Su Canale 5 Masantonio, su Sky Cinema Il venditore di donne. Guida ai programmi Tv della serata del 25 giugno 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 25 giugno 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Separati ma non troppo. Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da 15 anni e con due figli, è in crisi e i due si separano. Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese. Su Rai Due dalle 21.20 Frammenti di memoria. Michelle Miller è sonnambula. Lei e suo marito Dan stanno cercando di avere il loro primo figlio. Una notte, durante una crisi, Michelle finisce nel letto del suo vicino di casa Luke. Su Rai Tre dalle 21.20 Atlantic crossing. Quando Hitler bombarda Londra Martha è dal presidente Roosevelt. Alla notizia la principessa cerca di contattare telefonicamente il marito. Il presidente vedendo la sua angoscia le propone di trasferirsi alla Casa Bianca. Questa decisione metterà a repentaglio la rielezione di Roosevelt che, infatuato della principessa reale, trascura la campagna elettorale, ma offrirà alla Norvegia la possibilità di avere l’appoggio dell’America. Su Rai 4 alle 21.10 Proud Mary. Mary lavora come sicario per una famiglia criminale di Boston, ma quando incontra il figlio di una sua vittima di alcuni mesi prima, l’istinto materno della donna prevarrà sulla sua nuova missione. Su Rai Movie dalle 21.10 The Meddler – Un’inguaribile ottimista. Los Angeles, terzo millennio. La vedova Marnie abbandona New York City e si trasferisce dalla figlia Lori, appena separata. Dietro l’angolo ci sono sorprese, e forse nuovi amori. Su Canale 5 dalle 21.32 Mamma mia! Ci risiamo. Sequel del musical di successo Mamma mia! basato sulle canzoni degli Abba, ambientato nella magica isola greca di Kalokairi. Su Italia 1 dalle 21.25 X-Men: L’inizio. Sin da giovani, Professor X e Magneto scoprono i loro incredibili poteri. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il venditore di donne. È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo, interpretato da Mario Squeglia, vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia dell’amico Daytona,. Su Sky Cinema 2 Balde Runner. In un futuro prossimo venturo un investigatore ha il compito di eliminare un gruppo di androidi assassini in fuga dal loro artefice, ma nel corso della propria ricerca viene a conoscenza di una verità terrificante. Su Iris dalle 21 Contagius. Wade è un padre devoto in cerca della propria figlia da due settimane. L’uomo ritrova la giovane in un ospedale dove è stata messa in quarantena a causa di un male che la sta trasformando lentamente in uno zombi cannibale. Nonostante ciò, il genitore resta accanto alla ragazza e fa di tutto per sostenerla.

TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.32 il primo episodio di Masantonio. Genova: il Prefetto mette Masantonio a capo della nuova Sezione Scomparsi . I primi casi riguardano una giovane volontaria ed un commerciante appena uscito di prigione.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado…le storie. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Guida tv di venerdì 25 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Separati ma non troppo

23:15 – Tg1 Sera

23:20 – Notti Europee

00:30 – Rai – News24

01:05 – Sottovoce in campo

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – S.W.A.T.

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Atlantic crossing

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Scorpion 2

19:05 – Scorpion 2

19:50 – Criminal Minds 7

20:35 – Criminal Minds 7

21:20 – Proud Mary

22:50 – The Strain

23:40 – The Strain

00:25 – Wonderland

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – MASANTONIO – SEZIONE SCOMPARSI – 1aTV

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SENSITIVA

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SQUADRE DA STRADA

21:20 – X-MEN: L’INIZIO – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:16 – CHICAGO FIRE VII – IO NON TI LASCIO

19:19 – PERSON OF INTEREST – LA MACCHINA DELLA CONOSCENZA

20:15 – MODERN FAMILY II – LA FESTA DELLA PRINCIPESSA

20:42 – MODERN FAMILY II – UN’INSALATA CAPRICCIOSA!

21:04 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 3- PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

00:45 – CRIMINAL INTENT – RISPETTO

01:37 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:11 – A CENA CON… – L’INSEGNANTE VIENE A CASA

21:01 – ABBRONZATISSIMI 2-UN ANNO DOPO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – ABBRONZATISSIMI 2-UN ANNO DOPO – 2 PARTE

23:03 – SOTTOZERO

00:55 – QUEL GRAN PEZZO DELLA UBALDA TUTTA NUDA E TUTTA CALDA

02:27 – E TU VIVRAI NEL TERRORE! L’ALDILA’

Rai Movie

18:00 – Il mercenario

19:50 – Stanlio e Ollio – Muraglie

20:45 – Stanlio e Ollio – Marinai a terra

21:10 – The meddler – Un’inguaribile ottimista

23:00 – Il cammino per Santiago

01:20 – White God – Sinfonia per Hagen

03:25 – Cat Ballou

05:00 – Ogni ragazza vuol marito

Paramount Network

18:40 – La casa nella prateria Stagione 2 Episodio 02

19:40 – Strega per Amore Stagione 5 Episodio 13

20:10 – Strega per Amore Stagione 5 Episodio 14

20:40 – Strega per Amore Stagione 5 Episodio 15

21:10 – I misteri di Aurora Teagarden (10) – Il gioco del gatto e del topo

23:00 – The Company Men

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 05

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 06

Iris

19:15 – RENEGADE I – UNA SECONDA POSSIBILITA’

20:06 – WALKER TEXAS RANGER IV – FURIA CIECA

21:00 – CONTAGIOUS

23:08 – I NUOVI EROI

01:14 – L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST

02:45 – CIAKNEWS

02:49 – WALKER TEXAS RANGER: PERICOLO NELL’OMBRA

04:17 – I SENZA NOME

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Abruzzo

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 1 Prima TV

23:30 – Venti20 – Vol. II #nelnomedelcorpo Prima TV

00:30 – Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

02:30 – 14 Anni Vergine

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 9

05:15 – Coppie che uccidono Ep. 10

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – L’AVVENTURA AL POLO NORD

18:30 – JOEY – IL CLUB DEL LIBRO

18:55 – JOEY – IL PLURISOSTITUTO

19:20 – JOEY – CUORE DI MAMMA

19:45 – JOEY – MA QUALE GELOSIA?!

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ADDIO, MIEI CARI SEGUACI!

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ADDIO, WATER SEVEN! BENTORNATO, USOPP!

21:15 – 1921- IL MISTERO DI ROOKFORD

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA II – A LEZIONE DA RORY

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – C’E’ POST@ PER TE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – C’E’ POST@ PER TE – 2 PARTE

23:17 – GIOCO D’AMORE – 1 PARTE

NOVE

18:05 – 911: omicidio al telefono 1′ Stagione Ep.1

19:00 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

20:15 – Deal With It – Stai al gioco 3′ Stagione Ep.36

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 10′ Stagione Ep.4

22:55 – La confessione 9′ Stagione Ep.11

23:30 – La confessione 9′ Stagione Ep.8

00:10 – Killing Michael Jackson

01:00 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.3

Cielo

18:00 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 2

18:30 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 18

19:15 – Affari al buio Una corsa sfrenata

19:45 – Affari al buio Grandi aspettative

20:15 – Affari di famiglia Il fascino dei soldi

20:45 – Affari di famiglia La ciarlatana

21:15 – Le età di Lulù

23:15 – Kika – Un corpo in prestito

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Gandhi

00:45 – TG LA7 Notte

00:50 – Donnie Brasco

03:30 – Otto e Mezzo (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Volleyball Nations League 2021 – Pallavolo Femminile FINALI DIRETTA

23:50 – Josephine, Ange Gardien

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe (r)

01:50 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

Spike

18:00 – Merlin Stagione 4 Episodio 07

19:00 – Merlin Stagione 4 Episodio 08

19:50 – Merlin Stagione 4 Episodio 09

20:40 – Merlin Stagione 4 Episodio 10

21:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 04

23:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 09

00:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 10

01:30 – Top Gear Gold Stagione 6 Episodio 11

Food Network

18:05 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.1

19:10 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.2

20:10 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.3

21:10 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.4

22:10 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.5

23:10 – I re della griglia 1′ Stagione Ep.6

00:25 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.5

01:25 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST IV – SABBIA ROSSA

19:15 – THE MENTALIST IV – IL FILO ROSSO VERSO CARMINE O’BRIEN

20:15 – THE CLOSER II – OMICIDIO A LUCI ROSSE

21:10 – CHICAGO P.D. III – GIUSTIZIA

22:00 – CHICAGO P.D. III – STRADE PERICOLOSE

22:50 – CHICAGO P.D. III – COMINCIA A SCAVARE

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL DIVANO DEL PRODUTTORE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL MANIFESTO DI HOLDEN

GIALLO TV

19:00 – Cherif 6′ Stagione Ep.1

20:05 – Cherif 6′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera 7′ Stagione Ep.3

23:10 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.3

01:05 – Law & Order 9′ Stagione Ep.3

02:00 – Law & Order 9′ Stagione Ep.4

02:55 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.3

03:50 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.4

Rai 5

19:05 – Piano pianissimo

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Stars of the silver screen

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Art night

23:15 – Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

01:10 – Rock Legends

01:35 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Che Dio ci aiuti 2

19:20 – Un passo dal cielo 5

21:20 – Il giovane Montalbano – Ferito a morte

23:25 – Nero a meta’

00:25 – Nero a meta’

01:20 – Dio mio

01:50 – Aiutami a sognare

02:40 – Rex

Mediaset Extra

20:30 – CAMERA CAFE’

21:10 – TU SI QUE VALES

00:48 – TGCOM24

00:55 – LA PUPA E IL SECCHIONE

03:50 – COLPO GROSSO

04:25 – ZIG ZAG

05:05 – TIRA E MOLLA

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Mi Amor

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:27 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:35 – Le parole della fede

20:01 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:52 – Guerra e pace

21:13 – La mia regina (Mrs Brown)

23:03 – Nel Mezzo del Cammin

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 15

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 06

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 07

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – CHRONO GP

20:00 – CASALOTTO

20:45 – B-LAB

21:00 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPEI

00:00 – B-LAB

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – VACANZE A KM0 DAL LUCOMAGNO A SERRAVALLE

21:30 – BOROTALK TRAPPERS

22:30 – MEMORY: CAMPEGGI – MOUNTAIN BIKE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – SEI CENTRO

20:30 – VACANZE A KM0 DAL LUCOMAGNO A SERRAVALLE

21:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – BEPPE SEVERGNINI

22:00 – LINEA ROSSA VACANZE DA SBALLO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I misteri di Murdoch – Un segreto ripugnante Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Grenada L’isola profumata di Pietro Pellizzieri

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

17:50 – LOL 18:20 • 115 min

20:15 – Eurolandia.ch Presenta Serena Bergomi

20:40 – Tesori del mondo – Messico: Monte Alban Documentario

21:00 – Ibrahimovic – diventare leggenda

22:45 – Crociere di nozze – Provenza

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

19:00 – Atletica Leggera

21:00 – Perle di Sport

21:50 – Nuoto

00:00 – Perle di Sport

Rai Sport

19:00 – Atletica Leggera

21:00 – Perle di Sport

21:50 – Nuoto

00:00 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

04:00 – Calcio

SuperTennis

19:15 – Supertennis Today

19:30 – LIVE ATP 250 Mallorca

21:00 – Supertennis Today News

21:15 – ATP 250 Mallorca (differita)

23:00 – WTA 500 Eastbourne (differita)

01:00 – WTA 250 Bad Homburg (differita)

03:00 – ATP 250 Eastbourne (replica)

04:30 – ATP 250 Mallorca (replica)

Euro Sport

18:30 – Ciclismo UCI World Tour 20a tappa

20:15 – Tennis tavolo Europei

20:55 – Tennis tavolo Europei Varsavia (dalla Polonia) Live

22:00 – Equitazione Global Champions Tour Stoccolma. Salto ad ostacoli (svezia)

23:30 – Tennis tavolo Europei

00:30 – Ciclismo Ciclismo

01:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 8h Portimao (Gara, da Portimao, Portogallo)

03:00 – Ciclismo UCI World Tour 20a tappa

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:10 – Lost in Oz

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:25 – E’ arrivata la felicita’

19:30 – Lucas etc.

19:35 – Lucas etc.

19:45 – Lucas etc.

19:55 – Radio Teen

Rai YoYo

18:05 – Masha e Orso

18:15 – Masha e Orso

18:20 – Masha e Orso

18:25 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Le avventure di Paddington

19:05 – 44 Gatti

19:15 – 44 Gatti

Boing

18:00 – We bare bears Story

19:00 – The Fungies

19:25 – Steven Universe Future New

19:50 – Craig New

20:25 – Craig

20:50 – DC Super Hero Girl

21:55 – DC Super Hero Girl

22:05 – Dragon Ball Super new

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:20 – Io e te, Il FILM le avventure di – Sammy o Gool!

20:55 – Doraemon

21:25 – Siamo Fatti Così

21:50 – Simone

22:15 – Simone

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.1

18:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.31

18:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.32

18:50 – Yoko 1′ Stagione Ep.33

19:00 – Yoko 1′ Stagione Ep.34

19:20 – Yoko 1′ Stagione Ep.11

19:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.12

19:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.13

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.5

18:25 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.6

18:45 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.38

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.39

19:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.40

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.43

19:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.44

19:40 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.45

DeaKids

18:15 – Trolls: la festa continua! Club del Pigiama Party Estremo / Vega Swift

18:45 – Trolls: la festa continua! L’Albumobile / Troll Esploratori

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Un frutto da difendere

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood La statua del principe

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone Provino di canto

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone Lavoro di squadra

20:35 – Unlockdown Il ritratto della felicità

20:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends La prima sfida

Super

18:15 – Tyler Perry’s Young Dylan

18:40 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – I 16 desideri

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

22:05 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.10

19:05 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.10

20:05 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.3

21:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.8

22:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.9

22:55 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.9

23:50 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.9

00:45 – Chi cerca trova 10′ Stagione Ep.12

Rai Storia

18:30 – Dimmi chi sono

19:45 – Rai News Giorno

19:50 – Il voto alle donne

20:05 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – SeDici storie

22:10 – ’14-’18 La grande guerra

23:10 – Cosi’ lontani cosi’ vicini. 150 anni di storia tra Italia e Giappone

Motor Trend Italia

18:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.6

19:20 – I maghi del garage 3′ Stagione Ep.6

20:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.16

21:15 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.5

22:15 – Reperti d’assalto – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

23:15 – Reperti d’assalto – 1^TV 7′ Stagione Ep.2

00:10 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.4

01:05 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – I pionieri dell’oro 4′ Stagione Ep.9

19:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.1

20:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.2

21:25 – Ingegneria degli Epic Fail – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

22:20 – Ingegneria degli Epic Fail 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Il codice del Boss 1′ Stagione Ep.3

00:20 – Il codice del Boss 1′ Stagione Ep.2

01:25 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – Come e’ fatta una nave da guerra: La fregata Fremm

19:00 – LE FURIE DELLA NATURA II – DESERTIFICAZIONI

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – LOCKERBIE

21:15 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – TRASLOCHI DA RECORD

22:15 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – COSTRUZIONI IMPOSSIBILI

23:15 – IL GIGANTE DEL CIELO: L’AIRBUS A380 – SPICCARE IL VOLO

00:15 – LA STORIA PROIBITA IV – LE OSCURE VERITA’ DEI TEMPLARI

01:08 – TG5 START

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Andrea e Fernando vs. Stefano e Paolo

19:25 – Cortesie per gli ospiti Memè e Valeria vs. Andrea e Andrea

20:25 – Love Island Italia Ep. 19 Prima TV

21:25 – Primo appuntamento crociera Ep. 1

23:05 – Primo appuntamento crociera Ep. 6

00:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Attenzione

01:40 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 20 lunghi anni

02:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Crescite sospette

Rai Scuola

18:30 – Shakespeare’s tragic heroes

19:00 – Enciclopedia infinita Inferno

19:15 – Enciclopedia infinita Purgatorio

19:25 – Enciclopedia infinita Paradiso

19:35 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:00 – Digital World

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Ad

20:55 – Battute

LaF

18:00 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.6

18:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.7

19:05 – RED – Another World: Un altro mondo è possibile 1′ Stagione Ep.2

20:10 – RED – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.10

21:10 – Victoria 3′ Stagione Ep.3

22:05 – Victoria 3′ Stagione Ep.4

23:00 – Victoria 3′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

19:05 – The Last Alaskans Nell’oscurità

20:00 – The Last Alaskans Niente dura per sempre

21:00 – Come funziona l’Universo Terra a palla di neve

21:55 – Come funziona l’Universo Terra 2.0

22:50 – Come funziona l’Universo La Nasa incontra Giove

23:50 – Chi cerca trova Ep. 2

00:45 – Chi cerca trova Ep. 7

Sky Uno

18:45 – MasterChef USA Ep. 4

19:35 – MasterChef USA Ep. 5

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte I Reali e la moda

22:10 – The Royals – Vizi e virtù a corte Matrimoni reali

23:05 – Storia di una monarchia 1a parte

00:35 – Case da milionari NY Ep. 3

01:25 – La seconda casa non si scorda mai Cervia – Milano Marittima: riviera chic

Sky Cinema 1

19:30 – Una spia non basta

21:15 – Appunti di un venditore di donne

23:30 – L’ultima partita

01:20 – 47 Ronin

03:20 – Nel bagno delle donne

05:00 – La mummia – Il ritorno

SKY Cinema Family

18:00 – I rubacchiotti

19:30 – Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

21:00 – The Karate Kid – La leggenda continua

23:25 – Superpapà: operazione vacanze

01:00 – Roald & Beatrix – Un incontro magico

02:15 – Water Horse – La leggenda degli abissi

04:10 – 100X100Cinema

04:20 – Mosley

Sky Cinema Romance

19:20 – Quando arriva l’amore

21:00 – Perché te lo dice mamma

22:45 – Due cuori e una provetta

00:30 – Indianapolis pista infernale

02:35 – C’era una volta

04:30 – Questo o quello – Speciale

04:45 – Kate & Leopold

Sky Cinema Collection

19:05 – Power Rangers

21:15 – Conan il barbaro

23:30 – Conan the Barbarian

01:25 – Tutti per 1 – 1 per tutti

03:25 – Questo o quello – Speciale

03:40 – Divergent

Sky Cinema Action

19:10 – La legge dei più forti

21:00 – Now You See Me 2 – I maghi del crimine

23:15 – The Arrival

01:15 – Rambo – Last Blood

03:00 – I mastini della guerra

04:45 – Il grande paese

Fox

18:05 – I Griffin La lotteria

18:30 – I Simpson Homer il camionista

18:55 – I Simpson Brani Biblici

19:20 – I Simpson Homer e la Pop Art

19:45 – The Big Bang Theory La proposta proposta

20:10 – The Big Bang Theory La reazione di ritrazione

20:35 – The Big Bang Theory L’integrazione del rilassamento

21:00 – L.A.’s Finest Questione di fiducia

Premium Cinema

18:35 – BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE

21:15 – JUSTICE LEAGUE

23:23 – Suicide Squad

01:31 – THE LOSERS

04:37 – OCEAN’S 8

Premium Action

18:45 – ARROW VII – SPARTAN

19:34 – HEROES REBORN – AVANTI I CLONI

20:23 – MR. ROBOT III – FASE 3

21:15 – THE LAST SHIP V – SANGUE

22:05 – THE LAST SHIP V – ONORE

22:53 – SUPERGIRL V – ALEX NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

23:42 – ARROW VII – SPARTAN

00:29 – HEROES REBORN – AVANTI I CLONI

Mya

18:41 – 2 BROKE GIRLS VI – E LA JESSICA SHMESSICA

19:06 – 2 BROKE GIRLS VI – E QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA PADRI

19:32 – ALL AMERICAN II – LA BAITA

20:23 – CLAWS II – DOPPIO GIOCO

21:15 – FAMOUS IN LOVE II – LA REALTA’ RISPONDE PER LE RIME

22:07 – FAMOUS IN LOVE II – ADDIO, RAGAZZO

22:55 – THE GOLDBERGS VIII – LA GIORNATA PADRE-FIGLIA

23:21 – THE GOLDBERGS VIII – SERATA POKER