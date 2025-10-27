“Bianca” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Interstellar” su Sky Cinema Collection. Guida ai programmi Tv della serata del 27 ottobre 2025

La fascia serale di lunedì 27 ottobre offre una selezione ricchissima tra cinema, fiction, intrattenimento e approfondimento. Tra i titoli più attesi spicca Blanca su Rai 1, con l’investigatrice ipovedente in un nuovo episodio ad alta tensione. Gli appassionati di cinema non possono perdere Interstellar su Sky Cinema Collection, il capolavoro di Christopher Nolan, e Jungle su Rai 4, con Daniel Radcliffe in una drammatica avventura nella giungla. Per chi cerca comicità, GialappaShow su TV8 promette un’ora di satira pungente, mentre Little Big Italy su NOVE porta la cucina italiana a Rotterdam. Infine, Cucine da incubo su Sky Uno e Lo stato delle cose su Rai 3 completano il quadro con lifestyle e informazione di qualità.

Film

Rai 4 – Jungle 21:20 Il film d’azione con Daniel Radcliffe racconta la vera storia di un viaggio nella giungla amazzonica che si trasforma in incubo. Sopravvivenza, natura estrema e tensione psicologica si fondono in un racconto mozzafiato.

Sky Cinema Uno – Belli ciao 21:15 Commedia con Pio e Amedeo che racconta il ritorno al Sud di due amici divisi dalla vita. Ironia e riflessione sociale si intrecciano in un film che diverte e fa pensare.

Sky Cinema Family – Spirit: Il ribelle 21:00 Il giovane Spirit affronta nuove avventure nel selvaggio West. Animazione e valori universali per una storia di libertà, amicizia e coraggio.

Sky Cinema Romance – La Febbre 21:00 Fabio Volo interpreta un giovane sognatore alle prese con la burocrazia e l’amore. Un film generazionale che mescola romanticismo e critica sociale.

Sky Cinema Collection – Interstellar 21:15 Capolavoro di Christopher Nolan: un viaggio interstellare per salvare l’umanità. Tra scienza, emozioni e visioni cosmiche, il film è un’esperienza cinematografica unica.

Sky Cinema Action – Fast & Furious 9 21:00 Dom Toretto e la sua famiglia tornano per una nuova missione ad alta velocità. Azione, inseguimenti e colpi di scena in uno dei capitoli più spettacolari della saga.

Rai Movie – Corri uomo corri 21:10 Western all’italiana firmato da Sergio Sollima, con Tomas Milian nei panni di un ex bandito in cerca di redenzione. Tra rivoluzioni e inseguimenti, il film è un cult del genere spaghetti western.

Canale 20 – La mummia: La tomba dell’imperatore dragone – Parte 1 21:12 Avventura e fantasy si incontrano nel terzo capitolo della saga con Brendan Fraser. Questa volta, la minaccia arriva dalla Cina imperiale, dove un antico imperatore torna in vita per conquistare il mondo.

Cine34 – Tel chi il trio: La leggenda di Al, John & Jack – Parte 1 21:00 Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in una parodia noir ambientata negli anni ’50. Tra gag irresistibili e situazioni surreali, il film è diventato un cult della comicità italiana.

TWENTYSEVEN – Amore con interessi – Parte 1 21:13 Commedia romantica con risvolti inaspettati: un uomo d’affari si innamora di una donna che nasconde un segreto. Tra equivoci e sentimenti, il film esplora il confine tra interesse e amore vero.

Iris – Sobibor: La grande fuga – Parte 1 21:14 Dramma storico ispirato alla rivolta nel campo di concentramento di Sobibor. Un racconto potente di coraggio e resistenza, che rende omaggio a chi ha lottato contro l’orrore nazista.

Cielo – The Last Witch Hunter 21:20 Vin Diesel è l’ultimo cacciatore di streghe in un action fantasy che mescola magia, combattimenti e antiche profezie. Un viaggio tra mondi oscuri e creature sovrannaturali.

La7 Cinema – Il negoziatore 21:15 Thriller con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey: un negoziatore della polizia accusato ingiustamente prende in ostaggio un edificio per dimostrare la sua innocenza. Suspense e colpi di scena garantiti.

Rai Premium – Il mio inatteso principe di Natale 21:20 Romanticismo e magia natalizia in una commedia sentimentale dove una giovane donna scopre che il suo misterioso corteggiatore è in realtà un principe. Un film perfetto per sognare.

Fiction e serie tv

Rai 1 – Blanca 21:30 Torna l’investigatrice ipovedente Blanca Ferrando con un nuovo episodio ricco di tensione e intuizioni fuori dal comune. Tra indagini e vita privata, la serie mescola crime e dramma con un tocco di ironia, confermandosi uno dei titoli più amati del prime time Rai.

Italia 2 – One Piece – 1ªTV 21:24 L’anime cult continua con un episodio inedito: Sanji mette in atto il suo piano per trasportare la torta, mentre Bege e Luffy affrontano nuove sfide. Azione, emozioni e colpi di scena.

La5 – Come un uragano – Parte 1 21:15 Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, il film racconta l’incontro tra una donna in crisi e un medico solitario. Una storia d’amore struggente che sfida il tempo e le convenzioni.

GIALLO TV – Vera 21:10 La detective Vera Stanhope indaga su un nuovo caso in un paesaggio rurale inglese. Tra segreti di famiglia e tensioni locali, il crime britannico si conferma solido e avvincente.

TOP CRIME – C.S.I. Miami: Senza respiro 21:14 Horatio Caine e la sua squadra affrontano un caso di omicidio che coinvolge un sub misteriosamente deceduto. Tecnologia forense e adrenalina in uno degli episodi più intensi della serie.

Intrattenimento, talk e reality

Grande Fratello – Canale 5, 21:00 Il reality più longevo della TV italiana entra nel vivo con nuove dinamiche, nomination e sorprese in diretta. Tra confessionali e prove settimanali, i concorrenti si giocano la permanenza nella casa.

NOVE – Little Big Italy – Rotterdam 21:30 Francesco Panella esplora la cucina italiana all’estero, questa volta nei Paesi Bassi. Tre ristoratori si sfidano per conquistare il palato degli expat italiani. Tradizione, passione e sapori autentici.

TV8 – GialappaShow – Stagione 6 Episodio 2 21:35 La comicità irriverente della Gialappa’s Band torna con sketch, parodie e ospiti a sorpresa. Satira pungente e ritmo serrato per un’ora di puro intrattenimento.

Lifestyle, cucina e viaggi

Food Network – Fatto in casa per voi – Le mele 21:30 Benedetta Rossi propone ricette dolci e salate a base di mele. Un episodio autunnale che celebra la semplicità e la bontà della cucina casalinga.

Sky Uno – Cucine da incubo – Onassis Village, Viterbo 21:15 Antonino Cannavacciuolo visita un ristorante in difficoltà a Viterbo. Tra tensioni familiari e piatti da rivedere, lo chef cerca di riportare ordine e passione in cucina.

Informazione e documentari

Sky TG24 – Sky TG24 in 10 minuti + Documentario 21:00 Un riassunto delle notizie principali seguito da un documentario d’approfondimento. Informazione rapida e contenuti di qualità per chi vuole restare aggiornato.

Rai 3 – Lo stato delle cose 21:20 Il programma d’approfondimento affronta i temi caldi dell’attualità italiana e internazionale. Con reportage, testimonianze e analisi, “Lo stato delle cose” offre uno sguardo lucido e critico sul nostro tempo.

La7 – La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri? 21:15 Un dibattito culturale che riflette sul ruolo dell’educazione e dei modelli nella società contemporanea. Ospiti e esperti si confrontano su come trasmettere valori e conoscenza alle nuove generazioni.