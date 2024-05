Su Rai Uno Pompei, le nuove scoperte, su Canale 5 Io canto Family. Guida ai programmi Tv della serata del 27 maggio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 27 maggio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Diabolik – Ginko all’attacco! A Clerville, Diabolik e Eva Kant rubano una preziosa corona presso il museo della città, ma quando cercano di avvicinarsi alla pregiata collezione Armen, cadranno nell’inaspettata trappola tesa dall’ispettore Ginko. Diabolik scappa, Eva fa perdere le sue tracce. Su Rai Movie dalle 21.10 Geronimo!. Arizona, fine 800. Mentre le truppe del generale Crook tentano di sottomettere gli Apaches, il capo nativo Geronimo guida la rivolta del suo popolo. Su Italia 1 dalle 21.21 La fredda luce del giorno. Will Shaw, affarista di Wall Street, deve salvare i propri cari rapiti e al centro di un pericolosissimo gioco di spie. Su Iris dalle 21 Waterworld. In un futuro apocalittico, in seguito allo scioglimento dei ghiacciai, il pianeta è quasi del tutto sommerso dalle acque. Il mutante Mariner, navigatore solitario, vaga alla ricerca di Dryland, l’ultima regione di terra sopravvissuta al disastro.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 FarWest. La famiglia Agnelli e la vicenda dell’eredità. Una battaglia che vede da un lato la figlia dell’Avvocato, Margherita, che con un accordo firmato nel 2004 ha rinunciato alle quote della società cassaforte di famiglia; dall’altro i nipoti, tra i quali John, ai vertici dell’impero fondato in passato dal nonno. Farwest ricostruisce questo scontro che oggi si combatte anche a seguito di un’inchiesta della procura di Torino che indaga su quale fosse la reale residenza di Marella, moglie di Gianni e madre di Margherita. In sommario anche i consigli per difendersi dalle truffe sempre più diffuse quando si tratta di partire per le vacanze; il caro voli e a una vicenda che riguarda il rapporto tra l’ex Alitalia, oggi Ita, ed Etihad, nella compravendita di un aereo utilizzato per i voli di Stato. Obiettivo, infine, sul mistero che avvolge la presunta morte di Samuele Landi, l’ex proprietario della compagnia telefonica Eutelia, scomparso a febbraio al largo di Dubai dopo 15 anni di latitanza dorata. A FarWest, una delle figlie di Landi parla per la prima volta svelando alcuni dettagli sconosciuti della latitanza e della presunta morte del padre. Un’altra fonte esclusiva racconta gli affari di Landi negli Emirati, mentre attraverso documenti inediti si ricostruisce non solo la storia del bancarottiere aretino, ma anche quella del suo avvocato, un misterioso legale svizzero. Vai al titolo. Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Da vicino nessuno è normale. Secondo appuntamento con “Da vicino nessuno è normale”, l’inedito people show che approfondisce le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ospiti della puntata: Fabio ed Eleonora Caressa, Elettra Lamborghini, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Su Canale 5 dalle 21.20 Io Canto Family. Michelle Hunziker conduce la versione “family” di Io Canto: 12 famiglie si sfidano in una gara ricca di emozioni, con tanta musica, spettacolo e divertimento!

DOCUMENTARI

Su Rai Uno dalle 21.20 Speciale Meraviglie – Pompei, le nuove scoperte. Siamo nel Parco Archeologico di Pompei, lungo un itinerario che attraversa l’antica città per arrivare sino ai cantieri ancora chiusi al pubbli – co dove archeologi e ricercatori continuano a scavare. Vedremo in anteprima i reperti venuti alla luce e avremo accesso esclusivo ad aree fino ad oggi sconosciute che raccontano particolari inediti di quel mondo antico.

Guida tv di lunedì 27 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Speciale Meraviglie – Pompei, le nuove scoperte

23:50 – Cose Nostre

01:10 – Tribuna elettorale – Elezioni Europee 2024: Messaggi autogestiti

01:25 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS – Unita’ anticrimine

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Tribuna elettorale – Elezioni Europee 2024: Interviste

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Riserva indiana

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Hawaii Five-0 6

19:00 – Bones 4

19:45 – Bones 4

20:35 – Criminal Minds 2

21:20 – Diabolik – Ginko all’attacco!

23:15 – La furia di un uomo – Wrath of man

01:15 – Anica – Appuntamento al cinema

01:20 – Criminal Minds 2

Canale 5

18:45 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – IO CANTO FAMILY

Italia 1

18:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCAMBI DI COPPIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CERCA

21:20 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – THE FLASH V – MEMORABILIA

19:16 – CHICAGO FIRE V – AIUTO RECIPROCO

20:06 – THE BIG BANG THEORY XI – L’OSCILLAZIONE SOLISTA

20:34 – THE BIG BANG THEORY XI – LA TRIANGOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

21:03 – THE ROCK – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – THE ROCK – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 52

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:52 – HARROW III – QUAM INNOCENTUM DAMNARI

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:07 – COME UNA ROSA AL NASO

Warner TV

18:50 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 2 – Due uomini e mezzo

19:45 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 3 – Il terzo uomo

20:40 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 4 – Week-end da Bobby

21:30 – Longmire – Stagione 1 Episodio 8

00:40 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 19 – Memoria e oblio

01:25 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 20 – Tutti a casa

02:10 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 21 – Io no

03:00 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 13 Episodio 22 – Cambiamenti

Rai Movie

19:25 – Morgan il pirata

21:10 – Geronimo

23:00 – L’oro di Mackenna

01:15 – On the Milky Road – Sulla Via Lattea

03:25 – Basic

05:00 – L’oro di Mackenna

Cine 34

19:06 – A CENA CON… – 10 GIORNI SENZA MAMMA – 1 PARTE

20:16 – TGCOM24 BREAKING NEWS

20:21 – METEO.IT

20:23 – A CENA CON… – 10 GIORNI SENZA MAMMA – 2 PARTE

21:01 – DIO PERDONA… IO NO! – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – DIO PERDONA… IO NO! – 2 PARTE

TWENTYSEVEN

18:40 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – LITIGI IN FAMIGLIA

19:40 – COLOMBO – PROVA D’INTELLIGENZA

21:15 – IL PRESIDENTE – UNA STORIA D’AMORE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL PRESIDENTE – UNA STORIA D’AMORE – 2 PARTE

23:10 – COLAZIONE DA TIFFANY – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:40 – CHIPS – LE BOMBE FUMOGENE

20:30 – WALKER TEXAS RANGER – LA FRONTIERA DELL’INFERNO – II PARTE

21:10 – WATERWORLD

23:55 – L’AVVOCATO DEL DIAVOLO

02:38 – NOTE DI CINEMA

02:50 – IL GIOCO DI RIPLEY

04:35 – CIAKNEWS

04:39 – I SOLDI DEGLI ALTRI

TV8

19:00 – Celebrity Chef Anteprima

19:05 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 3 Episodio 4

20:10 – Tris Per Vincere Anteprima – Stagione 1 Episodio 18 – Tris Per Vincere – Anteprima – Prima TV

20:15 – Tris Per Vincere – Stagione 1 Episodio 18 – Prima TV

21:30 – Gialappa – Show Anteprima – Prima TV

21:35 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 8 – Best Of – Prima TV

00:00 – Gialappa – Show Anteprima

00:05 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 8 – Best Of

Italia 2

18:25 – WILL & GRACE III (NEW) – IL LURIDO PHIL – II PARTE

18:50 – WILL & GRACE III (NEW) – LA FAVORITA

19:20 – WILL & GRACE III (NEW) – I CONFINI DI BROADWAY

19:50 – WILL & GRACE III (NEW) – LUCY ED IO

20:20 – WILL & GRACE III (NEW) – UNA NUOVA CULLA

20:55 – WILL & GRACE III (NEW) – E’ ORA

21:25 – GRIFFIN XIX – BRUCIORI DI STOMACO

21:50 – GRIFFIN XIX – IL GIORNO DELL’IMPRIGIONAMENTO

La 5

20:05 – ENDLESS LOVE I

21:10 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LO STAGISTA INASPETTATO – 2 PARTE

23:25 – KISS THE CHEF – UNA VACANZA A SORPRESA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:52 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 5 Episodio 27

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 56

21:25 – Cash or Trash – Speciale Prime Time

23:50 – Cash or Trash – Speciale Prime Time – Stagione 5 Episodio 6 – Arti e mestieri

01:35 – Naked Attraction Italia – Stagione 1 Episodio 10

02:15 – Naked Attraction UK – Stagione 2 Episodio 1

03:10 – Naked Attraction UK – Stagione 2 Episodio 2

04:10 – Naked Attraction UK – Stagione 2 Episodio 3

Cielo

18:25 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 3

18:55 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 5 Episodio 17 – Trish e Brian

19:55 – Affari al buio – Stagione 5 Episodio 15 – Barry l’attore

20:25 – Affari di famiglia – Stagione 19 Episodio 37 – Banca in miniatura

20:55 – Affari di famiglia – Stagione 19 Episodio 38 – Ferrari dell’84

21:20 – Cosa dira’ la gente

23:20 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 11 – E’ vero amore? L’algoritmo delle relazioni

23:55 – Sexe + Techno – Stagione 1 Episodio 12 – USA le protezioni! I rischi della vita on-line

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’assassinio del banchiere di Dio

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – Otto e Mezzo (r)

02:05 – Camera con Vista

02:35 – L’Aria Che Tira

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – La cucina di Sonia

19:05 – Modern Family

20:25 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Bull – Auto assassina

23:50 – Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Ittihad

02:05 – Artbox

02:35 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 3

18:50 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 17

19:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 10

19:55 – Fatto in casa per voi – Stagione 1 Episodio 5

20:30 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 4

21:05 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 8

21:35 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 12

22:10 – Giusina in cucina on the Road – Stagione 1 Episodio 1

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES II – NON MI PESA, E’ MIO FRATELLO

19:23 – MAJOR CRIMES III – BENI CONGELATI

20:16 – MAJOR CRIMES III – GIUSTIZIA PERSONALE

21:10 – C.S.I. MIAMI X – POKER E MORTE

22:03 – C.S.I. MIAMI X – IL MOSTRO DI MIAMI

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – IL SOGNO DEGLI ELFI MECCANICI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – NON PUO’ ESSERE DICHIARATO COLPEVOLE

00:45 – Maigret e la spilungona – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 3 Episodio 4 – Rapimento e riscatto

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 13 Episodio 1 – Omicidi su misura

21:10 – Tatort – Vienna – Stagione 3 Episodio 2 – Mezze verità

23:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 12 Episodio 6 – L’ombra furtiva

01:10 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 3 – Verità Nascoste

02:10 – Rosewood – Stagione 2 Episodio 4 – Autopsie e bottini

03:10 – Delitti di provincia – Stagione 1 Episodio 6

04:10 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 1 – Consanguinei

Rai Premium

19:25 – Una grande famiglia

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:00 – Rino Gaetano – Ma il cielo e’ sempre piu’ blu

03:25 – Note d’amore

05:00 – Sottocasa

05:30 – Sottocasa

05:55 – Sottocasa

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 3 – Casa affollata

19:20 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 2 – Abitazione divisa

20:15 – Ma che casa ho comprato? – Stagione 1 Episodio 1 – Casa da incubo

21:10 – Case al mare con Christina – Stagione 4 Episodio 2 – Stile zen

22:05 – Case al mare con Christina – 1^TV – Stagione 4 Episodio 3 – Rinfrescata

23:00 – Case al mare con Christina – Stagione 4 Episodio 1 – Open space

23:55 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 6 – Prima del matrimonio

00:50 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 7 – Amanti dello sport

TV2000

18:26 – Tg2000

19:01 – SANTA MESSA

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg2000

20:53 – Suor Pascalina

22:34 – Indagine ai confini del sacro

22:58 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Schimanski

22:00 – Ciao Chef!

22:30 – Innamorarsi

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Profumo d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – La Cucina Nel Cuore

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – Weekend

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Visioni Di Spagna

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – ALTA QUOTA

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – GOOD-L’INDIFFERENZA DEL BENE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:25 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:48 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

22:30 – Sergio Colmes Indaga

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:35 – Monk – Il signor Monk e la baita della paura Stagione 3 – episodio 12

19:20 – Il giardino di Albert – Delfini metropolitani

20:10 – Alla ricerca dell’aurora boreale Canada Documentario di Rohan Fernando

21:05 – Democrazia Diretta 75 min

22:20 – Play Suisse – An Ordinary Life

00:00 – Segni dei tempi

00:25 – Spontaneous

02:00 – Telesguard

Rai Sport +HD

19:00 – Orienteering MTB Orientamento. Val di Sella

19:30 – SportAbilia

20:00 – Reparto Corse

20:30 – Biliardo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Tiro Con L’Arco

01:30 – Motocross

02:30 – Biliardo

SuperTennis

19:00 – US Open 2023 Gauff vs Muchova

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Miami 2023 Sinner vs Alcaraz

22:30 – Tennis Talk

23:30 – ATP Belgrado 2021 Berrettini vs Karatsev

01:00 – ATP Barcellona 2022 Alcaraz vs Tsitsipas

03:00 – US Open 2023 Gauff vs Muchova

05:00 – ATP Miami 2023 Sinner vs Alcaraz

Euro Sport

19:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Primo turno Singolo – Live

20:00 – Tennis – Roland Garros Courtside – Live

20:30 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Primo turno Singolo – Live

23:30 – Tennis – Roland Garros Courtside – Live

00:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Primo turno Singolo

01:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Primo turno Singolo

SportItalia

19:00 – Leotalk (diretta)

20:00 – Premier Club

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Manchester City-Wolves

03:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – La banda della natura

18:20 – OGM – Travel Agency

18:30 – OGM – Travel Agency

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – The Coop Troop

19:20 – The Coop Troop

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Effetto Gio’

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – I Racconti di Masha

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Pip e Posy St 2 Ep 37 – La signorina Croccantina

18:55 – Pip e Posy St 2 Ep 38 – Supereroi

19:00 – Pip e Posy St 2 Ep 39 – Le uova capellute

19:10 – I Puffi – La nuova serie

Boing

19:05 – Io sono Gumball

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Batwheels

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:30 – Bugs Bunny Builders VS Rubble and Crew

20:50 – I Bigfoot

21:20 – Hey Duggee

21:45 – Hey Duggee

22:05 – Trenino Thomas Daniel Tiger Love Monster

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 2

18:25 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 3

18:50 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 1

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 2

19:35 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 3

20:00 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 4

20:25 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 5

20:50 – Curioso come George – Stagione 12 Episodio 6

K2

18:00 – Maca&Roni – 1^TV – Stagione 1 Episodio 26

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 9

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 10

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 11

19:25 – Karate Sheep – Stagione 1 Episodio 5

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 18

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 19

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 20

DeaKids

18:00 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 4 – Benvenuta K-Jam

18:10 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 5 – Operazione Gherkin

18:25 – Megagame – Stagione 2 Episodio 17 – Mega torre/ Mega tris

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 10 – La saggezza di Pan Barbiere

19:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 11 – L’evento aziendale

19:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 12 – Il parco giochi di Cacio

19:25 – New School – Stagione 1 Episodio 9 – Pigiama Party

19:35 – New School – Stagione 1 Episodio 10 – Robo – Boy

Super

18:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

19:05 – Save the date

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Dorian. L’arte non invecchia

20:15 – Prossima fermata Asia

21:15 – L’amore non si sa

22:50 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:45 – Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live in Maui

01:15 – Rai News Notte

Rai Storia

18:25 – Se scoppia la pace

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – R.A.M.

19:40 – Ricette Q.B.

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

22:05 – Grandi della TV

Rai Scuola

18:00 – Un giorno per 1 tx Prima TV per R

18:30 – Mondi invisibili

19:30 – Wild Italy

20:15 – Mari del Sud

21:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

21:30 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

22:15 – Contenitore Doc Divulgativi

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

19:20 – Reperti d’assalto – Stagione 3 Episodio 6

20:20 – Reperti d’assalto – Stagione 2 Episodio 4

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 7 Episodio 1 – Jensen Interceptor

22:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 1 Episodio 1 – Carro attrezzi

23:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 1 Episodio 2 – Idrogru

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 7 Episodio 1 – Jensen Interceptor

01:05 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 2 Episodio 4 – Dumper

DMAX

18:50 – Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Stagione 1 Episodio 2

20:45 – LBA Playoff (live)

23:05 – WWE Raw – 1^TV

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 4 Episodio 6 – Il finto pompiere

02:00 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 1 – Un bel faccino

02:55 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 9

03:45 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 10

04:35 – Real Crash TV – Stagione 4 Episodio 1

Focus TV

18:00 – LA STORIA DELL’UNIVERSO II – TERRE DELL’ALTRO MONDO

19:00 – LA STORIA DELL’UNIVERSO II – LA MORTE DELL’UNIVERSO

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO V – ROSWELL

21:05 – I MAYA – ASCESA E CADUTA DI UNA CIVILTA’ – LA RESILIENZA

22:00 – I TESORI PERDUTI DEI MAYA

23:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA II – I FANTASMI DI STONEHENGE

00:00 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA II – I SEGRETI DEL TAJ MAHAL

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXII – SENZA SCAMPO

RealTime

18:05 – Primo appuntamento – Stagione 7 Episodio 5

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 3 Episodio 5

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 3 Episodio 6 – Prima TV

21:30 – Hercai Amore e vendetta I riassunti – Stagione 1 Episodio 6 – Prima TV

21:35 – Hercai Amore e vendetta – Stagione 1 Episodio 7 – Prima TV

23:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 10 – Sfigurata

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 11 – Il tumore

01:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 1 Episodio 12 – Tumori in viso

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civilta’ – Stagione 9 Episodio 9 – Salmoni

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 12 Episodio 14 – El Dorado

21:00 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 11 – Citta’ persiana perduta – Prima TV

21:55 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 12 – La valle delle regine – Prima TV

22:50 – I segreti delle strutture – Stagione 5 Episodio 6 – La Torre di Londra

23:45 – Chi cerca trova – Stagione 14 Episodio 6

00:40 – Chi cerca trova – Stagione 17 Episodio 7

01:35 – Moonshiners: la sfida – Stagione 2 Episodio 2 – Spirito del sud

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni – Stagione 6 Episodio 3

19:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 10 – Catania

20:15 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 2

21:30 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 8 – Edizione Straordinaria – Prima TV

23:50 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 8 – Edizione Straordinaria

02:05 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 2

03:10 – Quattro matrimoni – Stagione 6 Episodio 3

04:20 – Matrimonio a prima vista Australia – Stagione 7 Episodio 26 – Matrimonio a prima vista Australia

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:10 – I tre moschettieri D’Artagnan

21:15 – Diabolik Chi sei?

23:30 – Prima ti sposo, poi ti rovino

01:15 – Twister

03:05 – Little Italy

04:45 – Repo Men

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:05 – Heidi

21:00 – Twilight

23:05 – Dolcissime

00:35 – Belle & Sebastien

02:15 – Ooops! Ho perso l’arca

03:40 – La fabbrica di cioccolato

05:35 – La bussola d’oro

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Nessuno mi puo’ giudicare

21:00 – Tutto puo’ cambiare

22:50 – Le regole del caos

00:50 – Ti presento Patrick

02:25 – Ritratto della giovane in fiamme

04:30 – L’amore all’improvviso Larry Crowne

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:10 – Gli uccelli

21:15 – Ben Hur

00:50 – Breakfast Club

02:25 – Voglia di tenerezza

04:35 – E’ nata una stella

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:05 – Cliffhanger L’ultima sfida

21:00 – Jurassic World Il regno distrutto

23:10 – The Plane

01:00 – Arma letale 2

02:55 – Escape Plan 2 Ritorno all’inferno

04:30 – Bambole e botte

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV