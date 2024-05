Su Rai Uno Carosello Carosone, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida ai programmi Tv della serata del 26 maggio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 maggio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Carosello Carosone. Napoli, 1937, Renato Carosone si diploma al conservatorio. Nei vent’anni successivi il giovane pianista vive una rocambolesca e colorata ascesa ai vertici delle classifiche internazionali attraversando la Napoli degli anni Trenta, le colonie africane degli anni Quaranta e la Dolce Vita degli anni Cinquanta. Geniale, rivoluzionario e antidivo, l’uomo si ritira dalle scene non ancora quarantenne, al vertice del suo successo, dopo aver creato uno stile musicale innovativo, fatto di suggestioni africane, swing americano e profonde radici napoletane che, a cento anni dalla nascita, fa ancora ballare il mondo. Con le musiche di Stefano Bollani. Su Rai 4 dalle 21.10 Left Behind. Improvvisamente milioni di persone al mondo scompaiono senza lasciar traccia e senza un’apparente ragione, portando terrore e caos nell’intero pianeta, ridotto ad una landa buia e desolata. Ray Steele, un pilota di aerei, si sforza di mantenere la calma per salvare la vita ai suoi passeggeri, che hanno visto i propri cari svanire nel nulla. Su Rai Movie dalle 21.10 Single ma non troppo. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative. Su Italia 1 dalle 21.32 La guerra di domani. Dall’anno 2051 arriva un terrificante messaggio: l’umanita’ sta perdendo una guerra contro una specie aliena mortale. Dan e un gruppo di eroi dovranno salvare il mondo. Su Sky Cinema dalle 21.15 World War Z. Quando una pandemia di zombie minaccia di distruggere l’umanità, un ex investigatore americano è costretto a riprendere il lavoro per rintracciare la fonte dell’infezione e impedire il peggio.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 2120 9-1-1:Bobby e i suoi corrono per salvare un guru dalla rivolta dei suoi seguaci e rispondono ad una chiamata di emergenza in un parrucchiere di lusso. Nel frattempo, molti prendono decisioni sul proprio futuro.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.28 L’isola dei famosi. Vladimir Luxuria conduce la nuova edizione del reality. Un gruppo di naufraghi vip lotta per la sopravvivenza su un’isola deserta in Honduras.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.55 Report. In apertura di puntata un’inchiesta esclusiva sul mercato dei sondaggi in Italia: chi sono i padroni, quali rapporti hanno con i partiti, quali segreti nascondono, con quali conflitti di interessi lavorano? Report dimostra con documenti inediti come funzionano i sondaggi in Italia e come, spesso, diventano strumento di propaganda e di manipolazione della pubblica opinione. Obiettivo, in particolare, sulle recenti regionali di Sardegna e Abruzzo, sulle imminenti elezioni europee e sugli exit poll nella notte degli scrutini. A seguire un’inchiesta sulla Strage di Ustica. Dopo 44 anni e 19 sentenze, i misteri sulla strage sono ancora molti, ma le cause civili confermano lo scenario di guerra: furono uno o più missili ad abbattere il Dc9. Negli anni si sono cercate evidenze sulla pista italiana, americana, libica e francese e qual è stato il risultato?

Guida tv di domenica 26 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Carosello Carosone

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Speciale Tg1

00:45 – Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:15 – Milleeunlibro

Rai 2

18:45 – Giro d’Italia

19:25 – 90° minuto

20:00 – 90° minuto 90° Minuto – Tempi Supplementari

20:30 – Tg2

21:00 – 9-1-1 St 5 Ep 18 – Ricominciare da capo

21:50 – 9-1-1: Lone Star St 3 Ep 18 – Una serena mattina

22:45 – La Domenica Sportiva

00:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

19:51 – Tg Regione

20:00 – Chesarà…

20:55 – Report

23:15 – Dilemmi

00:00 – TG3 Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:29 – Senza traccia St 6 Ep 14

19:10 – Senza traccia St 6 Ep 15

19:54 – Senza traccia St 6 Ep 16

20:35 – Senza traccia St 6 Ep 17

21:20 – Left Behind

23:11 – Influencer – L’isola delle illusioni

00:47 – Appuntamento al cinema

00:50 – Outback

Canale 5

18:45 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:30 – TG5 – NOTTE

02:04 – METEO.IT

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – I SEGNI DEL TEMPO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – L’EMULATORE

21:20 – LA GUERRA DI DOMANI – 1 PARTE – 1aTV

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:50 – FIRE DOWN BELOW – L’INFERNO SEPOLTO – 1 PARTE

19:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:53 – METEO.IT

19:55 – FIRE DOWN BELOW – L’INFERNO SEPOLTO – 2 PARTE

21:03 – THE TOWN – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – THE TOWN – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 51 – PARTE 2

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – AMERICAN PASTORAL – 1 PARTE

01:22 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:24 – METEO.IT

Warner TV

Rai Movie

Cine 34

TWENTYSEVEN

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

18:15 – Casa mia… casa mia…

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole Domenica

21:15 – Revenant – Redivivo

00:20 – TG LA7 Notte

00:30 – Capone

02:35 – LA7 DOC

04:30 – OMNIBUS

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Miss Marple – 2a Stagione

23:15 – Miss Marple – 2a Stagione

01:00 – LIKE Tutto ciò che piace

01:10 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

03:00 – I menù di Benedetta

Food Network

18:05 – Giusina in cucina on the Road – Stagione 1 Episodio 1 – Noto

19:00 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 10

19:40 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 2

20:10 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 8

20:45 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 4

21:20 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 7

21:50 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 6

22:25 – Le ricette del convento – Stagione 4 Episodio 8

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE II – CADUTA LBERA

19:23 – MAJOR CRIMES III – RISCHIO DI FUGA

20:16 – MAJOR CRIMES III – IL GIORNO LIBERO

21:10 – Maigret e la spilungona – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret e la spilungona – 2 PARTE

22:57 – Poirot: Dopo le esequie – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Brokenwood – Stagione 3 Episodio 1

21:10 – Il giovane ispettore Morse – 1^TV – Stagione 9 Episodio 3 – Exeunt

23:05 – Vera – Stagione 13 Episodio 2

01:00 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 7 – Ossessione e perfezione

02:00 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 8 – Oltre i suoi occhi

02:55 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 9 – Verità e cuba libre

03:45 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 10 – Il karma e i fratelli Panitch

04:30 – Disappeared – Stagione 1 Episodio 4 – Royal Daniel: segreti reali

Rai Premium

19:25 – Una grande famiglia St 3 Ep 4 – Episodio 4

21:20 – Stasera tutto è possibile

00:10 – Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu St 1 Ep 2 – Episodio 2

01:55 – Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu St 1 Ep 1 – Episodio 1

03:25 – Note d’amore

05:00 – Sottocasa St 1 Ep 55 – Episodio 55

05:30 – Sottocasa St 1 Ep 56 – Episodio 56

05:55 – Sottocasa St 1 Ep 57 – Episodio 57

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 1 – Le Cotswolds

19:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 2 – Ritorno alla base

20:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 3 – L’X Factor

21:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 4 – Opportunità

22:45 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 5 – Rischi

23:40 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 6 – A spasso nel tempo

00:35 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 7 – Belgio

01:30 – Chi cerca trova – Stagione 12 Episodio 8 – Olanda

TV2000

18:02 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:32 – Tg2000

18:53 – IL TORNASOLE

19:03 – Santa Messa

20:03 – Santo Rosario da Lourdes

20:32 – Tg2000

20:56 – Soul

21:24 – Preferisco il paradiso

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Schimanski

22:00 – Ciao Chef!

22:30 – Innamorarsi

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Profumo d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – La Cucina Nel Cuore

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – Weekend

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Visioni Di Spagna

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – MINDHUNTERS Nella mente del serial killer

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – E Quindi?!

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Salirò

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Delfini metropolitani

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Ruby Belge

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Allocuzione – Votazione federale del 9 giugno

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

19:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:00 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2024 – Finale Da Praga (CZE)

23:00 – Sguardi – Heidi La ragazza delle Alpi di Anita Hugi

00:00 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

01:00 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2024 – Finale (R) Da Praga (CZE)

02:40 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

02:55 – Lo Specchio

03:25 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport +HD

18:35 – Tiro Con L’Arco

19:55 – Giro d’Italia St 2024 – TGiro

20:40 – Pallanuoto

22:00 – Atletica

00:00 – Tg Sport TG Sport – Speciale Campionato

00:45 – Giro d’Italia

01:50 – Ginnastica Ritmica

05:30 – Tiro a Volo

SuperTennis

19:00 – Usopen 2023 Trevisan vs Putinseva

20:45 – Supertennis Today

21:00 – ATP Roma 2021 Djokovic vs Nadal

22:30 – Tie Book La Paura di vincere non esiste

22:45 – Us Open 2023 Sonego vs Sinner

00:45 – Highlights

01:00 – LIVE Padel P1 Mar del Plata

02:30 – Colpo da Campione Tennis Il rovescio di Tommy Paul

Euro Sport

18:45 – Sport – La casa delle Olimpiadi – Stagione 1 – The Power Of The Olympics

19:00 – Sport – La casa delle Olimpiadi – Stagione 1 – Viktoriia

20:05 – Sport – La casa delle Olimpiadi – Stagione 1 – The Power Of The Olympics

20:10 – Sport – La casa delle Olimpiadi – Stagione 1 – Zeta

20:25 – Sport – La casa delle Olimpiadi – Stagione 1 – Zeta

20:40 – Basket – Serie A – Stagione 2023 – Playoff Semifinale Gara 1 – Milano – Brescia – Live

23:00 – Ciclismo – 107esimo Giro d’Italia – Stagione 2024 – 20a tappa – Alpago – Bassano del Grappa (184 km)

00:00 – Ciclismo – Coppa del Mondo – Stagione 2024 – Nove Mesto. XCC Elite F

SportItalia

18:00 – Pre partita Campionato Primavera (diretta)

18:30 – Campionato Primavera Lazio-Milan (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – La banda della natura St 1 Ep 4 – Asilo… nido!

18:20 – OGM Travels

18:30 – OGM Travels St 1 Ep 20 – C’è vita sotto terra

18:45 – Kung Fu Panda – Il cavaliere dragone St 1 Ep 17 – Alla ricerca del fulmine

19:10 – Coop Troop St 1 Ep 47 – Lo gnomo da giardino

19:20 – Coop Troop St 1 Ep 48 – Occhio al sonnambulo

19:35 – Invisibile St 1 Ep 15 – Qilin-mania

20:00 – Effetto Giò St 1 Ep 7 – Punti deboli

Rai YoYo

18:05 – Bing St 4 Ep 14 – Gita in autobus

18:10 – Bing St 1 Ep 15 – I magneti

18:20 – Bing St 4 Ep 16 – Il negozio

18:25 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 1 – La patria del Belcanto

18:35 – I Racconti di Masha St 1 Ep 1 – Il lupo e i sette capretti

18:40 – I Racconti di Masha St 1 Ep 2 – Le oche magiche

18:50 – Pip e Posy St 2 Ep 4 – Troppo cibo

18:55 – Pip e Posy St 2 Ep 6 – La Piggy-mobile volante

Boing

18:15 – Lego Batman: il film – I supereroi DC riuniti

19:35 – Looney Tunes Cartoons

21:15 – Lego DreamZzz

21:45 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Batwheels

18:40 – Mosley

20:05 – Santiago dei Mari

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – I Bigfoot

21:20 – Hey Duggee

21:45 – Hey Duggee

22:05 – Trenino Thomas Daniel Tiger Love Monster

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 10

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 2

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 3

19:20 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 11

19:45 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 12

20:05 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 13

20:30 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 14

20:55 – Curioso come George – Stagione 11 Episodio 15

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 35

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 36

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 37

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 38

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 39

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 40

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 7

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 8

DeaKids

18:00 – L’inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 6 – Mostro completo

18:11 – La regola dello scalare – La regola dello scalare

18:15 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 15 – Il Maestro del te’

18:25 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 16 – L’allievo supera il maestro

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 17 – Il segreto dell’apprendista

18:45 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 21 – Cacerentola

19:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 22 – Uno strambo venerdi’

19:20 – Megagame – Stagione 2 Episodio 19 – Mega tiro alla fune/ Uno due tre stai la’

Super

18:10 – Henry Danger

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:12 – Appresso alla musica

19:03 – RaiNews

19:06 – Madama Butterfly (Festival di Bregenz)

21:14 – Di là dal fiume e tra gli alberi St 6 Ep 15

23:06 – Tre volti

00:44 – Tuttifrutti

01:11 – RaiNews

01:14 – Dorian – L’arte non invecchia

Rai Storia

19:25 – RaiNews

19:30 – Grandi della TV Mike Bongiorno (pt2)

19:55 – Donne esploratrici Ida Pfeiffer

20:00 – Il giorno e la storia 26 Maggio 2024

20:20 – Scritto letto detto Fabio Isman

20:30 – Passato e Presente

21:10 – Da un paese lontano – Giovanni Paolo II

23:25 – set – TANTArai

Rai Scuola

18:00 – Un giorno per 1 tx Prima TV per R

18:30 – Newton

19:30 – Wild Italy

20:15 – Mari del Sud

21:00 – Progetto Scienza 2022 Verso il futuro

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – La storia dell’elettricità

23:00 – Progetto Scienza 2022

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 8 – 1987 Renault 5 GT Turbo

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 7 – Porsche Cayenne Turbo S del 2006

20:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 6 – Nissan 300ZX

21:15 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 4 Episodio 9

22:15 – Ingegneria degli errori – 1^TV – Stagione 2 Episodio 3 – Ingegneria verticale

23:15 – Ingegneria degli errori – Stagione 2 Episodio 1 – La versatilità dei materiali

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 12 – La Mazda RX7

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 13 – Porsche 996

DMAX

18:50 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 3 Episodio 2

20:40 – LBA Playoff (live)

23:05 – Grandi evasioni della storia con Morgan Freeman – Stagione 1 Episodio 8 – Evasione killer

00:00 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 3

00:55 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 1

01:50 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 2

02:40 – Border Security: terra di confine – Stagione 4 Episodio 8

03:30 – Border Security: terra di confine – Stagione 3 Episodio 1

Focus TV

18:00 – INSIDE PYRAMIDS – COME VENNERO COSTRUITE LE PIRAMIDI – MICERINO – L’ULTIMA PIRAMIDE DI GIZA

19:00 – LOCH NESS – STORIA DI UN MOSTRO – NASCITA DI UN MOSTRO

20:00 – STORIE MALEDETTE

21:05 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:00 – I CAMPIONI DEL REGNO ANIMALE – GLI ANIMALI PIU’ VELOCI DELLA TERRA

00:00 – I CAMPIONI DEL REGNO ANIMALE – GLI ARCHITETTI DELLA NATURA

01:00 – BIG CAT COUNTRY

02:00 – CIVILTA’ SEPOLTE: I MISTERI DEL NILO – LE CITTA’ SCOMPARSE DEL DELTA

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 5 – Roberta e Vincenzino

18:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 6 – Comunione Raffaele

19:20 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 7 – Diciottesimo Camilla

20:00 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 8 – Anna e Marco

20:30 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Stagione 6 Episodio 18 – Tutta la verita’. 2a parte

22:20 – 90 giorni per innamorarsi – Stagione 10 Episodio 1 – Persone care – Prima TV

00:10 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 8

01:10 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 10 – Volti

Discovery Channel

18:20 – I segreti delle strutture – Stagione 4 Episodio 13

19:15 – I segreti delle strutture – Stagione 4 Episodio 14 – La torre di Pisa

20:10 – I segreti delle strutture – Stagione 4 Episodio 15

21:00 – Mountain Monsters – Stagione 1 Episodio 4 – Il Wampus

21:50 – Mountain Monsters – Stagione 1 Episodio 5 – Il Mothman

22:45 – Mountain Monsters – Stagione 1 Episodio 6 – Il demone-lucertola

23:40 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 2 Episodio 2 – La tavola d’oro

00:30 – Il tesoro dell’astronauta – Stagione 2 Episodio 3 – Vento forte

Sky Uno

18:50 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 1

20:00 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 2

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 2 – Toscana

22:25 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 7

00:45 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 2

01:55 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 1

03:05 – Quattro matrimoni – Stagione 6 Episodio 1

04:15 – Quattro matrimoni – Stagione 6 Episodio 2

Sky Cinema 1

19:40 – Cetto c’e’ senzadubbiamente

21:15 – World War Z

23:20 – Pelham 1 2 3 Ostaggi in metropolitana

01:05 – Se mi vuoi bene

02:55 – Diabolik Chi sei?

05:05 – Il cavaliere oscuro

SKY Cinema Family

19:30 – Pets 2 Vita da animali

21:00 – Lol Pazza del mio migliore amico

22:40 – Harry Potter e i doni della morte: Parte II

00:50 – Un fantasma per amico

02:20 – Minions

03:50 – Rex Un cucciolo a palazzo

05:20 – Tre di troppo

Sky Cinema Romance

19:10 – Scrivimi una canzone

21:00 – Una sirena a Parigi

22:45 – Come farsi lasciare in 10 giorni

00:45 – Tre cuccioli e un anello

02:15 – Sapori e dissapori

03:55 – Capodanno a New York

05:55 – Book Club Il capitolo successivo

Sky Cinema Collection

19:05 – Ufficiale e gentiluomo

21:15 – Barry Lyndon

00:15 – Questo o quello Speciale Episodio 209 – 11/05/2024

00:35 – 2001: Odissea nello spazio

02:50 – Arancia meccanica

05:05 – Scarface

Sky Cinema Action

19:00 – Killer Elite

21:00 – Shazam! Furia degli dei

23:10 – XXX

01:20 – Bad Boys II

03:45 – Baby Driver Il genio della fuga

05:35 – Tremors

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin Giochi di ruolo

18:30 – I Simpson La pesca di Ned

18:55 – I Simpson Homerland

19:20 – I Simpson La paura fa novanta XXIV

19:45 – I Simpson Homerazzi

20:10 – I Simpson Marge giocatrice

20:35 – I Simpson Un out-out per Bart

21:00 – Modern Family I nuovi arrivati