Su Canale 5 Temptation Island, su Sky Cinema Blackbird, l’ultimo abbraccio. Guida ai programmi Tv della serata del 26 luglio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Brooklyn. Eilis, una giovane irlandese senza futuro in patria, parte per l’America. A New York si ambienta a fatica fino a che non conosce un ragazzo italoamericano di cui si innamora. Quando la morte dell’unica sorella, rimasta in patria a badare alla madre, la costringerà a ritornare brevemente a casa si accorgerà di quanto sia difficile dover scegliere tra i due mondi. Alle 21.10 Rai Movie propone The Homesman. Con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre donne impazzite a causa della durissima vita dei pionieri.. Su Sky Cinema dalle 21.15 Blackbird – L’ultimo abbraccio. Lily, una madre malata terminale, si prodiga per riunire tutta la sua famiglia per un’ultima volta prima di morire. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Amore a mille miglia. Erin e Garrett si incontrano a New York durante le vacanze estive. Quando la ragazza fa ritorno a San Francisco, i due si accorgono di non poter fare a meno l’uno dell’altra e iniziano una relazione a distanza. Su Iris dalle 21 Un piano perfetto. Una donna organizza un piano per eliminare la maledizione di famiglia in cui ogni primo matrimonio finisce con un divorzio. L’unico modo è sposare un estraneo prima di convolare a nozze con il fidanzato.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Stargirl. La studentessa liceale Courtney Whitmore riceve una inaspettata eredità e scopre incredibili poteri, decide così di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.40 Temptation island. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 dal Circo Massimo, Andrea Bocelli! Roma – United Nations Food Systems Summit. Una prima serata, legata all’evento del pre summit denominato Unites Nations Food Systems Summit (UNFSS) organizzato dall’ONU presso la sede della FAO in Roma, che si realizzerà presso il circo Massimo, con la partecipazione di Andrea Bocelli e alcune figure istituzionali nazionali ed internazionali e andrà in in diretta in prima serata su Raitre e in streaming sulla piattaforma delle N.U.. Su Rete 4 alle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su Rete 4 dalle 21.30 Controcorrente.

OLIMPIADI

Su Rai Due dalle 21.05 Il circolo degli anelli, resoconto della giornata olimpica.

Guida tv di lunedì 26 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – La vita promessa

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Sette – Storie

00:45 – Dio mio

01:15 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il circolo degli anelli

23:40 – Record

00:30 – Go Tokyo

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Un posto al sole

21:20 – Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli! Roma – United Nations Food Systems Summit

22:05 – Report

23:15 – Il fattore umano

Rai 4

18:15 – Scorpion 4

19:00 – Scorpion 4

19:50 – Criminal Minds 9

20:35 – Criminal Minds 9

21:20 – Stargirl

22:05 – Stargirl

22:50 – Stargirl

23:35 – Marvel’s Jessica Jones 3

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LEGAMI DI SANGUE

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – AIR FORCE ONE

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:25 – BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO – ARMINIO, IL SELVAGGIO

01:30 – BROOKLYN NINE NINE – LA CITTA’ DEL GIUBBOTTO – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:16 – ARROW IV – SENZA PERMESSO

19:19 – PERSON OF INTEREST – NIENTE BUONE AZIONI

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RAMIFICAZIONE DELL’ESITAZIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RICALIBRAZIONE OCCUPAZIONALE

21:04 – 12 ROUNDS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – 12 ROUNDS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 16 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – STASERA ITALIA SPECIALE

00:07 – THE EXPRESS – 1 PARTE

00:38 – TGCOM

Cine 34

18:49 – A CENA CON… – IL SIGNOR QUINDICIPALLE

21:00 – OLE’ – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – OLE’ – 2 PARTE

23:10 – TESTE DI COCCO

01:09 – B – NIGHT – MI FACCIO LA BARCA

02:58 – CANTERBURY N. 2 NUOVE STORIE D’AMORE DEL ‘300

Rai Movie

19:05 – Rugantino

21:10 – The Homesman

23:15 – E’ tornato Sabata… hai chiuso un’altra volta!

01:10 – Per un pugno di dollari

03:00 – L’impossibilita’ di essere normale

05:00 – Il giocattolo

Paramount Network

18:30 – La casa nella prateria Stagione 3 Episodio 22

19:30 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 17

20:00 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 18

20:30 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 19

21:10 – La dura verita’

23:00 – Il cacciatore di ex

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 22

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 23

Iris

19:15 – RENEGADE – ORARIO DI CHIUSURA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TRIBU’

21:00 – UN PIANO PERFETTO

23:17 – CENA TRA AMICI

01:27 – NOTE DI CINEMA

01:32 – IL SENTIERO DELLA RAPINA

02:58 – CIAKNEWS

03:02 – UN ALIBI PERFETTO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Barcellona

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 7

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 8

23:30 – Delitti: famiglie criminali Il mistero del calciatore

00:30 – Scomparsi Federica

01:30 – Coppie che uccidono Ep. 9

02:30 – Lady Killer Ep. 12

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – IL TRANELLO MORTALE

18:30 – THE GOOD PLACE – UNA RAGAZZA DELL’ARIZONA – II PARTE

18:55 – THE GOOD PLACE – CHIDI CILASSATO

19:20 – THE GOOD PLACE – LA SPIA

19:45 – THE GOOD PLACE – L’IMPIEGATO DEL BEARIMY

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE FATICHE DI BROOK

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA LINEA ROSSA

21:15 – LA FIGLIA DELLA SCIAMANA II – IL DONO DEL SERPENTE

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA IV – PER UN PAIO DI CALZINI

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: L’EREDITA’ DI NOSTRO PADRE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: L’EREDITA’ DI NOSTRO PADRE – 2 PARTE

23:00 – ROSA LA WEDDING PLANNER – CERCASI CASA DISPERATAMENTE – 1 PARTE

NOVE

18:35 – Crimini in diretta 3′ Stagione Ep.7

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 1′ Stagione Ep.5

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.31

21:25 – Beverly Hills Cop III

23:25 – Azzurri – La notte dei campioni – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:50 – NAKED ATTRACTION

01:05 – Airport Security Spagna

01:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.20

Cielo

18:00 – Tiny House World Ep. 3

18:30 – La seconda casa non si scorda mai Liguria – Nella terra dei Poeti

19:15 – Affari al buio Affari terapeutici

19:45 – Affari al buio Indumento fuori taglia, che bello!

20:15 – Affari di famiglia Magnum P.I.

20:45 – Affari di famiglia Copione del Padrino

21:15 – Operation Arctic

23:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 7 Prima TV

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Al vertice della tensione

23:30 – The Constant Gardener – La cospirazione

00:40 – TG LA7 Notte

01:45 – In Onda (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una doppia vita

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:20 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 01

19:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 02

19:50 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 03

20:40 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 04

21:30 – Top Gear Gold Stagione 3 Episodio 01

22:30 – Top Gear Gold Stagione 3 Episodio 02

23:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 12

00:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 13

Food Network

18:25 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.5

18:55 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.19

19:25 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.8

19:55 – The Modern Cook – Con Csaba 1′ Stagione Ep.1

20:35 – The Modern Cook – Con Csaba 1′ Stagione Ep.4

21:10 – The Modern Cook – Con Csaba 1′ Stagione Ep.3

21:40 – The Modern Cook – Con Csaba 1′ Stagione Ep.6

22:10 – The Modern Cook – Con Csaba 1′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST VI – FIORI ROSSI NEL DESERTO

19:15 – THE MENTALIST VI – IL CARDINALE ROSSO

20:15 – THE CLOSER IV – NASCONDERSI

21:10 – Delitto in Camargue – 1 PARTE

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Delitto in Camargue – 2 PARTE

23:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – IDENTIFICAZIONE ERRATA

GIALLO TV

18:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.12

19:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.8

20:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.9

21:10 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.6

23:10 – Vera 8′ Stagione Ep.3

01:05 – Law & Order 17′ Stagione Ep.8

02:00 – Law & Order 17′ Stagione Ep.9

02:55 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.14

Rai 5

18:15 – Petruska concerti

18:55 – Piano pianissimo

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Ettore Spalletti cosi’ com’e’

20:15 – Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 – Sciarada – Il circolo delle parole

22:15 – Frammenti

23:35 – Brian Johnson, una vita on the road

Rai Premium

18:15 – Che Dio ci aiuti 4

19:15 – L’allieva

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:05 – Rex

00:55 – Rex

01:40 – Blu Notte – Misteri italiani

03:25 – Un Ciclone in Convento 7

04:15 – Un Ciclone in Convento 7

Mediaset Extra

18:35 – COLORADO

21:10 – LA SAI L’ULTIMA?

00:20 – EMIGRATIS

02:43 – TGCOM24

02:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:05 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:25 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:25 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:33 – Le parole della fede

19:57 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:54 – Brancaccio – Prima Parte

22:44 – Storie straordinariamente normali

23:42 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 14

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – NONSOLOMARE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – CALCIO MERCATO ESTATE

23:30 – UOMINI D’ARGENTO Silver Bears

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – SEI CENTRO 2021

21:00 – VACANZE A KM0 2021 VAL POSCHIAVO

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – MAURIZIO NICHETTI

22:00 – LINEA ROSSA – CONTROLLATI DAI POKEMON?

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES TG

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH

20:30 – VACANZE A KM0 2020-2021 LA VIA DEL CENERI

21:00 – MONDO CROCIERA 2021

22:00 – FILO DIRETTO CURE DOMICILIARI E BADANTI

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I misteri di Murdoch – Tripla personalità Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – I ponti – Tokyo Honshu-Shikoku

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

20:10 – Il giardino di Albert – Scienza e arte (R)

21:00 – 60 Minuti Estate

22:10 – Play Suisse – Volti, voci, storie 23:10 • 20 min

23:30 – Giochi Olimpici 2020

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Tour de France

19:00 – Memory – Rai Sport Memory

20:00 – Euro 2020

22:00 – Euro 2020

00:00 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport Memory

02:00 – Tour de France

03:00 – Memory – Rai Sport Memory

Rai Sport

18:00 – Tour de France

19:00 – Memory – Rai Sport Memory

20:00 – Euro 2020

22:00 – Euro 2020

00:00 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport Memory

02:00 – Euro 2020

04:00 – Memory – Rai Sport Memory

SuperTennis

20:00 – Official Film Wimbledon 2012

21:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

21:05 – Wimbledon Juniores

22:55 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

23:00 – Wimbledon Il match del giorno

00:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

00:30 – Wimbledon Juniores

02:30 – WTA 250 Amburgo (replica)

Euro Sport

18:30 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale M

20:30 – Ciclismo Tour de France 8a tappa. Oyonnax – Le Grand Bornand (151 km)

22:30 – Biliardo The Masters 2021 Quarti di finale

00:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship GP Roma

01:00 – Automobilismo Mondiale WTCR Estoril (Gara 1, dal Portogallo)

01:30 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale F

03:00 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale M

04:30 – Biliardo The Masters 2021 Quarti di finale

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:05 – Lost in Oz

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – A casa di Raven

19:20 – E’ arrivata la felicita’

19:25 – Lucas etc.

19:30 – Lucas etc.

19:40 – Lucas etc.

19:50 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:10 – Bing

18:20 – Bing

18:25 – Bing

18:35 – Bing

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

Boing

18:00 – We bare bears Story

19:00 – Clarence

19:25 – Clarence

19:50 – Scooby-Doo e la maledizione del Tredicesimo Fantasma

20:50 – Lego Jurassic World

21:55 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Tom & Jerry

20:30 – Doraemon

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.6

18:30 – Curioso come George: febbre di Primavera

20:00 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.7

20:10 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.8

20:30 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.9

20:40 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.10

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.8

21:20 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.9

K2

18:00 – I Dalton 1′ Stagione Ep.11

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.2

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.3

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.4

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.5

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.6

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.7

DeaKids

18:20 – Trolls: la festa continua! Il giorno dello scherzo / Badare al signor Dinkles è un’avventura

18:45 – Trolls: la festa continua! Ti tengo d’occhio / Spiacente… ma non troppo

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Il fedele Flynn

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood L’astrologo

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone Ritorna Acquata

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone Le due Evie

20:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone La scelta di Zac

21:00 – Unlockdown Franky

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.1

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.3

20:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

21:10 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.12

22:05 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.6

23:00 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.7

23:55 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.8

00:45 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:50 – #Maestri

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Cronache dall’impero

21:40 – Cronache dall’Antichita’

22:10 – Italia: viaggio nella bellezza

Motor Trend Italia

18:20 – Meccanici allo sbando 3′ Stagione Ep.5

19:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.3

20:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.3

21:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.4

22:15 – Davide Cironi presenta: le regine – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Auto Biography: Racing Legends 1′ Stagione Ep.3

00:10 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.12

01:05 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.4

DMAX

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 5′ Stagione Ep.6

19:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.14

20:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.15

21:25 – Lupi di mare 7′ Stagione Ep.15

22:20 – Lupi di mare – 1^TV 7′ Stagione Ep.16

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 56

01:15 – Ghost Asylum 2′ Stagione Ep.4

02:10 – Ghost Asylum 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – MEGA DISASTRI II – MEGA TERREMOTO A NEW YORK

19:00 – MEGA-INGEGNERIA I – SUPER AEREI DI LINEA

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO I – COREA DEL NORD

21:15 – DITTATORI DEL NOVECENTO

22:15 – DITTATORI DEL NOVECENTO

23:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – LA FINE DEI GIOCHI

00:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – ARMATI E INDIFESI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – FATAL DELIVERY – UPS FLIGHT 6

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Lorenza e Simona vs. Paola e Cristina

19:25 – Cortesie per gli ospiti Chiara e Sofia vs. Teresa e Joakin

20:25 – D’amore e d’accordo Ep. 16 Prima TV

21:25 – Vite al limite Liz

23:10 – Vite al limite La storia di Doug

00:55 – Vite al limite La storia di Diana

02:40 – Vite al limite La storia di James K

04:25 – Vite al limite La storia di Nicole

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tv Educazione Civica – A ch

18:30 – Shakespeare’s tragic heroes

19:00 – Progetto Scienza Files

19:05 – Segreti di corsa

20:05 – Digital World

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Ad

20:55 – Progetto Scienza Files

21:05 – Dolore pus e veleno

LaF

18:00 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.1

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.2

19:05 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.6

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.20

21:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.2

21:40 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

22:10 – RED – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Nuove provviste

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo Bufali

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Viveri

21:00 – Cose di questo mondo Guerrra infinita

21:55 – River Monsters: misteri dagli abissi Ep. 1

22:50 – River Monsters: misteri dagli abissi Nave fantasma

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 10

Sky Uno

18:45 – MasterChef USA Ep. 2

19:35 – MasterChef USA Ep. 3

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 6

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of

23:40 – Un sogno in affitto Venezia

00:40 – Chi sceglie la seconda casa? Valsesia: tra classico e moderno

01:40 – Chi sceglie la seconda casa? Romagna: tra Milano Marittima e Riccione

02:40 – Chi veste la sposa? Mamma vs. suocera Silvia Vayr

Sky Cinema 1

19:10 – Black Water: Abyss

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Blackbird – L’ultimo abbraccio

23:00 – Blackbird – L’ultimo abbraccio

00:40 – Shadowhunters – Città di ossa

02:55 – Bad Teacher – Una cattiva maestra

04:30 – L’amore a domicilio

SKY Cinema Family

19:25 – Finn – Musica per un sogno

21:00 – Daddy Cool – Non rompere papà

22:45 – Robo

00:20 – Jumanji – The Next Level

02:25 – Quella peste di Sophie

04:15 – Lady Driver – Veloce come il vento

Sky Cinema Romance

18:25 – Ritorno a Cold Mountain

21:00 – Mona Lisa Smile

23:05 – Across the Universe

01:20 – Incinta o… quasi

02:55 – Matrimonio in famiglia

04:45 – Ritorno a Cold Mountain

Sky Cinema Collection

18:00 – Sconnessi

19:35 – Faccio un salto all’Avana

21:15 – Mia moglie per finta

23:15 – C’era una volta un’estate

01:05 – La fidanzata di papà

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Superpapà: un lavoro da vertigini

04:35 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

Sky Cinema Action

18:55 – La fratellanza

21:00 – Rogue – Missione ad alto rischio

22:50 – Mortal Kombat

00:45 – Hardcore!

02:25 – Il furore della Cina colpisce ancora

04:10 – Protector

05:50 – C’era una volta in Messico

Fox

18:05 – I Griffin M come malvagia Meg

18:30 – I Simpson Marge al volante

18:55 – I Simpson La miglior guerra è la non guerra

19:20 – I Simpson Boe babysitter

19:45 – The Big Bang Theory La conclusione materna

20:10 – The Big Bang Theory La costante del cambiamento

20:35 – The Big Bang Theory La Sindrome di Stoccolma

21:00 – 911 Soccorritori

Premium Cinema

19:26 – IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR

21:15 – The Chronicles of Riddick

23:13 – Dune

01:26 – JOHNNY MNEMONIC

03:02 – Zeus – Una Pasqua da cani

04:38 – Bait – L’esca

Premium Action

18:47 – GOTHAM II – PINEWOOD

19:35 – THE LAST SHIP II – LA FORMULA DEFINITIVA

20:24 – THE LAST KINGDOM I – BUGIE

21:15 – BLOOD DRIVE – IL NUOVO LEADER

22:03 – BLOOD DRIVE – RED RIVER

22:52 – THE 100 VII – L’ULTIMA GUERRA

23:41 – GOTHAM II – PINEWOOD

00:29 – THE LAST SHIP II – LA FORMULA DEFINITIVA

Mya

18:42 – BOB HEARTS ABISHOLA II – LE PAPILLE DEL DIAVOLO

19:07 – BOB HEARTS ABISHOLA II – DIO ACCETTA VENMO

19:33 – HART OF DIXIE II – UN NATALE INDIMENTICABILE

20:24 – SHAMELESS XI – DUE DAVANTI A UN BAR DI MOTOCICLISTI E UNA NEL LAGO

21:15 – LIFE SENTENCE I – CURE SPERIMENTALI

22:04 – LIFE SENTENCE I – RICOMINCIARE A VIVERE

22:55 – HART OF DIXIE II – UN NATALE INDIMENTICABILE

23:45 – PRETTY LITTLE LIARS VII – UNA CONTRO TUTTE