Su Canale 5 Tolo Tolo, su Sky Cinema Nessuna verità, su Rete 4 Fuori dal coro. Guida ai programmi Tv della serata del 27 settembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 27 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Bad Boys for Life. I due cattivi ragazzi, i poliziotti Mike Lowrey e Marcus Burnett, lavorano ancora insieme, ma Marcus, diventato nonno, pensa già alla pensione. Quando un sicario spara a Mike che finisce in coma, Marcus fa il voto di non impugnare più un arma. Quando il collega si risveglia deciso a dare battaglia però non potrà fare a meno di aiutarlo

Su Rai 4 dalle 21.10 12 Soldiers. All’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, un gruppo di 12 uomini, l’unità speciale Alpha 595, guidata dal Capitano Mitch Nelson, parte volontariamente per l’Afghanistan per abbattere i talebani e al-Qaida, ma la missione si rivelerà persino più ardua del previsto.. Su Rai Movie dalle 21.10 Pandorum L’universo parallelo. Nel 2174 la Terra è al collasso, l’astronave Elysium si dirige verso il pianeta Tanis con 65.000 uomini ibernati: risvegliati gli astronauti Payton e Bower scoprono che è infestata da umanoidi. Su Canale 5 dalle 21.44 la commedia Tolo Tolo. Non compreso in patria, Checco si trasferisce in Africa. Ma una guerra lo costringera’ a tornare. Su Italia 1 dalle 21.26 il film drammatico Cinquanta sfumature di rosso. Ultimo capitolo della celebre trilogia erotica. Il matrimonio tra Mr e Mrs Grey procede per il meglio, ma vecchie ombre tornano dal passato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Nessuna verità- Roger Ferris è un agente della CIA inviato ad Amman, in Giordania, con l’incarico di catturare, insieme al capo dell’Intelligence locale, un pericoloso terrorista di Al Qaeda sospettato di progettare un piano per attaccare gli Stati Uniti. Su Iris dalle 21 il film western Hondo. Stati Uniti, 1870, negli anni della Conquista del West. Angie Lowe vive da sola con il figlio, il piccolo Johnny, in Arizona ai confini col Messico, in un territorio frequentato dagli Apache.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 #cartabianca. Bianca Berlinguer affronta temi legati all’attualità, alla politica e al sociale con dibattiti in studio alla presenza di ospiti rappresentativi della politica italiana ed estera, protagonisti di temi specifici legati all’attualità del Paese, del mondo della cultura e dello spettacolo. Su Rete 4 dalle 21.25 Fuori dal coro.

SPORT

Su Italia 1 dalle 20.30 Portogallo – Spagna per la Nations League. I lusitani guidati da Fernando Santos affrontano gli spagnoli allenati da Luis Enrique nell’ultima giornata del gruppo A2. Visibile in HD sul canale 506.

Guida tv di martedì 27 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2

23:55 – Porta a Porta

01:40 – Rai – News24

02:15 – Overland

03:05 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Pallavolo Femminile, Mondiali Olanda/Polonia 2022 – Gruppo A (3a giornata): Italia-Belgio

19:35 – Blue Bloods

20:25 – Il collegio – Le selezioni

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Bad boys for life

23:30 – Stasera c’e’ Cattelan

00:40 – I lunatici

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:35 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – MacGyver 1

19:05 – MacGyver 1

19:50 – Criminal Minds 14

20:35 – Criminal Minds 14

21:20 – 12 soldiers

23:25 – Curve – Insidia mortale

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Narcos 1

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – TOLO TOLO – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – UCCIDETE ARI – I PARTE

20:30 – NATIONS LEAGUE 2022 – PORTOGALLO-SPAGNA – 1 PARTE

21:02 – NATIONS LEAGUE 2022 – PORTOGALLO-SPAGNA – 2 PARTE

22:45 – THE LOSERS – 1 PARTE

23:35 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – NAVE IN AVARIA

19:22 – CHICAGO FIRE II – TIENI LA BOCCA CHIUSA

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA POLARIZZAZIONE DELLA COMETA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INSUFFICIENZA MONETARIA

21:04 – WORLD WAR Z – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – WORLD WAR Z – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 185 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – GENERALE – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – Lie to me – S02

00:40 – La cucina di Sonia

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:30 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.9

19:05 – Uno Chef in fattoria 3′ Stagione Ep.1

19:40 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.6

20:15 – Uno Chef in fattoria 2′ Stagione Ep.8

20:50 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.3

22:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.8

23:15 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.7

00:30 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – UNA NUOVA VITA

19:23 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – IV PARTE

20:16 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – V PARTE

21:10 – HARROW III – QUAM INNOCENTUM DAMNARI – 1aTV

22:03 – HARROW III – AB INITIO – 1aTV

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – LA BOMBA

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – TOTEM

00:45 – THE MENTALIST VII – UN PROIETTILE DI RAME

GIALLO TV

18:10 – Rosewood 2′ Stagione Ep.12

19:10 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.6

21:10 – Balthazar 3′ Stagione Ep.7

22:10 – Balthazar 3′ Stagione Ep.8

23:30 – Vera 11′ Stagione Ep.4

01:25 – Cherif 4′ Stagione Ep.7

02:35 – Cherif 4′ Stagione Ep.8

03:40 – Murder Comes to Town 1′ Stagione Ep.3

Rai 5

18:45 – Danza – Abbondanza Bertoni

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Louvre behind the scenes

20:15 – Camera con vista – Fuori binario

21:15 – Non ci resta che vincere

23:20 – Rock Legends

00:05 – Roma Caput Disco

01:20 – Rock Legends

Rai Premium

18:40 – Don Matteo 2

19:30 – Il maresciallo Rocca 5

21:20 – Per amore di Valerie

23:00 – Il sindaco pescatore

01:00 – La nuova Squadra 2

02:00 – La nuova Squadra 2

02:50 – Chesapeake Shores

03:35 – Chesapeake Shores

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP (diretta)

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – IN CAMMINO ESTATE

20:02 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Roma città aperta

22:44 – Il club degli imperatori

00:37 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Azucena

19:00 – Azucena

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

22:00 – Accademia Da Leoni

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – Happy Birthday Jovanotti

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Geordie Shore

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – BLIND HEAT

TeleReporter

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – PAPÀ BLOG

21:30 – NON TE LO DIRÓ MAI

22:00 – LINEA ROSSA FUGA DI CERVELLI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – POETI E POESIA

22:00 – NON TE LO DIRO’ MAI

22:30 – SERGIO COLMES INDAGA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – SOKO – Misteri tra le montagne – M23 Stagione 17, episodio 14

19:20 – Rescue Special Operations – Una vera storia d’amore Stagione 3 – episodio 3

20:05 – Telesguard

20:20 – Calcio: UEFA Nations League 2022/2023 – Svizzera – Repubblica Ceca Da San Gallo

23:15 – A tutto Hockey Sintesi

23:45 – La vendetta: Aftermath

01:15 – Telesguard

01:25 – Calcio: UEFA Nations League 2022/2023 – Svizzera – Repubblica Ceca (R) Da San Gallo Replica

SuperTennis

18:45 – Tennis Parade

19:00 – LIVE WTA 250 Parma

20:45 – Supertennis TG

21:00 – ATP 250 Tel Aviv (differita)

23:00 – WTA 250 Tallinn (differita)

00:45 – Colpo da Campione Il dritto di Martina Trevisan

01:00 – ATP 250 Sofia (replica)

03:00 – WTA 250 Parma (replica)

Euro Sport

18:00 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Jakarta. Lead M/F (Finale)

19:00 – Snooker British Open Secondo turno

19:55 – Informazione Flash News

20:00 – Snooker British Open Secondo turno Live

22:30 – Automobilismo Coppa del Mondo Pure ETCR Sachsenring (Sintesi)

23:00 – Magazine Porsche Supercup Season Review

23:30 – Informazione Flash News

23:35 – Rally Extreme E Cile (Sintesi)

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live 2°parte

20:30 – Serie A Live

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che?

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:10 – Rat-Man

18:20 – Rat-Man

18:35 – Grani di pepe

19:05 – POV – I primi anni 2

19:15 – POV – I primi anni 2

19:30 – Sydney to the Max

20:00 – Buck

20:15 – Avengers – Ultron revolution

Rai YoYo

18:00 – Super Spike Ball St 1 Ep 9 – L’apparenza inganna

18:15 – Super Spike Ball St 1 Ep 10 – Roma

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Bluey – S1E49 – Asparago St 1 Ep 49 – Asparago

19:00 – Bluey St 1 Ep 50 – Shaun

19:05 – Bluey St 1 Ep 51 – Serata con papà

19:10 – Pinocchio and friends St 1 Ep 20 – L’isola misteriosa

19:25 – Pinocchio and friends St 1 Ep 21 – Un alieno in città

Boing

18:40 – Teen Titans Go!

19:05 – Teen Titans Go!

19:55 – Teen Titans Go! New

20:20 – Craig

20:55 – Craig

21:20 – Capitan Tsubasa

21:50 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine nuovi episodi

18:40 – Mighty Express nuovi episodi

19:00 – Dino Ranch

19:20 – Dino Ranch

19:45 – Meteo – Heroes

20:15 – Meteo – Heroes

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby – nuova serie

20:50 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.3

18:30 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.22

18:40 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.23

18:50 – Super Benny 1′ Stagione Ep.1

19:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.4

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.5

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.6

20:25 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.46

18:15 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.47

18:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.48

18:40 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.49

18:50 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.50

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.36

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.37

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere

18:35 – Trollstopia Fermate le rotative / Ci pensano R&B

19:00 – Trollstopia L’abbraccio-cioso-teneroso / Il pezzo mancante

19:25 – A tutto reality: le origini Ep. 10

19:35 – A tutto reality: le origini

20:15 – One Wish

20:40 – Cercami a Parigi Il potere degli orologi

21:05 – Il Barbiere pasticciere

Super

18:15 – I Casagrande

18:40 – I Casagrande

19:05 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:30 – Tyler Perry’s Young Dylan

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.21

19:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.22

20:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.23

21:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.17

22:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.1

23:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.2

00:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.3

01:05 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:30 – ’14-’18. La Grande Guerra cento anni dopo

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Voci di una terra. Basilicata

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Passato e presente

21:10 – La bussola e la clessidra

22:10 – Meme storia

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – La scuola in tivù

19:30 – La scuola in tivù

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Progetto Scienza 2022 Puntata 19

22:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.10

19:20 – I maghi del garage 3′ Stagione Ep.10

20:20 – Rust Bros – Rottami di famiglia – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

21:15 – Rust Bros – Rottami di famiglia – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.3

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 2′ Stagione Ep.9

00:15 – Getaway Driver 1′ Stagione Ep.6

01:15 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.7

19:30 – Nudi e crudi 8′ Stagione Ep.1

21:25 – Nudi e crudi – 1^TV 8′ Stagione Ep.2

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 117

01:20 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.1

02:20 – La città fantasma 1′ Stagione Ep.2

03:15 – Undercut: l’oro di legno 5′ Stagione Ep.1

04:10 – Undercut: l’oro di legno 5′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI D’ECCEZIONE

19:00 – ANCIENT DISCOVERIES II – ANTICHI STRUMENTI DI MORTE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII

21:15 – L’ANNO SELVAGGIO DELL’AFRICA

22:15 – ZAMBIA UNTAME

23:15 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

00:15 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – CONSEGUENZE FATALI

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Mamma mia, che guaio!

18:50 – Abito da sposa cercasi Difficile dire sì

19:20 – Cortesie per gli ospiti Roberta e Giorgia vs. Giorgio e Greta

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 22 Prima TV

21:20 – Primo appuntamento Ep. 19 Prima TV

22:45 – Primo appuntamento Ep. 18

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Escrescenze

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli E’ la terza volta

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.6

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.7

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.7

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.4

21:10 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.7

22:05 – La tamburina Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.8

23:00 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali 4′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà Situazioni pericolose

19:05 – Ai confini della civiltà Un vero Natale

20:00 – Ai confini della civiltà Alla ricerca di halibut

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 13 Prima TV

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 14 Prima TV

22:50 – Chi cerca trova Ep. 11

23:50 – Chi cerca trova Ep. 9

00:45 – Chi cerca trova Ep. 9

Sky Uno

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bologna e i suoi colli

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

00:45 – X Factor 2022 Audizioni. 2a parte

02:55 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

03:55 – Show

Sky Cinema 1

19:35 – Petra 2 – Serpenti nel paradiso

21:15 – Nessuna verità

23:30 – Everest

01:35 – Spy Game

03:40 – Petra 2 – Un bastimento carico di riso

05:05 – Petra 2 – Cortellesi vs Pennacchi – Speciale

05:20 – Cinquanta sfumature di grigio

SKY Cinema Family

19:20 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

21:00 – 10 giorni senza mamma

22:40 – Viaggio al centro della Terra

00:15 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro

02:10 – L’apprendista Babbo Natale – Sulle ali del Natale

03:35 – Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa

05:00 – Le avventure di Fiocco di Neve

Sky Cinema Romance

19:30 – Va bene così

21:00 – Shakespeare in Love

23:10 – Il truffacuori

01:00 – Ritorno a Cold Mountain

03:35 – Jude

05:40 – A cena da amici

Sky Cinema Collection

18:10 – Balla coi lupi

21:15 – Corvo rosso non avrai il mio scalpo

23:10 – Gli spietati

01:25 – Dead Man

03:30 – Un milione di modi per morire nel West

05:30 – Questo o quello – Speciale

05:45 – Maverick

Sky Cinema Action

19:20 – Savage Dog – Il selvaggio

21:00 – Deepwater – Inferno sull’oceano

22:55 – La battaglia di Hacksaw Ridge

01:20 – Tango & Cash

03:05 – Kung Fu Yoga

04:50 – Quella sporca dozzina

Fox

18:05 – I Griffin Per un pugno di Meg

18:30 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

18:55 – I Simpson La spia venuta da… d’oh!

19:20 – I Simpson Bart si ferma ad annusare Roosevelt

19:45 – I Simpson Pace, quiete e chili

20:10 – I Simpson Un cane-coniglio in famiglia

20:35 – I Simpson Marge al volante

21:00 – I Griffin La fonte meravigliosa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

