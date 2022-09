Su Rai Uno Soliti ignoti – Il ritorno, su Sky Cinema Settembre. Guida ai programmi Tv della serata del 25 settembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 25 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Il colpo del leone. Per aiutarlo a ritrovare la fidanzata perduta, Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che lasciare scappare Léo Milan, uno dei pazienti che sostiene di essere un agente segreto. Non è però sicuro di aver preso la giusta decisione: Léo è davvero un agente segreto noto con il soprannome di “leone” o è solo un grandissimo bugiardo? Su Rai 4 dalle 21.20 Curve – Insidia Mortale. In viaggio da sola in auto per raggiungere alcuni amici, la giovane Mallory da un passaggio a uno sconosciuto che si rivela ben presto essere un pericoloso psicopatico. Su Rai Movie dalle 21.10 Un sacchetto di biglie. I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. Su Italia 1 dalle 21.26 Skyscraper. Le fiamme avvolgono il grattacielo piu’ alto del mondo: Will, l’addetto alla sicurezza, dovra’ salvare la sua famiglia e la sua reputazione. Su Sky Cinema dalle 21.15 Settembre. Al rientro dalle vacanze estive Maria, una ragazza di 14 anni, viene finalmente notata da Cristian, un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Su Iris dalle 21 Fuga per la vittoria. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il capo di un campo di prigionia organizza una partita di calcio tra tedeschi e prigionieri inglesi, che si trasforma in una opportunità di fuga per questi ultimi.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 nell’episodio di N.C.I.S. Los Angeles dal titolo “Verità apparente”. L’agente Laura Song, informatrice della Marina americana ed ex allieva dell’ammiraglio Kilbride, viene scoperta dai Servizi Segreti cinesi e scatta per la squadra un lavoro di protezione.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Soliti Ignoti – Il ritorno. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”paren – te misterioso”. Su Canale 5 dalle 21.41 Scherzi a parte. Enrico Papi torna alla conduzione del programma e ad ospitare famosi personaggi del mondo dello spettacolo, nuove vittime degli scherzi orchestrati dai temibili autori.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Speciale Quarta Repubblica.

Guida tv di domenica 25 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

22:30 – Aspettando Mina Settembre 2

22:40 – Porta a Porta – Speciale Elezioni Politiche 2022

02:30 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:15 – Squadra Omicidi Istanbul – Missione Atene

19:40 – NCIS New Orleans

20:30 – Tg2

21:00 – NCIS Los Angeles 13

23:25 – La Domenica Sportiva

00:00 – Tg2 – Speciale elezioni

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Illuminate

21:00 – Il colpo del leone

22:40 – Speciale Tg3: Elezioni Politiche

02:30 – Meteo 3

02:40 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:25 – MacGyver 1

19:10 – MacGyver 1

19:50 – MacGyver 1

20:35 – MacGyver 1

21:20 – Curve – Insidia mortale

22:50 – Non uccidere

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

00:35 – Peninsula

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – SCHERZI A PARTE

00:55 – TG5 – NOTTE

01:29 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – POLVERE DI MIELE

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – SEGUI IL DENARO

21:20 – SKYSCRAPER – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

19:05 – NICO – 1 PARTE

19:45 – TG COM

19:50 – METEO.IT

19:52 – NICO – 2 PARTE

21:04 – ASHER – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – ASHER – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 185 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – SPECIALE QUARTA REPUBBLICA VINCITORI E VINTI

00:52 – JULIETA – 1 PARTE

01:50 – TGCOM

01:52 – METEO.IT

Cine 34

18:52 – A CENA CON…. – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO

21:00 – I FANTOZZI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – I FANTOZZI – 2 PARTE

23:08 – L’ANATRA ALL’ARANCIA

01:11 – PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI, PRIMARIO DELLA CLINICA VILLA CELESTE

03:04 – ALMOST BLUE

Rai Movie

19:20 – Questa è la vita

21:10 – Un sacchetto di biglie

23:05 – Ayla – La figlia senza nome

01:20 – Gli ultimi giganti

03:00 – Quello che so di lei

05:00 – Lo zingaro

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – DOLCI OMICIDI

20:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – RISATA FINALE – I PARTE

21:10 – DADDY’S HOME 2 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – DADDY’S HOME – 2 PARTE

23:10 – UNA FAMIGLIA IN AFFITTO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:39 – OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO

21:00 – FUGA PER LA VITTORIA

23:27 – QUELLA SPORCA DOZZINA

02:16 – LA CONTESSA BIANCA

04:29 – CIAKNEWS

04:32 – PRIMA CHE SIA NOTTE

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Abruzzo

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

20:45 – UEFA Nations League Olanda – Belgio (6a g.) Live

22:45 – Gomorra – La serie Ep. 9

23:45 – Gomorra – La serie Ep. 10

00:45 – Una notte in giallo

02:30 – Coppie che uccidono Ep. 10

03:30 – Lady Killer Ep. 13

Italia 2

18:05 – DRAGON BALL GT – ARRIVEDERCI GOKU

18:35 – SUPERSTORE – CALIFORNIA – I PARTE

19:00 – SUPERSTORE – I NUOVI EROI

19:25 – SUPERSTORE – CALIFORNIA – II PARTE

19:55 – SUPERSTORE – TEMPO DI ELEZIONI

20:20 – SUPERSTORE – LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:45 – SUPERSTORE – PIZZA PARTY

21:15 – YOUNG SHELDON – ASTEROIDI KILLER, OKLAHOMA E UN CONGEGNO PER ELETRIZZARE I CAPELLI

La 5

18:10 – SUITS VIII – GERARCHIE

19:10 – IL PECCATO E LA VERGOGNA 2

21:10 – WINDSTORM 4 – IL VENTO STA CAMBIANDO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – WINDSTORM 4 – IL VENTO STA CAMBIANDO – 2 PARTE

23:14 – AMICI DI MARIA

01:49 – SUITS VII – ADDIO

NOVE

20:00 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.1

21:25 – Vuoti a perdere – 1^TV

23:35 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.1

01:00 – Rust Bros – Rottami di famiglia 2′ Stagione Ep.1

02:00 – Rust Bros – Rottami di famiglia 2′ Stagione Ep.2

03:00 – Rust Bros – Rottami di famiglia 2′ Stagione Ep.3

04:00 – Rust Bros – Rottami di famiglia 2′ Stagione Ep.4

05:00 – Rust Bros – Rottami di famiglia 2′ Stagione Ep.5

Cielo

19:15 – Affari al buio Papà aiutami tu…

19:45 – Affari al buio Mary ha fatto centro

20:15 – Affari di famiglia Pipa del presidente

20:45 – Affari di famiglia Armi e motori

21:15 – Lussuria – Seduzione e tradimento

23:45 – Ars Amandi – L’arte di amare

01:30 – La cultura del sesso India

02:30 – Strippers – Vite a nudo Ep. 1

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – G’olè!

22:45 – Speciale Tg – La7 – Elezioni 2022

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Servant of the People

20:10 – La cucina di Sonia

21:30 – Grey’s Anatomy – 16a stagione

00:40 – Viaggio a Kandahar

02:40 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:30 – Pasta, orto e fantasia 2′ Stagione Ep.1

19:05 – Pane, olio e fantasia 2′ Stagione Ep.6

19:40 – Pane, olio e fantasia 1′ Stagione Ep.1

20:15 – Pane, olio e fantasia 1′ Stagione Ep.2

20:50 – Pane, olio e fantasia 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Pane, olio e fantasia 1′ Stagione Ep.4

22:00 – Riaccendiamo i fuochi 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Riaccendiamo i fuochi 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

19:23 – MAJOR CRIMES V – ONDA D’URTO – II PARTE

20:16 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – I PARTE

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO

22:57 – POIROT II – DELITTO ALL’ARMA BIANCA

23:50 – POIROT II – INDAGINE DI NATALE

00:43 – LA CACCIA. MONTEPERDIDO I – UNO SPARO NELLA NOTTE

02:32 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – PESCA GROSSA

03:26 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – MUSICA D’ATMOSFERA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 14′ Stagione Ep.4

21:10 – Vera 11′ Stagione Ep.4

23:10 – The Chelsea Detective 1′ Stagione Ep.2

01:10 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.3

03:10 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.6

04:05 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.2

05:05 – Disappeared 8′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:05 – La grande opera all’Arena di Verona: Nabucco

20:40 – Rai News Giorno

20:45 – Interviste impossibili

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:00 – Sole alto

01:00 – Rai News Notte

01:05 – Tuttifrutti

01:30 – Il caffe’

Rai Premium

18:20 – Non dirlo al mio capo

19:20 – Non dirlo al mio capo

20:20 – Non dirlo al mio capo

21:20 – La Nave dei Sogni Oceano Indiano

23:25 – La Nave dei Sogni Vietnam

01:00 – Il paradiso delle signore

01:45 – Il paradiso delle signore

02:25 – Il paradiso delle signore

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:00 – Santa Messa

20:00 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:56 – Soul

21:26 – Rafaël

23:22 – Li Chiamano Camminantes

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – Fuori Dai Fornelli

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Ciao Chef

01:00 – Romanzo Popolare

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

04:00 – Atlante

04:30 – Paese Che Vai

VH1

19:00 – VH1 Playlist –

20:00 – Ridiculousness Italia –

20:25 – Ridiculousness Italia –

20:55 – Ridiculousness Italia –

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – B-LAB

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – GOOD – L’INDIFFERENZA DEL BENE

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – NON TE LO DIRÓ MAI

21:00 – DESTINAZIONE SVIZZERA – COIRA

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI – L’EREDITA’ DEL GHIACCIO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – PASSIONE MUSICA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Speciale votazioni

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Claudio Cecchetto

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:05 – Ciclismo: Mondiali 2022 – Elite uomini (R) Da Wollongong (AUS)

21:05 – Bad Boys for Life

23:10 – Sguardi – L’età dell’innocenza

00:25 – La domenica sportiva (R)

02:10 – Ciclismo: Mondiali 2022 – Elite uomini (R) Da Wollongong (AUS)

03:00 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:15 – Diretta Azzurra

18:45 – Motonautica

19:50 – Mondiali di Pallavolo femminile

22:30 – Motocross

23:15 – Mondiali di Pallavolo femminile

01:25 – Motocross

02:15 – Mondiali di Pallavolo femminile

04:30 – Mondiali di Pallavolo femminile

Rai Sport

18:15 – Diretta Azzurra

18:45 – Motonautica

19:50 – Mondiali di Pallavolo femminile

22:30 – Motocross

23:15 – Mondiali di Pallavolo femminile

01:25 – Motocross

02:15 – Mondiali di Pallavolo femminile

04:30 – Mondiali di Pallavolo femminile

SuperTennis

19:00 – WTA 250 Seoul (replica)

20:30 – ATP 250 San Diego (replica)

22:00 – Circolando Circolo Tennis Rocco Polimeni

22:30 – ATP 250 Metz (replica)

Euro Sport

19:00 – Tennis Laver Cup 3a g. Live

21:00 – Ciclismo su strada Mondiali Gara in linea Elite M

23:00 – Informazione Flash News

23:05 – Automobilismo Coppa del Mondo Pure ETCR Sachsenring (Finale) Differita

00:00 – Equitazione Global Champions Tour New York. Salto ostacoli

00:45 – Ciclismo su strada Mondiali Gara in linea Elite M

01:30 – Tennis Laver Cup 3a g.

03:00 – Ciclismo su strada Mondiali Gara in linea Elite M

SportItalia

18:00 – RALLY DREAMER

18:01 – SERIE A LIVE DIRETTA GOLDBET GRFX L SALERNITANA-SAMPDORIA VERONA-ATALANTA (DIRETTA)

20:30 – SERIE A LIVE DIRETTA GOLDBET GRFX L FIORENTINA-NAPOLI LECCE-EMPOLI (DIRETTA)

23:00 – CALCIOMERCATO LIVE WEEKEND (DIRETTA)

00:00 – SI LIVE 24 + RASSEGNA (diretta)

00:30 – SI LIVE 24 – NOTTE (REP)

00:45 – SI LIVE 24 – NOTTE (REP)

01:00 – SI LIVE 24 – NOTTE (REP)

Rai Gulp

18:10 – Rat-man St 1 Ep 31 – Il silenzio dei ratti

18:20 – Rat-man

18:35 – Grani di Pepe St 14 Ep 1 – Tracce di topo

19:05 – POV – I primi anni

19:15 – POV – I primi anni

19:30 – Sydney to the Max St 1 Ep 7

20:00 – Buck St 1 Ep 12 – Privato & pubblico

20:15 – Avengers Assemble St 1 Ep 4

Rai YoYo

18:05 – Super Spike Ball St 1 Ep 5 – La sfida corre sui pattini

18:15 – Super Spike Ball St 1 Ep 6 – Agguato nel buio

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Bluey St 1 Ep 43 – Campeggio

19:00 – Bluey St 1 Ep 44 – Monte Mammaepapà

19:05 – Bluey St 1 Ep 45 – Bambini

19:15 – Pinocchio and friends St 1 Ep 16 – L’invincibile Omegatron

19:25 – Pinocchio and friends St 1 Ep 17 – Giocattoli per un giorno

Boing

18:45 – Clarence

19:05 – Clarence

19:25 – Clarence

19:45 – Doraemon – Il film: Nobita e gli eroi dello spazio

21:30 – Capitan Tsubasa

22:00 – Capitan Tsubasa

22:25 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine nuovi episodi

18:40 – Mighty Express nuovi episodi

19:00 – Dino Ranch

19:20 – Dino Ranch

19:45 – Meteoheroes

20:15 – Meteoheroes

20:20 – Zouk

20:50 – Zouk

Frisbee

18:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.6

18:45 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.7

19:10 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.8

19:35 – Madagascar: i 4 dell’oasi selvaggia 1′ Stagione Ep.11

20:00 – Madagascar: i 4 dell’oasi selvaggia 1′ Stagione Ep.12

20:30 – Madagascar: i 4 dell’oasi selvaggia 1′ Stagione Ep.13

20:50 – Madagascar: i 4 dell’oasi selvaggia 1′ Stagione Ep.14

21:15 – Madagascar: i 4 dell’oasi selvaggia 1′ Stagione Ep.15

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.31

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.32

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.33

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.34

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.35

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.36

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.37

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.38

DeaKids

18:20 – Il Barbiere pasticciere Un ripieno per Crostatina

18:30 – Il Barbiere pasticciere A caccia di un sorriso

18:40 – Il Barbiere pasticciere Natale alla Bottega di Pan Barbiere – Il Natale Di Patato

18:55 – Il Barbiere pasticciere Alla conquista della tre stelle Dichelin

19:05 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

19:15 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere stella del cinema

19:25 – H2O: Just Add Water La pesca del giorno

19:50 – H2O: Just Add Water Pigiama-Party

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

18:50 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:10 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.5

19:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.6

20:05 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.4

21:05 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.5

22:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.3

23:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.4

00:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.7

01:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:00 – Le battaglie del Louvre

19:00 – 1920. Il terremoto in Lunigiana e Garfagnana

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Voci di una terra. Basilicata

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Le storie di Passato e Presente

Rai Scuola

18:00 – Figures of Speech

18:15 – Seven Nights

18:30 – The Great Myths The Iliad Ep 7

19:00 – #Maestri Chiara Saraceno e Alberto Melloni

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:30 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.8

19:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

20:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

22:15 – Ingegneria degli Epic Fail – 1^TV 3′ Stagione Ep.8

23:15 – Ingegneria degli Epic Fail – 1^TV 3′ Stagione Ep.9

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.1

01:10 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.1

DMAX

19:25 – I pionieri dell’oro 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Border Security: niente da dichiarare – 1^TV 4′ Stagione Ep.7

22:20 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.3

23:15 – Incontri del terzo tipo: Hudson Valley

01:05 – Drug Wars 4′ Stagione Ep.5

01:35 – Drug Wars 4′ Stagione Ep.6

02:05 – Drug Wars 4′ Stagione Ep.7

02:30 – Drug Wars 4′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – Karl plagge: il nazista che salvo’ gli ebrei

19:00 – RELITTI E SEGRETI – NEL PROFONDO DEGLI ABISSI I – SCAPA FLOW: IL CIMITERO DELLA FLOTTA TEDESCA

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO I – NUBI ANGELICHE E NEBBIE DEMONIACHE

21:15 – GLI ALBUM DI FREEDOM – ITALIA SPECIALE

23:15 – IL GRANDE DIZIONARIO DEGLI ANIMALI – IL LINGUAGGIO INVISIBILE DEI SENSI

00:15 – GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA – SOPRAVVISSUTI

01:15 – Cina – Meraviglie della natura

02:00 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI INDISPENSABILI

RealTime

18:50 – Il castello delle cerimonie Antonio e Antonella

19:20 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Chiara e Salvatore

19:55 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Nare e Mike

20:25 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Il passato

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni False promesse Prima TV

00:00 – Piedi al limite Piedi bestiali

00:55 – Piedi al limite Massa misteriosa

01:50 – Piedi al limite Croste

LaF

18:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.12

21:10 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.8

21:40 – La teoria di tutte 1′ Stagione Ep.1

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – River Monsters L’anguilla killer

19:05 – River Monsters Orrore a sangue freddo

20:00 – River Monsters Il mutilatore

21:00 – Lo zoo del Bronx Cerbiatti Prima TV

21:55 – Lo zoo del Bronx Il leopardo delle nevi

22:50 – Deadliest Catch Ai confini del mondo Prima TV

00:45 – Come funziona l’Universo Gli oceani

01:45 – Come funziona l’Universo Il nono pianeta

Sky Uno

19:00 – X Factor 2022 Audizioni. 2a parte

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta Prima TV

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bologna e i suoi colli

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

00:45 – X Factor 2022 Audizioni. 2a parte

02:55 – La seconda casa non si scorda mai Umbria: le dolci colline

03:55 – MasterChef USA Lo spirito di Las Vegas

04:45 – MasterChef USA Pranzo per la Guardia Costiera

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Special Forces – Liberate l’ostaggio

21:15 – Settembre

23:10 – Faster

00:55 – Cado dalle nubi

02:35 – Occupation: Rainfall

04:45 – Naked Singularity

SKY Cinema Family

18:40 – The Karate Kid – La leggenda continua

21:00 – Adèle e l’enigma del faraone

22:50 – Rufus e la porta segreta

00:20 – Rosanero – Speciale

00:35 – Corto circuito

02:15 – The Twilight Saga: Eclipse

04:20 – E’ arrivato il broncio

Sky Cinema Romance

19:00 – Promises

21:00 – Burlesque

23:05 – Marilyn ha gli occhi neri

01:05 – Orgoglio e pregiudizio

03:15 – La cena perfetta

05:00 – A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

Sky Cinema Collection

18:20 – Il buono, il brutto, il cattivo

21:15 – C’era una volta il West

00:05 – Giù la testa

02:45 – Pancho Villa, la leggenda

04:40 – Hostiles – Ostili

Sky Cinema Action

19:00 – Outlander – L’ultimo vichingo

21:00 – La preda perfetta

23:00 – Beyond The Edge – I maestri dell’illusione

00:55 – The Crew – Missione impossibile

02:40 – Mazinga Z – Infinity

04:15 – 100X100Cinema

04:35 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

Fox

18:05 – I Griffin Via a Las Vegas

18:30 – I Simpson Homerazzi

18:55 – I Simpson Marge giocatrice

19:20 – I Simpson Un out-out per Bart

19:45 – I Simpson Lisa viene a parole

20:10 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

20:35 – I Simpson Un clown va a Washington

21:00 – Magnum P.I. Il lungo sonno Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

