

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.20

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:35 – Ready.Music.Play!

18:45 – Ready.Music.Play!

19:00 – Special Guest Playlist con Francesco…

19:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Sam & Cat

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

18:35 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gelatone

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Orsaccio

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Piantagrane

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gigantitan

20:40 – Penny on M.A.R.S. La festa di compleanno

21:05 – Penny on M.A.R.S. La canzone di Pete

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.11

19:15 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.4

20:10 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.10

21:05 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.3

22:00 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.3

22:55 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.1

23:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.16

00:45 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.17

Rai Storia

18:20 – Anniversari-La lunga liberazione 9 parte

19:00 – Anniversari-La lunga liberazione 10 parte

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Pierfranco Faletti

20:30 – Passato e Presente Le scrittrici della Resistenza con la Prof.ssa Valeria Paola Babini

21:10 – I sette fratelli Cervi

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:30 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.2

19:30 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.3

20:25 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.4

21:20 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.5

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.25

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.26

DMAX

18:25 – La febbre dell’oro 8′ Stagione Ep.1

20:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.20

20:55 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.21

21:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.22

21:55 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.23

22:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.24

22:50 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.25

23:15 – I guardiani delle paludi 1′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – MEGA-COSTRUZIONI – MERAVIGLIA: IL GIGANTE DEI MARI

19:15 – Voli straordinari

20:15 – Boeing 787: l’aereo dei sogni

21:15 – GALAPAGOS: AI CONFINI DEL MONDO – LA SOPRAVVIVENZA

22:15 – LA GRANDE SICCITA’ – ZAMBIA: L’INIZIO DELLA STAGIONE SECCA

23:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – I RE DI NSEFU

00:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – IL PRINCIPE SOLITARIO

01:15 – Fukushima: robot nell’inferno

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie Ep. 14

18:35 – Il salone delle meraviglie Ep. 15

19:05 – Primo appuntamento Ep. 4

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Livorno

21:30 – Vite al limite Octavia

23:30 – Vite al limite La storia di Tracey

01:30 – Vite al limite: e poi Lupe e Brittani

03:15 – Vite al limite: e poi Sean e Dottie

Rai Scuola

18:10 – Spoon River Anthology Loosers Replica

18:20 – Inglese Shakespeare class -The Two Gentlemen of Verona – Dramaturgy Replica

18:40 – I segreti del colore Dal modello al muro Replica

19:10 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Replica

19:35 – Beautiful Minds James Watson – Watson e Crick. Il DNA e il segreto della vita Replica

20:45 – Memex Donne di Scienza – p. 12 – Elisa Molinari Replica

21:15 – Memex Vita da Ricercatore (p. 13): Domenica Bueti Replica

21:50 – English Up episodio 16 Replica

LaF

18:00 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.5

18:35 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.6

19:10 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.4

20:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.10

21:10 – Brave – Storie di ragazze coraggiose 1′ Stagione Ep.8

22:05 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Festa della Liberazione. 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 19

18:40 – Come è fatto Ep. 20

19:05 – Come è fatto Ep. 21

19:35 – Come è fatto Ep. 22

20:00 – Come è fatto Ep. 23

20:30 – Come è fatto Ep. 24

21:00 – I guardiani delle paludi Dusty vs. il mostro

21:55 – Wild Frank: Asia Ep. 2

Sky Uno

18:00 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

22:25 – 4 ristoranti – Speciale The Jackal

23:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

00:10 – 4 ristoranti – Speciale The Jackal

01:45 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

Sky Cinema 1

19:15 – Kill Command

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tutta un’altra vita

23:05 – Mio fratello rincorre i dinosauri

00:50 – Attacco al potere 2

02:35 – Ritorno al futuro – Parte II

04:25 – Heidi

SKY Cinema Family

19:25 – Red Dog – L’inizio

21:00 – A spasso con Willy Prima TV

22:35 – Ritorno all’isola di Nim

00:10 – Ma cosa ci dice il cervello

00:30 – Timetrip – Avventura nell’era vichinga

02:05 – Ace Ventura 3

03:40 – Pongo il cane milionario

05:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Sky Cinema Romance

19:25 – Serendipity – Quando l’amore è magia

21:00 – Ruth & Alex – L’amore cerca casa

22:40 – Carol

00:45 – Homeland Security

02:25 – Che fine hanno fatto i Morgan?

04:10 – Mary Shelley – Un amore immortale

05:55 – Serendipity – Quando l’amore è magia

Sky Cinema Collection

19:35 – Backtrace

21:15 – I mercenari 2

23:05 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

00:45 – Escape Plan 3 – L’ultima sfida

02:25 – John Rambo

03:55 – Over the Top

05:30 – Rocky IV

Sky Cinema Action

18:50 – Sicario

21:00 – Bent – Polizia criminale

22:45 – The Bourne Legacy

01:05 – La battaglia di Alamo

03:45 – U-429 – Senza via di fuga

05:25 – Sicario

Fox

18:10 – I Griffin Killer Queen

18:35 – I Griffin Gli amici di Peter G.

19:00 – I Griffin Attento a quello che desideri

19:30 – I Griffin I problemi di Peter

19:55 – The Big Bang Theory La dissociazione dell’inquilino

20:20 – The Big Bang Theory Il potenziale dell’isolamento

20:45 – The Big Bang Theory La polarizzazione della cometa

21:10 – S.W.A.T. Sotto accusa

Premium Cinema

19:07 – Insomnia

21:15 – IL TESTIMONE INVISIBILE

23:05 – La ragazza nella nebbia

01:19 – The nun: La vocazione del male

02:58 – The skeleton key

Premium Action

18:47 – BATWOMAN I – LA MIA E’ UNA LUNGA E TRISTE STORIA

19:36 – THE FLASH VI – PAURA E SANGUE

20:24 – THE FLASH VI – PSICOSI DA BRECCIA

21:15 – SUPERGIRL V – SEGRETI TRA DONNE – 1aTV

22:04 – SUPERNATURAL XIII – PATIENCE

22:53 – CONTAINMENT – RABBIA E IMPOTENZA

23:42 – CONTAINMENT – LACRIME E SILENZIO

00:30 – CHICAGO FIRE VIII – MANTENIAMO LA POSIZIONE

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – AMICI DEL CUORE

19:29 – SHAMELESS X – SPARKY

20:24 – SHAMELESS X – ADIOS GRINGOS

21:15 – A.P. BIO I – ADESCAMENTO

21:39 – A.P. BIO I – IL CARCERE DEGLI INSEGNANTI

22:04 – WILL & GRACE III – BI-PLANO – 1aTV

22:29 – WILL & GRACE III – TOPI E UOMINI – 1aTV

22:54 – THE GOLDBERGS VII – CIBO… DA ASPORTO