Su Canale 5 “Come un gatto in tangenziale”, su Sky Cinema “We were soldiers”. Guida ai programmi Tv della serata del 26 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 26 novembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.21 All That Divides Us – Amore criminale. Louise e la sua figlia disabile Julia vivono isolate in una cittadina della costa, tra Sete e Perpignan. Julia è dipendente dalle droghe che le vengono procurate dal pusher e amante Rodolphe: quando egli rimane ucciso, il suo socio Ben pensa di ricattare la ragazza implicata nella morte. Sua madre Louise dovrà prendere le armi per difendere la figlia, entrando così in una tragica spirale di violenza e attaccamento.

Su Rai Movie dalle 21.21 Sei mai stata sulla luna? Guia vive tra Milano e Parigi e lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guidando spider di lusso e viaggiando su un jet privato. Si ritrova, a causa di un’eredità, in uno sperduto paese della Puglia, essendo diventata proprietaria di un’antica masseria. Qui conosce Renzo, un contadino del posto del quale si innamora.

Su Canale 5 dalle 21.30 Come un gatto in tangenziale. Il duo Cortellesi-Albanese ritrae con ironia il tema della distanza sociale. La figlia di un intellettuale snob si fidanza col figlio di una cassiera di periferia.

Su Italia 1 dalle 21.24 Kung Fu Panda. Un panda pasticcione ha un grande sogno: diventare un eroe del Kung Fu. Un giorno viene chiamato alla scuola del Maestro Shifu.

Su Rai 4 dalle 21.30 She saved me – Sopravvissuta. Un film ispirato alle storie vere di Julie Douib e Laura Rapp, due donne vittime di violenza domestica nella Corsica dei giorni nostri.

Su Sky Cinema dalle 21.15 We were soldiers – Fino all’ultimo uomo. Il tenente colonnello Hal Moore e 400 soldati americani vengono circondati da oltre 2000 nord vietnamiti nella valle di Ia Drang, soprannominata in seguito valle della morte.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 un episodio di Blue Bloods. Il capitano Terrel, una poliziotta di colore, viene accusata di costringere dei negozianti ad offrirle omaggi e forti sconti. Frank la convoca. Danny paga una costosa cena ad un uomo credendolo un suo idolo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tale e Quale Show. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma la dodicesima edizione del fortunato show in cui 11 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.20 Le Parole. In apertura Geppi Cucciari, accolta da Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, commenta con la sua ironia gli ultimi fatti: dalle dichiarazioni del Ministro Valditara, secondo cui l’umiliazione può essere uno strumento utile a forgiare gli studenti indisciplinati, al taglio dell’Iva sugli assorbenti fino al verbo ‘cubare’ usato più volte da Giorgia Meloni. Questa settimana gli ospiti che siedono sugli sgabelli sono Monica Guerritore, Rocco Tanica e Beppe Severgnini per un confronto sulle ultime notizie come i gesti di solidarietà ai Mondiali di calcio in Qatar, il tema del lavoro e una riflessione a partire dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nel corso della puntata interviene anche Lucia Annunziata che presenta il suo nuovo libro in anteprima televisiva. Il viaggio per l’Italia de “Le Parole” parte da Milano, più precisamente dal parco Segantini, dove sabato 26 novembre viene inaugurata da Giuseppe Delmonte la panchina rossa dedicata alla madre Olga, vittima di femminicidio. Giuseppe è orfano dall’età 19 anni, quando nel 1997 assistette all’omicidio di sua madre da parte del padre. Oggi ha 46 anni e ha deciso di raccontare la sua storia per la prima volta in un programma tv, per portare all’attenzione pubblica il tema degli orfani di femminicidio, che rimangono soli e con pochi aiuti da parte dello Stato. Non manca la lezione sulla magia delle parole del “Professore” Roberto Vecchioni.

SPORT

Su Rai Uno dalle 19.45 per la Coppa del Mondo di calcio Qatar 2022 in diretta dallo Stadio Al Bayt, Argentina – Messico.

Guida tv di sabato 26 novembre: i programmi della sera

Rai 1

19:20 – Tg1

20:00 – Calcio, Mondiali Qatar 2022 – Fase a gironi (2a giornata, Gruppo C): Argentina-Messico

22:00 – Bobo – Tv – Speciale Qatar

22:05 – Ballando con le stelle

01:30 – Rai – News24

02:05 – Sottovoce

02:35 – Milleeunlibro

03:35 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Blue Bloods 12

22:55 – Onorevoli confessioni

23:45 – Tg2 Dossier

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

22:00 – Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre

23:20 – Tg3 Mondo

23:45 – Tg3 Agenda del Mondo

23:50 – Meteo 3

Rai 4

18:05 – Delitti in Paradiso 3

19:10 – Delitti in Paradiso 3

20:15 – Delitti in Paradiso 4

21:20 – All That Divides Us – Amore criminale

23:05 – Pagan Peak – Nel mirino del killer 2

00:00 – Pagan Peak – Nel mirino del killer 2

00:50 – Pagan Peak – Nel mirino del killer 2

01:50 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – COME UN GATTO IN TANGENZIALE – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SUPERMARINE

21:20 – KUNG FU PANDA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – PSYCH – FUMETTO-MANIA

19:22 – CHICAGO FIRE V – TERRA BRUCIATA

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – L’INSUFFICIENZA DA HOFSTADTER

20:36 – THE BIG BANG THEORY VII – LA VERIFICA DELL’INGANNO

21:04 – TICKER – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – TICKER – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 203 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – SHE SAVED ME – SOPRAVVISSUTA – 1aTV

23:50 – CONFESSIONE REPORTER

01:07 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

01:25 – POP CORN 1982

Warner TV

18:00 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 2′ Stagione Ep.4

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.22

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 2′ Stagione Ep.23

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.10

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 3′ Stagione Ep.11

21:00 – Il mattino dopo

23:00 – Dead Bang

01:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.2

Rai Movie

19:20 – The Eye – Lo sguardo

21:10 – Sei mai stata sulla luna?

23:10 – Mine vaganti

01:10 – La forma dell’acqua

03:20 – Il clan

05:00 – Unico indizio: una sciarpa gialla

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – I POMPIERI

21:00 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2 – 2 PARTE

22:52 – MIA MOGLIE E’ UNA BESTIA

00:52 – ULTIMO TANGO A ZAGAROL

02:39 – LETTOMANIA

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – L’ULTIMO GIORNO DELLA MIA VITA

20:00 – A-TEAM IV – IL GIORNO DEL GIUDIZIO – I PARTE

21:10 – UN BOSS SOTTO STRESS – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – UN BOSS SOTTO STRESS – 2 PARTE

23:10 – MONTECRISTO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:25 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE

21:00 – LA PROSSIMA VITTIMA

23:12 – SCUOLA DI CULT – LA PROSSIMA VITTIMA

23:18 – RED DRAGON

01:44 – AMICIZIA A RISCHIO

03:12 – CIAKNEWS

03:15 – CONFIDENCE-LA TRUFFA PERFETTA

04:50 – IL SORRISO DEL GRANDE TENTATORE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Lago di Garda

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – Creed II

23:45 – Nemesi

01:45 – Mordimi

03:30 – Lady Killer Ep. 18

04:30 – Coppie che uccidono Ep. 1

05:30 – Lady Killer Ep. 19

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – LA RISOLUTEZZA DI SAKURA

18:35 – MOM – BENVENUTO IN FAMIGLIA

19:00 – MOM – PROPOSTA DI MATRIMONIO

19:25 – MOM – ORGOGLIO E PREGIUDIZI

19:55 – MOM – GALEOTTO FU L’ESAME

20:20 – MOM – SACRIFICI NECESSARI

20:45 – MOM – LA CADUTA DI BONNIE

21:15 – SHARK (DI K. RENDALL)

La 5

18:25 – AMICI DI MARIA

18:58 – RIASSUNTO – ELISA DI RIVOMBROSA

19:00 – ELISA DI RIVOMBROSA – 2

21:10 – INGA LINDSTROM – SCREZI D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – SCREZI D’AMORE – 2 PARTE

23:05 – QUARTO GRADO

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.7

19:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.8

20:00 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.10

21:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.59

22:50 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.60

00:05 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.15

01:00 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.12

01:55 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.13

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Jamie e Greg

19:15 – Affari al buio Incontro con un mito

19:45 – Affari al buio L’arroganza di Jarrod

20:15 – Affari di famiglia Tesoro di Marlon Brando

21:15 – Miele di donna

23:15 – Hardcore: la vera storia di Traci Lords

00:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 3

00:45 – XXX – Un mestiere a luci rosse Ep. 4

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Paradise Road

23:45 – Grido di libertà

01:00 – TG LA7 Notte

02:30 – Anti – Camera con Vista

02:40 – In Onda (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:00 – Mica pizza e fichi

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Miss Marple – UN CAVALLO PER LA STREGA

01:00 – Viaggio a Kandahar

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Casa Baio – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

18:55 – Casa Baio 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Casa Baio 1′ Stagione Ep.2

20:05 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.6

22:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.8

23:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

00:25 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – FOREVER – RICORDI OMICIDI

19:23 – THE MENTALIST V – ROSSO, BIANCO E BLU

20:16 – THE MENTALIST V – DIETRO IL SIPARIO ROSSO

21:10 – Poirot: Filastrocca per un omicidio – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Filastrocca per un omicidio – 2 PARTE

22:57 – FBI: MOST WANTED I – IL RISVEGLIO

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 10′ Stagione Ep.8

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.2

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.3

23:10 – L’ispettore Barnaby 22′ Stagione Ep.4

01:05 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.2

03:05 – Disappeared 5′ Stagione Ep.19

04:00 – Disappeared 5′ Stagione Ep.20

05:00 – Disappeared 7′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:10 – Il caffe’

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Concerto: Omaggio a Puccini

20:45 – L’attimo fuggente

21:15 – Don Carlo

01:15 – Rock Legends

01:35 – Rai News Notte

01:40 – Art rider

Rai Premium

18:00 – Il Paradiso delle Signore 5 – Daily 3

18:45 – Il Paradiso delle Signore 5 – Daily 3

19:30 – Meglio tardi che mai

21:20 – Ognuno e’ perfetto

23:15 – Studio Battaglia

01:00 – Romanzo Familiare

02:45 – Un Ciclone in Convento 11

03:25 – Rossella

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24 ’22

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:05 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Tg 2000

19:09 – Santa Messa

20:07 – Santo Rosario

20:36 – Tg 2000

20:58 – Soul

21:31 – Simon Birch

23:32 – Treno di notte per Lisbona

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Ti Do Una Pizza

ALMA TV

19:30 – Italia On The Road

20:00 – Made In…Lazio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

21:01 – Maratona Fuori Dai Fornelli

01:00 – Maratona Andata e Ritorno

05:00 – Maratona Dolci Tentazioni

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MONDIALI

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – RETROGRADE

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEMBRA IERI

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – SALIRO’ (NUOVA STAGIONE – INTERVISTE IN BICI)

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO (TALK SHOW)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

19:10 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™

19:40 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Argentina – Messico Da Lusail (QAT)

22:15 – n’DOHA nem

23:35 – A tutto Hockey Sintesi

01:25 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

01:35 – Campionato del mondo di calcio FIFA Qatar 2022 ™ – Argentina – Messico (R) Da Lusail (QAT)

03:20 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

03:50 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport

SuperTennis

19:00 – Best of Billie Jean King Cup Teichmann vs Sanders

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Best of Italiani 2022 Musetti vs Ymer, Rotterdam

23:45 – Colpo da campione

00:00 – Best of ATP 2022 Nadal vs Fritz, Indian Wells

02:00 – Best of WTA 2022 Bencic vs Badosa, Charleston

04:30 – La fine di un’era: Roger e Serena S. Williams vs Wozniacki, Singapore 2014

Euro Sport

18:30 – Ciclismo su pista Champions League Saint Quentin En Yvelines Live

22:15 – Informazione Flash News

22:20 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lake Louise. Super – G M

23:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Killington. Slalom Gigante F (1a manche)

00:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Killington. Slalom Gigante F (2a manche)

00:45 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Ruka. HS 142 M

01:30 – Ciclismo su pista Champions League Saint Quentin En Yvelines

03:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Ruka. HS 142 M

SportItalia

18:00 – Serie B Live (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Si Live 24

21:00 – Review Campionato Argentino

22:00 – Speciale Serie B (diretta)

23:00 – Boxe

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Food Wizards

Boing

18:40 – Gumball

19:55 – Looney Tunes Cartoons

21:20 – Captain Tsubasa Road to 2002

21:50 – Captain Tsubasa Road to 2002

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – Scegliamo io & te – weekend: Dino Ranch vs Trenino Thomas

20:50 – Simone

21:10 – Zouk

21:20 – Zouk

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.26

18:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.27

18:55 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.3

19:05 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.33

19:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.28

19:45 – Curioso come George: La scimmietta reale

21:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.29

21:25 – Il trenino Thomas 19′ Stagione Ep.20

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.34

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.35

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.36

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.37

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.38

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.39

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.40

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.41

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere Uno strambo venerdì

18:20 – Il Barbiere pasticciere Le torte innamorate

18:35 – Il Barbiere pasticciere Il Padre Di Pan Barbiere

18:50 – Il Barbiere pasticciere L’apprendista

19:05 – Il Barbiere pasticciere Il vincitore

19:15 – H2O: Just Add Water Sopra le teste

19:40 – H2O: Just Add Water Febbre da pesce

20:15 – Cercami a Parigi Qualche momento dopo

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:15 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.8

18:55 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.7

19:55 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.7

20:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.8

21:45 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.9

22:40 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.1

00:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.1

01:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:20 – Il segno delle donne

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Le vie del Medioevo

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Le storie di Passato e Presente

21:10 – Morte di un matematico napoletano

Rai Scuola

18:00 – Erasmus Stories Friendship

18:25 – Edgar Allan Poe – The last four days

18:50 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico S

18:55 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico S

19:00 – #Maestri

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:55 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:10 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.7

19:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.9

20:20 – Motors – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

20:35 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

21:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.8

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 6′ Stagione Ep.9

23:20 – Affari a quattro ruote Francia 6′ Stagione Ep.8

00:25 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.11

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Man vs. Monsters – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

22:20 – Man vs. Monsters 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 14′ Stagione Ep.12

00:10 – Cacciatori di fantasmi: TAPS – 1^TV 14′ Stagione Ep.12

Focus TV

18:00 – MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA – SICILIA (SECONDA PARTE)

19:00 – Vulcani: costruttori della terra

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL MISTERO DELLA MINIERA GALLESE

21:15 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI II

22:15 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI I – ATLANTIDE: LA CIVILTA’ PERDUTA

23:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

00:15 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

01:15 – I MISTERI DEI GIGANTI

RealTime

18:05 – Bake Off Italia: dolci in forno Domenica

19:45 – Bake Off Italia: dolci in forno Pasticceria moderna

21:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La dottoressa

22:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il lipoma

23:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La cisti

01:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il linfoma

02:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Caso curioso

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova Storia e origine

19:05 – Chi cerca trova Ritorno alla base

20:00 – Chi cerca trova Ep. 6

21:00 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 5

21:55 – L’oro dei serpenti Portati via

22:50 – L’oro dei serpenti Fortune

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: Messico Ep. 1

Sky Uno

18:55 – Quattro matrimoni Ep. 7

20:05 – Quattro matrimoni Ep. 8

21:15 – X Factor 2022 Live 5

00:00 – Quattro matrimoni Ep. 8

01:05 – Quattro matrimoni Ep. 7

02:10 – La seconda casa non si scorda mai In Maremma, ad un passo dal mare

03:05 – La seconda casa non si scorda mai Sul Lago Maggiore, terrazza con vista

04:00 – La seconda casa non si scorda mai Val di Fiemme, un rifugio tra i monti

Sky Cinema 1

18:00 – The Batman

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:35 – Fratelli unici

01:15 – Ma cosa ci dice il cervello

03:00 – Sposa in rosso

05:05 – Sconnessi

SKY Cinema Family

19:20 – Tarzan

21:00 – Hotel Transylvania

22:40 – Hotel Transylvania 2

00:15 – Wonder

02:10 – Aiuto, ho ristretto la prof!

03:55 – Il mistero di Arkandias

05:30 – Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

Sky Cinema Romance

19:15 – Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi

21:00 – Tutti in piedi

22:55 – 40 sono i nuovi 20

00:40 – Ti ricordi di me?

02:15 – Se mi lasci ti cancello

04:10 – Amore estremo – Tough Love

Sky Cinema Collection

19:20 – Omicidio a Los Angeles

21:15 – I viaggiatori

23:15 – Honest Thief

01:00 – Eiffel

02:50 – Piuma

04:30 – Mollami

Sky Cinema Action

18:55 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

21:00 – Big Game – Caccia al presidente

22:35 – La battaglia di Hacksaw Ridge

01:00 – Io sono nessuno

02:35 – Cielo di piombo, Ispettore Callaghan

04:10 – Green Zone

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

