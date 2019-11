Su Rai Frozen, Il Regno di ghiaccio, su Sky Cinema I Vichinghi, su Iris The Good Sheperd, L’ombra del potere. Guida ai programmi Tv della serata del 28 novembre 2019

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 28 novembre 2019? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi per canali. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

Rai Uno: La Famiglia von Trapp – Una vita in musica, ore 21.25 – L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si prende cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco della prima Guerra mondiale. L’uomo trova un nuovo amore e una madre per i suoi f igli, nell’istitutrice Maria. Sono anni drammatici e violenti: Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.

Rai Due: Frozen – Il regno di ghiaccio, ore 21.20 – La principessa EIsa del Regno di Arendelle, ha il potere magico di creare e manipolare il ghiaccio. Dopo aver colpito involontariamente sua sorella Anna, si rende conto che quel dono può anche essere una maledizione

Rai Tre: Stati Generali, ore 21.20 – Programma condotto da Serena Dandini.

Rai 4: 47 metri, ore 21.18 – Le sorelle Lisa e Kate sono in vacanza in Messico, luogo adatto per distrarre Lisa da una recente delusione d’amore. Qui trovano l’occasione di fare un’immersione in una zona infestata dagli squali, protette da una gabbia. Ma le cose non andranno per il verso giusto.

Rai Movie: Il colore nascosto delle cose, ore 21.20 – Teo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui passa la notte e da cui scivola fuori alle prime luci del giorno, dalle responsabilità. Il lavoro è l’unica cosa che veramente ama, fa il “creativo” per un’agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e cellulari lo tengono in perenne e compulsiva connessione con il mondo. Un giorno incontra Emma, che ha perso la vista a sedici anni, ma non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio.

Rai Premium: Happy Face Killer, ore 21.20 – Dopo essere stato lasciato dalla moglie, aver perso i figli ed aver visto andare in fumo il sogno di diventare una Giubba Rossa, Keith Jesperson si rende colpevole di almeno otto omicidi di donne, lasciando come firma degli scarabocchi di facce felici.

Canale 5: Adrian, ore 21.36 – Torna la graphic novel animata, ideata e scritta da Celentano. I disegni sono di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, la collaborazione ai testi di Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami

Italia 1: The Transporter Legacy, ore 21.19 – Quarto capitolo della saga ideata da Luc Besson. Frank Martin, autista al soldo della mala, viene coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza.

Sky Cinema: I Vichinghi, ore 21.15 – Cacciati dal proprio regno e quindi in cerca di conquiste per una nuova libertà, un gruppo di predoni vichinghi, sotto il comando del giovane leader Asbjörn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare Lindisfarne del suo oro.

Iris: The Good Sheperd – L’ombra del potere, ore 21 – La nascita della Cia, la storia. Dalla sua fondazione nel 1947 agli anni della Guerra Fredda, narrata attraverso la ricostruzione di quarant’anni di carriera di Edward Wilson, uno dei suoi primi agenti segreti.

Guida tv di giovedì 28 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – TV La Famiglia von Trapp – Una vita in musica

23:15 – Porta a Porta

23:34 – Porta a Porta

00:50 – TG1 NOTTE

01:20 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – N.C.I.S. – Primo piano

19:41 – Tutto per il successo

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

Rai 4

18:10 – Mac – Gyver II ep.3

19:10 – Cold Case VII ep.3

19:52 – Cold Case VII ep.4

20:34 – Just for Laughs XVII ep.8

21:15 – 47 Metri

22:36 – Stranger Europe – Roma

23:09 – Most beautiful island

00:20 – X-Files VI ep.11

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – ADRIAN

Italia 1

18:08 – MR BEAN

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – LA SCOSSA

20:25 – C.S.I. MIAMI – PURA VIOLENZA

21:20 – THE TRANSPORTER LEGACY – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW VI – ALLUCINAZIONI

19:19 – CHICAGO FIRE II – RELAZIONI DIFFICILI

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA CONFIGURAZIONE ABITATIVA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – LA PECULIARITA’ DEL NUMERO 43

21:04 – X-MEN – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO

21:50 – X-MEN – 2 PARTE

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 217 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – NEL CONTINENTE NERO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

Rai Movie

19:30 – Mani di fata

21:10 – Il colore nascosto delle cose

23:10 – Ho sognato l’amore

00:50 – Chimera

02:45 – Movie Mag

03:10 – Anica – Appuntamento al cinema

03:15 – Vicolo cieco

05:00 – Golia contro il cavaliere mascherato

Paramount Channel

19:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

20:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

21:15 – I sogni segreti di Walter Mitty –

23:20 – Un sogno, una vittoria –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:00 – Quattro Donne e un Funerale –

04:00 – Quattro Donne e un Funerale –

Iris

19:15 – HAZZARD – DALLA PADELLA ALLA BRACE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – LA BRIGATA DELLA LIBERTA’

20:59 – THE GOOD SHEPHERD – L’OMBRA DEL POTERE

00:39 – ALFABETO

00:55 – LA TRAVERSATA DI PARIGI

02:15 – CIAKNEWS

02:19 – ELENA SI, MA… DI TROIA

03:45 – NON C’E’ FUMO SENZA FUOCO

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 14 Prima TV

20:30 – UEFA Europa League Prepartita

21:00 – UEL Lazio – Cluj (5a g.)

23:00 – UEFA Europa League Postpartita

00:00 – Terzo Tempo Europa

00:30 – Highlights UEFA Europa League

01:00 – Highlights UEFA Champions League

01:30 – Vendetta

Italia 2

18:20 – FORZA CAMPIONI – ALBATROS

18:50 – FORZA CAMPIONI – NOSTALGIA

19:20 – FORZA CAMPIONI – RITORNO ALLA GRANDE

19:50 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – FOLKEN E MIME

20:15 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – RISVEGLIO DA UN INCUBO

20:40 – NARUTO SHIPPUDEN – LA DECISIONE DEI CINQUE KAGE

21:00 – NARUTO SHIPPUDEN – IL GIOVANE E IL MARE

21:30 – FERITE MORTALI

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – UN AMORE SOTTO L’ALBERO – 2 PARTE

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA GRANDE GILLY HOPKINS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA GRANDE GILLY HOPKINS – 2 PARTE

NOVE

18:30 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.6

19:30 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 1′ Stagione Ep.34

21:25 – Clandestino – Sacra Corona Unita – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

22:45 – Clandestino – Cosa Nostra 3′ Stagione Ep.2

00:15 – Clandestino – Sacra Corona Unita 3′ Stagione Ep.3

01:20 – Car Crash TV 3′ Stagione Ep.6

01:45 – Car Crash TV 3′ Stagione Ep.7

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 12

19:15 – Affari al buio Tentar non nuoce

19:45 – Affari al buio Tutti sulla neve

20:15 – Affari di famiglia Ep. 13

20:45 – Affari di famiglia Ep. 14

21:15 – Skiptrace – Missione Hong Kong

23:15 – Love Hotel

00:45 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 9

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – Selfie Food – Una foto, una ricetta

01:00 – La mala educaxxxion

02:40 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Buffy l’Ammazzavampiri

19:20 – Buffy l’Ammazzavampiri

20:20 – Buffy l’Ammazzavampiri

21:30 – Snowpiercer

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:30 – Top Gear Gold

02:30 – Police Interceptors

Food Network

19:10 – Bake Off Italia: dolci in forno 7′ Stagione Ep.13

20:50 – Spirito di famiglia – Distilleria Marzadro Ep.2

21:00 – Il gusto della felicità – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Il gusto della felicità – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Il gusto della felicità 1′ Stagione Ep.1

00:00 – Il gusto della felicità 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Come è fatto il cibo 6′ Stagione Ep.1

01:30 – Come è fatto il cibo 6′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:15 – RIZZOLI & ISLES IV – LA SFIDA DEL SERIAL KILLER

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – STRANA BELLEZZA

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – SOTTO SCACCO

21:10 – GONE – LA TIGRE

22:00 – GONE – IL CRISTALLO

22:50 – THE MENTALIST VII – GELATO AI FIORI D’ARANCIO

23:40 – THE MENTALIST VII – MERCATO NERO

00:35 – C.S.I. NEW YORK II – INCOLLATO A TE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 20′ Stagione Ep.20

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.21

21:10 – Jack Taylor – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 16′ Stagione Ep.4

01:05 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.5

02:00 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.6

02:55 – Wolff, un poliziotto a Berlino 8′ Stagione Ep.12

03:50 – Wolff, un poliziotto a Berlino 8′ Stagione Ep.13

Rai 5

18:40 – RAI NEWS – GIORNO

18:45 – DIVINI DEVOTI

19:30 – LUCI E OMBRE DEL RINASCIMENTO

20:30 – THE ART SHOW

21:15 – MUTI PROVA LA TRAVIATA PARTE 7

22:08 – MUTI PROVA LA TRAVIATA PARTE 8

23:05 – PRIMA DELLA PRIMA

23:35 – THE GREAT SONGWRITERS NOEL GALLAGHER

Rai Premium

19:25 – L’Ispettore Coliandro 3 – Cous Cous alla bolognese p.4

21:20 – Happy face killer

22:55 – Medium 4 – Fantasmi del passato p.16

23:40 – Medium 5 – Anima superstite p.1

00:25 – Medium 5 – Il morto vivente p.2

01:10 – Medium 5 – Una persona interessante p.3

01:55 – La Squadra 4 – p.2

03:30 – Code Black – Ave Maria ep.16

Mediaset Extra

18:55 – SCHERZI A PARTE SNACK

19:00 – ZELIG CIRCUS ’03

21:15 – L’ISOLA DI PIETRO 3 – 6

23:25 – STRISCIA LA NOTIZIA ’19-20 – LA VOCE DELLA RESILIENZA

00:28 – TGCOM24

00:35 – CONTO ALLA ROVESCIA

01:40 – POMERIGGIO CINQUE

02:50 – FORUM

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Casa in forma

18:30 – Qui Mamme

19:00 – Ok salute a tavola + ABC della cucina

19:30 – Weddings Luxury

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Ci siamo gia visti

23:00 – Escape to the Country

TV2000

18:26 – TG 2000

19:00 – Attenti al lupo

19:32 – Sconosciuti

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:09 – Il principe e la ballerina

23:15 – TODAY

VH1

19:00 – Top Chart Sei Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia

20:20 – Ridiculousness Italia

20:40 – Ridiculousness Italia

21:00 – Ink Master

22:00 – Ink Master

23:00 – Una coppia in affari

23:25 – Una coppia in affari

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:55 – DIRETTA STADIO – SPECIALE EUROPA LEAGUE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO – SPECIALE EUROPA LEAGUE

23:30 – LA TRUFFA PERFETTA

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:35 – Squadra Speciale Cobra 11 – Gita di classe

19:25 – E.R. – Medici in prima linea – Alex

20:15 – Sportmix

20:40 – Calcio: UEFA Europa League 2019/2020 – Lugano – Copenaghen

23:35 – Brits Icon Elton John

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Perle di Sport

19:00 – Radio – Corsa

20:00 – L’Uomo e il Mare

20:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 9a giornata: Gas Sales Piacenza – Kioene Padova

23:10 – Reparto Corse

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Beach Soccer: Mondiali 2019 Quarti di Finale

Rai Sport

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Perle di Sport

19:00 – Radio – Corsa

20:00 – L’Uomo e il Mare

20:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 9a giornata: Gas Sales Piacenza – Kioene Padova

23:10 – Reparto Corse

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Beach Soccer: Mondiali 2019 Quarti di Finale

SuperTennis

18:00 – LIVE COPPA DAVIS Quarto di Finale

19:45 – Davis Cup Today

20:00 – LIVE COPPA DAVIS Quarto di Finale

21:45 – Davis Cup Today

22:00 – LIVE COPPA DAVIS Quarto di Finale

00:00 – Davis Cup Today

00:15 – COPPA DAVIS-Gran Bretagna vs Kazakistan

02:00 – COPPA DAVIS-Gran Bretagna vs Kazakistan

Euro Sport

18:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi My Olimpic Moment

18:30 – Curling Europei F Una partita (Finale, da Helsingborg, Svezia)

19:25 – Curling Europei M Una partita (Finale, da Helsingborg, Svezia)

20:25 – Informazione Flash News

20:30 – Combinata Nordica Coppa del Mondo 10 km M (da Klingenthal, Germania)

21:00 – Combinata Nordica Coppa del Mondo 10 km M

21:45 – Combinata Nordica Coppa del Mondo Gundersen 15 km (da Schonach, Germania)

22:10 – Informazione Flash News

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:25 – Mini Ninjas

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Alex and co.

19:50 – Soy Luna

20:35 – CLUB 57

21:25 – Maggie and Bianca 2

21:50 – Dance Academy

22:20 – Hank Zipzer – Fuori dalle righe

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.41

18:10 – RICKY ZOOM – EP.17

18:25 – BING – EP.47

18:30 – BING – EP.48

18:40 – BING – EP.49

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.1

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.2

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

Boing

18:25 – Craig NEW ®

18:55 – Teen Titans Go!

19:20 – Gumball

19:50 – Gumball + Gli Acchiappamostri 1^TV fino al 2/12

20:30 – WBB Siamo Solo Orsi new ®

21:00 – WBB Siamo Solo Orsi ®

21:25 – WBB Siamo Solo Orsi ®

21:55 – La mia babysitter è un vampiro ®

Cartoonito

18:05 – Kid e Cats – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

18:20 – Rev & Roll

18:45 – Robot Trains Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:00 – Top Wing – nuovi eps

19:15 – Top Wing – nuovi eps

19:40 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:10 – Paw Patrol

Frisbee

18:15 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.20

18:30 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.1

18:40 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.2

18:55 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.20

19:05 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.1

19:35 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.2

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.19

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.20

K2

18:00 – The Lion Guard 1′ Stagione Ep.13

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.20

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.21

20:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.17

20:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.18

DeaKids

18:00 – Oggy e i Maledetti Scarafaggi

18:10 – Oggy e i Maledetti Scarafaggi

18:20 – Kaeloo

18:25 – Kaeloo

18:35 – Kaeloo

18:45 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:00 – Zig & Sharko

Super

18:10 – MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E…

18:35 – MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E…

19:05 – HENRY DANGER

19:30 – HENRY DANGER

20:00 – HENRY DANGER

20:25 – GAME SHAKERS

20:50 – GAME SHAKERS

21:15 – KALLY S MASHUP

Disney Channel

18:05 – Jessie Fuori dal gruppo

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il faraone

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Mr. Piccione

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Lady Wifi

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il Dessinateur

20:10 – Cercami a Parigi Sabotaggio

20:40 – Liv e Maddie Di mamma non ce n’è una sola

21:05 – Liv e Maddie L’ululato di Rooney

Alpha TV

18:20 – CONTAINER WARS

18:45 – CONTAINER WARS

19:15 – A CACCIA DI TESORI

20:10 – BORN TO BE WILD: KILLER INSTINCT

20:40 – BORN TO BE WILD: KILLER INSTINCT

21:00 – BORN TO BE WILD: GLI ANIMALI PIU’ PERICOLOSI

21:50 – PER UN PUGNO DI GIADA

22:15 – PER UN PUGNO DI GIADA

Rai Storia

18:00 – Provincia Capitale Potenza

19:00 – Lezioni di storia Niccolo’ Macchiavelli

19:45 – Piano Marshall.Tiriamo le somme

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 28 novembre

20:30 – Passato e Presente La Prima Guerra del Golfo con il Prof. Franco Cardini

21:10 – a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria (p 3) La crociata morale

22:10 – a.C.d.C. Pianeta Egitto. Templi del potere

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.22

19:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.23

20:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.24

21:20 – Macchine da soldi 6′ Stagione

22:15 – Macchine da soldi – 1^TV 6′ Stagione

23:15 – Macchine da soldi – 1^TV 6′ Stagione

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.3

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.4

DMAX

18:30 – I pionieri dell’oro 4′ Stagione Ep.7

19:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.6

20:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.7

21:25 – La febbre dell’oro 7′ Stagione Ep.5

22:20 – La febbre dell’oro – 1^TV 7′ Stagione Ep.6

23:15 – La febbre dell’oro – 1^TV 7′ Stagione Ep.7

00:10 – Drug Wars – 1^TV 3′ Stagione Ep.17

00:40 – Drug Wars – 1^TV 3′ Stagione Ep.18

Focus TV

18:15 – CAMPI DI BATTAGLIA II – L’INFERNO DI VERDUN

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – CEDIMENTO STRUTTURALE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – LOCKERBIE

21:15 – LEONARDO: L’UOMO CHE ANTICIPO’ IL FUTURO – VOLO E MACCHINE DA GUERRA

22:15 – MASTERS OF ENGINEERING – IL SOGNO DI ICARO

23:15 – CAMPI DI BATTAGLIA II – GLI ANGELI DELLA VITTORIA

01:03 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

01:28 – TGCOM24

RealTime

18:10 – Cortesie per gli ospiti 10′ Stagione Ep.3

19:10 – Cortesie per gli ospiti 10′ Stagione Ep.4

20:10 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.13

21:10 – Tienda: missione bellezza – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

21:40 – Tienda: missione bellezza – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:10 – Vite al limite 3′ Stagione Ep.4

23:10 – Vite al limite: e poi 2′ Stagione Ep.5

00:05 – Vite al limite: e poi 3′ Stagione Ep.9

Rai Scuola

18:50 – Spoon River Anthology Outsiders Replica

19:05 – Labour Of Love episodio 11 Replica

19:20 – Toolbox II Procedure e funzioni Insegnanti Replica

19:35 – Toolbox II Procedure e funzioni Studenti Replica

19:45 – Memex Galileo – episodio 88 Replica

20:25 – Memex Science & The City – ep. 07: Geni come farmaci Replica

21:00 – Memex Memex – Archimede p. 09 Replica

21:30 – Memex Nautilus – L’attrazione dei Poli Replica

LaEffe

18:35 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Grecia 3′ Stagione Ep.2

19:40 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Noi siamo cultura 1′ Stagione Ep.7

21:10 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

22:10 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:10 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.1

00:15 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.2

01:20 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto 19′ Stagione Ep.1

18:35 – Come è fatto 19′ Stagione Ep.2

19:05 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.16

19:30 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.17

20:00 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.18

20:30 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.19

21:00 – Come è fatto 21′ Stagione Ep.13

21:25 – Come è fatto 21′ Stagione Ep.14

Sky Uno

18:45 – Le Kardashian Ep. 15 Prima TV

19:35 – X Factor Daily Ep. 30 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

21:15 – X Factor 2019 Live 6 Live

00:00 – Extra Factor Ep. 6 Live

01:05 – X Factor Daily Ep. 30

01:40 – Le Kardashian Ep. 14

02:40 – Le Kardashian Ep. 15

Sky Cinema 1

19:30 – Mollami

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I vichinghi (2014)

23:00 – L’agenzia dei bugiardi

00:50 – Quo Vado?

02:20 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto

04:35 – Macchine mortali

SKY Cinema Family

19:25 – Animals United

21:00 – Wonder

23:00 – I ragazzi di Timpelbach

00:40 – Italo

02:25 – Wildwitch – Il mondo selvatico

04:05 – Il campeggio dei papà

05:35 – Fungus – Parte 2

Sky Cinema Romance

19:15 – Breaking Dance

21:00 – (500) giorni insieme

22:40 – Vita da strega

00:30 – Ho voglia di te

02:25 – Incinta o… quasi

04:00 – 100X100Cinema

04:15 – Flashdance

05:55 – Breaking Dance

Sky Cinema Collection

19:05 – Moonraker: Operazione spazio

21:15 – Il domani non muore mai

23:20 – Skyfall

01:45 – L’uomo dalla pistola d’oro

03:55 – E il verbo fu Bond – Doc

04:25 – Solo per i tuoi occhi

Sky Cinema Action

19:05 – Predator

21:00 – The International

23:05 – The Arrival

01:05 – Terminator

02:55 – Hurricane – Allerta uragano

04:40 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

Fox

18:25 – I Simpson Millie l’orfanello

18:50 – I Simpson Mariti e coltelli

19:20 – I Simpson Funerale per un cattivo

19:45 – I Simpson Se mi ubriachi cancello i Simpson

20:10 – The Big Bang Theory La miniaturizzazione militare

20:35 – The Big Bang Theory La trascendenza della dipendenza

21:00 – What We Do in the Shadows L’uscita del barone Prima TV

21:25 – American Horror Story: 1984 Assassini nati Prima TV

Premium Cinema

19:34 – Gravity

21:15 – L’uomo che vide l’infinito

23:12 – La teoria del tutto

01:20 – Manchester by the sea

03:38 – Sherlock Holmes

Premium Action

18:02 – THE VAMPIRE DIARIES VII – LO FAREI PER TE

18:51 – CHICAGO FIRE VII – IN GUERRA

19:38 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – STATO FUORILEGGE

20:26 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – INVASIONE!

21:15 – THE 100 VI – NON DIMENTICARE – 1aTV

22:11 – ARROW VII – OLTREPASSARE I LIMITI

22:59 – THE VAMPIRE DIARIES VII – LO FAREI PER TE

23:47 – CHICAGO FIRE VII – IN GUERRA

Mya

18:27 – WRECKED III – VECCHIE CONOSCENZE

18:52 – WRECKED III – LA LEGGE DEL PIU’ FORTE

19:17 – ORANGE IS THE NEW BLACK VI – SCAGLIE DI CIOCCOLATO

20:24 – ALL AMERICAN I – UN SEGRETO BEN CUSTODITO

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – MENTIAMO INSIEME, MORIAMO INSIEME – 1aTV

22:03 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – IL PROFESSORE – 1aTV

22:53 – ROSWELL, NEW MEXICO I – CONTRASTI

23:43 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VII – GENITORE PER CASO