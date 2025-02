Su Rai Uno Miss Fallaci, su Canale 5 Inter-Lazio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 25 febbraio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 25 febbraio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 L’effetto farfalla. L’ispettore di polizia Carl Mørck indaga sul caso del quattordicenne Marco, di etnia rom, arrestato alla frontiera danese. Era in possesso del passaporto di un funzionario pubblico scomparso, in precedenza accusato di pedofilia e oggetto di indagini approssimative. Un grave pericolo grava sul ragazzo a causa di ciò che sa, ma lui tace. Su Rai Movie dalle 21.10 Quelli della “San Pablo”. Cina, 1926. Il marinaio Jack Holman è imbarcato sulla San Pablo, cannoniera americana ormeggiata lunga la foce di un fiume cinese, con il compito di controllare una potenziale escalation da parte della Rivoluzione Nazionalista istigata da Chiang Kai-shek. Ma il marine Jack vorrebbe disertare e prendere parte ad una missione diretta da un pastore evangelico. Ce la farà? Su Sky Cinema dalle 21.15 Poveri ma ricchissimi. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica. Così decide di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi principato indipendente e proporre così nuove leggi.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.20 Miss Fallaci. Oriana scrive articoli promozionali per Albert Gordon in cambio di accesso alle sue star. Scopre il dietro le quinte di Hollywood e firma pezzi memorabili, ma presto si rende conto che tutto ha un prezzo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Undicesima edizione del comedy show più frizzante della tv, in cui personaggi dello spettacolo si mettono alla prova per portare il sorriso e il buonumore nelle case degli Italiani. Su Rai Tre dalle 21.20 Le Ragazze. Francesca Fialdini ci guida nel racconto di storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Il microcosmo di ogni singola donna si allarga al contesto storico e agli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Su Rete 4 dalle 21.23 E’ sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

CALCIO

Su Canale 5 dalle 20.47 Inter-Lazio gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.