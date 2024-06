Tornano Noos – L’avventura della conoscenza e Temptations island. Guida ai programmi Tv della serata del 27 giugno 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 27 giugno 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 The Princess. Dopo aver rifiutato di sposare il crudele e sociopatico Julius, la Principessa viene rapita e rinchiusa in una remota torre, da cui dovrà evadere a tutti i costi se vuole impedire al suo pretendente di usurpare il trono di suo padre, il Re, e salvare il regno da un destino nefasto. Su Rai Tre dalle 21.20 profumi di Madame Walberg. Anne Walberg è una maestra nel campo delle essenze profumate. Crea fragranze e le rivende a molte aziende. Col suo atteggiamento da diva, egoista e prepotente, non trova nessuno che osi tenerle testa, finché non incontra Guillaume, il suo nuovo autista, l’unico che la affronta sempre a viso aperto senza timori.

Su Rai Movie dalle 21.10 Sleepless. Vincent Downs, tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi rapisce il figlio quattordicenne di Vincent promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Su Italia 1 dalle 21.28 I predoni. Cosa si nasconde dietro una rapina da 3 milioni di dollar. Su Sky Cinema dalle 21.15 Un altro Ferragosto. Ventotto anni dopo la loro estate insieme, i Molino e i Mazzalupi tornano a Ventotene. Sandro è ormai in fin di vita e il figlio Altiero, imprenditore digitale, decide di invitare gli amici del padre per un’ultima estate insieme. Su Iris dalle 21 All is lost – Tutto é perduto. Un marinaio in viaggio solitario sull’Oceano Indiano in tempesta urta contro un container e deve vincere una disperata lotta per la propria sopravvivenza.

SERIE TV/FICTION

Su Rai 4 dalle 21.10 Hawaii Five-0. La Five-0 è alle prese con nuovi crimini alle Hawaii. Un agente sotto copertura muore cadendo misteriosamente dal cielo, un’ondata di calore fa aumentare la criminalità, McGarrett indaga sulla morte di un suo amico.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.36 Temptation Island. Tra le acque cristalline della Sardegna, sette coppie al bivio mettono alla prova la loro relazione. Quale tra loro resistera’ alle tentazioni?

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.20 Dritto e rovescio. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

DOCUMENTARI

Su Rai Due alle ore 21 Noos – L’avventura della conoscenza. Torna il programma dedicato alla divulgazione che continua idealmente il percorso di “Superquark”, pur presentandosi come un racconto completamente nuovo. Ospite della prima puntata Russell Crowe, l’indimenticabile “Maximus” del “Gladiatore” che, sullo sfondo del Colosseo, parla con Alberto Angela del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema. Un nuovo autorevole ospite si aggiunge, inoltre, alla squadra di “Noos”: il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, per raccontare la vita quotidiana dei pompeiani prima dell’eruzione del Vesuvio. Torna un personaggio molto amato dal pubblico, l’attrice e regista Paola Cortellesi che dà la voce al personaggio di animazione che racconta la storia dell’alfabeto.

Nello studio immersivo e tecnologico di “Noos”, l’astronauta Samantha Cristoforetti parla dei preparativi per il ritorno dell’uomo sulla Luna. L’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri aiuta a capire il mondo attraverso la geopolitica. Il filosofo della biologia Telmo Pievani accompagna il pubblico con appassionante chiarezza attraverso le tappe dell’evoluzione. E ancora: lo scrittore Carlo Lucarelli con i suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza; la nutrizionista Elisabetta Bernardi con una buona notizia che riguarda un alimento amato e temuto, la pastasciutta; lo psicologo e co-fondatore del Cicap Massimo Polidoro che spiega come evitare le trappole della disinformazione e del complottismo mentre il professor Emmanuele Jannini analizza le mille sfumature della sessualità. Infine, i giovani divulgatori già apprezzati nella prima edizione di “Noos”: Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica, Edwige Pezzulli con le stupefacenti immagini dell’universo, Luca Perri con le spiegazioni scientifiche della saga di Guerre Stellari.