Su Canale 5 Aquaman, su Italia 1 Le Iene, su Sky Cinema 2 Boyhood. Guida ai programmi Tv della serata del 26 ottobre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 26 ottobre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.19 L’uomo fedele. Marianne e Abel si lasciano quando lei scopre di aspettare un figlio da Paul, il miglior amico del suo compagno. A distanza di otto anni, i due si ritrovano proprio al funerale di Paul e decidono di tornare insieme. La ritrovata coppia, però, dovrà fare i conti con Eve, sorella di Paul e innamorata da sempre di Abel, e di Joseph, figlio di Marianne e Paul, appassionato di enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il padre. Su Canale 5 dalle 21.46 Aquaman. Il giovane Arthur scopre la sua vera identita’ e il suo destino. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Boyhood. La vita di una famiglia ordinaria e delle vicende che li coinvolgono nell’arco di dodici anni. Mason e sua sorella Samantha passano dall’infanzia all’età adulta confrontandosi con le conseguenze della separazione dei loro genitori. Su Iris dalle 21 Sentieri selvaggi. Un veterano confederato e il suo compagno mezzo Cherokee si imbarcano in un lungo viaggio alla ricerca di una bambina rapita.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle. Su Canale 5 dalle 21.44 Luce dei tuoi occhi. Emma ed Enrico si avvicinano sempre più, ma incomprensioni legate a Miranda ed un’inattesa scoperta porteranno alla luce verità dolorose della famiglia del professore. Su Rai Due dalle 21.20 Il Collegio. l Collegio. Fra cinema e disco music, ad Anagni inizia un nuovo anno scolastico, quello della classe 1977. I ragazzi e le ragazze protagonisti della sesta edizione de “Il Collegio” devono infatti abbandonare l’era tecnologica delle chat e dei social per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8 e del vinile. Si rientra in aula, ma le regole all’interno dell’istituto Regina Margherita non cambiano. Su Rai 4 dalle 21.19 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine. Una squadra di agenti speciali scelti deve scortare un pericoloso narcotrafficante fuori Los Angeles, ma il criminale ha promesso 100 milioni di dollari a chiunque lo faccia evadere durante il trasporto.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 torna #cartabianca. Su Rete 4 dalle 21.26 Fuori dal coro. Su Italia 1 dalle 21.17 Le iene show. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Guida tv di martedì 26 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2

23:45 – Porta a Porta

01:25 – Rai – News24

02:00 – Italia: viaggio nella bellezza

03:00 – Rai – News24

Rai 2

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il collegio

23:30 – Ti sento – Il suono delle emozioni

00:35 – The Blacklist

01:15 – I lunatici

02:25 – Sorgente di vita

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:25 – MacGyver 2

19:15 – Ransom 3

20:05 – Ransom 3

20:55 – Just for Laughs

21:20 – S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine

23:20 – Wonderland

23:55 – Cop Car

01:30 – Anica Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:21 – AQUAMAN – 1 PARTE

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ULTIMA MANO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ARTICOLO DA COPERTINA

21:18 – LE IENE

01:06 – MARTY IS DEAD – FIRSTKISS – 1aTV

Canale 20 Mediaset

19:14 – CHICAGO FIRE – LA VERITA’ HA UN PREZZO

20:09 – CHICAGO FIRE – PROBLEMI DI FAMIGLIA

21:05 – SURVIVOR – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – SURVIVOR – 2 PARTE

23:19 – CHIPS – 1 PARTE

00:11 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 56 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – LA CONFESSIONE DI UN MARITO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

18:53 – A CENA CON… – L’ALLENATORE NEL PALLONE

21:00 – BAARIA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – BAARIA – 2 PARTE

00:19 – ORGASMO NERO

01:54 – E ALLORA MAMBO

03:33 – PROVACI ANCHE TU, LIONEL

19:20 – Il giustiziere di mezzogiorno

21:10 – L’uomo fedele

22:35 – Gioco a due

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – Source Code

02:15 – Mystere

03:40 – 1303: La paura ha inizio

05:00 – Dio come ti amo!

18:00 – La casa nella prateria Stagione 3 Episodio 06

19:00 – La casa nella prateria Stagione 5 Episodio 06

20:00 – La casa nella prateria Stagione 5 Episodio 07

21:10 – Zathura – Un’avventura spaziale

23:00 – Mimzy – Il Segreto dell’Universo

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 06

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 07

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 08

19:15 – RENEGADE – ROCKSTAR

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – KILLER DI PROFESSIONE – II PARTE

21:00 – SENTIERI SELVAGGI

23:23 – ALFABETO

23:39 – UOMINI D’AMIANTO CONTRO L’INFERNO

01:56 – CONFIDENZE AD UNO SCONOSCIUTO

03:29 – CIAKNEWS

03:33 – THE COURIER

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

19:30 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 33 Prima TV

19:45 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 33 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 14 Prima TV

21:30 – Game of Talents Ep. 1 Prima TV

23:45 – X Factor 2021 Bootcamp. 2a parte

02:00 – Group Sex – Sex Therapy

03:45 – Lady Killer Ep. 4

18:00 – MODERN FAMILY – SEMPRE IN RITARDO

18:30 – MODERN FAMILY – IL NUOVO TATO

18:55 – MODERN FAMILY – ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

19:20 – MODERN FAMILY – APOLLO 13

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – KAKASHI HOKAGE

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – LA PREDIZIONE DEL SOMMO ROSPO EREMITA

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – MEMORIA

21:15 – BLU PROFONDO

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:38 – GRANDE FRATELLO VIP

02:50 – LE TRE ROSE DI EVA

04:20 – IL SEGRETO XXXI – 1967

18:20 – Delitto (im)perfetto 2′ Stagione Ep.1

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 1′ Stagione Ep.17

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 4′ Stagione Ep.7

21:25 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:35 – Rocky III

01:25 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.2

01:50 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.3

02:15 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.4

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 11

19:15 – Affari al buio Pensione di lusso

19:45 – Affari al buio Uno strano telefono

20:15 – Affari di famiglia Sayonara!

20:45 – Affari di famiglia La Bibbia di Rick

21:15 – Un marito di troppo

23:15 – Son de mar

01:00 – Sex for 5 Euro

La7

18:00 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox (r)

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – I menù di Benedetta

21:00 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey

23:30 – The Royals revealed – I segreti della Corona

01:40 – LA7 DOC – Donne nella storia

03:35 – La cucina di Sonia

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 11

19:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 05

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 06

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 07

21:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 01

23:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 04

00:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 05

01:30 – Top Gear Stagione 23 Episodio 301

Food Network

18:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.19

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

20:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.1

21:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.2

22:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.3

00:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.4

01:00 – L’Italia a morsi al ristorante – Con Simone Rugiati 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES IV – COL SENNO DI POI – I PARTE

19:23 – THE MENTALIST III – ROSSO DI SERA

20:16 – THE MENTALIST III – ROSSO DI RABBIA

21:10 – Delitto a Cognac – 1 PARTE – 1aTV

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Delitto a Cognac – 2 PARTE – 1aTV

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – CARISSIMO PAPA’

GIALLO TV

19:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.3

20:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.4

21:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.7

22:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.8

23:10 – Unforgettable 4′ Stagione Ep.2

00:10 – Unforgettable 4′ Stagione Ep.3

01:10 – Law & Order 17′ Stagione Ep.20

02:05 – Law & Order 17′ Stagione Ep.21

Rai 5

18:35 – Tintoretto, il primo regista

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Il caso dei falsi Giacometti

20:15 – Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente

21:15 – Contrattempo

23:00 – Paul Butterfield – Suonare con il cuore

00:35 – Rock Legends

01:15 – Rai News Notte

Rai Premium

18:35 – Un passo dal cielo

19:35 – Provaci ancora prof! 7

21:20 – Un’estate a Salamanca

23:00 – Katie Fforde – Decisione di cuore

00:40 – Allora in onda

01:25 – Aiutami a sognare

02:20 – Compagni di scuola

03:15 – Piloti

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:34 – In Cammino

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:52 – Tg Tg

21:13 – NON SIAMO ANGELI

23:05 – Retroscena

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 10

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 11

22:15 – Ex On The Beach Italia Stagione 2 Episodio 02

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – SCISSORS – FORBICI

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – LINEA ROSSA OMOSESSUALITÁ NELLO SPORT: É ANCORA UN TABÚ?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 – DACIA MARAINI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – BOROTALK ESAMI E FARMACI

22:00 – FRONTALIERS 60′

23:00 – NON è POLITICAMENTE SCORRETTO – F. LOMBARDI PASSATEMPO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:10 – White Collar – Asso pigliatutto Telefilm

18:55 – Calcio femminile: Qualificazioni Mondiali 2023 – Svizzera – Croazia Da Zurigo

21:05 – 40enni in salita

22:40 – Kosher love Il rabbino dell’amore di Evan Beloff

23:30 – Sportsera: la partita Sintesi di giornata

23:55 – L’ossessione di Maddie

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport

18:50 – Ciclocross

19:45 – Ciclocross

21:15 – Serie C

23:30 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport

18:50 – Ciclocross

19:45 – Ciclocross

21:15 – Serie C

23:30 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – LIVE ATP 500 Vienna

20:00 – LIVE WTA 250 Courmayer

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Tennis Parade

21:30 – WTA 250 Courmayer (differita)

23:00 – ATP 500 Vienna (replica)

01:00 – ATP 250 San Pietroburgo (differita)

03:00 – WTA 250 Cluj Napoca (differita)

Euro Sport

20:00 – Informazione Flash News

20:05 – Ciclocross USCX Series Cincinnati M

20:30 – Rally Extreme E Sardegna

21:30 – Rubrica ERC All Access

22:00 – Magazine Wheels and Heels

22:30 – Informazione Flash News

22:35 – Automobilismo Mondiale Endurance 6h Spa-Francorchamps (Gara)

00:00 – Biliardo The Masters Bingtao Yan – John Higgins (Finale)

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Marvel Spider-Man

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Buck

19:30 – Buck

19:45 – Cercami a Parigi 2

20:15 – Halloweird

20:40 – Braccialetti rossi

Rai YoYo

18:00 – Le avventure di Paddington

18:25 – Oreste, che storia!

18:35 – Il villaggio incantato di Pinocchio

18:45 – Il villaggio incantato di Pinocchio

19:00 – Le Canzoni di Masha

19:10 – 44 Gatti

19:20 – 44 Gatti

19:35 – Topolino e gli amici del Rally

Boing

18:25 – Lo straordinario mondo di Gumball

19:00 – Craig

19:50 – Scooby-Doo

21:25 – Teen Titans Go!

21:55 – L’isola degli eroi – Spagna

22:30 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Supernoobs

Cartoonito

18:05 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

18:35 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:30 – Dino Ranch – nuova serie

19:45 – Dino Ranch – nuova serie

20:10 – Meteo – Heroes – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:40 – Doraemon nuovi episodi in Prima Tv

21:10 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.21

18:30 – La cittadina canterina – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

18:55 – Yoko 1′ Stagione Ep.37

19:05 – Yoko 1′ Stagione Ep.38

19:15 – Yoko 1′ Stagione Ep.39

19:30 – Super Monsters – 1^TV 3′ Stagione Ep.9

19:40 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.3

K2

18:00 – I Dalton 2′ Stagione Ep.6

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.3

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.4

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.5

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.6

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.8

DeaKids

18:20 – Monstershop Un compleanno da incubo

18:30 – Monstershop Morte e distruzione

18:35 – Monstershop Tempocomando

18:40 – Monstershop Una strega innamorata

18:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends Magica infanzia

19:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends Consigli e bisbigli

19:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone La nuova sirena

20:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Caccia al mostro marino

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.9

19:15 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.2

20:10 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.4

21:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.1

22:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.2

22:55 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.3

23:50 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.15

00:45 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:30 – Storie della TV

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Viva la Storia

20:00 – Il giorno e la Storia

20:30 – Le storie di Passato e Presente

21:10 – Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

21:15 – Il segno delle donne

22:10 – SeDici storie

Motor Trend Italia

18:20 – Meccanici allo sbando 3′ Stagione Ep.5

19:15 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.3

20:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.3

21:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.8

23:15 – A caccia di auto 12′ Stagione Ep.8

00:10 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.13

01:05 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.14

DMAX

18:35 – The Last Alaskans 2′ Stagione Ep.10

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.1A

21:25 – Nudi e crudi – 1^TV 7′ Stagione Ep.4

22:20 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.3

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 69

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.3

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.4

02:55 – Messi alle corde 1′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – LA PIRAMIDE DI DJOSER

19:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO IV – L’ARCA DELL’ALLEANZA

21:15 – IL LATO SELVAGGIO DELL’AMERICA LATINA

22:15 – IL LATO SELVAGGIO DELL’AMERICA LATINA

23:15 – Mach 2

00:15 – MEGA-INGEGNERIA II – COSTRUTTORI DI AEROPLANI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – EGYPT AIR 990

RealTime

18:20 – D’amore e d’accordo Ep. 17

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 38

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 2

21:25 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 5 Prima TV

23:00 – Love Island Italia – Reunion Prima TV

00:10 – Piedi al limite Amputazione

01:00 – Piedi al limite Follia

01:50 – Piedi al limite Sotto il vischio

Rai Scuola

18:30 – Spot on the Map

18:35 – Perfect English BAMBINI.

18:40 – 3ways2 serie 1 3Ways2

19:00 – Enciclopedia infinita Storia

19:25 – Enciclopedia infinita Storia

19:55 – La scuola in tivù

20:35 – La scuola in tivù

21:00 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico Subacqueo

LaF

18:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.16

19:05 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.1

19:35 – RED – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.9

20:10 – RED – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.10

20:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.1

22:05 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – Oro degli abissi Oltre i limiti

19:05 – Oro degli abissi Il giorno della prova

20:00 – Oro degli abissi Fortuna mutevole

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 9

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 10

22:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 11

23:50 – Chi cerca trova Ep. 3

00:45 – Chi cerca trova Ep. 18

Sky Uno

18:15 – MasterChef Australia Ep. 17 Prima TV

19:30 – X Factor Daily Ep. 3 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

21:15 – Quattro matrimoni Ep. 3

22:20 – Quattro matrimoni Ep. 2

23:25 – Quattro matrimoni Ep. 3

00:30 – X Factor 2021 Home Visit

02:35 – X Factor Daily Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Braven – Il coraggioso

21:15 – Revolt

22:50 – Renegades – Commando d’assalto

00:40 – Ricchi di fantasia

02:25 – Squadra 49

04:20 – Braven – Il coraggioso

SKY Cinema Family

19:25 – Trolls World Tour

21:00 – Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro

22:50 – E.T. – L’extra-terrestre

00:50 – Space Dogs

02:20 – Oceani

03:45 – Albert e il diamante magico

05:10 – Alla ricerca della valle incantata

Sky Cinema Romance

19:20 – L’uomo che ama

21:00 – Step Up

22:50 – Se sei così ti dico sì

00:40 – Sai che c’è di nuovo?

02:30 – Il curioso caso di Benjamin Button

05:15 – L’uomo che ama

Sky Cinema Collection

19:10 – Intervista col vampiro

21:15 – It – Capitolo due

00:05 – 28 settimane dopo

01:50 – Cabin Fever

03:25 – Autopsy

04:55 – Amityville – Il risveglio

Sky Cinema Action

19:00 – Total Recall – Atto di forza (2012)

21:00 – Il volo della fenice

23:00 – Demolition Man

01:00 – Red 2

02:55 – 100X100Cinema

03:15 – Tigri all’assalto

05:20 – The Replicant

Fox

18:05 – I Griffin Stewie uccide Lois. 2a parte

18:30 – I Simpson Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio

18:55 – I Simpson Il peggior episodio mai visto

19:20 – I Simpson Homer il racchettaro

19:45 – How I Met Your Mother Il migliore hamburger di New York

20:10 – How I Met Your Mother Amo il New Jersey

20:35 – How I Met Your Mother L’intervento

21:00 – Impeachment: American Crime Story Rivelazioni Prima TV

Premium Cinema

19:21 – Trafficanti

21:15 – Codice 999

23:09 – La notte del giudizio – Election year

00:57 – Superhero – Il piu’ dotato fra i supereroi

02:23 – Aida degli alberi

03:38 – Rapimento alla Casa Bianca

Premium Action

18:46 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’UCCISIONE DI UNO

19:34 – IZOMBIE II – VERSA UN PO’ DI ZUCCHERO, ZOMBIE

20:23 – SUPERNATURAL XI – DIAVOLO NEI DETTAGLI – DETTAGLI DEL DIAVOLO

21:15 – GOTHAM IV – REGINA DI GOTHAM

22:03 – GOTHAM IV – SPECCHIO IN FRANTUMI

23:02 – THE 100 V – GIGANTI DORMIENTI

23:57 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’UCCISIONE DI UNO

00:45 – IZOMBIE II – VERSA UN PO’ DI ZUCCHERO, ZOMBIE

Mya

18:23 – THE GOLDBERGS VII – L’UNIONE FA LA FORZA

18:48 – LEGACIES I – L’ANGOSCIA DI HOPE

19:33 – SHAMELESS X – LOCATION, LOCATION, LOCATION

20:24 – SHAMELESS X – GALLAVICH

21:15 – SUITS VIII – SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE

22:04 – SUITS VIII – HARVEY

22:54 – KATY KEENE – CAPITOLO TREDICI: DI NUOVO INSIEME

23:45 – SHAMELESS X – LOCATION, LOCATION, LOCATION