Su Rai Uno Mina Settembre, su Canale 5 Tradimento, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 26 gennaio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 gennaio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Endangered Species – Caccia Mortale. Una ricca e problematica famiglia americana in vacanza in Kenya, durante un safari viene attaccata da un rinoceronte. La jeep si capovolge e per Jack Halsey, sua moglie Lauren, i figli Noah e Zoe, accompagnata da suo ragazzo Billy, inizia una dura lotta per la sopravvivenza.

Su Rai Movie dalle 21.10 The German Doctor. Negli anni ’60, Josef Mengele, medico fuggito in Argentina, vive in incognito come veterinario. Disegna animali con precisione, attirando l’attenzione di una ragazzina, Lilith. Inseguito dal Mossad, sfugge abilmente infiltrandosi nelle comunità locali, rimanendo imprendibile per anni. Su Sky Cinema dalle 21.15 La zona d’interesse. Il comandante di Auschwitz Rudolf Hob e sua moglie Hedwig realizzarono il loro sogno di una vita con una famiglia numerosa, una casa e un grande giardino in un terreno direttamente adiacente al muro del campo.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Mina Settembre. Titti torna a Napoli e chiede a Irene aiuto per denunciare un hater minorenne. Mina e Fiore indagano sull’odio del ragazzo. Intanto, a casa di Mina, l’apparente serenità è minacciata da un segreto di Viola. Su Rai Due dalle 21.20 9-1-1 Il 9-1-1 deve accorrere a salvare due coinquilini alla ricerca di un oggetto in una discarica. Athena e Maddie fanno squadra per trovare un ragazzo scomparso in un affollato centro commerciale. Su Canale 5 dalle 22 Tradimento. Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik, ma la discussione degenera quando Guzide conferma che cio’ non avverra’ mai

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.30 Report. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.