Su Rai Uno Purché finisca bene, su Rai Due Frozen, il Regno di Arendelle. Guida ai programmi Tv della serata del 29 dicembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 29 dicembre? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Frozen 2 – Il segreto di Arendelle Tre anni dopo la precedente avventura, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven devono affrontare una nuova sfida e si devono mettere sulle tracce di un incredibile segreto proveniente dal passato. Su Rai Tre dalle 21.20 La vita straordinaria di David Copperfield, David ha una vita idilliaca e viene portato a visitare la famiglia della sua tata Peggoty nella loro casa-barca. Al suo ritorno la giovane e vedova madre Clara ha sposato il sinistro e crudele Mr. Murdstone, che picchia il ragazzo. Il maltrattato David Copperfield viene mandato a lavorare nella fabbrica di Murdstone, dove alloggia con il signor Micawber e la sua famiglia. Su Rai 4 dalle 21.20 Il domani che verrà. Quando tornano dalla loro vacanza a Rockpool Eden sui monti australiani, la 17enne Ellie e i suoi amici scoprono che in loro assenza i loro cari sono scomparsi e le case sono vuote: un misterioso esercito ha fatto tutti prigionieri e ora toccherà ai ragazzi lottare per liberarli. Su Rai Movie dalle 21.10 Una strega in Paradiso. La bella strega Gillian, antiquaria di arte primitiva a Manhattan negli anni 50, adotta un incantesimo per conquistare l’editore Shep, separandolo dalla promessa sposa Merle. Basterà per conquistarlo? Su Italia 1 dalle 21.14 Will Hunting – Genio ribelle. La vita di Will Hunting, ragazzo prodigio ma alquanto ribelle, cambia quando conosce lo psicologo Sean Maguire. Cresceranno entrambi. Su Sky Cinema dalle 21.15 La torre nera. Preda di strane visioni, un ragazzo entra in un mondo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero.. Su Iris dalle 21 Assassins. Un esperto sicario, che progetta di ritirarsi, si trova a fare i conti con un giovane concorrente, e deve lottare per la vita.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Purché finisca bene. Due genitori, sul punto di confessare alle rispettive figlie la verità sul loro amore, muoiono prematuramente. Le due donne, che non si sono mai viste prima, saranno costrette a conoscersi. Su Canale 5 dalle 21.47 Sissi. Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. La contessa Esterhazy riesce ad avvertire le guardie ungheresi. Su Rete 4 dalle 21.30 Frozen planet II -L’equatore taglia le pianure arroventate dell’Africa orientale; non esiste alcun luogo piu’ lontano dai poli ma anche qui sulle montagne c’e’ ghiaccio e neve.

Guida tv di giovedì 29 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Purche’ finisca bene – Una scomoda eredita’

23:20 – Tg1 Sera

23:25 – Il mondo con gli occhi di Overland

00:25 – In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio

00:40 – Rai – News24

Rai 2

18:30 – Tg2

18:50 – Tg2 L.I.S.

18:55 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – Castle

19:50 – Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Nuovi eroi

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – La vita straordinaria di David Copperfield

23:30 – Tg3 Sera

Rai 4

18:45 – Delitti in Paradiso 10

19:50 – Resident Alien 2

20:35 – Resident Alien 2

21:20 – Il domani che verra’ – The Tomorrow Series

23:05 – Maze Runner – Il labirinto

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Jumper

02:30 – Mortal Kombat

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – RIASSUNTO – SISSI

Italia 1

18:17 – TIPI DA CROCIERA

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ESECUZIONE

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SCAMBIO DI FAVORI

21:20 – WILL HUNTING-GENIO RIBELLE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – CHICAGO FIRE VI – AL POSTO TUO

19:22 – CHICAGO FIRE VI – IL PIU’ FORTE TRA NOI

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA RISONANZA DI SPOCK

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – L’ OSSERVAZIONE DELL’APPUNTAMENTO MISTERIOSO

21:05 – THE ISLAND – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO.IT

22:16 – THE ISLAND – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 214 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – FROZEN PLANET II 1TV – INCANTO DI GHIACCIO – VETTE DI GHIACCIO

22:29 – FROZEN PLANET II 1TV – INCANTO DI GHIACCIO – ANTARTICO DI GHIACCIO

23:32 – COMMANDO – 1 PARTE

Warner TV

18:35 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.15

19:00 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.16

19:30 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.17

20:00 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.18

20:30 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.19

21:00 – Salto nel buio

23:00 – Excalibur

01:30 – Nikita 3′ Stagione Ep.4

Rai Movie

18:05 – Preparati la bara!

19:45 – Stanlio e Ollio – Avventura a Vallechiara

21:10 – Una strega in paradiso

23:00 – Joyeux Noel – Una verita’ dimenticata dalla storia

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Suffragette

03:00 – C’era una volta

05:00 – Papillon

Cine 34

19:15 – QUEL BRAVO RAGAZZO

21:00 – E FUORI NEVICA! – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – E FUORI NEVICA! – 2 PARTE

22:47 – 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE

00:40 – AMORE A PRIMA VISTA

02:11 – E GUARDO IL MONDO DA UN OBLO’

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – LA CONFESSIONE

20:00 – A-TEAM V – L’AGENTE SEGRETO LOGAN ROSS

21:10 – SPACE JAM – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SPACE JAM – 2 PARTE

23:10 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – ABITUATO… AI GUAI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FURIA CIECA

21:00 – ASSASSINS

23:31 – BULLETPROOF

01:12 – LIFE

02:55 – CIAKNEWS

02:59 – L’OCA SELVAGGIA COLPISCE ANCORA

04:34 – FLAVIA LA MONACA MUSULMANA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

21:30 – Se scappi, ti sposo

23:30 – Chocolat

01:45 – Il club delle prime mogli

03:45 – Coppie che uccidono Ep. 10

04:45 – Lady Killer Ep. 4

05:30 – Lady Killer Ep. 3

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – I SEGRETI DELLA RESURREZIONE

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – IL RITORNO DI UN VECCHIO NEMICO

19:00 – MIKE & MOLLY – PROVE DI NOZZE

19:25 – MIKE & MOLLY – IL MATRIMONIO

19:55 – MIKE & MOLLY – LA LUNA DI MIELE E’ FINITA

20:20 – MIKE & MOLLY – AMORE SPERICOLATO-SESSO SPERICOLATO

20:45 – MIKE & MOLLY – L’ULTIMA FETTA

21:15 – CRIMSON PEAK

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 2

21:10 – MIRACOLI A NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – MIRACOLI A NATALE – 2 PARTE

22:55 – CHRISTMAS IN LOVE – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.1

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.9

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.24

21:25 – Falegnami & filosofi – 1^TV

23:20 – Whitney Houston – Stella senza cielo

01:35 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.4

02:05 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.5

02:35 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.6

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Québec Ep. 12 Prima TV

19:15 – Affari al buio Roulette Russa

19:45 – Affari al buio Piccola meraviglia

20:15 – Affari di famiglia Sorprese di Natale

20:45 – Affari di famiglia Il riposo del vecchio

21:15 – Born to Raise Hell

23:15 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 7 Prima TV

23:45 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 8 Prima TV

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Bad Company – Protocollo Praga

23:25 – Fair Game – Caccia alla spia

01:30 – TG LA7 Notte

01:40 – In Onda (r)

02:20 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

00:30 – La cucina di Sonia

01:00 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:10 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.3

19:05 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.2

21:00 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Pazzi di pizza – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.4

00:00 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.3

01:05 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – CHI AMA CHI

19:23 – PERSON OF INTEREST II – LA FIGLIA DEL CONSOLE

20:16 – PERSON OF INTEREST II – IL KILLER

21:10 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – IL MISTERO DELLA PARRUCCA DIVERTENTE DI NONNA SUSAN

22:03 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – NESSUNO ESCE VIVO DA QUI

22:57 – C.S.I. MIAMI IV – MARE APERTO

23:50 – C.S.I. MIAMI IV – LA SCOSSA

00:44 – FBI: MOST WANTED II – IL CONFINE

GIALLO TV

18:50 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.5

21:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.1

23:10 – I misteri di Brokenwood 3′ Stagione Ep.4

01:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.3

02:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.4

03:10 – A Crime To Remember 1′ Stagione Ep.5

04:10 – A Crime To Remember 4′ Stagione Ep.1

Rai 5

19:05 – I mestieri del teatro

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – In scena

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – OSN Heras-Casado e Zimmermann

23:15 – Lenno – NYC. John Lennon a New York

01:15 – Stevie Nicks: Wild at heart

02:10 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Don Matteo 8

19:20 – Il restauratore 2

20:20 – Il restauratore 2

21:20 – Ballando con le stelle

00:50 – The good doctor 3

01:30 – The good doctor 3

02:10 – Il segno del comando

03:15 – Zoom!

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

20:01 – Santo Rosario

20:29 – Tg 2000

20:55 – Un bambino di nome Gesu’

23:03 – Illustri conosciuti

00:25 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ex On The Beach Italia

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – LIBERTY STANDS STILL

23:05 – RANCID ALUMINIUM

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT (APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO)

20:30 – ZEROVERO

21:15 – SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE DI NATALE)

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE NATALIZIE)

21:00 – UN GIORNO DA

22:00 – STORIE

23:00 – BOROTALK

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Timer – Burrata di mare con “spaghetti” di tonno e gambero flambée di Roberto Cattaneo

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino tra i ghiacciai – Trubinasca e Porcellizzo

La2

18:25 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom femminile da Semmering (AUT)

19:30 – Sci alpino: Coppa del mondo – Super G maschile (R) da Bormio (ITA)

20:10 – Hockey: Coppa Spengler Da Davos (SUI)

22:20 – Un weekend da bamboccioni

23:55 – Arma letale 4

01:55 – Telesguard

02:05 – Hockey: Coppa Spengler (R) Da Davos (SUI)

03:35 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:15 – Sci Alpino

19:45 – Combinata Nordica

20:20 – Pallavolo

23:00 – L’uomo e il mare – rubrica

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Radio Corsa

01:00 – Pallavolo

03:15 – Sci Alpino

Rai Sport

18:15 – Sci Alpino

19:45 – Combinata Nordica

20:20 – Pallavolo

23:00 – L’uomo e il mare – rubrica

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Radio Corsa

01:00 – Pallavolo

03:15 – Sci Alpino

SuperTennis

19:00 – United Cup (replica)

21:00 – United Cup (replica)

23:00 – United Cup (replica)

00:00 – LIVE United Cup

01:00 – LIVE United Cup Berrettini (ITA) vs Monteiro (BRA)

03:00 – LIVE United Cup Bronzetti (ITA) vs Pigossi (BRA)

04:45 – Reloaded 2022 PT10 L’ascesa di Musetti

05:00 – LIVE United Cup Doppio Misto Italia vs Brasile

Euro Sport

18:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Semmering. Slalom F (2a manche) Live

19:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Bormio. Super – G M

20:25 – Informazione Flash News

20:30 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Villach. HS 98 F

21:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Oberstdorf. HS 137 M

22:25 – Informazione Flash News

22:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Semmering. Slalom F (1a manche)

23:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Semmering. Slalom F (2a manche)

SportItalia

18:00 – Si Live 24 (diretta)

18:30 – Calcio Today (diretta)

20:30 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Bia 1

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

20:40 – Marvel Spider-Man

Rai YoYo

18:00 – HELLO YOYO Prima Visione RAI

18:30 – I Puffi – La nuova serie St 1 Ep 25 – Turbo-lumache

18:40 – I Puffi – La nuova serie St 1 Ep 26 – L’ingrediente segreto

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – Food Wizards St 1 Ep 13 – Insert coin

19:25 – Food Wizards St 1 Ep 14 – Siamo fritti

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Gli Acchiappamostri S1

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – La casa delle Bambole di Gabby

18:30 – Mighty Express – nuovi episodi

19:00 – Tom & Jerry in New York

19:20 – Complemago

19:50 – Il Viaggio di Norm: Vacanze in famiglia

21:25 – Baby Shark’s Big Show

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

Frisbee

18:00 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.5

18:30 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.33

18:40 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.37

18:55 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.6

19:20 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.7

19:30 – Yoko 3′ Stagione Ep.1

19:40 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.7

19:55 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.8

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.39

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.40

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.41

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.42

18:50 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese 2′ Stagione Ep.3

19:05 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.22

19:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.10

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:00 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 21

18:05 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 22

18:15 – A tutto reality: le origini Ep. 3

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 4

18:40 – A tutto reality: le origini Ep. 5

18:50 – A tutto reality: le origini Ep. 6

19:05 – Ted’s Top Ten Consigli sull’amicizia

19:25 – Ted’s Top Ten Come fare un grande colpo Prima TV

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Il Dottor Dolittle

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

22:05 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.4

19:20 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.5

20:15 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.6

21:10 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.7

22:05 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.1

23:00 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.2

23:55 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.8

00:50 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Io sono Venezia

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Domenica con

19:55 – Domenica con

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – L’invenzione del lusso alla francese

22:10 – La grande storia dello sci

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Shakespeare’s Tragic Heroes

19:00 – #Maestri Eva Cantarella e Marco Mezzalama

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Cristo si è fermato a Eboli

23:30 – Storie della Scienza

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.7

19:20 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.8

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.13

21:15 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.13

22:15 – Salt Lake Garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.6

23:10 – Salt Lake Garage 9′ Stagione Ep.5

00:05 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.6

01:00 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.7

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.16

21:25 – Predatori di gemme – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

23:15 – Avventure impossibili con Josh Gates 6′ Stagione Ep.3

00:10 – Avventure impossibili con Josh Gates 6′ Stagione Ep.4

01:05 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.6

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.7

02:55 – Metal Detective 1′ Stagione Ep.5

03:50 – Metal Detective 2′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – GIGA STRUTTURE III – IL VIADOTTO ANTISISMICO DELLA SESTA STRADA

19:00 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI D’ECCEZIONE

20:16 – COSE DI QUESTO MONDO VI – LA CITTA’ DEGLI ZOMBIE

21:16 – BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO – COS’E’ LA GRAVITA’?

22:16 – BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO – COS’E’ IL TEMPO?

23:15 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – IL MISTERO DEL GRANDE DILUVIO

00:15 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – I SEGRETI DI NINIVE E BABILONIA

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – CROLLO NELL’ARTICO

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Palermo Ep. 5

19:20 – Abito da sposa cercasi Palermo Ep. 6

20:20 – Abito da sposa cercasi Palermo Ep. 7

21:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Biglietti natalizi Prima TV

22:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Natale

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Santa Claus

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Protuberanze

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bolle misteriose

Discovery Channel

18:15 – Acquari di famiglia Dolci ricordi

19:15 – Acquari di famiglia L’ha ordinato il dottore

20:05 – Acquari di famiglia A Las Vegas

21:05 – Una famiglia fuori dal mondo Il baratto Prima TV

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo Proprietà a rischio

22:50 – Una famiglia fuori dal mondo Non si dorme

23:40 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 4

00:40 – Chi cerca trova L’X Factor

Sky Uno

18:20 – Andrea Bocelli: Natale in famiglia

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 4

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 5 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

21:15 – MasterChef Italia Ep. 5 Prima TV

22:35 – MasterChef Italia Ep. 6 Prima TV

23:50 – MasterChef Italia Ep. 5

01:10 – MasterChef Italia Ep. 6

Sky Cinema 1

18:30 – Animali fantastici – I segreti di Silente

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – La Torre Nera

22:55 – 7 donne e un mistero

00:25 – Chloe – Tra seduzione e inganno

02:00 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

04:05 – L’agenzia dei bugiardi

05:45 – We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

SKY Cinema Family

18:40 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

21:00 – Harry Potter e il principe mezzosangue

23:35 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

02:00 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

04:10 – Harry Potter: Return to Hogwarts

05:55 – Harry Potter e la pietra filosofale

Sky Cinema Romance

18:55 – Via dalla pazza folla

21:00 – Guardia del corpo

23:15 – Delicieux: l’amore è servito

01:15 – Colossal

03:10 – 100X100Cinema

03:30 – Eiffel

05:20 – Prime

Sky Cinema Collection

18:00 – Tre cuccioli e un anello

19:35 – Hachiko – Il tuo migliore amico

21:15 – Una famiglia perfetta

23:15 – Gremlins

01:05 – Vacanze ai Caraibi

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Fatman

04:40 – Jingle Bell Bride – Natale in Alaska

Sky Cinema Action

19:10 – Men in Black 3

21:00 – Blacklight

22:50 – Blood Diamond – Diamanti di sangue

01:15 – Lucy

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Blackhat

05:10 – 100X100Cinema

05:30 – Humandroid

Fox

18:05 – I Griffin Lavoro da Grimm

18:30 – I Simpson Il colpo del libro

18:55 – I Simpson L’uomo dai pantaloni blu

19:20 – I Simpson Soluzione diecipercento

19:45 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:10 – I Simpson Bart mini maggiorenne

20:35 – I Simpson Lisa viene a parole

21:00 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

