Su Sky Cinema Countdown, su Rete 4 Giù al nord, su Canale 5 Temptation Island. Guida ai programmi Tv della serata del 28 luglio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Bodyguard. Budd e la Montague sono sempre più affiatati. Durante un incontro sulla sicurezza al St. Matthew un attentatore riesce a raggiungere la Montague sul palco e a farsi esplodere. Gli inquirenti indagano sull’accaduto visionando i filmati delle videocamere mentre la Montague, rimasta gravemente ferita, si trova in ospedale. Budd racconta agli agenti, che sospettano di lui e fanno perquisire casa sua, di aver controllato la valigetta di tale Tahir Mahmood, dipendente del dipartimento, poco prima dell’esplosione non avendo però trovato nulla di pericoloso all’interno. Su Rai 4 dalle 21.20 Priest. In un mondo esiliato in città-roccaforte dominate da un antico ordine ecclesiastico, una minaccia infernale rischia di far soccombere l’umanità: solo un esercito di preti guerrieri può debellare il ritorno dei demoni vampiro! Su Rai Movie dalle 21.10 In nome di mia figlia. Nel 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, muore mentre è in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno, il dottor Dieter Krombach. André è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare.Su Rete 4 dalle 21.30 potrete assistere a Giù al Nord, il film che ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud. Una commedia divertente sulla possibilita’ di andar oltre il pregiudizio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Countdown. Una giovane infermiera scarica un’applicazione che prevede la data di morte delle persone, e scopre di avere solo tre giorni di vita. La donna corre contro il tempo per trovare il modo di salvare la propria vita. Su Iris dalle 21 La frustata. Un uomo, Jim Slater, è sulle tracce del bottino di una rapina perché il padre è stato accusato ingiustamente di essere tra i criminali che effettuarono il colpo. Karyl Orton, però, insegue lo stesso tesoro.

TELEFILM

Su Rai Uno alle 21.25 arriva la serie Sorelle. Chiara Silani, avvocato di successo in uno studio di Roma, è costretta a tornare nella sua città d’origine per l’improvvisa sparizione della sorella Elena, che vive lì con i suoi tre figli. Successivamente viene trovato un corpo in un burrone e si ipotizza che potrebbe essere quello di Elena. Intanto, la madre Antonia, che soffre di una forma di demenza, pensa che la figlia sia ancora viva. Su Rai Due dalle 21.45 Squadra Speciale Cobra 11. Durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir rimane ferito così gravemente che cade in coma Nel secondo episodio (ore 22.40) Semir e Paul devono scortare il macchinista di un treno, che è ritenuto responsabile di un incidente ferroviario, ad un’udienza segreta. Su Italia 1 dalle 21.30 Chicago Fire. L’intelligence, nonostante il veto di Kelton, decide di provare a incastrare Matthew Garrett un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso Nel secondo episodio (ore 22.21) Atwater sta svolgendo un’indagine sotto copertura, per incastrare degli spacciatori di eroina. Nel terzo episodio (ore 23.12) Atwater sta svolgendo un’indagine sotto copertura, per incastrare degli spacciatori di eroina.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 alle 21.31 é tempo di reality con Temptation island. Alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline eal falò di confronto decidono e tornare a caa in coppia o da soli.

CALCIO

Su DAZN alle 19.30 Parma – Atalanta. I ducali vengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del Brescia e in classifica sono undiceimi con 42 punti. A quota 74 l’Atalanta, terza e reduce dal pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan. Alle 21.30, sul canale 251 di Sky Inter – Napoli. I nerazzurri vengono dalla vittoria per 3-0 contro il Genoa e in classifica sono secondi con 76 punti. A quota 59 il Napoli, settimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Sassuolo.

Guida tv di martedì 28 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Sorelle

23:34 – TG1 60 Secondi

23:35 – Codice – La vita è digitale – Umanità digitale

00:45 – Rai – News24

01:15 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Il diavolo che conosci

19:40 – Bull La terra sotto i piedi

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Bodyguard

Rai 4

18:37 – Ghost Whisperer V ep.11

19:19 – Criminal Minds VII ep.8

19:59 – Criminal Minds VII ep.9

21:20 – Priest

22:37 – Conan il Barbaro

00:37 – X-Files ep.3

01:59 – X-Files ep.4

02:43 – Cold Case IV ep.9

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:15 – CAMERA CAFE’ – NUMERO TELEFONICO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – LA TESTA DI HOUSE

19:47 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – IL CUORE DI WILSON

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – BENVENUTO DOTTOR LANGSTON

21:30 – CHICAGO P.D. – COLLERA – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW III – COLPITI AL CUORE

19:19 – CHICAGO MED III – MOMENTI CRITII

20:15 – THE BIG BANG THEORY I – BIG BANG THEORY

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – L’IPOTESI DEL CERVELLONE

21:04 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 124 – PARTE B – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – GIU’ AL NORD – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – GIU’ AL NORD – 2 PARTE

Cine 34

19:20 – MEZZO DESTRO E MEZZO SINISTRO-2 CALCIATORI SENZA PALLONE

21:10 – SAPORE DI TE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – SAPORE DI TE – 2 PARTE

23:15 – SOUTH KENSINGTON

01:25 – LA RAGAZZA FUORISTRADA

02:55 – RIDENDO E SCHERZANDO

19:20 – MEZZO DESTRO E MEZZO SINISTRO-2 CALCIATORI SENZA PALLONE

21:10 – SAPORE DI TE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – SAPORE DI TE – 2 PARTE

23:15 – SOUTH KENSINGTON

01:25 – LA RAGAZZA FUORISTRADA

02:55 – RIDENDO E SCHERZANDO

Rai Movie

18:00 – Il vagabondo della foresta

19:30 – Il diavolo e l’acquasanta

21:10 – In nome di mia figlia

22:35 – Devil’s Knot – Fino a prova contraria

00:30 – Still Alice

02:10 – La variabile umana

03:30 – Cub – Piccole prede

05:00 – Vivi o preferibilmente morti

18:00 – Il vagabondo della foresta

19:30 – Il diavolo e l’acquasanta

21:10 – In nome di mia figlia

22:35 – Devil’s Knot – Fino a prova contraria

00:30 – Still Alice

02:10 – La variabile umana

03:30 – Cub – Piccole prede

05:00 – Vivi o preferibilmente morti

Paramount Network

18:30 – Giudice Amy Stagione 5 Episodio 08

19:30 – La Tata Stagione 5 Episodio 03

20:10 – La Tata Stagione 5 Episodio 04

20:40 – La Tata Stagione 5 Episodio 05

21:10 – I tre investigatori e l’isola misteriosa

22:40 – I tre investigatori e il castello del terrore

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 11

01:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 12

18:30 – Giudice Amy Stagione 5 Episodio 08

19:30 – La Tata Stagione 5 Episodio 03

20:10 – La Tata Stagione 5 Episodio 04

20:40 – La Tata Stagione 5 Episodio 05

21:10 – I tre investigatori e l’isola misteriosa

22:40 – I tre investigatori e il castello del terrore

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 11

01:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 12

Iris

19:15 – SUPERCAR V – LA CLINICA DELLA SCIENZA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – ROTTA DI COLLISIONE

21:00 – LA FRUSTATA

22:56 – PISTOLE ROVENTI

00:44 – ALL IS LOST – TUTTO E’ PERDUTO

02:25 – CIAKNEWS

02:29 – ALL THINGS TO ALL MEN

03:51 – UNA STORIA D’AMORE

19:15 – SUPERCAR V – LA CLINICA DELLA SCIENZA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – ROTTA DI COLLISIONE

21:00 – LA FRUSTATA

22:56 – PISTOLE ROVENTI

00:44 – ALL IS LOST – TUTTO E’ PERDUTO

02:25 – CIAKNEWS

02:29 – ALL THINGS TO ALL MEN

03:51 – UNA STORIA D’AMORE

TV8

18:30 – Pupi e fornelli Ep. 49

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:30 – L’amore quando meno te lo aspetti

23:15 – Un’estate da ricordare

01:00 – Scambio alla nascita

02:45 – Relazioni pericolose Ep. 1

03:45 – Finché morte non ci separi Ep. 6

18:30 – Pupi e fornelli Ep. 49

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

21:30 – L’amore quando meno te lo aspetti

23:15 – Un’estate da ricordare

01:00 – Scambio alla nascita

02:45 – Relazioni pericolose Ep. 1

03:45 – Finché morte non ci separi Ep. 6

Italia 2

18:05 – THE GOLDBERGS – IL GIORNO DOPO “THE DAY AFTER”

18:35 – FORZA CAMPIONI – CALCIO NEI VICOLI

19:05 – FORZA CAMPIONI – L’IMPORTANTE E’ SORRIDERE

19:35 – DRAGON BALL SUPER – IL TORNEO DI ARTI MARZIALI

20:05 – DRAGON BALL SUPER – IL RECLUTAMENTO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ALLA RICERCA DI UNA RISPOSTA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL DOLORE E LA RABBIA

21:20 – SCUOLA DI POLIZIA 7: MISSIONE A MOSCA

18:05 – THE GOLDBERGS – IL GIORNO DOPO “THE DAY AFTER”

18:35 – FORZA CAMPIONI – CALCIO NEI VICOLI

19:05 – FORZA CAMPIONI – L’IMPORTANTE E’ SORRIDERE

19:35 – DRAGON BALL SUPER – IL TORNEO DI ARTI MARZIALI

20:05 – DRAGON BALL SUPER – IL RECLUTAMENTO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ALLA RICERCA DI UNA RISPOSTA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL DOLORE E LA RABBIA

21:20 – SCUOLA DI POLIZIA 7: MISSIONE A MOSCA

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV – IL PRIMO APPUNTAMENTO

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 3

21:10 – INGA LINDSTROM – MIA E LE SUE SORELLE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – MIA E LE SUE SORELLE – 2 PARTE

23:04 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

00:04 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV – IL PRIMO APPUNTAMENTO

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 3

21:10 – INGA LINDSTROM – MIA E LE SUE SORELLE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – MIA E LE SUE SORELLE – 2 PARTE

23:04 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

00:04 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.9

18:45 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.4

20:00 – Little Big Italy 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Occhio alla penna

23:30 – Amazzonia criminale: Ep. 1 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Amazzonia criminale: Ep. 2 1′ Stagione Ep.2

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.5

01:20 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.6

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.9

18:45 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.4

20:00 – Little Big Italy 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Occhio alla penna

23:30 – Amazzonia criminale: Ep. 1 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Amazzonia criminale: Ep. 2 1′ Stagione Ep.2

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.5

01:20 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.6

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:15 – Affari al buio – New York Giocattoli d’epoca

19:45 – Affari al buio – New York Giocare sporco

20:15 – Affari di famiglia Banca in miniatura

20:45 – Affari di famiglia Ferrari dell’84

21:15 – Johnson il cattivo

23:15 – Vanessa

01:00 – Le novizie

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:15 – Affari al buio – New York Giocattoli d’epoca

19:45 – Affari al buio – New York Giocare sporco

20:15 – Affari di famiglia Banca in miniatura

20:45 – Affari di famiglia Ferrari dell’84

21:15 – Johnson il cattivo

23:15 – Vanessa

01:00 – Le novizie

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:15 – Propaganda Live – Corsi di recupero

00:35 – TG LA7 Notte

00:45 – Cash – Fate il vostro gioco

01:20 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:05 – I menù di Benedetta

04:40 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 05

19:20 – Supernatural Stagione 7 Episodio 18

20:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 19

20:40 – Supernatural Stagione 7 Episodio 20

21:30 – Sherlock Stagione 1 Episodio 02

23:30 – Sherlock Stagione 1 Episodio 03

01:20 – Supernatural Stagione 7 Episodio 19

02:00 – Supernatural Stagione 7 Episodio 20

Food Network

18:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.9

20:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.9

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.2

00:00 – Cucina da uomini – 1^TV 2′ Stagione Ep.17

00:10 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:15 – MONK III – IL SIG. MONK E L’ELEZIONE

19:15 – RIZZOLI & ISLES I – LA VENDETTA

20:10 – RIZZOLI & ISLES I – LA SINDROME DI STOCCOLMA

21:10 – DECEPTION I – L’OMICIDIO SCOMPARSO

22:00 – DECEPTION I – LA VALLE DEI CORVI

22:50 – C.S.I. NEW YORK VII – A CHE PRO?

23:40 – C.S.I. NEW YORK VII – DI PADRE IN FIGLIO

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – TERRA INESPLORATA

GIALLO TV

19:10 – Law & Order 7′ Stagione Ep.6

20:10 – Law & Order 7′ Stagione Ep.7

21:10 – Tatort – Scena del crimine 1′ Stagione Ep.3

23:05 – Tandem 2′ Stagione Ep.5

00:30 – Tandem 2′ Stagione Ep.6

01:40 – The Listener 2′ Stagione Ep.10

02:35 – The Listener 2′ Stagione Ep.11

03:30 – Law & Order 4′ Stagione Ep.13

Rai 5

18:20 – Douanier Rousseau un pittore nella giungla

19:13 – Citizen Loewy e il sogno americano

20:04 – Pacific with Sam Neill

21:15 – Sing Street

22:56 – Queen: days of our life

23:54 – Queen: days of our life

00:54 – Rock legends

01:17 – Rai News Notte

Rai Premium

18:25 – Il Restauratore – I conti col passato ep.6

19:30 – Provaci Ancora Prof! 7 – Errori a catena p.7

21:20 – Pechino Express 2020 – p.3

23:55 – Mood – Eroi ed eroine

00:25 – Un passo dal cielo 5 – I figli di Deva p.5

02:25 – Il Commissario De Luca – Carta bianca p.2

04:15 – Good witch 3 – Come dire ti amo ep.6

05:00 – Incantesimo 9 – p.101 e p.102

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 2 – PALERMO OGGI

21:15 – MAI DIRE GALLERY

22:20 – MAI DIRE GALLERY

23:20 – MAI DIRE GALLERY

00:20 – LA SAI L’ULTIMA

02:18 – TGCOM24

02:20 – IL TG DELLE VACANZE

02:40 – IL TG DELLE VACANZE

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:02 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:30 – TG 2000

19:03 – Santa Messa

19:41 – Attenti al lupo

20:04 – Santo Rosario

20:35 – TG 2000

20:55 – Sconosciuti

21:21 – Aprile a Parigi

VH1

19:00 – Top Chart Summer 1998

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

21:00 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 03

21:10 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 04

21:20 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 02

21:50 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – DOPPIA IPOTESI PER UN DELITTO

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: MARTINA MORELLI

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – LINEA ROSSA TEMA: COMICITA’

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P10

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK TEMA: RACCONTO DEL DOLORE

22:00 – I REPLICANTI P08

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Due verità e una bugia Stagione 5 – episodio 6

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Oceano Pacifico – I misteri delle Isole Salomone di Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:40 – E.R. – Medici in prima linea – Deragliamento Stagione 7, episodio 15

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – L’incendio di Drovers Stagione 7, episodio 25

20:10 – Racconti dalle città di mare – Londra Stagione 3, episodio 7

21:00 – Capanne alpine – Giornate intense

21:45 – Fabrizio De André – Principe libero – Fabrizio De André – Principe libero (Parte 2)

23:25 – Tatort – Tra due fuochi Episodio 5

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Memory

19:00 – Calcio Mondiale

20:40 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Perle di Sport

01:00 – Memory

03:00 – Dedicato a

05:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:00 – Memory

19:00 – Calcio Mondiale

20:40 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Perle di Sport

01:00 – Memory

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

19:00 – BEST OF GRASS ATP – Federer vs Paire, Halle 2018

20:45 – BEST OF GRASS WTA – Wozniacki vs Kuznetsova Eastbourne 2015

01:00 – ITALIANI SU ERBA – Sonego vs Mannarino, Antalya 2019

03:15 – ROGER KING OF GRASS – Federer vs Falla Halle 2014

04:30 – ITALIANE SU ERBA – Giorgi vs Hsieh, Eastbourne 2019

Euro Sport

20:00 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito Live

23:00 – Rubrica ERC All Access

23:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 6h Fuji

00:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 6h Fuji

01:30 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito

03:00 – Biliardo Mondiale Qualifiche, da Sheffield, Regno Unito

05:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 4h Shanghai

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.49

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

18:10 – MASHA E ORSO 3 – EP.1

18:15 – MASHA E ORSO 3 – EP.2

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.5

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

18:45 – BING – EP.15

18:50 – BING – EP.16

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:15 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Floogals

18:35 – Floogals

19:00 – Compleanno Paw Patrol

19:25 – Compleanno Paw Patrol

19:50 – Compleanno Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:45 – Siamo Fatti Così

21:15 – Tom & Jerry Tales

Frisbee

18:10 – CURIOSO COME GEORGE

18:35 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:00 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:30 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

20:55 – FLOOPALOO SUMMER CAMP

21:20 – FLOOPALOO

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.13

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.20

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.21

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.22

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.4

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

20:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – New School

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends

21:00 – Wheel of Fashion

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.3

19:10 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.2

20:10 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.5

21:05 – Mi compro un’isola 3′ Stagione Ep.5

21:35 – Mi compro un’isola 3′ Stagione Ep.16

22:00 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.16

22:30 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.18

23:00 – Mi compro un’isola 1′ Stagione Ep.11

Rai Storia

18:00 – Andrea Doria,una tragedia italiana

19:20 – Soggetto Donna Non ho l’età p.80

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente I treni del sole-la migrazione degli anni ’50 con con la prof.ssa Silvia Salvatici

21:10 – a.C.d.C. Ferro e sangue – La guerra dei Trent’anni che devastò l’Europa (p.2) In nome di Dio

22:10 – Sopravvissuti – La tragedia del Vajont

23:10 – Apocalypse-La Prima Guerra Mondiale L’Europa in fiamme

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.20

19:30 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.21

20:25 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.6

22:15 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

23:10 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV 7′ Stagione Ep.2

00:05 – Ingegneria impossibile 3′ Stagione Ep.8

01:00 – Ingegneria impossibile 3′ Stagione Ep.9

DMAX

18:45 – Vado a vivere nel nulla 1′ Stagione Ep.4A

19:40 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.17

20:35 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.1A

22:20 – Mega Truck Show – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 4

01:05 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.11

01:55 – Meteo disastri 1′ Stagione Ep.1

02:45 – Colpo di fulmini 4′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:15 – Il mistero dei teschi romani

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – ATTERRAGGIO SULL’HUDSON

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – AEREO IN STALLO

21:15 – BEAUTIFUL SERENGETI – LA COMPETIZIONE

21:50 – BEAUTIFUL SERENGETI – I RIVALI

22:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – DESERTI

23:15 – MEGACOSTRUZIONI IV – PONTI SOSPESI

00:15 – MEGACOSTRUZIONI IV – LAS VEGAS: UNA CITTA’ DENTRO LA CITTA’

RealTime

18:05 – Abito da sposa cercasi Spose principesche

18:35 – Cortesie per gli ospiti Ep. 13

19:30 – Cortesie per gli ospiti Francesco e Caterina vs. Matteo e Francesca

20:25 – Cortesie per gli ospiti Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

21:20 – Primo appuntamento Ep. 12

22:40 – ER: storie incredibili Come può essere successo?

23:35 – ER: storie incredibili Il codice

00:30 – ER: storie incredibili Che giornata!

Rai Scuola

18:45 – English Up episodio 2 Replica

18:55 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Two Beers or not Two Beers Replica

19:10 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Digital Sensations Replica

19:30 – Digital World Puntata 10 Replica

19:50 – Zettel Zettel p. 17 Prima TV per Rai

20:20 – Chandra, il viaggio di una stella Replica

21:15 – Speciali Scuola 2020-La scuola in tv La scuola degli adulti Lingua italiana e lavoro p 142 Replica

21:40 – Progetto Scienza Newton (p. 14) La vita invisibile degli abissi Replica

LaF

18:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.1

18:55 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.2

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.33

21:10 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.1

22:05 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.2

23:00 – The Wrestler laeffe Film Festival

01:00 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Vivere in fondo al mare

19:05 – Chi cerca trova Ep. 10

20:00 – Chi cerca trova Ep. 1

21:00 – Chi cerca trova A spasso nel tempo

21:55 – Chi cerca trova Belgio

22:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 9

23:50 – Misteri dal sottosuolo Atlantide

00:45 – Misteri dal sottosuolo La grotta misteriosa

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Un uomo solo

19:20 – Dr. House – Medical Division Accettazione

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:15 – Antonino Chef Academy Ep. 4

22:50 – The Royals – Vizi e virtù a corte Le principesse

23:45 – Un’ottima annata: The Wine Show Ep. 4

00:35 – Case da ricchi: Australia Ep. 6

01:35 – Vita da ricchi Ep. 3

Sky Cinema 1

18:55 – Oblivion

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Countdown

22:55 – L’uomo con i pugni di ferro

00:35 – Kill Command

02:20 – Atto di fede

04:20 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

04:50 – Oblivion

SKY Cinema Family

19:10 – Il segreto di Noemie

21:00 – Stardust

23:10 – Il campeggio dei papà

00:45 – Martian Child – Un bambino da amare

02:35 – Halvdan il giovane vichingo

04:15 – 100X100Cinema

04:30 – Condorito missione spaziale

Sky Cinema Romance

19:15 – Maybe Baby

21:00 – Where Hands Touch

23:05 – Lontano dal passato

00:45 – Toy Boy – Un ragazzo in vendita

02:25 – Amici di letto

04:20 – Quella svitata della mia ragazza

Sky Cinema Collection

18:50 – The Karate Kid – La leggenda continua

21:15 – Febbre a 90

23:05 – Wolves – Il campione

01:00 – Breaking Dance

02:40 – Un autentico campione

04:25 – Rocky III

Sky Cinema Action

19:25 – Uragano di fuoco

21:00 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

23:30 – King Danylo – L’onore del re

01:10 – World Invasion

03:10 – 007 – Vendetta privata

05:25 – Miss Bala – Sola contro tutti

Fox

18:05 – I Simpson Bart contro Lisa contro la 3a classe

18:30 – I Simpson Marge diventa large

18:55 – American Dad Poltergasm

19:20 – American Dad Vita selvaggia

19:45 – The Big Bang Theory L’impermanenza del celibato

20:10 – The Big Bang Theory L’accelerazione del lancio

20:35 – The Big Bang Theory Il riflesso del conto alla rovescia

21:00 – Grey’s Anatomy Aiutami a superare la notte

Premium Cinema

19:02 – Warcraft – L’inizio

21:15 – The Nice Guys

23:19 – The next three days

01:38 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’

03:34 – BATMAN E ROBIN

Premium Action

18:48 – CHUCK II – CHUCK VS. IL PREDATOR

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES II – CONOSCI IL TUO NEMICO

20:24 – ARROW IV – SCISSIONE

21:15 – THE FLASH V – LA STREGA DEL TEMPO

22:03 – THE FLASH V – IL PASSATO E’ IL PROLOGO

22:52 – MR. ROBOT IV – PERSO PER SEMPRE

23:47 – CHUCK II – CHUCK VS. IL PREDATOR

00:36 – THE VAMPIRE DIARIES II – CONOSCI IL TUO NEMICO

Mya

18:36 – THE MIDDLE VI – PERDONATI FRANKIE!

19:01 – THE MIDDLE VI – L’AMICO DI AXL

19:27 – THE BOLD TYPE II – EFFETTO DOMINO

20:17 – FAMOUS IN LOVE I – UNA STAR COMBATTUTA

21:15 – ALL AMERICAN I – A TESTA ALTA

22:04 – ALL AMERICAN I – LA PETIZIONE

22:54 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – MENTIAMO INSIEME, MORIAMO INSIEME

23:44 – THE BOLD TYPE II – EFFETTO DOMINO